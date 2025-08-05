В июле 2025 года криптовалютный рынок стал свидетелем возрождения волатильности и импульса. На фоне сочетания макроэкономических факторов и меняющихся внутренних нарративов несколько некогда «маргиналВ июле 2025 года криптовалютный рынок стал свидетелем возрождения волатильности и импульса. На фоне сочетания макроэкономических факторов и меняющихся внутренних нарративов несколько некогда «маргинал
Возвращение SUSHI в июле: Как ветеран DeFi-протоколов вновь привлек внимание рынка

5 августа 2025 г.MEXC
В июле 2025 года криптовалютный рынок стал свидетелем возрождения волатильности и импульса. На фоне сочетания макроэкономических факторов и меняющихся внутренних нарративов несколько некогда «маргинализированных» ветеранских протоколов DeFi демонстрируют сильное возвращение, и ни один из них не является более заметным, чем SushiSwap и его нативный токен SUSHI. Когда-то затмевавший Uniswap, SushiSwap продемонстрировал неожиданный всплеск силы в этом месяце. В июле 2025 года токен SUSHI пережил заметное ралли: его цена выросла с примерно 0,60$ в начале месяца до пика примерно в 1,09$. Торговая активность также заметно возросла, что свидетельствует о возобновлении интереса рынка к протоколам с длительным сроком действия.


1. Введение в Sushi


1.1 Что такое SushiSwap?


Sushi, сокращение от SushiSwap, – это децентрализованная биржа (DEX), построенная на базе Ethereum и работающая на основе механизма автоматического маркет-мейкера (AMM). В отличие от традиционных бирж, основанных на книге ордеров, Sushi позволяет пользователям предоставлять токены в пулы ликвидности, а смарт-контракты согласовывают сделки на основе заданных алгоритмов, обеспечивая одноранговый обмен активами без посредников. Sushi поддерживает множество блокчейнов, включая Ethereum, Arbitrum, Avalanche и BNB Chain, обеспечивая совместимость мультичейн.

Будучи одним из первых участников DeFi, Sushi играла ключевую роль в экосистеме. Хотя она постепенно теряла внимание из-за внутренних проблем управления и медленного технического обновления, со второй половины 2024 года команда Sushi перестраивает свою дорожную карту, модернизирует модульные продукты и расширяет партнеров по экосистеме, постепенно восстанавливая свой имидж многомерной платформы DeFi.

1.2 Что такое SUSHI?


SUSHI – это нативный токен экосистемы SushiSwap, играющий двойную роль: он служит токеном вознаграждения для пользователей, которые обеспечивают ликвидность протокола, а также функционирует как токен управления, позволяя держателям участвовать в предложениях, голосованиях и решениях о распределении ресурсов.

Предложение SUSHI ограничено и выпускается поэтапно, чтобы сбалансировать эффективность стимулов и сохранение стоимости в долгосрочной перспективе. В дополнение к майнингу ликвидности пользователи могут использовать SUSHI для получения дополнительных вознаграждений, что еще больше увеличивает блокировку токена и устойчивость экосистемы.

2. Как работает SushiSwap


SushiSwap – это децентрализованная криптовалютная торговая платформа в сети Ethereum, использующая модель AMM. С помощью смарт-контрактов пользователи могут торговать различными криптоактивами без централизованных посредников. Пользователи могут вносить свои криптоактивы в пулы ликвидности, которые затем используются для содействия сделкам на платформе по рыночным ценам в режиме реального времени. Поставщики ликвидности также зарабатывают токены SUSHI в качестве дополнительных стимулов за счет майнинга ликвидности.

3. Основные преимущества Sushi


SushiSwap продолжает привлекать инвесторов благодаря нескольким ключевым преимуществам:

1) Разнообразие торговых пар: Поддерживает десятки пар токенов, включая как мейнстрим, так и лонгтейл активы, предлагая гибкие варианты торговли.

2) Модульная экосистема DeFi: Помимо DEX, Sushi предлагает услуги кредитования, управления активами, платформы для запуска токенов, NFT-рынки и многое другое, удовлетворяя различные финансовые потребности.

3) Удобный интерфейс: Sushi имеет интуитивно понятный дизайн, что делает ее доступной как для новичков, так и для опытных пользователей.

4) Механизмы вознаграждения: Благодаря майнингу ликвидности, стейкингу и стимулам управления, Sushi обеспечивает устойчивые возможности получения прибыли для долгосрочных участников.

5) Глобальное сообщество: Sushi может похвастаться открытым, активным глобальным сообществом с прозрачным управлением, позволяющим держателям токенов предлагать и голосовать за обновления, способствуя укреплению сплоченности и культуры децентрализации.

4. Что побудило SUSHI к июльскому ралли?


4.1 Запуск программы вознаграждения Katana


В начале июля SushiSwap запустила программу вознаграждений Katana в сотрудничестве с KatanaDEX. В рамках этой инициативы отдельные пулы ликвидности начали выпускать токены SUSHI и KAT. В ходе кампании распределяется до 400 миллионов токенов KAT. Это не только обеспечивает дополнительную доходность для держателей SUSHI, но и диверсифицирует экосистему SushiSwap за счет введения KAT.

4.2 Восстановление рыночных настроений


В июле на широком криптовалютном рынке наблюдалось восстановление: BTC превысил отметку 120 000$, а ETH – 3 800$, что способствовало росту всего сектора DEX. Будучи активом-ветераном с четкой историей и умеренным объемом циркулирующего предложения, SUSHI выиграл от возобновления настроений FOMO (страха упустить прибыль).

4.3 Расширение мультичейн и кроссчейн интеграции становятся реальностью


С 2024 года Sushi ускорила развертывание мультичейн. Теперь она поддерживает множество ведущих и новых блокчейнов, что значительно повышает доступность протоколов и расширяет возможности использования активов. В то же время SushiXSwap, продукт для кроссчейн свопов, демонстрирует постоянный рост числа ежедневных активных пользователей, что свидетельствует о становлении Sushi как настоящей мультичейн сети ликвидности в эпоху 2 уровней и модульных DeFi.

5. Заключение: Возвращение Sushi – только начало?


Этот подъем не случаен, он отражает многовекторную стратегию Sushi: обновление архитектуры, итерационные инновации, восстановление показателей ончейн и укрепление консенсуса сообщества – все это подпитывает новый оптимизм на рынке. В то время как 2 уровень, модульность и кроссчейн совместимость доминируют в повествовании, Sushi имеет все шансы превратиться из устаревшего AMM в многофункциональную DeFi инфраструктуру нового поколения.

Несмотря на впечатляющий июльский взлет SUSHI, история его возвращения еще далека от завершения. Ее ценность в долгосрочной перспективе будет определяться не одним ралли, а тем, сможет ли она реализовать свое техническое видение и обязательства по созданию экосистемы в ближайшие кварталы. Если Sushi продолжит реализовывать свою модульную стратегию DeFi с прозрачным управлением и технической гибкостью, она может вернуть себе место в авангарде повествования о DeFi, став образцом возрождения ветеранов. Для долгосрочных инвесторов эта история только начинается.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

