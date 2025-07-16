"Убийца Ethereum", "блокчейн следующего поколения" и "высокоскоростной публичный блокчейн" – все эти названия рынок присвоил сети Solana. Высокая производительность и низкие комиссии за транзакции в с"Убийца Ethereum", "блокчейн следующего поколения" и "высокоскоростной публичный блокчейн" – все эти названия рынок присвоил сети Solana. Высокая производительность и низкие комиссии за транзакции в с
Причины возрождения сети Solana

16 июля 2025 г.MEXC
"Убийца Ethereum", "блокчейн следующего поколения" и "высокоскоростной публичный блокчейн" – все эти названия рынок присвоил сети Solana. Высокая производительность и низкие комиссии за транзакции в сети Solana в определенной степени решили проблему перегруженности и высоких комиссий, которая в то время преобладала в сети Ethereum.

После краха FTX сеть Solana прошла длительный процесс восстановления и вновь обрела былую жизненную силу.

1. История сети Solana


Ниже приводится история развития сети Solana, охватывающая основные вехи и события с момента ее создания до взлета, падения и последующего возрождения.

Март 2020 года: Запуск основной сети Solana.

Июль 2020 года: FTX объявляет о выборе Solana в качестве базового блокчейна для создания своей децентрализованной биржи Serum, что приводит к первой волне внимания рынка к сети Solana.

Март 2021 года: Tether объявляет о выпуске стейблкоинов в сети Solana, что является важным событием для децентрализованных финансов.

Июнь 2021 года: Solana завершает раунд финансирования в размере 314 миллионов долларов, в который вошли корпоративные инвесторы, включая Alameda Research под руководством Сэма Бэнкмана-Фрида.

Сентябрь 2021 года: Magic Eden запускается в сети Solana, заполняя пробел на рынке торговли NFT в сети.

Ноябрь 2021 года: Общая стоимость блокировки Solana достигает 1 миллиарда долларов, что составляет десятую часть TVL Ethereum на тот момент и две трети BNB Chain.

Декабрь 2021 года: STEPN запускается в сети Solana, принося значительный трафик и новых пользователей в сеть.

Февраль 2022 года: Solana обогнала Ethereum и стала блокчейном с самыми активными разработчиками.

9 ноября 2022 года: FTX терпит крах, что приводит к падению стоимости SOL примерно на 75% в течение нескольких дней.

Ноябрь 2022 года: Tether объявляет о конвертации $1 млрд USDT в ERC20 и выводе средств из сети Solana.

Декабрь 2022 года: Ведущие проекты NFT DeGods и y00ts объявляют о своем уходе из сети Solana в Ethereum и Polygon.

Май 2023 года: Популярность токенов BRC-20 и мемов приводит к высокой плате за газ, что побуждает многих пользователей перейти в сеть Solana для торговли. Ежедневное количество активных адресов Solana достигает пика в 490 000.

Конец августа – начало сентября 2023 года: Shopify и Visa объявляют об интеграции с Solana, расширяя платежные сервисы Solana в мире Web2.

Декабрь 2023 года: Экосистема Solana переживает возрождение: за два месяца общая стоимость блокировки выросла с 300 миллионов долларов до 1 миллиарда.

Март 2024 года: Стоимость токена SOL превышает $200, а рыночная стоимость превышает стоимость BNB, становясь четвертой по величине криптовалютой в мире.

2. Почему Solana потерпела крах?


2.1 Крах биржи FTX, основная причина краха Solana


Процветание и крах сети Solana в определенной степени тесно связаны с FTX. Сотрудничество с FTX помогло Solana завоевать значительное внимание в криптопространстве. Однако именно благодаря глубокому сотрудничеству с FTX крах FTX привел к краху сети Solana.

На бирже FTX удерживалось более 10% от общего количества токенов SOL. После краха биржи FTX возникли опасения, что продажа SOL вызовет панику на рынке. Кроме того, обманчивое поведение Сэма Бэнкмана-Фрида вызвало недоверие к Solana в криптосообществе. В итоге цена токенов Solana и TVL сети резко упала.

2.2 Уход стейблокинов и ведущих проектов, углубление кризиса доверия


Вскоре после инцидента с крахом биржи FTX проект стейблкоинов Tether объявил о переводе 1 миллиарда USDT из сети Solana в Ethereum ERC-20.

В декабре известные NFT-проекты DeGods и y00ts в сети Solana последовательно объявили о своем уходе из Solana в сети Ethereum и Polygon.

Уход важных проектов из сети Solana свидетельствует о скептическом отношении официальных лиц к Solana. Они также упомянули о проблемах технической безопасности сети, что еще больше усугубляет кризис доверия к сети Solana.

2.3 Конкуренция со стороны других блокчейнов


По мере того как криптовалютный мир продолжает расти и расширяться, все больше команд осознают проблемы, присущие сети Ethereum, включая саму команду Ethereum, которая работает над решением этих проблем.

Подобно команде Solana, такие команды, как Aptos, Sui и другие, создают новые блокчейны с низкой комиссией и высокой эффективностью. Существуют также команды второго уровня, разрабатывающие блокчейн Ethereum, такие как Optimism и Arbitrum.

Создание этих блокчейнов предоставляет пользователям больше возможностей для выбора, и Solana должна столкнуться с конкуренцией со стороны других блокчейнов, предлагающих более низкие комиссии и достойную производительность.

3. Что стоит за возрождением Solana?


3.1 Восстановление рынка криптовалют


Поскольку халвинг Биткоина уже не за горами, криптовалютный рынок снова готовится к бычьему рынку. Одобрение спотового Биткоин ETF также привлекло больше средств на криптовалютный рынок. Solana, как член криптовалютного мира, также затронута, что предвещает хорошее развитие экосистемы в целом.

3.2 Активные усилия по развитию


Несмотря на почти катастрофические последствия краха FTX для Solana, сеть продолжает оставаться лидером по числу активных разработчиков по сравнению с другими блокчейнами. Команда продолжает проводить хакатоны в разных городах, взаимодействуя с разработчиками со всего мира, чтобы укрепить и расширить экосистему.

Кроме того, команда продолжает решать и оптимизировать давнюю проблему простоя, внедряя новые методы хранения данных, такие как "State Compression" (снижающая потребность в ончейн-данных технология), чтобы значительно сократить расходы на хранение. Постоянные усилия по развитию помогают восстановить доверие в сообществе.

3.3 Продвижение мемкоинов


Мемтокены сыграли решающую роль в восстановлении сети Solana: такие токены, как SILLY, WIF, BONK, BOME и SLERF, последовательно способствовали эффекту обогащения. Этот эффект стал ключевым фактором увеличения объема торгов и внимания рынка к сети Solana.

По мере того как мемтокены привлекают средства в различные протоколы DeFi в сети Solana, они заставляют общую заблокированную стоимость (TVL) постоянно расти, что, соответственно, повышает цену токена SOL.

4. Как купить токены SOL ?


Возрождение сети Solana теперь не вызывает сомнений. Для пользователей, присоединившихся к сети в настоящее время, помимо участия в ончейн проектах для получения аирдроп-вознаграждений, также существует возможность инвестирования в токены SOL.

Платформа MEXC предоставляет как спотовую, так и фьючерсную торговлю токенами SOL с кредитным плечом до 300х. В зависимости от ваших инвестиционных предпочтений, вы можете выбрать соответствующий тип торговли для инвестиций. Мы продемонстрируем, как купить токены SOL на MEXC на примере спотовой торговли.

Войдите в приложение MEXC, введите SOL в поле поиска на главной странице, выберите [Спот], чтобы перейти на страницу графика К-линии, и нажмите [Купить], чтобы перейти на страницу торговли. Выберите тип ордера, например, лимитный, введите количество и нажмите [Купить SOL], чтобы завершить покупку.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


