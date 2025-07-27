Структура сети и преимущества децентрализации Ontology Gas (ONG)

Ontology Gas (ONG) — это ключевой утилитарный токен в экосистеме блокчейна Ontology, предназначенный для облегчения операций внутри цепи и вознаграждения участников сети. Архитектура токена Ontology Gas представляет собой распределенную блокчейн-сеть, построенную на основе передовых криптографических принципов. В отличие от централизованных систем, Ontology Gas использует полностью распределенный реестр, поддерживаемый тысячами независимых узлов по всему миру. Сеть Ontology состоит из нескольких основных компонентов:

Слой консенсуса для проверки транзакций

для проверки транзакций Слой данных для управления состоянием блокчейна

для управления состоянием блокчейна Сетевой слой для обеспечения связи между узлами

для обеспечения связи между узлами Прикладной слой для разработки децентрализованных приложений

Сеть использует различные типы узлов, включая полные узлы (хранящие полную копию блокчейна), легкие узлы (хранящие только релевантную информацию) и валидаторы (подтверждающие транзакции). Механизм консенсуса Ontology основан на протоколе VBFT (Verifiable Byzantine Fault Tolerance), который объединяет Proof of Stake (PoS), Verifiable Random Function (VRF) и Byzantine Fault Tolerance (BFT) для достижения высокой пропускной способности и надежной безопасности, снижая при этом энергопотребление.

В контексте токена ONG децентрализация означает распределение контроля по глобальной сети вместо зависимости от центральных органов власти. Это достигается за счет криптографической проверки и демократической модели управления, которая гарантирует, что ни одна отдельная сущность не сможет контролировать сеть. Власть распределяется через систему управления на основе токенов, где владельцы токенов Ontology Gas получают права голоса пропорционально их доле. Это создает саморегулирующуюся экосистему, в которой изменения протокола требуют одобрения большинством голосов. Валидаторы играют важную роль, выполняя следующие функции:

Проверка транзакций

Предложение новых блоков

Участие в управлении

Их застейкленные токены Ontology Gas служат финансовым стимулом для честного поведения, так как злонамеренные действия могут привести к потере стейка путем штрафования или слэшинга.

Распределенная модель консенсуса Ontology Gas обеспечивает повышенную безопасность, требуя от злоумышленников компрометацию по крайней мере 51% мощности сети валидаторов, что становится все труднее по мере роста сети. Децентрализация криптовалюты ONG предлагает:

Сопротивление цензуре и манипуляциям : После подтверждения транзакции не могут быть заблокированы или отменены, предоставляя пользователям беспрецедентную финансовую независимость .

: После подтверждения транзакции не могут быть заблокированы или отменены, предоставляя пользователям . Исключение единой точки отказа : Сеть работает через тысячи независимых узлов, обеспечивая бесперебойную работу даже при значительных перебоях.

: Сеть работает через тысячи независимых узлов, обеспечивая бесперебойную работу даже при значительных перебоях. Прозрачность: Все транзакции записываются в неизменяемый публичный реестр, позволяя проводить независимую верификацию и реальное аудирование, недостижимое для традиционных финансовых систем.

Ontology Gas реализует несколько ключевых протоколов для обеспечения децентрализованных операций:

Византийская отказоустойчивость (BFT) для достижения консенсуса, позволяющая сети функционировать безопасно даже если некоторые узлы действуют злонамеренно.

для достижения консенсуса, позволяющая сети функционировать безопасно даже если некоторые узлы действуют злонамеренно. Эллиптическая криптография обеспечивает военный уровень защиты с эффективными размерами ключей.

обеспечивает с эффективными размерами ключей. Шардинг между множеством узлов увеличивает как безопасность, так и эффективность получения данных.

между множеством узлов увеличивает как безопасность, так и эффективность получения данных. Layer-2 решения разрабатываются для улучшения масштабируемости, позволяя сети токенов ONG обрабатывать высокий объем транзакций в секунду без ущерба для децентрализации.

Чтобы присоединиться к сети Ontology в качестве валидатора или оператора узла, участники должны соответствовать определенным аппаратным требованиям и застейкать минимальное количество токенов Ontology Gas в качестве залога. Валидаторы и операторы узлов получают годовые доходы и пропорциональные права голоса. Управление сообществом осуществляется через специализированные форумы и платформы голосования, позволяя заинтересованным сторонам предлагать улучшения и голосовать за изменения протокола. Для тех, кто стремится к более глубокому техническому пониманию, Ontology предоставляет исчерпывающую документацию и ресурсы сообщества, делая криптовалюту ONG доступной как для новичков, так и для продвинутых пользователей.

Децентрализованная архитектура токена Ontology Gas обеспечивает непревзойденную безопасность и устойчивость к цензуре, распределяя власть среди тысяч узлов по всему миру.