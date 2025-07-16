Причины возрождения сети Solana





"Убийца Ethereum", "блокчейн следующего поколения" и "высокоскоростной публичный блокчейн" – все эти названия рынок присвоил сети Solana. Высокая производительность и низкие комиссии за транзакции в сети Solana в определенной степени решили проблему перегруженности и высоких комиссий, которая в то время преобладала в сети Ethereum.





После краха FTX сеть Solana прошла длительный процесс восстановления и вновь обрела былую жизненную силу.









Ниже приводится история развития сети Solana, охватывающая основные вехи и события с момента ее создания до взлета, падения и последующего возрождения.





Март 2020 года: Запуск основной сети Solana.





Июль 2020 года: FTX объявляет о выборе Solana в качестве базового блокчейна для создания своей децентрализованной биржи Serum, что приводит к первой волне внимания рынка к сети Solana.





Март 2021 года: Tether объявляет о выпуске стейблкоинов в сети Solana, что является важным событием для децентрализованных финансов.





Июнь 2021 года: Solana завершает раунд финансирования в размере 314 миллионов долларов, в который вошли корпоративные инвесторы, включая Alameda Research под руководством Сэма Бэнкмана-Фрида.





Сентябрь 2021 года: Magic Eden запускается в сети Solana, заполняя пробел на рынке торговли NFT в сети.





Ноябрь 2021 года: Общая стоимость блокировки Solana достигает 1 миллиарда долларов, что составляет десятую часть TVL Ethereum на тот момент и две трети BNB Chain.





Декабрь 2021 года: STEPN запускается в сети Solana, принося значительный трафик и новых пользователей в сеть.





Февраль 2022 года: Solana обогнала Ethereum и стала блокчейном с самыми активными разработчиками.





9 ноября 2022 года: FTX терпит крах, что приводит к падению стоимости SOL примерно на 75% в течение нескольких дней.





Ноябрь 2022 года: Tether объявляет о конвертации $1 млрд USDT в ERC20 и выводе средств из сети Solana.





Декабрь 2022 года: Ведущие проекты NFT DeGods и y00ts объявляют о своем уходе из сети Solana в Ethereum и Polygon.





Май 2023 года: Популярность токенов BRC-20 и мемов приводит к высокой плате за газ, что побуждает многих пользователей перейти в сеть Solana для торговли. Ежедневное количество активных адресов Solana достигает пика в 490 000.





Конец августа – начало сентября 2023 года: Shopify и Visa объявляют об интеграции с Solana, расширяя платежные сервисы Solana в мире Web2.





Декабрь 2023 года: Экосистема Solana переживает возрождение: за два месяца общая стоимость блокировки выросла с 300 миллионов долларов до 1 миллиарда.





Март 2024 года: Стоимость токена SOL превышает $200, а рыночная стоимость превышает стоимость BNB, становясь четвертой по величине криптовалютой в мире.













Процветание и крах сети Solana в определенной степени тесно связаны с FTX. Сотрудничество с FTX помогло Solana завоевать значительное внимание в криптопространстве. Однако именно благодаря глубокому сотрудничеству с FTX крах FTX привел к краху сети Solana.





На бирже FTX удерживалось более 10% от общего количества токенов SOL. После краха биржи FTX возникли опасения, что продажа SOL вызовет панику на рынке. Кроме того, обманчивое поведение Сэма Бэнкмана-Фрида вызвало недоверие к Solana в криптосообществе. В итоге цена токенов Solana и TVL сети резко упала.









Вскоре после инцидента с крахом биржи FTX проект стейблкоинов Tether объявил о переводе 1 миллиарда USDT из сети Solana в Ethereum ERC-20.





В декабре известные NFT-проекты DeGods и y00ts в сети Solana последовательно объявили о своем уходе из Solana в сети Ethereum и Polygon.





Уход важных проектов из сети Solana свидетельствует о скептическом отношении официальных лиц к Solana. Они также упомянули о проблемах технической безопасности сети, что еще больше усугубляет кризис доверия к сети Solana.









По мере того как криптовалютный мир продолжает расти и расширяться, все больше команд осознают проблемы, присущие сети Ethereum, включая саму команду Ethereum, которая работает над решением этих проблем.





Подобно команде Solana, такие команды, как Aptos, Sui и другие, создают новые блокчейны с низкой комиссией и высокой эффективностью. Существуют также команды второго уровня, разрабатывающие блокчейн Ethereum, такие как Optimism и Arbitrum.





Создание этих блокчейнов предоставляет пользователям больше возможностей для выбора, и Solana должна столкнуться с конкуренцией со стороны других блокчейнов, предлагающих более низкие комиссии и достойную производительность.













Поскольку халвинг Биткоина уже не за горами, криптовалютный рынок снова готовится к бычьему рынку. Одобрение спотового Биткоин ETF также привлекло больше средств на криптовалютный рынок. Solana, как член криптовалютного мира, также затронута, что предвещает хорошее развитие экосистемы в целом.









Несмотря на почти катастрофические последствия краха FTX для Solana, сеть продолжает оставаться лидером по числу активных разработчиков по сравнению с другими блокчейнами. Команда продолжает проводить хакатоны в разных городах, взаимодействуя с разработчиками со всего мира, чтобы укрепить и расширить экосистему.





Кроме того, команда продолжает решать и оптимизировать давнюю проблему простоя, внедряя новые методы хранения данных, такие как "State Compression" (снижающая потребность в ончейн-данных технология), чтобы значительно сократить расходы на хранение. Постоянные усилия по развитию помогают восстановить доверие в сообществе.









Мемтокены сыграли решающую роль в восстановлении сети Solana: такие токены, как SILLY, WIF, BONK, BOME и SLERF, последовательно способствовали эффекту обогащения. Этот эффект стал ключевым фактором увеличения объема торгов и внимания рынка к сети Solana.





По мере того как мемтокены привлекают средства в различные протоколы DeFi в сети Solana, они заставляют общую заблокированную стоимость (TVL) постоянно расти, что, соответственно, повышает цену токена SOL.









