Совокупное воздействие «Большого прекрасного законопроекта» Белого дома, возврата пошлин и исполнительного указа о криптовалютах

В июле 2025 года почти одновременно продвигаются три важных политических инициативы США: ожидается окончательное утверждение бюджетного предложения «Большого прекрасного законопроекта», заканчивается действие приостановки взаимных пошлин, а указ о криптовалютах вступает в силу. Хотя эти меры, казалось бы, относятся к разным сферам – фискальной политике, торговле и технологиям – они тесно взаимосвязаны и формируют многогранный сигнал для криптовалютной индустрии, предвещающий глубокие изменения.





В то время, когда глобальный капитал является очень чувствительным, криптоактивы как новая финансовая сила стоят на перепутье. Совокупное воздействие этих трех политик, вероятно, вызовет глубокое переоценку криптоактивов. Это будут не просто краткосрочные колебания цен, а перезагрузка нарратива индустрии. Старая история, сосредоточенная на технологическом идеализме и децентрализации, уходит в прошлое, а новые нарративы будут вращаться вокруг регулирования, суверенного надзора и сдвигов в глобальном финансовом порядке.









В первой половине 2025 года бюджетная программа США « Большой прекрасный законопроект » с большим трудом продвигалась вперед на фоне жарких дебатов. Программа предусматривает сокращение налогов на 4 триллиона долларов в течение следующего десятилетия, которое будет компенсировано сокращением федеральных расходов как минимум на 1,5 триллиона долларов: это радикальная трансформация в финансовой истории США. В его основе лежат беспрецедентные инвестиции в инфраструктуру, оборону, технологические инновации и развитие искусственного интеллекта, направленные на стимулирование долгосрочного роста и конкурентоспособности.





Хотя криптовалюты не являются основным предметом законопроекта, они впервые упоминаются в нем прямо: правительство обязуется поддерживать инфраструктуру блокчейна и укреплять нормативную базу в области цифровых активов. Это знаменует собой постепенный переход криптовалют из «серой зоны» в формальный режим регулирования.





Хотя бюджет не предлагает прямых налоговых льгот для криптовалютного рынка, его косвенные последствия значительны. С одной стороны, фискальная экспансия может подорвать доверие к традиционным фиатным валютам, побуждая инвесторов выделять больше средств на «несуверенные активы», такие как Bitcoin, для хеджирования инфляции и системных рисков. С другой стороны, снижение налогов увеличивает интерес институциональных и состоятельных инвесторов к криптовалютам, особенно в связи с тем, что некоторые проекты, соответствующие требованиям, начинают получать государственную поддержку или классифицируются как технологические инвестиции.





Важно отметить, что массивная поддержка ИИ в законопроекте также может стимулировать рост проектов «ИИ + Web3». Благодаря межотраслевым политическим стимулам, проекты ончейн, сочетающие технологическую продвинутость и соответствие нормативным требованиям, могут стать ключевыми целями для институционального капитала в следующем цикле.









9 июля истекает срок действия соглашений о взаимной отмене тарифов между США и крупнейшими азиатскими экономиками (Китаем, Японией, Южной Кореей). Хотя Белый дом немедленно продлил отмену до 1 августа, чтобы дать возможность провести заключительные переговоры, рынки уже учитывают в ценах предстоящий «торговый шок».





Возобновление тарифов будет иметь далеко идущие последствия для глобальных торговых потоков и для структур арбитража ончейн в криптовалютной индустрии. Кроссчейн и межплатформенный арбитраж основан на ценовых различиях между сетями и свободном движении капитала по всему миру.





Если пошлины будут восстановлены, эти тщательно настроенные арбитражные модели будут нарушены. Например, поток криптовалют, привязанных к доллару (USDT, USDC ), в Азию может быть ограничен, что повлияет на спрос на ликвидность в Японии, Корее и Юго-Восточной Азии. Между тем, производители майнингового оборудования в Китае и Корее столкнутся с более высокими затратами, что приведет к увеличению стоимости развертывания нового хешрейта и потенциально угрожает стабильности проектов PoW. В более широком смысле это сигнализирует о конце эры глобального многостороннего арбитража в криптовалютах. Проекты DeFi, построенные на использовании географических разниц, столкнутся с давлением переоценки, в то время как местные, соответствующие требованиям биржи, платежные сети и системы расчетов ончейн могут получить более стабильную политическую основу.









В марте 2025 года Белый дом издал указ под названием « Создание стратегического резерва Bitcoin и запасов цифровых активов Соединенных Штатов ». Он предписывает Министерству финансов, Министерству торговли, Министерству энергетики и другим федеральным ведомствам в течение 60 дней завершить проверку активов, планирование резервов, разработку регуляторных интерфейсов и подготовку инфраструктуры.





Сейчас, на заключительном этапе реализации, указ находится на критическом этапе принятия решения в этом месяце: примут ли США официально модель «государственной криптовалюты». Такой подход означает, что правительство будет напрямую удерживать определенное количество Bitcoin и других криптоактивов в своих национальных резервах.





С стратегической точки зрения, это первый случай, когда правительство США официально признает ценность Bitcoin и других криптовалют как стратегических активов и обязуется следовать модели «некастодиального резерва»: удерживать приватные ключи или мультиподписные адреса самостоятельно, а не полагаться на биржи. В рамках этой модели управление криптоактивами США станет более прозрачным и поддающимся аудиту ончейн, что потенциально создаст новую парадигму для суверенных «Bitcoin-активов». Еще более важно то, что в указе предлагается система белых списков цифровых активов: только одобренные проекты могут быть включены в федеральные резервы или платежные экосистемы. Это даст токенам, соответствующим требованиям, одобрение на государственном уровне, что повысит их рыночную капитализацию и ликвидность. Между тем, анонимные монеты, проекты без реальных юридических лиц или те, которые не прошли аудит, рискуют оказаться в изоляции или быть исключенными из списка.









Эти три политических шага – не просто фоновые макроэкономические изменения: они являются прямыми катализаторами системного пересмотра цен на криптоактивы.





Событие Влияние на индустрию Краткосрочная волатильность Средне-/долгосрочная возможность «Большой прекрасный законопроект» Позитивно для соответствующих требованиям проектов и ончейн ИИ-инфраструктуры Высокая Рост экосистем, ориентированных на США, в ончейн-сегменте Отмена приостановки пошлин Нарушает модели трансграничного арбитража Средне-высокая Трансформация азиатских сетей / миграция стейблкоинов Исполнение исполнительного указа Внедрение национальной резервной системы США Высокая Перевод стратегических активов ончейн, «национализация» Bitcoin





Вместе эти силы меняют карту влияния криптовалют: они изменяют логику инвестирования и заставляют участников рынка пересмотреть свою стратегию в области соблюдения нормативных требований, технологий и геополитики.









Взрывной рост криптовалют в прошлом был обусловлен политикой нулевых процентных ставок и технологическим утопизмом. Сегодня трехстороннее давление со стороны Белого дома сигнализирует не только о начале нового финансового и регуляторного цикла, но и о реинтеграции технологических инноваций в систему государственного управления. Web3 больше не будет анти-истеблишментской утопией, а станет новой финансовой платформой, сформированной совместными усилиями правительства, промышленного капитала и технических сообществ.





Хотя этот новый цикл несет с собой определенные трудности, он также вознаграждает проекты, обладающие подлинной технологической глубиной, регуляторной адаптивностью и экосистемной привлекательностью.










