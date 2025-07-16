«Палка о двух концах» хранения криптоактивов: Как обеспечить безопасность ваших активов?

Безопасность всегда была главной темой в криптовалютной сфере. Несмотря на то, что индустрия постоянно уделяет внимание безопасности и стремится к ней, различные преступления ончейн и криптомошенничество по-прежнему распространены. Согласно последнему отчету Immunefi, потери криптовалютного сектора от хакерских атак и мошенничества в 2024 году превысят 1,4 миллиарда долларов США, причем речь идет о 179 инцидентах.





Хотя некоторые пользователи выбирают услуги по хранению криптовалют в поисках более надежного периметра безопасности, фактические гарантии безопасности криптовалют не являются непогрешимыми. В конце октября ряд неожиданных событий обнажил сложности и проблемы в секторе хранения криптоактивов. Сначала были взломаны адреса, принадлежащие правительственным учреждениям США, а затем генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор начал спорить об «институциональном хранении» Bitcoin.





Эти инциденты заставили общественность задуматься о том, как обеспечить безопасность активов и поднять ее на новый уровень.









25 октября Arkham сообщил в Твиттере, что адреса, связанные с правительством США, оказались взломаны, и на адрес злоумышленника было переведено около 20 миллионов долларов в USDC, USDT, aUSDC и ETH. Впоследствии хакер конвертировал эти средства в ETH, пытаясь отмыть их через централизованные биржи. Хотя хакер в конечном итоге начал возвращать часть средств, этот инцидент все же выявил серьезные проблемы, связанные с безопасностью хранения криптоактивов.









Тем временем генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор предложил хранить Bitcoin в финансовых учреждениях, которые «слишком велики, чтобы обанкротиться», например, в регулируемых компаниях BlackRock и Fidelity. Он считает, что такой подход снизит волатильность и риск потерь Bitcoin, повысив тем самым безопасность актива. Однако эта точка зрения встретила противодействие. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин открыто заявил, что комментарии Сейлора просто «безумны». По его словам, Майкл Сейлор, похоже, выступает за защиту криптовалют путем захвата регуляторов – стратегию, которая имеет множество исторических неудач и не соответствует сути криптовалюты. Джеймсон Лопп, соучредитель и технический директор Casa, также отметил, что самостоятельное хранение Bitcoin – это не просто параноидальное отшельничество; доверие к сторонним хранителям может привести к многочисленным долгосрочным негативным последствиям.









Институциональное хранение часто сравнивают с обоюдоострым мечом: оно предоставляет инвесторам, казалось бы, более безопасный способ хранения активов и одновременно разжигает глубокие споры о принципах децентрализации. Институциональные хранители используют надежную технологическую поддержку и большой опыт работы в отрасли для снижения рисков, таких как хакерские атаки и внутреннее мошенничество. Для многих инвесторов выбор в пользу институционального хранителя означает передачу ответственности за безопасность активов более профессиональной третьей стороне, что в определенной степени снижает риски и бремя, связанные с личным управлением активами.





Однако институциональное хранение также вызвало глубокие споры о принципах децентрализации. Основная ценность криптовалюты заключается в ее децентрализованном характере, который разрушает ограничения традиционных финансовых систем и позволяет свободно передавать активы между равными. В отличие от этого, институциональное хранение подразумевает, что инвесторы должны передать контроль над своими активами сторонним организациям, что подрывает децентрализованные характеристики криптовалют и может даже привести к полной потере контроля над своими активами. Кроме того, в случае неэффективного управления, нарушения законодательства или кибератаки на хранилище, активы инвесторов будут подвержены значительным рискам. Эти риски могут исходить не только от самой организации-хранителя, но и от внешних факторов, таких как изменения в нормативной политике и судебные споры.









В этом соревновании, касающемся безопасности активов, MEXC выделяется своими исключительными показателями безопасности, становясь предпочтительным выбором для инвесторов. Будучи централизованной криптовалютной биржей, работающей в глобальном масштабе, MEXC неизменно уделяет первостепенное внимание безопасности активов пользователей.





Многочисленные меры безопасности: MEXC использует различные меры, включая многофакторную аутентификацию, SSL-шифрование и холодное хранение кошельков, для обеспечения безопасности аккаунтов и данных транзакций.

Передовая система контроля рисков: MEXC располагает передовой системой контроля рисков, способной в режиме реального времени отслеживать и выявлять аномальное торговое поведение, что позволяет оперативно принимать меры по предотвращению потенциальных рисков.

Соответствие глобальным нормативным требованиям: MEXC ведет свою деятельность на основных континентах и в юрисдикциях по всему миру и подлежит регулированию со стороны нескольких авторитетных юрисдикций напрямую или через свои дочерние компании.

Обучение и поддержка пользователей: MEXC стремится повысить осведомленность пользователей о безопасности и их способности предотвращать ее, регулярно публикуя материалы по безопасности и предоставляя круглосуточную онлайн-поддержку, тем самым помогая пользователям лучше защитить свои активы.





Безопасность средств всегда была одной из главных задач криптовалютной индустрии. В условиях сложных и постоянно меняющихся проблем безопасности постоянные инновации в сфере услуг, усиление безопасности и повышение прозрачности необходимы для завоевания доверия и поддержки пользователей, что способствует здоровому развитию криптовалютного рынка. В этом процессе MEXC будет продолжать лидировать, предоставляя пользователям более безопасные, удобные и эффективные торговые услуги. В то же время платформа призывает всех инвесторов сохранять бдительность, полностью осознавать риски и осторожно инвестировать, чтобы в совокупности поддерживать безопасный, стабильный и процветающий криптовалютный мир.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.