TOKYO BEAST: Новая эра криптовалютных развлечений, объединяющая виртуальность и реальность

Tokyo Beast – первый крипторазвлекательный IP-проект от ведущей японской команды разработчиков игр. Платформа объединяет блокчейн-активы, создание IP и развлекательный контент в ориентированный на будущее опыт. Здесь NFT превращаются в цифровые формы жизни с отдельными личностями и судьбами, а не остаются просто коллекционными предметами. Каждый игрок помогает строить развивающуюся экосистему крипторазвлечений.

Эволюция в игре и вершение судеб ончейн означают рассвет революции в сфере развлечений, основанной на Web3.

1. Что такое TOKYO BEAST?


TOKYO BEAST – флагманская игра проекта Crypto Entertainment IP, объединяющего технологии Web2 и Web3 для создания развлекательной экосистемы, сочетающей инвестиционный потенциал с захватывающим геймплеем. Проект имеет двойную архитектуру: BASE для выращивания активов ончейн и TRIALS для участия в контенте.

Такая структура дает игрокам реальное право собственности на активы в блокчейне, обеспечивая при этом высококачественный игровой опыт. Сердцем экосистемы является TOKYO GAMES TOKEN (TGT), который связывает все развлекательные компоненты, механизмы активов и будущие релизы ААА-игр, создавая устойчиво масштабируемую крипто-развлекательную платформу.

1.1 Основные моменты проекта: Игровой процесс Web2 и экономика активов Web3


TOKYO BEAST – это больше, чем просто игра. Это полноценная экосистема, состоящая из двух взаимосвязанных систем:

  • Система BASE: Сосредоточена на управлении внутриигровыми активами, предоставляя игрокам функции выращивания BEAST NFT, приобретения ресурсов и торговли активами.
  • Система TRIALS: В центре внимания – соревновательный и интерактивный геймплей, включающий PvP-сражения, прогнозы матчей и турнирные соревнования.

Эти две системы работают независимо, но при этом органично взаимодействуют друг с другом, предлагая игрокам двойные возможности: наслаждаться игрой без токенов, удерживать токены без активной игры или сочетать оба варианта для получения максимального вознаграждения и удовольствия.

1.2 Команда разработчиков: Собрание ведущих японских талантов в сфере развлечений


В команде разработчиков TOKYO BEAST собраны ведущие специалисты из лучших японских студий консольных и мобильных игр, каждый из которых работал над известными играми как на внутреннем, так и на международном рынке. Они обладают исключительным опытом в построении мира и создании контента. Проект, опирающийся на амбициозный бюджет финансирования, призван стать первым крупномасштабным Web3 IP, чье качество контента не уступает ведущим Web2-продуктам.

1.3 Видение и миссия: Слияние виртуальных и реальных развлечений


Концепция TOKYO BEAST выходит за рамки простой Web3-игры, она стремится стать по-настоящему крипто-нативной развлекательной IP. Ее миссия включает в себя:

  • Размытие границы между Web2 и Web3
  • Обеспечение баланса между захватывающими развлечениями и возвратом инвестиций
  • Создание опыта будущего, в котором «игра – это актив, а IP – это бренд».

2. Токен TGT: Основной актив, обеспечивающий ценность и функциональность экосистемы


Будучи флагманским активом TOKYO BEAST и всей платформы TGT, TGT не только воплощает в себе внутреннюю ценность платформы, но и обеспечивает разнообразные функциональные возможности использования в рамках экосистемы:

2.1 Обмен валюты в игре


Игроки могут использовать TGT для покупки двух основных внутриигровых токенов – Jewel и Gem (драгоценных камней и самоцветов), которые затем используются для улучшения персонажа, покупки предметов, разблокировки функций и других основных действий в игре.

2.2 Механизм стимулирования стейкинга


Держатели могут получить двойное вознаграждение, совершая стейкинг TGT:

  • Зарабатывайте вознаграждения за стейкинг TGT
  • Получите шанс получить редкие NFT BEAST RAWDISK

Этот механизм эффективно стимулирует долгосрочное удержание TGT, повышая дефицитность и оборотную стоимость токена.

2.3 Поддержка механизма обратного выкупа


Проект направляет часть дохода от продажи внутриигровых токенов на выкуп TGT, создавая замкнутый цикл стоимости и дефляционную модель, которая лежит в основе рыночной цены TGT.

Примечание: TGT выпущен Play3 Ltd.; компания-разработчик TOKYO BEAST не несет прямой ответственности за какие-либо аспекты TGT.

3. Расширение экосистемы платформы TGT: Мультимодульная стратегия


TOKYO BEAST – это краеугольный камень более широкой экосистемы TGT, расширяющий возможности токена за счет множества контент-модулей:

  • CLASH: ежедневное взаимодействие прогнозов: Помимо «Champion Picks» на выходных, игроки могут участвовать в ежедневных прогнозах на игры в будние дни, совершая стейкинг TGT для размещения прогнозов и сочетая контент с привлечением активов.
  • FUSION: ко-брендовые коллаборации NFT: Сотрудничество с популярными NFT-проектами, аниме и игровыми IP для запуска совместных «BEAST NFT», повышающих их культурную привлекательность и коллекционную ценность.
  • ITEMIZE: физические товары: Разработка одежды, аксессуаров и других брендированных товаров на тему Tokyo Beast, чтобы пользователи могли продемонстрировать свою виртуальную сущность в реальном мире.
  • CARDS: физические битвы на торговых картах: Превращение персонажей BEAST в коллекционные карты, которые пользователи смогут собирать и участвовать в легких соревновательных играх, объединяющих опыт онлайн и офлайн.
  • ANIMATION: расширение визуального повествования: Производство анимационного контента и других визуальных средств массовой информации для углубления повествования о мире и персонажах Tokyo Beast, заполняя пробелы в повествовании, не охваченные игровым процессом TRIALS.
  • PARTY: события в офлайн-сообществе: Проведение масштабных вечеринок-просмотров и эксклюзивных VIP-встреч для обладателей NFT с целью укрепления связей сообщества и ритуалов проекта.
  • SPACE: тематические концептуальные магазины и партнерства: Запуск концептуальных магазинов под брендом Tokyo Beast и сотрудничество с основными коммерческими брендами для снижения барьеров входа для участия в Web3.

4. Как купить TGT на MEXC?


TOKYO BEAST объединяет развлечения, культуру и криптоактивы на одной платформе. Он служит как IP-проектом, так и демонстрацией того, как вывести блокчейн-контент на массовую аудиторию. Многие блокчейн-игры по-прежнему основаны на базовой модели «играйте, чтобы зарабатывать»; TOKYO BEAST выходит за эти рамки благодаря команде экспертов, продуманной токеномике и модульным развлекательным расширениям, объединяющим игры, IP, коммерцию и блокчейн.

По мере развития платформы TGT, TOKYO BEAST стремится стать эталоном в сфере Web3-развлечений, вовлекая создателей и пользователей в действительно крипто-нативный опыт.

MEXC включила TGT в листинг спотовой и фьючерсной торговли. Чтобы купить TGT:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный сайт.
2) В строке поиска введите TGT и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите количество и цену и завершите сделку.


Пользователи также могут посетить страницу события MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в аирдропе TGT и получить дополнительные награды.

TOKYO BEAST – это долгожданная революция в сфере развлечений и стартовая площадка для безграничных возможностей на платформе TGT.

Отказ от ответственности: Данный материал не является советом по инвестициям, налогам, юридическим вопросам, финансам, бухгалтерскому учету, консалтингу или любым другим связанным с этим услугам, а также не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для ознакомления и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и инвестируйте с осторожностью. Ответственность за все инвестиционные решения и результаты несет исключительно пользователь.

