«STABLE Act of 2025»: Создание в США нормативно-правовой базы для платежных стейблкоинов

По мере стремительного развития цифровых активов стейблкоины занимают все более заметное место в финансовой системе. Эти цифровые активы, обеспеченные фиатом, сегодня играют важную роль в трансграничных платежах, переводах средств и финансовых инновациях. Однако стремительное развитие рынка стейблкоинов выявило и проблемы, включая недостаточную прозрачность и пробелы в регулировании. Для решения этих проблем представитель США Брайан Стайл, председатель подкомитета Палаты представителей по цифровым активам, и Френч Хилл, председатель Комитета по финансовым услугам, в марте 2025 года представили « STABLE Act of 2025 » (англ. официальное название – Stablecoin Transparency and Accountability Boosting Ledger Economy Act of 2025). Этот закон направлен на создание четкой правовой базы для выпуска, обращения и надзора за платежными стейблкоинами в Соединенных Штатах. В этой статье подробно рассматриваются основные положения законопроекта, что поможет читателям понять его цели, значение и потенциальное влияние на рынок.













«STABLE Act of 2025» направлен на обеспечение прозрачности, подотчетности и предотвращение незаконной финансовой деятельности (такой как отмывание денег и финансирование терроризма) на американском рынке платежных стейблкоинов . Внедряя строгую нормативную базу, законопроект направлен обеспечивать финансовую стабильность, защищать интересы потребителей и содействовать принятию цифровых активов в соответствии с требованиями законодательства. Учитывая растущую зависимость финансовой системы от технологий, законопроект также подчеркивает совместимость и рыночную стандартизацию платежных стейблкоинов, закладывая основу для стабильного глобального цифрового экономического роста.









В законопроекте дается критическое определение платежных стейблкоино. Они определяются как цифровые активы, предназначенные для платежей или расчетов, обычно привязанные к фиатным валютам (например, доллару США). К ним относятся стейблкоины, которые можно выкупать, обменивать или приобретать по фиксированной ставке. В отличие от ценных бумаг, платежные стейблкоины функционируют в первую очередь как транзакционные, а не инвестиционные инструменты, и поэтому исключены из сферы регулирования ценных бумаг.













«STABLE Act of 2025» предъявляет строгие требования к выпуску платежных стейблкоинов. Выпускать стейблкоины могут только организации, утвержденные на федеральном уровне или на уровне штата. В число эмитентов входят, дочерние депозитарные учреждения, застрахованные FDIC, сертифицированные федеральным правительством небанковские эмитенты платежных стейблкоинов и сертифицированные государством эмитенты платежных стейблкоинов.









Резервные требования: Каждый стейблкоин должен быть полностью обеспечен 1:1 денежными средствами или высоколиквидными активами (например, краткосрочными казначейскими облигациями США, банковскими депозитами).

Требования к прозрачности: Эмитенты должны публиковать ежемесячные отчеты о резервах, проверенные независимыми аудиторскими фирмами. Отчеты должны быть подписаны генеральным и финансовым директором для обеспечения точности.

Механизм выкупа: Эмитенты должны публично раскрывать процедуры выкупа, позволяя держателям конвертировать стейблкоины в фиатные деньги по привязанному курсу.













«STABLE Act of 2025» закрепляет регулирующие полномочия за Управлением контролера денежного обращения (OCC), Федеральной резервной системой и Федеральной корпорацией страхования вкладов (FDIC). А именно:

Банки и дочерние компании: Подлежат федеральному регулированию;

Кредитные союзы и дочерние компании: Под надзором NCUA;

Эмитенты небанковских платежных стейблкоинов: Регулируются OCC.









«STABLE Act of 2025» также определяет нормативные требования к иностранным стейблкоинам на американском рынке. Иностранные эмитенты должны соблюдать американские стандарты, проходить аудиторские проверки и приводить свою деятельность в соответствие с американским законодательством. Министерство финансов может опубликовать список квалифицированных иностранных эмитентов для содействия международному сотрудничеству.









Нарушение «STABLE Act of 2025» может повлечь за собой:

Гражданские штрафы: До 100 000$ в день за несанкционированную эмиссию платежных стейблкоинов;

Уголовное наказание: 20 лет лишения свободы и штрафы в размере 5 млн $ за фальсификацию отчетов о резервах;

Регуляторные действия: Федеральные агентства могут приостановить или отозвать лицензию эмитента за нарушение закона.









«STABLE Act of 2025» не только вводит комплексное регулирование для платежных стейблкоинов, но и устанавливает несколько дополнительных требований. Во-первых, закон гарантирует, что платежные стейблкоины не будут считаться ценными бумагами, тем самым избегая применения сложных законов о ценных бумагах. Во-вторых, закон подчеркивает важность взаимной совместимости платежных стейблкоинов, требуя от федеральных органов разработки технических стандартов для обеспечения совместимости между различными платформами. Кроме того, закон вводит переходный период для регулирования и определяет механизмы наказания за нарушения, включая гражданские и уголовные штрафы. Эти положения дополняют правовую основу для рынка цифровых валют, обеспечивая его стабильное и соответствующее развитие.





В то же время, чтобы дать рынку достаточно времени для адаптации к новым нормативам, «STABLE Act of 2025» предоставляет переходный период для несоответствующих требованиям эмитентов платежных стейблкоинов и учреждений, осуществляющих их хранение. Согласно закону, процесс соблюдения требований для эмитентов начнется в течение 12 месяцев после вступления закона в силу, а требования для хранителей стейблкоинов будут вступать в силу через 2 года. Кроме того, запрет на «внутренне обеспеченные стейблкоины» вступает в силу немедленно и будет действовать в течение следующих 2 лет.









Закон «STABLE Act of 2025» создает надежную нормативную базу для платежных стейблкоинов, повышая прозрачность, защиту потребителей и стабильность рынка. Ожидается, что по мере продвижения законопроекта будут разработаны более четкие правила и операционные рекомендации, что повысит доверие к американской экосистеме цифровых активов и будет способствовать глобальному экономическому росту.





