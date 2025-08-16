В связи с быстрым развитием рынка криптовалют торговля бессрочными фьючерсами стала предпочтительным выбором для многих инвесторов и профессиональных трейдеров. По сравнению с другими торговыми инструВ связи с быстрым развитием рынка криптовалют торговля бессрочными фьючерсами стала предпочтительным выбором для многих инвесторов и профессиональных трейдеров. По сравнению с другими торговыми инстру
6 ключевых преимуществ торговли бессрочными фьючерсами: Как использовать возможности на крипторынке

16 августа 2025 г.
В связи с быстрым развитием рынка криптовалют торговля бессрочными фьючерсами стала предпочтительным выбором для многих инвесторов и профессиональных трейдеров. По сравнению с другими торговыми инструментами, бессрочные контракты предлагают большую гибкость, что делает их особенно популярными среди краткосрочных и высокочастотных трейдеров.

В этой статье подробно рассматриваются основные преимущества бессрочных фьючерсов, помогая инвесторам лучше понять этот мощный финансовый инструмент и то, как его можно использовать для навигации по динамичному крипто-ландшафту.

1. Что такое фьючерсная торговля?


Фьючерсная торговля – это вид торговли деривативами, который позволяет пользователям зарабатывать на колебаниях цен, не владея самим базовым криптоактивом. Проще говоря, трейдеры могут открывать лонг или шорт позиции в зависимости от своего прогноза по рынку.

В отличие от традиционной торговли на споте, фьючерсная торговля поддерживает кредитное плечо, что позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с меньшим капиталом, увеличивая потенциальную прибыль (и риски). Наиболее распространенной формой фьючерсного контракта является бессрочный фьючерсный контракт, не имеющий срока действия, что позволяет пользователям удерживать позиции так долго или коротко, как им удобно. Благодаря своей гибкости и эффективности использования капитала, торговля фьючерсами стала ключевым инструментом для многих криптоинвесторов.

Узнать больше: Обязательно к прочтению! Что такое фьючерсная торговля? Узнайте за 3 минуты

2. 6 ключевых преимуществ торговли фьючерсами


2.1 Нет срока действия, гибкое управление позициями


Одной из отличительных особенностей бессрочных фьючерсов является отсутствие у них срока действия. Это означает, что трейдеры могут удерживать позицию неограниченное время, не беспокоясь о расчетах или истечении срока действия контракта. Такая гибкость позволяет инвесторам открывать и закрывать позиции исключительно в зависимости от рыночных условий, предоставляя им больший контроль над сроками и реализацией стратегии.

2.2 Высокое кредитное плечо, максимизирующее эффективность капитала


Бессрочные фьючерсы обычно предлагают высокое кредитное плечо, что делает их мощным инструментом для увеличения доходности. Это особенно привлекательно для трейдеров, готовых к риску. Благодаря кредитному плечу инвесторы могут контролировать крупные позиции с относительно небольшим капиталом, максимизируя потенциальную прибыль (но одновременно увеличивая риск).

На MEXC пользователи могут использовать кредитное плечо до 500x, а также доступны как упрощенные, так и расширенные режимы торговли. Трейдеры могут настраивать уровни кредитного плеча для лонг/шорт позиций и режим маржи в зависимости от своей стратегии, что обеспечивает более точное управление капиталом.


2.3 Режим хеджирования: Прибыль как на бычьем, так и на медвежьем рынке


Бессрочные фьючерсы работают по двунаправленной модели T+0, что означает, что инвесторы могут открывать лонг или шорт позиции в любое время. Это позволяет трейдерам получать прибыль не только на росте рынка, но и на его падении, открывая шорт позиции. Возможность торговли в обоих направлениях обеспечивает стабильные возможности получения прибыли при любых рыночных условиях.

Для поддержки краткосрочных трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из резких колебаний цен, MEXC предлагает расширенные функции, такие как «Обратный тейк-профит» и «Обратный стоп-лосс». Эти инструменты помогают трейдерам автоматически переворачивать позиции и получать прибыль с обеих сторон волатильности рынка.

Как это работает: Настройки тейк-профит и стоп-лосс при торговле фьючерсами

2.4 Механизм ставки финансирования


Чтобы поддерживать цену бессрочных фьючерсов на уровне спотового рынка, биржи используют механизм ставки финансирования. Эта система периодически перечисляет комиссии между трейдерами, удержащими лонг и шорт позиции, исходя из разницы в цене между бессрочным фьючерсным контрактом и спотовой ценой. Цель заключается в том, чтобы поддерживать тесную привязку цены контракта к базовому активу.

На платформе MEXC комиссия за финансирование не взимается самой платформой – она передается напрямую между пользователями, удерживающими открытые позиции. По умолчанию расчеты по финансированию происходят каждые 8 часов, а именно в 03:00 МСК, 11:00 МСК и 19:00 МСК.

Для получения более подробной информации о частоте расчетов по ставке финансирования и всех обновлениях, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Объявления о фьючерсах» в Справочном центре.

2.5 Высокая ликвидность, быстрое исполнение с минимальным проскальзыванием


Благодаря популярности бессрочных фьючерсов, такие рынки, как правило, обладают высокой ликвидностью. Это позволяет трейдерам легче входить в позиции и выходить из них с минимальным риском проскальзывания цены. Для инвесторов, которым важны скорость и точность исполнения ордеров, это является ключевым преимуществом. На MEXC ликвидность находится на одном из самых высоких уровней в мире, что обеспечивает быстрое исполнение ордеров, узкие спреды и более стабильный торговый процесс.

2.6 Эффективное хеджирование рисков


В отличие от спотовой торговли, где можно открывать только лонг позиции, торговля фьючерсами позволяет открывать как лонг, так и шорт позиции, что делает ее ценным инструментом для управления рисками. В условиях медвежьего рынка или коррекции цен спотовые трейдеры часто вынуждены либо принимать убытки, либо выходить из позиции с потерями. В то же время бессрочные фьючерсы дают инвесторам гибкость и возможность зарабатывать на нисходящих трендах.

Например, если инвестор покупает и удерживает 1 BTC на спотовом рынке MEXC, он может открыть шорт-позицию на 1 BTC в бессрочных фьючерсах Coin-M, чтобы застраховаться от снижения цены. Если рынок пойдет вниз, убытки по спотовой позиции могут быть компенсированы прибылью от фьючерсной шорт сделки, что позволяет эффективно снизить рыночный риск.

Торговля бессрочными фьючерсами продолжает привлекать все больше инвесторов благодаря своим преимуществам: отсутствию срока истечения, высокому кредитному плечу, режиму хеджирования, механизму финансирования, глубокой ликвидности и возможностям для хеджирования. Для профессиональных трейдеров и операторов с высокой частотой сделок эти функции расширяют возможности и обеспечивают гибкость в условиях волатильного или медвежьего рынка.

По мере взросления крипторынка бессрочные фьючерсы будут оставаться ключевым инструментом для трейдеров. Сегодня начать торговлю фьючерсами на MEXC проще, чем когда-либо. Просто войдите в свой аккаунт MEXC, перейдите в раздел Фьючерсы, выберите конфигурацию позиции, режим маржи и уровень кредитного плеча. Затем выберите тип ордера, установите необходимые параметры и нажмите Открыть Лонг или Открыть Шорт для размещения ордера.

Пошаговые инструкции можно найти здесь:
Руководство по торговле фьючерсами на MEXC (веб-сайт) Руководство по фьючерсной торговле MEXC (приложение)
Эти ресурсы помогут вам торговать фьючерсами с уверенностью на каждом этапе пути.

Рекомендуем к прочтению:

1) Почему стоит выбрать фьючерсы MEXC? Узнайте подробнее о преимуществах и уникальных особенностях фьючерсов MEXC, чтобы опережать рынок.
2) Что такое фьючерсная торговля? Узнайте за 3 минуты – быстрый и полный вводный обзор, который поможет понять основы торговли фьючерсами.
3) Пояснения к терминологии на странице торговли фьючерсами – подробный разбор распространенных терминов, используемых в торговом интерфейсе, для повышения вашей эффективности в трейдинге.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

