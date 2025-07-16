Term Finance (TERM): Инновационный механизм аукциона с фиксированным сроком, переосмысляющий парадигму фиксированной ставки кредитования DeFi

Term Finance – это протокол кредитования с фиксированной ставкой в сети Ethereum, разработанный для предоставления прозрачных, безопасных и эффективных услуг фиксированного кредитования через запланированный аукционный механизм.









Традиционные платформы кредитования в децентрализованных финансах (DeFi), такие как Maker, Compound и Aave, в основном используют модели с плавающей процентной ставкой, где стоимость заимствования изменяется в зависимости от рыночного спроса и предложения. Такая волатильность создает неопределенность в расходах на заимствование, затрудняя финансовое планирование для пользователей. В ответ на это на рынке появились протоколы кредитования с фиксированной ставкой, среди которых Term Finance выделяется как один из ведущих примеров.









Term Finance – это некостодиальный, масштабируемый протокол кредитования с фиксированной ставкой, который использует уникальную модель аукциона для поддержания кредитования с фиксированными ставками и сроками в больших объемах. Пользователи могут получить ликвидность по фиксированной процентной ставке без компромиссов по таким факторам, как комиссии, проскальзывание, хранение активов или доверие.













Как и другие протоколы кредитования в DeFi, Term Finance хранит залог в некостодиальных смарт-контрактах ончейн. Активы можно проверить в реальном времени, и они не подвержены риску контрагента. Что отличает Term Finance от других платформ DeFi-кредитования, так это инновационное использование запланированных аукционов (или двойных аукционов) ончейн для определения фиксированных процентных ставок по сделкам между заемщиками и кредиторами. Кредиторы подают предложения о предоставлении кредитов, в то время как заемщики делают ставки на получение займа. По окончании аукциона протокол определяет рыночную ставку. Все заемщики, предложившие ставки на уровне или выше рыночной ставки, получают кредиты, а все кредиторы, предложившие ставки на уровне или ниже рыночной ставки, предоставляют кредиты по этой ставке. Поскольку запланированный аукцион завершает торговлю по единой рыночной ставке, Term Finance избегает широких диапазонов процентных ставок, которые часто встречаются в традиционных протоколах DeFi-кредитования.









Фиксированные процентные ставки и сроки: Term Finance устанавливает ставки кредитования через запланированные аукционы, что гарантирует заемщикам и кредиторам предсказуемые ставки на фиксированный срок, устраняя неопределенность, связанную с плавающими процентными ставками.

Механизм запланированного аукциона: Процесс аукциона Term Finance состоит из трех фаз: дата объявления, окно аукциона и период раскрытия. За неделю до начала аукциона объявляются такие детали, как типы залога, активы для займов и другие параметры аукциона. Во время окна аукциона как заемщики, так и кредиторы подают зашифрованные ставки, используя хеш-алгоритм для обеспечения скрытого торга до установления ставки. В фазе раскрытия все ставки раскрываются ончейн, и окончательная ставка определяется с помощью ончейн алгоритма. Этот алгоритм направлен на нахождение точки равновесия между спросом и предложением, максимизируя общий объем займов.

Модель трехстороннего выкупа: Заемщики должны предоставить достаточный залог перед получением займа. Этот залог управляется смарт-контрактами и остается заблокированным на весь срок займа, что обеспечивает ответственность заемщиков.









Процесс заимствования: Заемщики подают заявки на займ, указывая желаемую сумму, срок и максимальную приемлемую процентную ставку. Поставщики ликвидности подают предложения, включая сумму, которую они готовы предоставить, и минимально приемлемую процентную ставку. По окончании аукциона система определяет рыночную ставку и сопоставляет заемщиков и кредиторов соответствующим образом. Заемщики должны предоставить достаточный залог, который управляется смарт-контрактами. Займ должен быть погашен в конце срока, иначе залог будет ликвидирован.

Процесс кредитования: Кредиторы вносят средства и указывают свою минимально приемлемую процентную ставку. Во время аукциона их средства сопоставляются с подходящими заемщиками. После успешного сопоставления займа кредитор получит как основной долг, так и проценты по истечении срока.

Механизм ликвидации: Если заемщик не погасит долг по истечении срока, смарт-контракт автоматически инициирует ликвидацию. Залог заемщика будет ликвидирован для компенсации убытков кредитора. Процесс ликвидации прозрачен и осуществляется в соответствии с заранее определенными правилами.









Term Finance, благодаря своей инновационной модели кредитования с фиксированной процентной ставкой, предоставляет безопасный, эффективный и удобный опыт торговли, используя многосетевое развертывание, модульный дизайн, эффективный механизм клиринга и механизмы изоляции рисков. Он предоставляет DeFi более стабильный финансовый инструмент. По мере развития рынка DeFi, Term Finance готова стать одной из ведущих платформ для кредитования с фиксированной ставкой, предлагая пользователям надежные и эффективные услуги по заимствованию и кредитованию.







