Влияние обновления Dencun









Каждое обновление Ethereum называется в честь места проведения конференции разработчиков Ethereum. Среди прошлых обновлений - Лондонское обновление, Берлинское обновление и предыдущее Шанхайское обновление. На этот раз обновление Ethereum названо в честь мексиканского прибрежного туристического города Канкун. Обновление Dencun для Ethereum также известно как обновление Cancun-Deneb. Если вы хотите узнать больше об истории обновлений Ethereum, вы можете прочитать " Краткий обзор прошлых обновлений Ethereum ".





Цель обновления Dencun - решить проблемы масштабируемости Ethereum, снизив затраты на транзакции в сети второго уровня и повысив эффективность транзакций. Обновление Dencun основано на нескольких предложениях по улучшению Ethereum (EIP), включая EIP-4844, EIP-6780, EIP-1153 и EIP-6475, при этом основное внимание в данном обновлении уделяется EIP-4844. Для получения более подробной информации о предложениях по обновлению и пояснениях, связанных с масштабируемостью, вы можете прочитать " Cancun Upgrade: новая глава в масштабируемости Ethereum ".









Официальный запуск обновления Dencun запланирован на 13 марта 2024 года. Эта дата была определена после успешного внедрения всех тестовых сетей Ethereum (включая Goerli, Sepolia и Holesky), что свидетельствует о готовности основной сети Ethereum к обновлению.





Перед запуском основной сети можно провести комплексное тестирование и проверку обновленных функций в различных тестовых сетях, чтобы обеспечить тщательную подготовку и стабильность сети перед запуском основной сети. Если в ходе тестирования будут обнаружены какие-либо уязвимости или проблемы контракта, в окончательное время запуска могут быть внесены соответствующие поправки.













В обновлении Dencun используется новое решение для масштабирования под названием Danksharding, которое значительно увеличивает производительность сети по обработке транзакций и значительно улучшает масштабируемость.









После обновления Dencun плата за газ публикации данных второго уровня в сети Ethereum будет снижена. Специально для решений на основе Rollup плата за газ публикации данных в сети будет снижена до менее чем одной тысячной от текущей стоимости.









Характеристики низкой платы за газ и высокого TPS еще больше раскрывают потенциал сетей второго уровня, способствуя появлению большего количества вариантов использования, таких как игры с высокой частотой транзакций. Пользователи больше не будут беспокоиться о комиссиях за транзакции и эффективности, наслаждаясь более насыщенной экосистемой в сетях второго уровня.









Обновление Dencun значительно повысит полезность Ethereum, укрепив его позицию "Короля публичных сетей". Между тем, это принесет пользу протоколам второго уровня и их экосистемам. Экосистема OP станет более диверсифицированной, а экосистема ZK станет более доступной благодаря расширению доступности данных.





Влияние обновления Dencun может оказать положительное влияние на восприятие Ethereum рынком, что поможет повысить энтузиазм инвесторов в отношении ETH. Кроме того, инвесторы также станут учитывать токены, относящиеся к сектору второго уровня, затронутому обновлением, такие как OP и ARB.





Вы можете приобрести токены ETH второго уровня на MEXC. Просто выберите [Спот] на официальном веб-сайте MEXC, выберите криптовалюту для спотовой торговли, например ETH, OP, ARB и т. д., и выберите тип ордера, например рыночный ордер, чтобы разместить ордер на покупку.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.