Приближается четвертый "халвинг". Это может открыть большие преимущества для Биткойна.









Механизм халвинга является относительно распространенным механизмом работы крипто не только в Биткойне, но и в всем известном Эфириуме;





Фундаментальная причина существования этого механизма заключается в том, что криптовалюты, такие как биткойн, создаются «оборудованием для майнинга», используемым в качестве виртуального инструмента для майнинга в цифровой пещере биткойнов и последующего получения биткойнов. В этом процессе биткойн-майнеры получают определенное количество биткойнов в качестве вознаграждения, добавляя «блоки» в качестве затрат, тем самым получая экономическую компенсацию;





Однако в процессе производства биткойнов каждые 210 000 блоков добываются (примерно каждые четыре года), вознаграждение, получаемое «майнерами», будет уменьшаться вдвое. Халвинг начинается с 50 BTC, которые будут последовательно складываться пополам;





Следовательно, с точки зрения единого рынка Биткойна, при условии, что спрос на Биткойн останется неизменным, «предложение» Биткойна на рынке будет сильно сокращено, и это может привести к новому прорыву цены Биткойна. В то же время вырастут и другие криптовалюты, которые используют Биткойн в качестве эталона или чьи резервы используют Биткойн в качестве основного веса.













Первый халвинг биткойнов состоялся 28 ноября 2012 года. После того, как был добыт первый набор из 210 000 блоков. Награда за блок была снижена с 50 до 25 BTC.





До халвинга биткойн продавался по 12 долларов за биткойн, и менее чем за три месяца цена биткойна удвоилась.









Два месяца спустя он появился на рынке по цене более 225 долларов.













Второй халвинг произошел, когда было добыто 420 000 блоков. 9 июля 2016 года майнеры биткойнов были вознаграждены 12,5 BTC за каждый блок.





10 июля 2016 года биткойн был продан примерно за 665 долларов, а в течение года его цена взлетела до 2973 долларов.













Халвинг биткойнов 2020 года произошел 11 мая. После того, как был добыт третий набор из 210 000 блоков, вознаграждение майнера снова уменьшилось вдвое до 6,25 BTC за блок. В течение года цена продажи биткойнов взлетела до 65 145 долларов.













Для пользователей MEXC это инвестиционная возможность раз в четыре года. Начиная с механизма четвертого халвинга, скорость предложения биткойнов на рынке еще больше замедлилась. При условии, что спрос на биткойн остается неизменным, количество предложений уменьшается, что оказывает огромное влияние на цену биткойна, но изменение цены не обязательно приведет к быстрой реакции, когда начнется халвинг. Согласно прошлым данным, рост цен, вызванный механизмом халвинга, является долгосрочным и не обязательно односторонним. Поэтому каждый игрок MEXC, который рассчитывает инвестировать в биткойн, должен быть более осторожным или разумно диверсифицировать риски с помощью различных методов инвестирования в MEXC, чтобы достичь цели накопления богатства.







