Tanssi Network: Протокол инфраструктуры сети приложений и комплексный анализ токена TANSSI

Индустрия блокчейна перешла от синглчейн систем к мультичейн экосистеме со специализированными блокчейнами для конкретных приложений. Tanssi , поддерживаемый общей системой безопасности Polkadot, представляет собой инфраструктурный протокол для сети приложений, использующий технологию ContainerChain для более быстрого и безопасного развертывания блокчейна. Такой подход позволяет преодолеть проблемы масштабируемости и стоимости блокчейнов общего назначения, предоставляя разработчикам возможность гибко настраивать инфраструктуру под свои нужды.













Tanssi ContainerChains построены с использованием фреймворка Substrate, известного своей модульной архитектурой, поддерживающей расширенную кастомизацию. Универсальность Substrate является его сильной стороной, однако он может оказаться сложным в освоении. Tanssi снижает технический барьер для развертывания блокчейна, предлагая шаблоны с предустановленными базовыми компонентами.





Основные преимущества фреймворка Substrate включают:





Модульная архитектура: Разработчики могут интегрировать только те компоненты, которые имеют отношение к их конкретному сценарию использования, сокращая избыточность и повышая производительность. Substrate – это мощный модульный SDK, используемый в экосистеме Polkadot, предлагающий полный набор инструментов и библиотек, которые абстрагируют сложные функциональные возможности блокчейна, позволяя разработчикам сосредоточиться на инновациях.





Гибкость во время выполнения: Фреймворк поддерживает плавное обновление во время выполнения без необходимости жестких форков, что позволяет развернутым сетям приложений продолжать развиваться и совершенствоваться. Такие компоненты сети, как модели управления, виртуальные машины или переходы состояний, могут обновляться независимо друг от друга, обеспечивая адаптивность сети без жестких ограничений.





Наследование безопасности: Сети приложений, развернутые с помощью Tanssi, получают преимущества от проверенной модели безопасности экосистемы Substrate, что избавляет каждую сеть от необходимости самостоятельно создавать свой набор валидаторов.









Благодаря протоколу ContainerChain Tanssi позволяет создавать полноценные рантаймы Substrate, инкапсулированные в существующие парачейны. Этот инновационный подход позволяет нескольким сетям приложений сосуществовать в рамках одного слота парачейна, что значительно снижает стоимость и сложность развертывания.





Ключевые особенности архитектуры ContainerChain включают:





Эффективность использования ресурсов: Несколько сетей приложений совместно используют базовую инфраструктуру, сохраняя логическую изоляцию и возможности настройки.

Упрощенное развертывание: Разработчики могут сосредоточиться на логике приложения, не управляя сложностями инфраструктуры блокчейна, сетей валидаторов или механизмов консенсуса.

Общая модель безопасности: Все ContainerChains пользуются коллективной безопасностью родительского парачейна, которая распространяется на гарантии безопасности Polkadot Relay Chain.









Интеграция Tanssi с экосистемой Polkadot дает несколько стратегических преимуществ:





Кроссчейн-взаимодействие: Tanssi поддерживает прямую связь с другими сетями в экосистеме Polkadot, обеспечивая беспрепятственное взаимодействие и передачу ценностей между сетями.

Общая безопасность: Механизм консенсуса Polkadot Nominated Proof of Stake (NPoS) обеспечивает надежную безопасность для всех подключенных парачейнов и их ContainerChain.

Путь обновления: Система аукциона парачейнов и механизмы обновления слотов предлагают четкий путь для роста экосистемы и долгосрочной устойчивости.













Tanssi обеспечивает быстрое внедрение через симбиотическую сеть, защищенную рестейкингом класса Ethereum, что позволяет развертывать систему за несколько минут, а не месяцев. Такая скорость обеспечивается несколькими ключевыми инновациями:





Предварительно сконфигурированные шаблоны: Официальные репозитории Tanssi предлагают готовые к использованию шаблоны сети приложений, которые упрощают разработку и развертывание. Они включают в себя такие важные компоненты блокчейна, как механизмы консенсуса, обработки транзакций и системы управления.





Автоматизированное конфигурирование: Платформа автоматизирует сложные процессы настройки, типичные для развертывания блокчейна, включая настройку нодов, инициализацию сети и конфигурацию параметров безопасности.





Интеграционный хаб: После включения в состав Tanssi ContainerChain проекты получают доступ к полному набору инструментов и сервисов – добыча блоков, доступность данных, обмен сообщениями между сетями и взаимодействие с внешними сетями – наряду с кошельками, индексаторами, конечными точками RPC, обозревателями и другими необходимыми компонентами инфраструктуры.









Tanssi предлагает автоматизированный рабочий процесс развертывания без разрешений, который упрощает разработку, не полагаясь на протоколы офчейн. Эта автоматизация охватывает ключевые операционные уровни:





Добыча блоков: Автоматизированная добыча блоков обеспечивает бесперебойную работу сети без ручного вмешательства или координации валидаторов.

Доступность данных: Встроенные решения обеспечивают доступность и верифицируемость данных транзакций в сети.

Кроссчейн-обмен сообщениями: Автоматизированные протоколы обеспечивают бесперебойную связь между различными блокчейнами, поддерживая сложные мультичейн приложения.









Построенный на проверенном в деле фреймворке Substrate на языке Rust, Tanssi обеспечивает высокую производительность для требовательных блокчейн-приложений. Его модульная архитектура позволяет легко настраивать контейнеры блокчейнов приложений, включая:





Модули времени выполнения: Разработчики могут добавлять, удалять или изменять модули времени выполнения для реализации специфических функций, необходимых их приложению.

Механизмы консенсуса: Наследуя безопасность от родительской сети, отдельные сети приложений могут определять собственные правила консенсуса для внутреннего упорядочивания и проверки транзакций.

Экономические модели: Каждая сеть приложений может разрабатывать свои собственные токеномики и структуры комиссий, оставаясь при этом совместимой с более широкой экосистемой.













Игровая индустрия – один из самых перспективных вариантов использования инфраструктуры сети приложений Tanssi. Ajuna развернула сеть приложений в тестовой сети Dancebox, сосредоточившись на оптимизации производительности и пользовательского опыта, продемонстрировав пригодность платформы для работы с высокой пропускной способностью, низкой задержкой и пользовательскими игровыми механиками.





Сети игровых приложений обеспечивают:

Пользовательские системы активов для внутриигровых предметов и валют

Специализированные механизмы консенсуса, адаптированные к игровому процессу в реальном времени

Интеграцию с традиционной игровой инфраструктурой и платежными системами

Переносимость и совместимость игровых активов









Приложения DeFi, предъявляющие особые требования к пропускной способности транзакций, прогнозируемости комиссий и соответствию нормативным требованиям, получают значительные преимущества от использования специализированной инфраструктуры сети приложений. Tanssi позволяет проектам DeFi:





Внедрять индивидуальные структуры комиссий и защиту MEV

Интегрироваться с традиционными финансовыми системами, сохраняя децентрализацию

Оптимизировать под конкретные финансовые инструменты и модели риска

Повышать удобство работы пользователей благодаря более быстрому выполнению операций и снижению задержек









D.E.B.T. развернула свою сеть приложений в тестовой сети Dancebox Tanssi, став первопроходцем в области токенизации RWA и подчеркнув сильные стороны Tanssi в этой области. Ключевые преимущества включают:





Функции соответствия нормативным требованиям, адаптированные к конкретным юрисдикциям

Интеграция с традиционной финансовой инфраструктурой

Настраиваемые механизмы управления активами

Расширенные возможности отчетности о конфиденциальности и соответствии нормативным требованиям









Запланированная VWBL сеть приложений в экосистеме Tanssi направлена на улучшение шифрования NFT, масштабируемости и интеграции с сообществом, демонстрируя пригодность платформы для использования в NFT и цифровом искусстве. Преимущества включают:





Расширенные возможности шифрования и обеспечения конфиденциальности цифровых активов

Оптимизированные механизмы хранения и поиска мультимедийного контента

Пользовательские функции рынка и системы распределения роялти

Кросс-платформенная совместимость и взаимодействие













TANSSI – это нативный токен сети Tanssi. Будучи инфраструктурным протоколом без права доступа для запуска децентрализованных сетей приложений, Tanssi использует безопасность, поддерживаемую Ethereum, децентрализованную последовательность, доступность данных (DA) и кроссчейн-обмен сообщениями. TANSSI служит экономической основой экосистемы, поддерживая ключевые функции безопасности, операций и управления.





Основная полезность





Стейкинг и безопасность: Распространяясь среди всех рестейкеров, включая операторов и секвенсоров, TANSSI помогает обеспечить безопасность сети Tanssi и сетей приложений. Стейкинг стимулирует честное поведение и согласовывает интересы валидаторов и операторов с успехом сети. Участникам необходимо совершать стейкинг TANSSI, чтобы принимать участие в добыче и консенсусе блоков.





Оплата услуг: TANSSI необходим для развертывания сетей приложений, добычи и финализации блоков, а также обработки кроссчейн-сообщений. Поскольку на Tanssi запускается все больше приложений, это создает устойчивый спрос. Модель оплаты услуг разработана таким образом, чтобы быть предсказуемой и масштабируемой, что позволяет разработчикам точно прогнозировать операционные расходы.





Участие в управлении: Держатели токенов могут голосовать при принятии управленческих решений и распределении казны, обеспечивая развитие сети в соответствии с интересами разработчиков, валидаторов и пользователей.





Стимулы для операторов и секвенсоров: Операторы и секвенсоры совершают стейкинг TANSSI, чтобы получать вознаграждения и занимать активные позиции в сети, создавая конкурентную среду для предоставления высококачественных услуг и поддержания надежности сети.













Изначальное общее предложение токенов TANSSI составляет 1 миллиард токенов, что призвано обеспечить децентрализацию, стимулировать участие и финансировать долгосрочный рост. Стратегия распределения балансирует между несколькими приоритетами:





Децентрализация: Широкое распределение предотвращает централизацию управления.

Стимулирование: Участники получают вознаграждение за обеспечение безопасности и вклад в экосистему.

Финансирование роста: Стратегические резервы способствуют долгосрочному развитию и расширению экосистемы.





Детальное распределение:





Распределение токенов отражает комплексную стратегию развития экосистемы.





Основные инициативы сообщества и экосистемы (39,7%): Поддерживает устойчивый рост за счет аирдропов (например, вознаграждений в основной сети и LFL), стимулов ликвидности, создания рынка, НИОКР, партнерств, грантов и программ, основанных на деятельности, демонстрируя сильную приверженность расширению сообщества и экосистемы.





Ранние сторонники (24%): Распределяются между первоначальными инвесторами, которые финансировали ранние разработки, и выдаются в течение двух раундов с одинаковыми графиками блокировки. Предназначены для поощрения ранних вкладов и смягчения воздействия на рынок за счет наделения правами.





Основные вкладчики (22%): Зарезервированы для ранних разработчиков и участников протокола, что обеспечивает сильную связь с долгосрочным успехом.





Резерв фонда (10%): Управляется фондом для финансирования развития, операций и устойчивости, обеспечивая финансовую стабильность и поддержку стратегических инициатив роста.





Продажа сообществу (2,3%): Публичная продажа токенов перед TGE, цена которой составляет 5% от общего предложения, а FDV – 45 миллионов долларов, что соответствует оценке недавнего частного раунда Moondance Labs.





Раннее сообщество (2%): Распределяются среди участников тестовой сети Let's Forkin' Dance для поощрения раннего участия и стимулирования роста сообщества.









График выпуска токенов разработан таким образом, чтобы сбалансировать ликвидность и долгосрочную стабильность:





Общественные инициативы: 30% разблокировано на TGE; остальные 70% выпускаются ежемесячно в течение трех лет.





Продажа сообществу: Полностью разблокирована через 40 дней после TGE, чтобы обеспечить стабилизацию цен и доступность участия.





Раннее сообщество: 20% разблокировано на TGE, 80% линейно распределены в течение 60 дней, чтобы вознаградить участников тестовой сети и одновременно управлять динамикой рынка.





Резерв фонда: 30% разблокировано на TGE; остальные 70% ежемесячно выпускаются в течение трех лет для обеспечения постоянного операционного финансирования.





Ранние сторонники: 1 год ограничения, затем 40% разблокируются, а остальные 70% выпускаются ежемесячно в течение одного года для обеспечения соответствия долгосрочным целям.





Основные вкладчики: 1 год ограничения, 30% разблокируются, а остальные 70% ежемесячно в течение двух лет, что способствует долгосрочной приверженности участников.









Токеномика TANSSI предназначена для создания самоподдерживающегося цикла роста сети и создания стоимости:





Спрос, обусловленный использованием сети: По мере запуска новых сетей приложений спрос на TANSSI растет за счет оплаты услуг и требований к стейкингу.





Вознаграждения за стейкинг поощряют участие: Держателей стимулируют совершать стейкинг, сокращая объем циркулирующего предложения и способствуя безопасности сети.





Участие в управлении: Держатели токенов определяют направление развития протокола и расходование казны, согласовывая развитие сети с интересами заинтересованных сторон.





Дефляционный механизм: Комиссия за транзакции направляется в казну протокола для общественных благ и развития. По мере роста использования это может привести к дефляции.













Tanssi работает на быстрорастущем рынке инфраструктуры сетей приложений, конкурируя с несколькими известными игроками:





Polkadot Parachains: Хотя Tanssi построена на Polkadot, она решает проблему сложности и стоимости приобретения слота для парачейна, делая развертывание блокчейна более доступным.

Cosmos SDK: Cosmos предлагает аналогичные возможности для отдельных блокчейнов, но технология ContainerChain от Tanssi обеспечивает более эффективное использование ресурсов и общую безопасность.

Решения 2 уровня Ethereum: Решения L2 обеспечивают улучшение масштабируемости, но не обладают всеми возможностями настройки сетей приложений.

Субсети Avalanche: Avalanche обеспечивает сопоставимую функциональность, однако интеграция Tanssi с экосистемой Polkadot обеспечивает лучшую совместимость и общую безопасность.









Конкурентные преимущества Tanssi включают:





Быстрое развертывание: Настройка блокчейна может быть завершена за несколько минут, а не месяцев, по сравнению с традиционными циклами разработки.





Общая модель безопасности: Безопасность корпоративного уровня доступна из коробки, без необходимости запускать независимую сеть валидаторов.





Эффективность ContainerChain: Несколько сетей приложений могут разделять расходы на инфраструктуру, сохраняя при этом полную кастомизацию.





Всесторонняя интеграция: Встроенный доступ к основной инфраструктуре блокчейна, такой как кошельки, индексаторы, конечные точки RPC и кроссчейн-мосты.













Дорожная карта Tanssi сосредоточена на нескольких ключевых областях:





Улучшенная совместимость EVM: Улучшение интеграции виртуальной машины Ethereum для поддержки более широкого спектра приложений и упрощения миграции из существующих проектов Ethereum.

Кроссчейн-совместимость: Расширение возможностей мостов для включения сетей за пределами экосистемы Polkadot.

Оптимизация производительности: Постоянное повышение пропускной способности транзакций, времени завершения и эффективности использования ресурсов.

Инструменты для разработчиков: Улучшение фреймворков, инструментов отладки и тестовых сред для дальнейшего снижения барьеров для развертывания сетей приложений.









Развитие партнерских отношений: Формирование стратегических партнерств в сфере игр, DeFi и внедрения блокчейна на предприятиях для создания реальных примеров использования.

Грантовые программы: Предоставление финансовой поддержки инновационным проектам, построенным на инфраструктуре Tanssi.

Образовательные ресурсы: Предоставление исчерпывающей документации, руководств и учебных материалов для ускорения процесса обучения разработчиков.

Развитие сообщества: Запуск инициатив по привлечению и развитию активного сообщества разработчиков и пользователей в экосистеме Tanssi.







