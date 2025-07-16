Рынок оживает: Какой сектор станет следующим горячим трендом?

После шести месяцев турбулентности криптовалютный рынок вновь набирает обороты. По многим прогнозам, в ближайшие месяцы цена Bitcoin может превысить 100 000 долларов. Этот оптимистичный прогноз отражает постепенное восстановление доверия инвесторов, потепление настроений на рынке и возрождение оживленной атмосферы, наблюдавшейся во время предыдущих «бычьих» скачков. За какими секторами и историями стоит следить дальше? Давайте рассмотрим некоторые из трендовых тем и секторов, которые в настоящее время вызывают повышенный интерес на рынке!





Мемкоины уже давно занимают видное место в криптовалютной экосистеме, их основной механизм основан на «вирусном» продвижении. Традиционные мемкоины обычно опираются на вовлеченность сообщества, и их популярность часто напрямую связана с активностью сообщества. Однако с развитием технологий концепция мемов эволюционирует. Благодаря технологии искусственного интеллекта мемкоины теперь могут заниматься саморекламой и интеллектуальным взаимодействием, что значительно увеличивает их распространение и привлекательность на рынке. Эта новая модель не только повышает конкурентоспособность мемкоинов на рынке, но и создает больше возможностей для вовлечения пользователей и инвесторов, стимулируя инновации и рост всего криптовалютного рынка.





В настоящее время сочетание мемов и искусственного интеллекта привлекает широкое внимание. Bittensor (TAO), лидер в этой области, фокусируется на предоставлении ИИ-утилит и заручился поддержкой нескольких децентрализованных финансовых протоколов (DeFi). Virtuals Protocol, версия ИИ-агента Pump.fun, нацелена на то, чтобы дать пользователям возможность совместно владеть ИИ-агентами в игровом и развлекательном секторах, представляя новую интерактивную модель на рынке.





Популярный в последнее время токен GOAT (Goatseus Maximus) – яркий пример идеального слияния технологии ИИ-агентов и мемкоинов. Работающий на базе ИИ-бота Truth Terminal, он может автономно общаться в чате и самостоятельно вести свой аккаунт в Twitter, генерируя контент и значительно повышая свою рыночную привлекательность. С момента запуска рыночная стоимость токена GOAT выросла с нуля до 800 миллионов долларов всего за одну неделю, возглавив рост рынка и вызвав новую волну энтузиазма инвесторов. В настоящее время токен GOAT включен в листинг на таких крупных биржах, как MEXC, где пользователи могут воспользоваться самыми низкими комиссиями при торговле $GOAT на платформе.





Кроме того, токены, связанные с искусством, также демонстрируют значительный потенциал роста. Недавний пример – токен BAN , который привлек к себе большое внимание. Вечером 25 октября мемкоин $BAN, вдохновленный «бананом, приклеенным скотчем», выставленным на аукцион вице-президентом Sotheby's Майклом Буханной, выделился среди множества токенов на тему ИИ и за 24 часа достиг рыночной стоимости почти в 20 миллионов долларов. Реакция рынка была восторженной, что еще больше подтверждает потенциал сочетания мемов ИИ с искусством и указывает на то, что эта развивающаяся область, вероятно, привлечет еще больше внимания.





Динамика развития рынка ИИ-мемов, скорее всего, сохранится по нескольким основным причинам:





Влияние на сообщество: У Truth Terminal более 100 000 подписчиков, и каждый твит производит впечатляющее воздействие, создавая мощный эффект сообщества.

Появление новых токенов: Такие токены, как Такие токены, как Fartcoin Gnon , также стремятся выйти на этот рынок. Несмотря на риски и потенциальное мошенничество, их активность на рынке подчеркивает привлекательность этого пространства.

Слияние искусства и культуры: Такие примеры, как BAN и другие токены, подчеркивают инновационный потенциал сочетания ИИ-мемов с искусством и культурой, что вызывает интерес рынка.





Для участников индустрии мемкоины, созданные искусственным интеллектом, являются не только развлечением, но и существенно повышают интерес и вовлеченность инвесторов, закладывая основу для будущего потенциала роста. По мере того как традиционные и новые инвесторы все больше внимания уделяют пространству ИИ-мемов, экосистема криптовалютного рынка постепенно эволюционирует.





По мере улучшения настроений на рынке Solana поднимается на волне, вызванной мемкоинами и искусственным интеллектом. Благодаря постоянному развитию экосистемы Solana и модели «выпуска токенов в один клик», запущенной pump.fun, цены на мемкоины взлетели, а количество токенов и объемы торгов неуклонно растут, возвращая Solana в центр внимания рынка. По состоянию на четвертый квартал 2024 года, Solana создает в среднем 96 010 токенов ежедневно, причем около 9 000 токенов генерируется каждый день через Pump.fun. Кроме того, Solana стимулирует инновации в протоколах DeFi, такие как Jupiter и Kamino Finance, привлекая к участию множество проектов и пользователей.









Будучи одним из самых горячих блокчейнов 2021 года, Fantom сейчас претерпевает значительную трансформацию – ребрендинг в Sonic Chain, а обновленная токеномика делает его одним из самых ожидаемых обновлений четвертого квартала. Sonic Chain обещает более высокую скорость транзакций (до 10 000 TPS) и большую масштабируемость. На горизонте у Sonic появились ключевые катализаторы, включая введение ликвидного стейкинга на базе Pendle и внедрение ведущих DeFi-протоколов, таких как Curve, KyberSwap и Snapshot. Новая модель комиссий в Sonic также позволяет разработчикам получать до 90% дохода. Чтобы еще больше привлечь разработчиков, Sonic запустила программы поощрения, такие как Sonic & Sodas, Sonic Boom и Sonic University. С возвращением Андре Кронье Sonic Chain готова отвоевать свою долю рынка. В последнем квартале общая стоимость заблокированных средств (TVL) Sonic Arcade выросла на 20%. В будущем Sonic Chain планирует запустить больше инновационных проектов, чтобы еще больше повысить привлекательность экосистемы.









Долгожданная конференция SmartCon проходит в Гонконге. Доктор Сяо Фэн, председатель совета директоров и генеральный директор HashKey Group, выступит на главной сцене с основным докладом, посвященным роли регулируемых стейблкоинов в новой глобальной платежной сети. Как видный деятель в сфере Web3, доктор Сяо уделяет особое внимание вопросам платежей. Это не только подчеркивает огромный потенциал индустрии Web3-платежей, но и говорит о том, что Web3-платежи могут находиться на пороге значительного роста.





PayFi – это уникальная концепция в пространстве Web3, впервые предложенная председателем фонда Solana Лили Лю. Она относится к методам оплаты на основе блокчейна с использованием криптовалюты, представляя собой новую и значительную инновацию в области финтеха. В отличие от традиционных платежных систем, PayFi не полагается на централизованные финансовые институты, такие как банки, компании по выпуску кредитных карт (например, Visa) или платежные процессоры (например, PayPal) для проверки, клиринга и урегулирования транзакций. Вместо этого она обеспечивает передачу ценностей непосредственно между пользователями через децентрализованную сеть. Это решение более эффективно и прозрачно, чем традиционные платежные системы, обеспечивает более быстрые транзакции и больший экономический суверенитет и самоуправление для пользователей, знаменуя собой рубеж инноваций в области финтеха.





Как два ключевых протокола DeFi, Aave и Uniswap активно работают над своим возрождением. Доход протокола Aave демонстрирует устойчивый рост и на данный момент достиг 50 миллионов долларов, что делает его самым высокодоходным протоколом кредитования. Кроме того, объем оборотного капитала нативного стейблкоина Aave - GHO - сейчас составляет 160 миллионов долларов, а общая стоимость заблокированных средств (TVL) в ETH неуклонно растет и достигла 5,1 миллиона ETH (более 11 миллиардов долларов), приблизившись к историческому максимуму. Недавно компания Grayscale также объявила о запуске Aave Trust, что свидетельствует о растущем институциональном интересе к GHO.





Тем временем Uniswap недавно объявила о запуске своего независимо разработанного блокчейна Unichain. Ожидается, что этот проект будет способствовать масштабной миграции ликвидности, а его основная цель – помочь пользователям сократить расходы на газ примерно на 95% и, возможно, внедрить новый механизм стейкинга. Кроме того, модель разделения доходов Unichain, вероятно, повысит спрос на токен UNI, поскольку количество кошельков, на которых хранится UNI, уже превысило 400 000. Возрождение DeFi 1.0 может пересмотреть динамику развития стейблкоинов и изменить рыночный ландшафт децентрализованных бирж (DEX).





Последние несколько лет были сложными для криптовалютного рынка, отмеченными бесчисленными схемами Понци и крупными инцидентами, которые затянули медвежий рынок. Однако по мере изменения настроений на рынке появляются новые нарративы и сектора. Подъем ИИ-мемов, возрождение Solana, рост PayFi и возвращение DeFi – все это открывает новые возможности для рынка. Инвесторам следует внимательно следить за развитием событий в этих областях, чтобы использовать потенциальные возможности для получения прибыли.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.