TEN: Революционное решение 2 уровня для конфиденциальности и масштабируемости Ethereum

16 июля 2025 г.MEXC
TEN–это новаторское зашифрованное решение 2 уровня в экосистеме Ethereum, предназначенное для переработки конфиденциальности и масштабируемости блокчейна с использованием аппаратного уровня шифрования. Как протокол HTTPS революционизировал безопасность Web 2.0, TEN строит инфраструктуру нового поколения для Web3 – предлагая сквозное шифрование данных транзакций, состояний смарт-контрактов и процессов исполнения, при этом унаследовав гарантии безопасности основной сети Ethereum. Эта инновация увеличивает скорость транзакций более чем в 10 раз и снижает комиссии за газ на 90%, закладывая прочную основу для массового принятия децентрализованных приложений (dApp).

1. В чем заключаются ключевые особенности TEN?


1.1 Шифрование аппаратного уровня: Наилучший щит конфиденциальности


TEN уникальным образом интегрирует технологию Trusted Execution Environment (TEE) в архитектуру блокчейна, обеспечивая шифрование на уровне чипа для обеспечения:

1) Сквозные зашифрованные транзакции: Все данные – от инициации до подтверждения в сети – остаются зашифрованными и видны только авторизованным сторонам.
2) Приватное исполнение смарт-контрактов: Код и состояния контракта обрабатываются внутри TEE, не позволяя нодам просматривать бизнес-логику и конфиденциальные параметры.
3) Квантовая устойчивость: Включает в себя передовые криптографические алгоритмы для защиты от будущих угроз квантовых вычислений.

1.2 Масштабируемость 2 уровня: Достижение производительности без ущерба для безопасности


Как децентрализованный протокол роллапов, TEN достигает миллионов TPS благодаря нескольким техническим инновациям:

1) Защита от MEV: Собственный алгоритм «справедливого упорядочивания» устраняет извлекаемую майнерами стоимость (MEV), обеспечивая справедливость транзакций.
2) Недоверчивая случайность: VRF (Verifiable Random Function) на основе TEE генерирует защищенную от взлома случайность в сети, идеальную для майнинга NFT, игр и многого другого.
3) Высокоскоростной мост: Кроссчейн переводы активов между Ethereum и TEN происходят в 5 раз быстрее, чем традиционные оптимистичные роллапы.

1.3 Бесшовный пользовательский опыт: Баланс между конфиденциальностью и удобством


1) Взаимодействие на уровне Web2: Пользователи могут получить доступ к зашифрованным dApp без установки плагинов; защита конфиденциальности полностью прозрачна на фронтенде.
2) Удобство для разработчиков: Полностью совместим с EVM и поддерживает миграцию смарт-контрактов Solidity одним кликом, что значительно сокращает время внедрения и кривую обучения.

2. Токеномика TEN

TEN выступает в качестве собственного токена сети, поддерживая управление, стейкинг, операции экосистемы и стимулы ранних стадий:

1) Управление сетью: Держатели токенов могут участвовать в голосовании по вопросам обновления протоколов, технических дорожных карт и распределения средств экосистемы.
2) Стимулы для стейкинга: Валидаторы должны совершать стейкинг токенов TEN, чтобы получить право на производство блоков, в то время как стейкеры участвуют в доходах от комиссии за транзакции.
3) Топливо экосистемы: Все операции в сети – такие как частные транзакции и кроссчейн переводы – потребляют токены TEN в качестве газа.
4) Майнинг ликвидности: Первопроходцы вознаграждаются токенами TEN за предоставление ликвидности или участие в программах тестовой сети.

3. Обзор команды


TEN разрабатывается командой мирового класса, обладающей глубоким опытом в области безопасности блокчейна и криптографии. В основной команде собраны таланты как из корпоративного блокчейна, так и из ведущих проектов Web3:

Технический комитет: Возглавляемая бывшим архитектором R3 Corda, команда включает ветеранов с опытом создания блокчейн-платформ корпоративного уровня, уделяющих особое внимание TEE и доказательствам нулевого знания.
Эксперты в области криптографии: Разработку протокола возглавляет исследователь из Техниона – Израильского технологического института, который удерживает множество международных патентов в области криптографических систем.
Экосистема и операции: Члены команды ранее удерживали позиции в ведущих проектах, таких как ConsenSys и Aave, и обладают опытом работы с разработчиками, развития экосистемы и соблюдения нормативных требований.

4. Перспективы на будущее


4.1 Техническая дорожная карта


Q3 2024: Запуск основной сети с интегрированным zkBridge, обеспечивающим кроссчейн-взаимодействие с zkSync, StarkNet и другими сетями на базе zk.
Q1 2025: Выпуск шаблонов протокола DeFi с сохранением конфиденциальности, поддерживающих анонимное кредитование и торговлю деривативами.
Q4 2025: Выпуск решений для нодов TEE корпоративного уровня, расширяющих сферу применения в таких высокочувствительных отраслях, как здравоохранение и управление цепочками поставок.

4.2 Стратегия расширения экосистемы


Программа грантов для разработчиков: Стимулирующий фонд в размере 100 миллионов долларов США для поддержки разработки приложений dApp, ориентированных на конфиденциальность.
Партнерство в области соответствия: Сотрудничество с регулирующими органами в ЕС и Сингапуре для изучения стандартов соблюдения конфиденциальности данных ончейн.
Альянс по аппаратному обеспечению: Партнерство с Intel, AMD и другими производителями для оптимизации аппаратной интеграции TEE и снижения барьера для работы нодов.


Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

