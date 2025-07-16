В последние годы, с быстрым развитием блокчейн-технологий и DeFi, стейблкоины стали все более важной частью глобальной финансовой системы. Согласно отчету «Состояние стейблкоинов 2025», совместно выпуВ последние годы, с быстрым развитием блокчейн-технологий и DeFi, стейблкоины стали все более важной частью глобальной финансовой системы. Согласно отчету «Состояние стейблкоинов 2025», совместно выпу
Изменения на рынке стейблкоинов: USDC стремительно растет, USDe выходит как новый претендент

16 июля 2025 г.MEXC
В последние годы, с быстрым развитием блокчейн-технологий и DeFi, стейблкоины стали все более важной частью глобальной финансовой системы. Согласно отчету «Состояние стейблкоинов 2025», совместно выпущенному Dune и Artemis, рынок стейблкоинов пережил беспрецедентный рост за последний год, сопровождавшийся значительными изменениями в рыночной структуре. В частности, удвоенная доля рынка USDC и быстрый рост USDe сигнализируют о движении к большему разнообразию в экосистеме стейблкоинов.


1.Доля рынка USDC удвоилась благодаря поддержке регулирования


На февраль 2025 года рынок стейблкоинов достиг рыночной капитализации в 214 миллиардов долларов с годовым объемом транзакций в 35 триллионов долларов. USDC и USDT продолжают доминировать на рынке, но именно USDC выделяется, увеличив свою рыночную капитализацию в два раза до 56 миллиардов долларов, став одним из самых быстрорастущих стейблкоинов.

Рост USDC во многом был обусловлен соответствием нормативным требованиям, особенно в рамках таких регулирующих документов, как MiCA в ЕС и DIFC в ОАЭ. Присоединение крупных партнеров, таких как Stripe и MoneyGram, также расширило его глобальное применение, особенно в области платежей и международных денежных переводов.

Этот импульс отражает предпочтение институциональных инвесторов к стейблкоинам, соответствующим нормативным требованиям, и по мере того как регулирование криптовалют по всему миру становится более ясным, прозрачность и регуляторная позиция USDC делают его основным выбором для институциональных пользователей.

2.Восходящая звезда USDe: Рост децентрализованных стейблкоинов


В отличие от ориентированного на регулирование успеха USDC, новый децентрализованный стейблкоин USDe также демонстрирует стремительный рост. Запущенный Ethena Labs, USDe увеличил свою рыночную капитализацию с 146 миллионов до 6,2 миллиарда долларов с момента дебюта, заняв третье место среди стейблкоинов по капитализации.

Рост USDe во многом обусловлен его уникальной моделью с доходностью и дельта-нейтральным хеджированием, позволяющей поддерживать стабильную стоимость без привязки к традиционной финансовой системе.

На фоне расширения экосистемы DeFi влияние USDe продолжает расти. В отличие от централизованных стейблкоинов, USDe делает упор на децентрализацию и инновационные механизмы, что привлекает пользователей DeFi. По мере дальнейшего развития и роста рынка DeFi, USDe имеет все шансы укрепить свои позиции в сегменте стейблкоинов.

3.Смена рыночных позиций: USDT постепенно теряет доминирование


Несмотря на то что USDT остается крупнейшим стейблкоином по рыночной капитализации, достигнув 146 миллиарда долларов, его доля на рынке неуклонно снижается.

Замедление роста USDT частично связано с уменьшением его востребованности среди институциональных пользователей. Все больше компаний и частных инвесторов отдают предпочтение более регулируемым вариантам, таким как USDC, или переходят к децентрализованным стейблкоинам.

Стратегия USDT также претерпела изменения: теперь акцент смещается с институционального рынка на P2P-переводы и глобальные платежи. Хотя USDT по-прежнему широко используется в развивающихся странах, особенно в сфере трансграничных переводов и микроплатежей, его позиции в традиционном финансовом секторе ослабли. Этот тренд подчеркивает усиливающуюся диверсификацию и растущую конкуренцию на рынке стейблкоинов.

4.Децентрализация vs Централизация: Борьба за лидерство


Эволюция рынка стейблкоинов отражает не только конкуренцию между централизованными и децентрализованными активами, но и более широкое взаимодействие между финансовыми инновациями и нормативным регулированием.


Традиционные централизованные стейблкоины, такие как USDC, обладая тесными связями с традиционной финансовой системой, имеют очевидные преимущества в вопросах регулирования и трансграничных платежей. В то же время децентрализованные стейблкоины, такие как USDS и USDe, демонстрируют высокий потенциал в экосистеме DeFi, привлекая все больше пользователей благодаря инновационным механизмам и децентрализованной архитектуре.

За этой конкуренцией скрывается глубокая интеграция блокчейн-технологий и традиционных финансовых рынков.

По мере роста децентрализованных финансов (DeFi) доля децентрализованных стейблкоинов, вероятно, продолжит увеличиваться. В то же время требования к соблюдению регуляторных норм вынуждают централизованные стейблкоины постоянно адаптироваться и внедрять инновации, чтобы соответствовать изменениям в глобальной нормативно-правовой среде.

5.Будущее стейблкоинов: Ключевая роль в криптоиндустрии и перспективные тренды


Стейблкоины стали неотъемлемой частью криптовалютной экосистемы и продолжают играть все более значимую роль в развитии традиционных финансов. Эксперты индустрии позитивно оценивают их будущее, отмечая, что стейблкоины не только совершенствуют трансграничные платежи, но и открывают новые возможности для глобального финансового рынка.

Роб Хадик, партнер Dragonfly, отметил: «Стейблкоины – это жизненная сила крипторынка и суперпроводник для финансовой системы. Они открывают новые перспективы для глобальных рынков, особенно в тех инновационных сферах, куда традиционные финансы еще не проникли.»

Neodaoist, руководитель продукта Base, подчеркнул преимущества стейблкоинов в трансграничных платежах: «Мы хотим, чтобы Base поддерживал больше стейблкоинов, привязанных к локальным валютам, позволяя пользователям по всему миру проводить ончейн транзакции в привычных им валютах. Это поможет ускорить массовое внедрение технологии.»

Конор Райдер, глава исследовательского отдела Ethena Labs, выделил важность устойчивости новых стейблкоинов: «Будущее стейблкоинов зависит от их способности выдерживать рыночную волатильность. Главное преимущество USDe – его механизм стабильности, основанный на доходности, который гарантирует пользователям надежную альтернативу доллару.»

Андрю Хонг, основатель и аналитик Herd, отметил важность инфраструктуры: «Ликвидность стейблкоинов зависит от качества базовой инфраструктуры – низких комиссий, скорости исполнения и реального спроса. На таких блокчейнах, как Solana, потребность в ликвидных парах с мемкоинами и мгновенных расчетах делает стейблкоины неотъемлемым элементом экосистемы.»

Расширение использования стейблкоинов также заметно на уровне блокчейнов. Сэм Элфарра, представитель сообщества TRON DAO, подчеркнул: «TRON стал ведущим блокчейном для транзакций со стейблкоинами – их ежедневный объем достигает миллиардов долларов. Принятие USDT на TRON стимулирует экономическую активность во всем мире, особенно на развивающихся рынках, где он все чаще используется для платежей и сбережений».

С поддержкой со стороны таких сетей, как Solana и TRON, стейблкоины обретают еще большую ликвидность и эффективность, закрепляя свою роль в качестве ключевого моста между DeFi и традиционными финансами.

6.Диверсификация и конкуренция на рынке стейблкоинов


Рынок стейблкоинов переживает масштабную трансформацию. От удвоения рыночной доли USDC до стремительного роста USDe и стратегического сдвига USDT – эволюция стейблкоинов постепенно меняет мировую финансовую систему. В целом тренд на диверсификацию очевиден: независимо от того, являются ли стейблкоины централизованными или децентрализованными, они продолжат играть все более важную роль в глобальных финансах.

С развитием инноваций и повышением регуляторной прозрачности стейблкоины станут эффективными, безопасными и соответствующими требованиям регуляторов финансовыми инструментами, способствуя развитию трансграничных платежей, управлению активами и многому другому. В долгосрочной перспективе стейблкоины станут ключевым мостом между криптоиндустрией и традиционной финансовой системой, ускоряя глобальный экономический рост.

Если вы верите в потенциал стейблкоинов, MEXC – идеальная платформа для начала вашего пути. Как ведущая криптовалютная биржа, MEXC предлагает широкий выбор торговых пар со стейблкоинами, позволяя пользователям легко покупать и торговать популярными проектами, такими как USDe. MEXC сочетает быстрое исполнение ордеров, удобное управление средствами и разнообразные инвестиционные возможности, что делает ее лучшей платформой для использования возможностей стейблкоина.

Как инвестировать в стейблкоины? Возьмем для примера пару USDE/USDT:


Откройте приложение MEXC, введите USDE в верхнюю строку поиска, выберите спотовую пару USDE/USDT и на странице свечного графика нажмите Купить. Выберите тип и сумму ордера, затем нажмите Купить USDE, чтобы завершить покупку.


Отказ от ответственности: Этот материал не является инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим видом совета, а также не является рекомендацией покупать, продавать или держать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию только для справочных целей и не дает инвестиционных рекомендаций. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски, связанные с инвестированием, и инвестируйте осторожно. Все инвестиционные решения, принятые пользователями, не связаны с этой платформой.


