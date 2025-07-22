Структура сети и преимущества децентрализации Open Meta City (OMZ)

Open Meta City (OMZ) разработан как платформа Own to Earn (O2E), которая объединяет технологии Web 2 и Web 3 для революционного изменения недвижимости и общественного взаимодействия через геймификацию, образование и токенизацию. Архитектура Open Meta City представляет собой распределенную блокчейн-сеть, построенную на публичном блокчейне Ethereum с использованием передовых криптографических принципов для обеспечения безопасности и прозрачности.
Основные компоненты сети Open Meta City включают:
Типы узлов в экосистеме Open Meta City включают:
Open Meta City использует протокол Proof of Stake (PoS) в качестве механизма консенсуса, что значительно снижает энергопотребление, сохраняя при этом надежную безопасность и децентрализацию в экосистеме OMZ.
В Open Meta City децентрализация означает распределение контроля и принятия решений по глобальной сети, исключая зависимость от единого центрального органа. Это достигается за счет криптографической верификации и демократической модели управления, которая наделяет сообщество Open Meta City властью.
Власть распределяется через токен-ориентированную систему управления, где владельцы токенов OMZ получают права голоса пропорционально их доле участия. Это создает саморегулирующуюся экосистему, в которой изменения протокола требуют одобрения большинства акционеров. Валидаторы играют ключевую роль, выполняя следующие функции:
Их замороженные токены OMZ служат финансовым стимулом для честного поведения, поскольку злонамеренные действия могут привести к потере их доли через механизм штрафования.
Децентрализованная архитектура Open Meta City предлагает несколько значительных преимуществ:
Open Meta City реализует несколько ключевых протоколов и технологий для обеспечения децентрализованных операций:
Сеть полагается на эллиптическую криптографию для военного уровня защиты с эффективным размером ключей. Управление данными оптимизируется через шардинг, который усиливает безопасность и эффективность получения данных путем распределения информации между несколькими узлами. Для масштабируемости Open Meta City использует решения второго уровня, способные обрабатывать высокий объем транзакций токенов OMZ в секунду без ущерба для децентрализации.
Есть несколько способов присоединиться к сети Open Meta City:
Децентрализованная архитектура Open Meta City обеспечивает непревзойденную безопасность и устойчивость к цензуре путем распределения власти по глобальной сети узлов. Чтобы максимально воспользоваться этой инновационной платформой, изучите наш Полный Руководствующий Гид по Трейдингу Open Meta City на MEXC, который охватывает все — от основ токена OMZ до продвинутых стратегий участия в экосистеме Open Meta City.
