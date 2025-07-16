Суперцикл мемкоина: Исчез или развивается?

В мире криптовалют мемкоины захватили внимание множества инвесторов своей уникальной привлекательностью и безграничным потенциалом. От своих скромных начинаний до широкой популярности сегодня мемкоины не только стали свидетелями стремительного и постоянно меняющегося рынка криптовалют, с его взлетами и падениями, но и стали ведущей силой в создании беспрецедентного культурного феномена. По мере того как рынок продолжает развиваться, сверхцикл мемкоинов, похоже, тихо изменяется. От славных дней Solana до подъема BNB Chain, какие возможности и вызовы ожидают мемкоины в будущем?









Solana, известная своей высокой производительностью и низкой задержкой, привлекла значительное внимание разработчиков и пользователей с самого начала благодаря своим уникальным технологическим преимуществам. Помимо того, что Solana занимает лидирующие позиции среди 1 уровня с технической точки зрения и по оценке стоимости, она также оказала сильное влияние на рынок мемкоинов. В течение последнего года выпуск мемкоинов в сети Solana значительно увеличился, а такие платформы, как Pump.fun, упростили процесс выпуска токенов, сделав создание и листинг мемкоинов более доступным. В результате Solana стала основным хабом для запусков мемкоинов, а ее общий заблокированный капитал (TVL) за последние 12 месяцев вырос более чем на 600%.





На Solana мемкоины представлены в различных формах и размерах, от собак и кошек до более странных тем. Согласно данным Coinranking , количество мемкоинов на Solana достигло 1936, с общей рыночной капитализацией в 9,13 миллиарда долларов. Эти мемкоины не только разнообразят рынок криптовалют, но и благодаря усилиям сообщества способствовали процветанию экосистемы Solana.





В первой половине 2024 года объемы торговли на децентрализованных биржах (DEX) в сети Solana продолжали расти, превзойдя многие популярные блокчейны, сделав Solana горячей точкой для торговли мемкоинами. Заметно, что популярные мемкоины, такие как *URLS-WIF_USDT* и *URLS-BONK_USDT*, пережили стремительный рост цен за короткий период, привлекая внимание значительного числа инвесторов.









Однако по мере того как рынок развивается и конкуренция усиливается, мемкоины на Solana сталкиваются с несколькими вызовами. С одной стороны, по мере появления новых проектов внимание рынка стало более фрагментированным, что затрудняет поддержание популярности некоторых мемкоинов. С другой стороны, сама сеть Solana часто сталкивается с проблемами, связанными с масштабируемостью и стабильностью, что несколько затрудняет развитие ее экосистемы. Недавно на Solana стало заметно охлаждение ажиотажа вокруг мемкоинов. Данные показывают, что дневной объем торговли мемкоинами, размещенными на Pump.fun и торгуемыми на Raydium, значительно снизился и достиг минимального уровня с Рождества 2024 года.









По мере того как мемкоины на Solana начали охлаждаться, BNB Chain быстро стал новой горячей точкой для мемкоинов, что во многом объясняется хитрыми маркетинговыми стратегиями CZ (основателя Binance Чанпэна Чжао).





Чтобы проследить истоки нынешнего бума мемкоинов на BNB Chain, стоит начать с TST. Изначально созданный как тестовый токен и учебное пособие по выпуску мемкоинов на платформе Four.meme, TST быстро стал объектом спекуляций после того, как его адрес контракта был случайно раскрыт. По мере того как внимание рынка росло, TST трансформировался из неясного тестового актива в один из самых популярных мемкоинов.





Если TST стал искрой, которая зажгла рост BNB Chain, то инцидент с "картинкой собаки" от CZ стал катализатором, который поднял мемкоин-тренд на этой сети на новые высоты. Обожаемая собака CZ, "Брокколи", стала центром внимания, и поток инвесторов хлынул на рынок, стремясь урвать свою долю в этом последнем мемкоин-буме.









Кроме участия множества анонимных разработчиков, официальное участие Bounce Brand еще больше усилило ажиотаж вокруг "Брокколи". Вечером 13 февраля Bounce Brand выпустил новый токен, первоначально назвав его MAL в честь бельгийской овчарки CZ. Однако после того как CZ раскрыл настоящее имя своей собаки, Bounce Brand переименовал уже запущенный токен MAL в BROCCOLI и предоставил адрес контракта на BNB Chain.





Под воздействием маркетинговой стратегии CZ и ее продвижения количество мемкоинов на BNB Chain быстро увеличилось, охватывая широкий спектр тем и случаев использования. Эти мемкоины не только обогатили разнообразие рынка, но и использовали мощь своих сообществ для стимуляции процветания экосистемы.









По мере того как рынок мемкоинов продолжает развиваться, конкуренция между BNB Chain и Solana становится все более интенсивной. Чтобы лучше понять различия между ними, можно сравнить такие аспекты, как TPS, объем торгов, количество активных пользователей в день и количество созданных токенов.





Что касается TPS (транзакций в секунду), Solana известна своей высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Согласно данным обозревателя блоков, максимальный теоретический TPS Solana составляет 65 500, в то время как пик TPS BNB Chain составляет около 300-400. Данные очевидны: Solana имеет значительно большие технические возможности для ускоренной торговли. Для множества мемкоинов Solana может обрабатывать большие объемы транзакций за короткое время без узких мест. В отличие от этого, хотя BNB Chain не может похвастаться такими же результатами в плане TPS, она все же предлагает относительно высокие скорости транзакций и более стабильную обработку транзакций благодаря своей более простой структуре.





Что касается объема торгов, хотя Solana и BNB Chain имеют примерно одинаковый объем торгов за 24 часа, активная база пользователей Solana почти в три раза больше, чем у BNB Chain. Большее количество активных пользователей означает больший спрос на торговлю и ликвидность в сети, что имеет ключевое значение для быстрой торговли и распространения мемкоинов. В результате Solana оставалась основной платформой для PVP-торговли мемкоинами в течение значительного времени, накапливая большое количество активных пользователей.









Что касается количества созданных токенов, данные показывают, что по состоянию на февраль 2025 года на платформе Four.meme было создано 31 162 токена, в среднем 3 947 токенов ежедневно. На платформе Pump.fun было создано 7 605 186 токенов, в среднем 54 368 токенов ежедневно.









В этой конкуренции как BNB Chain, так и Solana имеют свои уникальные сильные стороны, что затрудняет однозначное определение, кто из них преобладает. Solana выделяется своей высокой пропускной способностью и низкой задержкой, демонстрируя значительный потенциал для обработки больших объемов торгов. В то время как BNB Chain привлекает множество инвесторов своей стабильной обработкой транзакций и мощной экосистемой сообщества.





На фоне этой волны миграции MEXC, как ведущий игрок на рынке криптовалют, привлекла внимание многих инвесторов благодаря своим эффективным и удобным торговым услугам и быстрой скорости листинга токенов. Независимо от того, идут ли речь о мемкоинах на Solana или новых токенах на BNB Chain, MEXC быстро захватывает возможности и предлагает пользователям больше торговых вариантов и возможностей. Особенно в сегменте мемкоинов, MEXC привлекла значительный интерес инвесторов с помощью быстрого листинга и профессиональной услуги Meme+ . В будущем MEXC продолжит придерживаться своей приверженности эффективному и удобному обслуживанию, предоставляя пользователям более разнообразный и качественный торговый опыт и совместно наблюдая за ярким будущим криптовалютного рынка.





Отказ от ответственности: Этот материал не является советом по инвестициям, налогам, правовым, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим сопутствующим услугам и не является советом о покупке, продаже или удержании любых активов. MEXC Обучение предоставляет информацию только для справки и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные действия являются ответственностью пользователя и не связаны с этим сайтом.