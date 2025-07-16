Самые популярные мемекоины 2024 года





Мемкоины - это разновидность криптовалюты, названная в честь "мема", или феномена интернет-культуры, который описывает вирусное распространение популярных изображений, видео или концепций в сети.





Основная цель мемкоинов - служить в качестве развлекательных и социальных инструментов, вызывая интерес за счет создания забавных криптоактивов. Ценность этих монет часто обусловлена консенсусом сообщества и рыночным спросом, а не традиционными финансовыми показателями.





Начиная с первого Dogecoin (DOGE), последующего зверинца криптовалют с животной тематикой и заканчивая постоянным появлением мемкоинов в наши дни, мемкоины можно условно разделить на следующие категории:





1.1 Тип IP "Знаменитые изображения": Эти токены, представленные Dogecoin (DOGE) и PEPE, токенизируют изображения, ставшие популярными в ранние годы в Интернете. И DOGE, и PEPE произошли от токенов вирусных мемов. LADYS - известный мемекоин из серии NFT Milady.





1.2 Тип "Эффект знаменитости": Это мемкоины, названные в честь знаменитостей (например, домашних животных). Например, MAGA назван в честь лозунга кампании Трампа на пост президента США; FLOKI - в честь домашней собаки Маска и так далее.





1.3 Тип "токены с надписью": Представленные SATS и RATS, они отличаются от других типов монет-мемов методами выпуска. SATS отдает дань уважения Сатоши Накамото и Биткоину, а RATS сатирически изображает крысиные бега в криптовалютном мире.









В настоящее время на рынке привлекают внимание многочисленные мемкоины. Мы выбрали несколько популярных мемкоинов, которые были запущены в середине 2024 года.









BOME, что расшифровывается как BOOK OF MEME, был создан художником Darkfarm, создающим изображения мемов Pepe. BOOK OF MEME - это постоянное хранилище мемов, которое также будет расширяться за счет ряда функций по созданию мемов.





Механизм предварительной продажи BOME был прост: пользователи отправляли SOL на адрес Solana, предоставленный Darkfarm, и все участники предварительной продажи получали токены BOME в зависимости от доли пожертвованных SOL. Предварительная продажа превзошла все ожидания, собрав в общей сложности более 10 000 SOL.





Впоследствии Darkfarm добавил все привлеченные SOL в пул ликвидности, а начальная цена BOME была установлена на уровне 0,000496 USDT. На BOME начался ажиотаж: за один день его цена выросла в 50 раз, а общий объем торгов достиг $230 миллионов.





Предварительная продажа токенов BOME началась 12 марта, и всего за три дня они были размещены на ведущих биржах, установив рекорд по самому быстрому листингу. Рыночная капитализация BOME превысила 1,5 миллиарда долларов США. На данный момент цена токенов BOME упала до 0,017 доллара США.













Под влиянием эффекта богатства BOME, 17 марта Slerf объявил сбор средств, и за 13 часов сумма сбора превысила 50 000 SOL.





18 марта основатель SLERF написал в твиттере, что из-за собственных ошибок в работе они уничтожили LP и резервные токены аирдропа и не смогли вернуть 10 миллионов долларов пользователям предварительной продажи.





Эта ошибка не привела к ожидаемому ковровому событию. Пользователи расценили ее как "децентрализованное поведение", что вызвало ажиотаж покупателей. Впоследствии цена токена резко выросла, побив рекорд BOME, достигшего рыночной стоимости более миллиарда за 9 часов, а SLERF добился этого всего за 30 минут, став новым королем мемов.





Ранее цена SLERF достигала $1,6, а текущая цена составляет $0,47.













Токен MAGA (TRUMP) был создан в августе 2023 года, его название произошло от аббревиатуры лозунга президентской кампании Дональда Трампа "Make America Great Again". После создания и запуска токен поначалу не вызвал ажиотажа на рынке и привлек минимальное внимание.





Однако по мере того, как Трамп продолжал побеждать на первичных президентских выборах 2024 года, популярность токена MAGA постепенно росла. К концу февраля, после того как Трамп был выдвинут кандидатом в президенты, популярность и цена токена достигли новых максимумов.





В настоящее время, когда ажиотаж спадает, цена токена MAGA также демонстрирует соответствующий откат. Колебания стоимости токена MAGA тесно связаны с освещением новостей о Трампе. Нетрудно предположить, что если Трамп победит на выборах в будущем, цена MAGA также может вырасти.













После последовательного появления популярных мемкоинов в сети Solana другие сети стремятся подражать, надеясь получить волну популярности и трафика. DEGEN - это мемкоин, который достиг успеха в сети BASE.





DEGEN зародился в сообществе Farcaster и представляет собой мем-проект, управляемый сообществом. Его справедливое распределение, низовая атмосфера, стремление к росту сообщества снизу вверх, а также создание и функционирование неофициальной организации DAO привлекли внимание большого количества пользователей и позволили им присоединиться к нему.





Недавно, когда ажиотаж вокруг сети Solana сменился на сеть BASE, проект Degen объявил о запуске дешевого блокчейна Degen Chain на платформе Layer3. DEGEN выступает в качестве собственного газового токена сети. После распространения новости цена DEGEN за 24 часа подскочила более чем на 37 %, а затем последовал непрерывный рост цены, неоднократно достигавший новых максимумов.





Согласно данным на цепочке, DEGEN достигла пиковой цены в $0,065, а текущая цена откатилась до $0,04.













На картинке Dogwifhat (WIF) изображена сиба-ину в розовой шерстяной шапке. Проект тихо запустился в сети Solana в ноябре 2023 года без какой-либо рекламы. К концу декабря, под влиянием общей тенденции к росту в сети Solana, цена на WIF немного выросла, что привлекло определенное внимание. Официальное продвижение впервые появилось в виде мема с изображением сиба-ину в розовой шерстяной шапке.





11 января произошла ошибочная сделка с WIF, в ходе которой SOL на сумму 7,7 млн долларов был использован для покупки токенов WIF, ликвидность которых на тот момент составляла всего 2,7 млн долларов, в результате чего цена WIF мгновенно взлетела до 3,99 доллара. Неделю спустя Binance объявила о начале торговли фьючерсами на WIF. Впоследствии Backpack объявила о включении в листинг спотовой торговли WIF.





1 марта листинг WIF на Robinhood вызвал широкий резонанс на рынке, что привело к стремительному росту цены WIF, пробив отметку в $1. Он стал первым мемкоином с собакой, пробившим отметку в $1.





2 марта Артур Хейс, соучредитель и генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, написал в своем твиттере оптимистичный отзыв о WIF. В результате цена WIF сразу же пробила отметку в $2. Максимальная цена токенов WIF достигла $4,88, а в настоящее время она откатилась примерно до $4,05.





Общий объем запасов WIF составляет 998,9 млн. токенов, при этом в компании не практикуются такие распространенные методы, как стейкинг или сжигание, и не планируется никаких перспективных проектов. Она служит исключительно в качестве инвестиции с ее атрибутами стоимости. Официальная деятельность также очень непринужденна, в основном она сосредоточена на распространении мемов с изображением Сиба Ину в розовой шерстяной шапке. Этот тип проекта несет в себе в основном эмоциональную ценность пользовательских инвестиций.













WEN - это мемкоин агрегационной платформы Solana DeFi Jupiter, атрибуты которого возникли из желания и ожидания сообщества потенциальных аирдропов.





Meow, один из основателей проекта Jupiter, часто получал от сообщества вопросы о "Токене Wen" и "Аирдропе Wen", что побудило его ответить на них стихотворением. Это стихотворение было отчеканено в виде NFT и разделено на 1 триллион фрагментов, которые теперь обращаются как токены WEN.





Как и токены WIF, токены WEN несут в себе прежде всего эмоциональную ценность пользовательских инвестиций, без планов дальнейшего развития проекта или дорожных карт. Разница заключается в том, что WEN - это первый токен сообщества, созданный на основе фрагментированных NFT, что делает его первым NFT, соответствующим стандарту WNS NFT.













