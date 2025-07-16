В последнее время на рынке криптовалютных биржевых фондов (ETF) наблюдается необычайное оживление: шквал горячих новостей привлек всеобщее внимание и вызвал жаркие споры. Самые свежие данные показываюВ последнее время на рынке криптовалютных биржевых фондов (ETF) наблюдается необычайное оживление: шквал горячих новостей привлек всеобщее внимание и вызвал жаркие споры. Самые свежие данные показываю
Волна ETF наконец достигла Solana!

В последнее время на рынке криптовалютных биржевых фондов (ETF) наблюдается необычайное оживление: шквал горячих новостей привлек всеобщее внимание и вызвал жаркие споры.

Самые свежие данные показывают, что BlackRock, крупнейшая в мире компания по управлению активами, расширила свой портфель, став компанией с наибольшим количеством криптовалютных ETF. Согласно данным Coinglass, масштаб управления активами IBIT компании BlackRock достиг 17,243 миллиарда долларов, заняв первое место среди 11 продуктов спотовых Bitcoin ETF.

С 23 июля, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первый спотовый ETF на Ethereum, криптовалютный мир достиг новой вехи, и позитивные настроения вновь охватили весь рынок. Согласно последним данным Farside Investors, за последние четыре недели приток средств в спотовые ETF на Ethereum превысил 2 миллиарда долларов, не считая оттока почти в 2,5 миллиарда долларов из ETHE компании Grayscale.

По данным старшего аналитика Bloomberg по ETF Эрика Балчунаса, глобальные потоки ETF достигли 911 млрд долларов за год. Чистый приток в размере 17 миллиардов долларов, зарегистрированный американскими спотовыми криптоактивными ETF аккаунтами, составляет почти 2% от общемирового объема.

Возвращаясь к теме ETF, можно сказать, что одобрение спотовых ETF на Ethereum является важной вехой в истории криптовалют.

Успешный запуск спотовых ETF на Ethereum не только предоставил инвесторам удобный и отвечающий всем требованиям способ участия в рынке Ethereum, но и вызвал широкий интерес и признание криптовалютных ETF во всем мире. Это значительно ускорило процесс создания других криптовалютных спотовых ETF, например процесс подачи заявки и утверждения спотового ETF на Solana.

1. Обзор спотовых ETF Solana


Спотовые ETF Solana или биржевые фонды Solana – это инвестиционный инструмент, отслеживающий динамику цен на криптовалюту Solana (SOL). Они позволяют инвесторам косвенно инвестировать в Solana, покупая акции ETF, без необходимости непосредственно удерживать и управлять криптовалютой. Такой подход к инвестированию снижает барьеры и риски, связанные с криптоинвестированием, позволяя большему числу инвесторов принять в нем участие.

2. Развитие спотовых ETF Solana


8 августа 2024 года Бразильская комиссия по ценным бумагам и биржам официально одобрила первый в мире спотовый ETF Solana, выпущенный QR Asset и управляемый Vortx, что ознаменовало рост доверия к Solana и ее легитимности на традиционных финансовых рынках. Впоследствии, 21 августа, Бразилия одобрила второй спотовый ETF Solana, запущенный Hashdex в сотрудничестве с местным инвестиционным банком BTG Pactual.


Несмотря на прорыв спотовых ETF Solana в Бразилии, их одобрение на американском рынке все еще сталкивается с многочисленными проблемами. В июне 2024 года гиганты по управлению активами VanEck и 21Shares подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявки S-1 на спотовые ETF Solana. 8 июля 2024 года Чикагская биржа опционов от имени VanEck и 21Shares подала в SEC документы 19b-4.

В процессе одобрения спотовые ETF Solana столкнулись с препятствиями со стороны регулирующих органов. Эрик Балчунас сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила поданные Чикагской биржей опционов документы 19b-4 по двум потенциальным спотовым ETF Solana, в результате чего процесс одобрения был прерван.


Отраслевые аналитики подчеркивают, что одобрение спотовых ETF Solana в США во многом зависит от политических факторов. Если бывший президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп победит на выборах, вероятность одобрения может возрасти.

Все пока носит спекулятивный характер, а окончательный срок выпуска спотовых ETF Solana – середина марта 2025 года. Стоит запастись терпением, чтобы дождаться окончательного результата.

3. Перспективы в случае одобрения


Учитывая уступки SEC в отношении Ethereum, сделанные ранее в этом году, рынок предполагает, что агентство может применить аналогичный мягкий подход к Solana. Итак, если спотовые ETF Solana будут одобрены, какое влияние это окажет на более широкий рынок?

Запуск спотовых ETF Solana привлечет больше внимания со стороны традиционных инвесторов и институтов к Solana и ее экосистеме, что потенциально приведет к значительному притоку капитала.

Согласно недавно опубликованной углубленной оценке GSR, прогнозируемые притоки для спотовых ETF Solana демонстрируют значительные различия по сравнению с Bitcoin при различных рыночных условиях - медвежьем, базовом и идеальном сценариях. В условиях медвежьего рынка эта доля составит 2%, в то время как в базовом и идеальном сценариях она может вырасти до 5% и 14% соответственно.

В отчете содержится оптимистичный прогноз, согласно которому в условиях медвежьего рынка цена Solana (SOL) может вырасти примерно в 1,4 раза. При более стабильном базовом сценарии потенциал роста может увеличиться до 3,4 раза, а при самых идеальных рыночных условиях рост SOL может достичь поразительных 8,9 раза.


4. Как принять участие в экосистеме Solana


Согласно общедоступным данным, экосистема Solana демонстрирует впечатляющий рост. Всего за четыре года с момента запуска мейннета экосистема быстро расширилась, объединив более 700 децентрализованных приложений (dApps).


На Уолл-стрит есть поговорка:«Покупай на слухах, продавай на фактах». Эта фраза блестяще отражает искусство использования рыночных возможностей и корректировки стратегий: решительные действия при появлении первых рыночных слухов и последующая корректировка позиций для фиксации прибыли, когда эти слухи становятся подтвержденными фактами.

Когда речь заходит о позиционировании в экосистеме Solana на MEXC, пользователи могут гибко применять эту стратегию. Учитывая, что платформа глубоко интегрировала сектор Solana, собрав более 80 проектов токенов в различных областях, MEXC предлагает не только спотовые торговые пары для SOL, но и поддерживает торговлю другими токенами в экосистеме Solana, такими как CHAT, GOL и SOLAMA. Пользователи могут чутко отслеживать движения рынка и использовать потенциальные возможности в режиме реального времени. Кроме того, MEXC стремится обеспечить низкие комиссии за транзакции, помогая пользователям максимально экономить на торговых издержках. Войдите в торговый рай MEXC с низкими комиссиями, и пусть каждая операция превратится в ускоритель прибыли! Присоединяйтесь к MEXC, чтобы раскрыть неограниченный торговый потенциал и добиться экспоненциального роста ваших активов.

Если вы предпочитаете торговлю фьючерсами, вы можете получать прибыль от колебаний цен. Фьючерсы MEXC давно известны своей «высочайшей ликвидностью в мире», предлагая более быстрые сделки, более узкие спреды и более стабильные операции. Для фьючерса SOL с маржой USDT объем торгов в пределах ценового диапазона 0,05% (5 б.п.) значительно превышает аналогичные показатели конкурентов.

Независимо от результатов рассмотрения заявки на спотовые ETF Solana, тенденция все большей интеграции криптоиндустрии в основную финансовую систему неостановима. Оглядываясь назад, можно сказать, что 2024 год станет поворотной вехой в развитии криптоиндустрии, ознаменовав ее глубокое проникновение и интеграцию в более широкую финансовую сферу.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


