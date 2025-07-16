Благодаря тому, что такие организации, как Grayscale, успешно запустили криптовалютные ETF и добились прорывных результатов, криптовалютная индустрия пережила значительный всплеск, прежде чем халвинг Благодаря тому, что такие организации, как Grayscale, успешно запустили криптовалютные ETF и добились прорывных результатов, криптовалютная индустрия пережила значительный всплеск, прежде чем халвинг
Обучение/Анализ рынка/Анализ актуальных тем/Спотовые ET...риптовалюту

Спотовые ETF и их влияние на криптовалюту

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Новости отрасли

Благодаря тому, что такие организации, как Grayscale, успешно запустили криптовалютные ETF и добились прорывных результатов, криптовалютная индустрия пережила значительный всплеск, прежде чем халвинг Биткоина. В то же время принятие криптовалют традиционными финансами вступило в новую стадию. В этой статье мы систематически проанализируем влияние каждого этапа листинга криптовалютных ETF на криптовалютную индустрию.

Криптовалютные спотовые ETF могут оказывать многостороннее влияние на криптовалютный рынок, причем конкретные последствия могут быть обусловлены различными этапами листинга спотовых ETF:

1. Листинг спотовых ETF


1.1 Приобретение активов


Управляющий фондом криптовалютного спотового ETF приобретает соответствующие криптовалютные активы, исходя из инвестиционной стратегии и целей фонда. Это может быть покупка основных цифровых валют, таких как Bitcoin, Ethereum, Litecoin, а также других цифровых активов, например, стейблкоинов.

1.2 Хранение и сохранность


Приобретенные криптовалютные активы необходимо хранить, чтобы обеспечить их безопасность и прозрачность активов. Управляющие фондами обычно выбирают соответствующий депозитарный банк или компанию по хранению цифровых активов, которая будет отвечать за хранение и управление криптовалютными активами.

1.3 Выпуск паев фонда


В зависимости от масштаба продуктов ETF и спроса на акции управляющий фондом выпускает соответствующее количество паев фонда. Эти паи фонда могут быть зарегистрированы и проданы на биржах, что позволяет инвесторам приобретать криптовалютные активы путем покупки паев фонда.

1.4 Погашение и подписка


После того как паи фонда выставлены на торги, инвесторы могут покупать и продавать паи фонда на вторичном рынке биржи. В то же время управляющие фондами также предоставляют услуги по выкупу и подписке, позволяя инвесторам выкупать или подписывать паи фонда непосредственно у управляющего фондом для вывода или вливания средств.

1.5 Ребалансировка криптовалютных фондов


Ребалансировка фонда - это периодическая корректировка веса портфеля управляющим фондом на основе инвестиционных целей и стратегии фонда для обеспечения соответствия активов, находящихся в распоряжении фонда, заранее установленным инвестиционным пропорциям.

2. Влияние


2.1 Повышение ликвидности рынка


Введение криптовалютных спотовых ETF обеспечит дополнительную ликвидность на криптовалютном рынке. Благодаря криптовалютным спотовым ETF инвесторы смогут легче покупать и продавать цифровые валюты, тем самым повышая торговую активность и ликвидность на вторичном рынке. Кроме того, ребалансировка фондов оптимизирует распределение активов управляющими фондами, что еще больше способствует росту цен на популярные токены.

2.2 Снижение волатильности рынка


Запуск криптовалютных спотовых ETF может помочь снизить волатильность цен на криптовалютном рынке. Продукты ETF обычно обладают более высокой ликвидностью и удобством торговли, что позволяет инвесторам инвестировать в криптовалюты через ETF, не принимая непосредственного участия в торговле на криптовалютном рынке, тем самым снижая волатильность рынка.

2.3 Привлечение корпоративных инвесторов


Криптовалютные спотовые ETF лучше соответствуют требованиям корпоративных инвесторов в области управления рисками и регулирования, обеспечивая более удобный и безопасный канал инвестирования для корпоративных инвесторов.

2.4 Усиление регулирования рынка


Продукты ETF, как правило, контролируются регулирующими органами (что особенно важно для раскрытия информации перед выпуском и проверкой листинга): Инвесторы могут понять ситуацию на криптовалютном рынке благодаря регулярному предоставлению информации ETF, что повышает прозрачность рынка и доверие к нему.

2.5 Содействие принятию и популяризации криптовалют


Продукты ETF обычно имеют широкую базу инвесторов, что привлекает более традиционных инвесторов на криптовалютный рынок и тем самым способствует популяризации и одобрению криптовалюты.

3. Заключение


Внедрение спотовых ETF положительно повлияло на криптовалютный рынок, увеличив ликвидность рынка, привлекая больше институциональных инвесторов, повышая степень признания рынка и потенциально влияя на цены криптовалют. Эти факторы способствуют развитию и укреплению криптовалютного рынка.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

TL;DR1) Достижение рубежа: BINANCELIFE (BINANCELIFE) стал первым китайским мемкоином, дебютировавшим на Binance, нарушив устоявшиеся рыночные традиции.2) Взрывной рост: Всего за три дня после запуска

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

TL;DRRecall использует децентрализованные рыночные механизмы, чтобы позволить сообществу решать, какие навыки ИИ необходимы, а не оставлять это на усмотрение нескольких крупных технологических компани

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

TL;DRUSDf – это сверхобеспеченный синтетический доллар, построенный на базе Ethereum, с текущим объемом в обращении около 1,899 миллиарда и местом рейтинга № 202 на рынке.USDf поддерживает в качестве

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

TL;DR1) Espresso использует децентрализованный консенсус BFT для обеспечения быстрого подтверждения транзакций в течение шести секунд для всех подключенных блокчейнов.2) Являясь глобальным уровнем под

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов