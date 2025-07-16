Основатель Telegram арестован: Что ждет экосистему TON в будущем?

Криптовалютный мир снова потрясен.





24 августа во Франции был арестован Павел Дуров, основатель и генеральный директор социальной медиаплатформы Telegram. Это неожиданное событие не только шокировало сотни миллионов пользователей Telegram, но и вызвало волнения в криптовалютном сообществе. Трудности, с которыми столкнулся Telegram, не ограничиваются самой платформой; в центре внимания оказалась экосистема TON, тесно связанная с Telegram. В то время как экосистема TON достигла своего пика, индустрия широко обеспокоена тем, не нанесет ли арест Павла Дурова «второй сокрушительный удар».









Telegram – известное и функциональное приложение для обмена мгновенными сообщениями с надежной защитой конфиденциальности, известное своей функцией сквозного шифрования сообщений. Оно стало предпочтительным средством общения для многих людей. Будь то повседневное общение, совместная работа или социальная деятельность, Telegram предлагает отличные возможности для обмена сообщениями, что особенно нравится пользователям криптовалют.





Вечером 24 августа 2024 года Павел Дуров был арестован французской полицией в аэропорту Ле Бурже в Париже после прибытия из Азербайджана. По мнению французских судебных властей, отсутствие управления Telegram привело к тому, что его платформа используется для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, торговля наркотиками и обмен детской порнографией. Кроме того, отказ Telegram сотрудничать с французскими властями был назван одной из основных причин ареста Дурова.









Ранним утром 25 августа заместитель председателя Государственной Думы РФ Владислав Даванков обратился в Министерство иностранных дел РФ с просьбой найти способ добиться освобождения Павла Дурова, заявив, что уже обратился в ведомство с официальным запросом.





26 августа президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что арест Павла Дурова был вызван судебным расследованием и не имел политической подоплеки. Представитель полиции отметил, что Дурова обвиняют в отказе сотрудничать с сетью платформы и финансовых преступлениях, но конкретные обвинения не раскрываются.





Вечером 28 августа прокурор Парижа объявил, что Павлу Дурову, основателю и генеральному директору Telegram, были предъявлены официальные обвинения в многочисленных правонарушениях, включая «организованную преступность или отмывание незаконных доходов». Павел Дуров был освобожден под судебный надзор при условии внесения залога в размере 5 миллионов евро и запрета на выезд из Франции.









По мере того как на рынке росло неприятие рисков, инвесторы стали с большой неуверенностью оценивать перспективы Telegram и связанных с ним проектов. Эти настроения распространились, непосредственно вызвав повсеместную распродажу связанных активов, что усилило нестабильность и волатильность рынка. По данным мониторинга Lookonchain, один из поставщиков ликвидности TON вывел всю свою ликвидность TON и продал 356 545 TON (около 1,98 млн долларов) по средней цене 5,57 доллара.





По состоянию на 29 августа данные CoinMarketCap показали, что цена токенов TON упала до 5,60 доллара, а 7-дневное падение составило 14,56%. Текущая рыночная капитализация составляет 14,19 млрд долларов, что свидетельствует о сильном неприятии риска на рынке.













Изначально TON был создан внутри Telegram, но в 2020 году TON расстался с ним после судебного спора с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. С тех пор TON управляется независимой командой разработчиков. Фактически, когда TON был перезапущен в 2021 году, он был юридически отделен от Telegram. Использование TON в Telegram юридически определяется как простое «сотрудничество и использование».





За последний год отношения между Telegram и блокчейн-сетью TON становились все более тесными. Компании углубляли свое сотрудничество, особенно в области интеграции мини-приложений и функций кошелька на платформе Telegram. Этому способствовало расширение пользовательской базы Telegram, которая в июле этого года превысила 950 миллионов пользователей. Пользователи широко распространены на Ближнем Востоке (например, в Иране и Турции), в Индии, Юго-Восточной Азии, Европе (включая Германию, Францию и другие страны Центральной и Западной Европы, а также Украину и другие страны Восточной Европы) и Южной Америке (например, в Аргентине и Бразилии).





Взрывной рост игровой экосистемы TON в этом году во многом объясняется обширной базой пользователей, созданной в Telegram. Например, Hamster Kombat, одна из самых популярных игр, успешно привлекла внимание более 300 миллионов игроков, став новым ярким событием, способствующим росту активности пользователей Telegram и развитию экосистемы TON.









Арест Павла Дурова привлек широкое внимание в индустрии, и многие наблюдатели изначально восприняли его как сигнал о том, что экосистеме TON может быть нанесен серьезный удар. Однако на самом деле события развивались в другом направлении.





Сообщество TON быстро выступило с публичным заявлением, в котором выразило непоколебимую поддержку Павлу Дурову и подчеркнуло, что этот инцидент никак не повлияет на деятельность и миссию сообщества. Официальный аккаунт TON в Twitter даже обновил картинку своего профиля, добавив логотип Resistance Dog, который был нарисован вручную и назван основателем Telegram в 2018 году.









Более того, многочисленные проекты в экосистеме TON не только не пострадали, но и выразили свою поддержку, заявив, что их деятельность остается стабильной и не затронутой. Эта поддержка включает в себя не только инвестиционную компанию TON, Pantera Capital, но и активные проекты экосистемы TON, такие как DOGS, Hamster Network, TON Society, TON Takeover, NOTCOIN, Telegram Wallet и другие.





Франклин Би, партнер Pantera Capital, написал «#FreePavel», а затем поделился официальным заявлением TON.

Сообщество DOGS написало в своем официальном Telegram-канале: «Мы поддерживаем Павла @Durov, конфиденциальность и правду, что сейчас особенно важно».

Официальный аккаунт Hamster Network призвал Илона Маска вмешаться: «Это чрезвычайная ситуация, но по крайней мере один человек X может попытаться повлиять на нее. Уважаемый @elonmusk, пожалуйста, сделайте пост в поддержку сторонников свободы слова #FREEDUROV.» Позже Маск ответил твитом.









Виктор, руководитель по развитию сообщества TON Society, написал: «Матрица реальна... Теперь они атакуют Telegram и $TON, потому что Павел Дуров отказывается от прав людей на приватность. Франции должно быть стыдно за себя. Французский народ будет бороться за свое право на свободу слова. Я прошу всех поддержать Павла в это непростое время. #FREEDUROV». Виктор также инициировал кампанию, призывающую французские власти освободить основателя Telegram Павла Дурова.

Официальный аккаунт NOTCOIN гласил: «Не виновен #freedurov».

Аккаунт Telegram Wallet опубликовал сообщение на своем официальном канале: «Мы внимательно следим за последними новостями об основателе @telegram Павле Дурове, но эти события никак не влияют на работу кошелька».





Интересно, что в то время как многие считали, что экосистема TON значительно пострадает, DOGS стремительно растет, создавая ажиотаж. Согласно рыночным данным MEXC, 28 августа DOGS ненадолго подскочил до 0,001720 доллара.





На этом фоне экосистема TON и обширное криптосообщество объединились под лозунгом «FreePavel», который быстро набрал обороты на X и стал неудержимой силой. Сторонники активно делились и высказывали свою поддержку Павлу Дурову.





С точки зрения рынка, экосистема TON, как «система, управляемая сообществом», не пострадала от колебаний цены и рыночной капитализации. Во-первых, несмотря на то, что арест Павла Дурова привлек значительное внимание и вызвал бурные обсуждения, само по себе это событие не является прямым кризисом для Telegram или TON. Пока Telegram продолжает предоставлять стабильные услуги и удовлетворять потребности пользователей, он может продолжать обеспечивать прочную пользовательскую базу и рыночную поддержку экосистемы TON. Кроме того, будучи блокчейн-проектом Telegram, TON обладает определенной степенью независимости, работая как отдельная организация, способная корректировать свое стратегическое направление в зависимости от спроса на рынке и развития технологий.





Однако это не означает, что TON может успокоиться. Арест Павла Дурова может рассматриваться как ответ на длительный отказ Telegram сотрудничать с некоторыми регулирующими органами, что может привести к более жесткому контролю со стороны регуляторов. Эта проверка может распространиться не только на сам Telegram, но и на тесно связанную с ним экосистему TON. Если Telegram действительно окажется замешанным, это может затронуть и экосистему TON, которая стоит на его плечах.





В целом, проблемы, с которыми столкнулся Telegram, скорее всего, приведут к кратковременным сбоям в работе проектов экосистемы TON. Для Telegram этот инцидент, несомненно, представляет собой серьезную проблему, но также и возможность для размышлений и переосмысления. Как укрепить соответствие нормам, восстановить доверие пользователей и инвесторов и двигаться дальше – все это станет важнейшими задачами для команды Telegram в будущем.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.