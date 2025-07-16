1. Что такое обновление Dencun? Каждое обновление Ethereum называется в честь места проведения конференции разработчиков Ethereum. Среди прошлых обновлений - Лондонское обновление, Берлинское обновлен1. Что такое обновление Dencun? Каждое обновление Ethereum называется в честь места проведения конференции разработчиков Ethereum. Среди прошлых обновлений - Лондонское обновление, Берлинское обновлен
Обучение/Анализ рынка/Анализ актуальных тем/Влияние обновления Dencun

Влияние обновления Dencun

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новости отрасли#Ethereum
OP
OP$0.4908-32.13%
ZKsync
ZK$0.04316-25.04%
Эфириум
ETH$3,812.97-12.14%
Arbitrum
ARB$0.3164-25.84%

1. Что такое обновление Dencun?


Каждое обновление Ethereum называется в честь места проведения конференции разработчиков Ethereum. Среди прошлых обновлений - Лондонское обновление, Берлинское обновление и предыдущее Шанхайское обновление. На этот раз обновление Ethereum названо в честь мексиканского прибрежного туристического города Канкун. Обновление Dencun для Ethereum также известно как обновление Cancun-Deneb. Если вы хотите узнать больше об истории обновлений Ethereum, вы можете прочитать "Краткий обзор прошлых обновлений Ethereum".

Цель обновления Dencun - решить проблемы масштабируемости Ethereum, снизив затраты на транзакции в сети второго уровня и повысив эффективность транзакций. Обновление Dencun основано на нескольких предложениях по улучшению Ethereum (EIP), включая EIP-4844, EIP-6780, EIP-1153 и EIP-6475, при этом основное внимание в данном обновлении уделяется EIP-4844. Для получения более подробной информации о предложениях по обновлению и пояснениях, связанных с масштабируемостью, вы можете прочитать "Cancun Upgrade: новая глава в масштабируемости Ethereum".

2. Время обновления Dencun


Официальный запуск обновления Dencun запланирован на 13 марта 2024 года. Эта дата была определена после успешного внедрения всех тестовых сетей Ethereum (включая Goerli, Sepolia и Holesky), что свидетельствует о готовности основной сети Ethereum к обновлению.

Перед запуском основной сети можно провести комплексное тестирование и проверку обновленных функций в различных тестовых сетях, чтобы обеспечить тщательную подготовку и стабильность сети перед запуском основной сети. Если в ходе тестирования будут обнаружены какие-либо уязвимости или проблемы контракта, в окончательное время запуска могут быть внесены соответствующие поправки.

3. Влияния обновления Dencun


3.1 Повышение эффективности и масштабируемости сети


В обновлении Dencun используется новое решение для масштабирования под названием Danksharding, которое значительно увеличивает производительность сети по обработке транзакций и значительно улучшает масштабируемость.

3.2 Сокращение затрат на передачу данных на цепочке


После обновления Dencun плата за газ публикации данных второго уровня в сети Ethereum будет снижена. Специально для решений на основе Rollup плата за газ публикации данных в сети будет снижена до менее чем одной тысячной от текущей стоимости.

3.3 Улучшение пользовательского опыта


Характеристики низкой платы за газ и высокого TPS еще больше раскрывают потенциал сетей второго уровня, способствуя появлению большего количества вариантов использования, таких как игры с высокой частотой транзакций. Пользователи больше не будут беспокоиться о комиссиях за транзакции и эффективности, наслаждаясь более насыщенной экосистемой в сетях второго уровня.

3.4 Повышение доверия инвесторов


Обновление Dencun значительно повысит полезность Ethereum, укрепив его позицию "Короля публичных сетей". Между тем, это принесет пользу протоколам второго уровня и их экосистемам. Экосистема OP станет более диверсифицированной, а экосистема ZK станет более доступной благодаря расширению доступности данных.

Влияние обновления Dencun может оказать положительное влияние на восприятие Ethereum рынком, что поможет повысить энтузиазм инвесторов в отношении ETH. Кроме того, инвесторы также станут учитывать токены, относящиеся к сектору второго уровня, затронутому обновлением, такие как OP и ARB.

Вы можете приобрести токены ETH второго уровня на MEXC. Просто выберите [Спот] на официальном веб-сайте MEXC, выберите криптовалюту для спотовой торговли, например ETH, OP, ARB и т. д., и выберите тип ордера, например рыночный ордер, чтобы разместить ордер на покупку.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое Ликвидный рестейкинг

Что такое Ликвидный рестейкинг

Открытие последнего бычьего рынка было вызвано добычей ликвидности, положившей начало &#34;Лету DeFi&#34;. Таким образом, многие полагают, что этот раунд бычьего рынка по-прежнему будет инициирован се

Что такое спотовые ETF на Ethereum?

Что такое спотовые ETF на Ethereum?

24 мая 2024 года SEC одобрила первые восемь спотовых Ethereum ETF для листинга в США, включая BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy и Franklin Templeton. Одобрени

Что такое децентрализованные финансы (DeFi)?

Что такое децентрализованные финансы (DeFi)?

В 2020 году начался расцвет DeFi, а в 2021 году рынок зажег DeFi Summer. В 2022 году общая стоимость блокировки достигла исторического максимума – 219,47 млрд. долл. Итак, что же такое децентрализован

Что такое децентрализованное кредитование?

Что такое децентрализованное кредитование?

Как и DEX, децентрализованное кредитование также является одним из ключевых компонентов DeFi. Если &#34;лето DeFi&#34; 2020 года было подогрето конкуренцией между различными DEX, вызвавшей гонку ликви

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов