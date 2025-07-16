

SOL ETF использует благоприятное время на фоне существенных проблем





27 июня VanEck подала заявку на создание Solana Trust ETF – первого ETF сети Solana в США. Согласно рыночным данным MEXC, в этот день цена SOL превысила 150 долларов (+9,5%), а токены всей экосистемы Solana подорожали более чем на 10%.





Хотя аналитики Bloomberg прогнозируют, что соответствующая заявка может быть официально одобрена где-то в 2025 году, рынок не теряет надежды, ожидая, что SOL станет третьим ETF после Bitcoin и Ethereum. Однако текущая заявка SOL ETF также сталкивается с многочисленными трудностями.









В отличие от предыдущих заявок на ETF, VanEck подала только заявку S-1 для Solana ETF, не предоставив 19B-4 от биржи. Оба этих документа необходимы для официального запуска ETF.





Более того, прошло уже десять дней, а ни одна биржа так и не представила документ 19B-4 для VanEck. Это косвенно указывает на недостаточную подготовку заявки, что выглядит скорее как попытка получить конкурентное преимущество. В конце концов, запуск спотового ETF на ETH намечен на июль, и рынку не хватает новых нарративов, поэтому заявка на ETF от Solana является своевременной, чтобы заполнить пробел.





В ответ на это Мэтт Сигел, директор отдела исследований цифровых активов VanEck, откровенно заявил, что регуляторный ландшафт в США меняется, и шансы на одобрение SOL ETF сейчас высоки как никогда. VanEck надеется оказаться в числе первых кандидатов, рассмотренных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), поскольку исторически сложилось так, что большинство продуктов одобряются в порядке живой очереди.





На самом деле, поскольку заявка VanEck на Solana ETF подается в форме S-1, в настоящее время неизвестно, когда может наступить крайний срок ее утверждения. Если они подадут заявку 19b-4, то крайний срок может наступить примерно в середине марта 2025 года.





Действия VanEck не вызвали широкого резонанса со стороны других эмитентов. Только 21Shares подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку S-1 на создание ETF SOLANA, а кастодианом 21Shares SOL будет служить Coinbase Custody. Кроме нее, в настоящее время нет других заметных эмитентов – слухи о том, что BlackRock также занимается этим направлением, пока не подтвердились.









Заявка на создание SOL ETF не лишена смысла; сейчас самое подходящее время, поскольку отношение правительства США к криптовалютам меняется в сторону дружелюбия.





Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас считает, что вероятность одобрения Solana ETF в ближайшие 12 месяцев тесно связана с возможной сменой президента США. Хотя Solana ETF вряд ли будет одобрен в этом году, изменения в президентском кресле США и в руководстве Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) могут сделать все возможным в 2025 году.





Мэтт Сигел, директор отдела исследований цифровых активов VanEck, также заявил, что сейчас самое время попробовать. «Мы считаем, что регуляторный ландшафт меняется». В подтверждение своей позиции он указал на недавний двухпартийный законодательный прогресс, такой как знаковый закон о структуре рынка FIT21, и внезапное изменение подхода SEC, одобрившей спотовые ETF на Ethereum.





Однако для того, чтобы SOL ETF был официально утвержден, ему также предстоит столкнуться со значительными трудностями.





Во-первых, SOL имеет природу «ценной бумаги». В многочисленных исках SEC, включая дела Coinbase и Kraken, Solana была четко определена как «ценная бумага». Заявки на SOL ETF от VanEck и 21Shares вновь вызовут на рынке споры о том, являются ли SOL и другие токены ценными бумагами или товарами. Окончательное решение зависит от регулирующих органов в США, но текущая ситуация не выглядит оптимистичной.





Хассеб Куреши, партнер Dragonfly Capital, отметил, что одобрение SOL ETF маловероятно, и предположил, что подача VanEck заявки на SOL ETF может быть просто «покупкой доброй воли», чтобы заложить основу для продвижения аналогичных продуктов. Это связано с тем, что SEC четко заявила, что SOL является ценной бумагой, и регулирующие органы вряд ли отменят это решение.





Кроме того, существует проблема концентрированного владения токенами Solana. VanEck в своем заявочном документе особо выделил специфический риск, не встречающийся в других заявках на ETF, а именно концентрацию владения токенами SOL. Согласно документам VanEck, к концу ноября прошлого года на 100 крупнейших кошельков, владеющих SOL, приходилось около трети циркулирующих SOL. «В результате такой концентрации собственности крупные продажи или распределения такими держателями могут оказать негативное влияние на рыночную цену». Учитывая менее широкое распространение токенов SOL по сравнению с Bitcoin и Ethereum, такая концентрация владения может стать препятствием для одобрения ETF Solana от VanEck.





Наконец, в настоящее время на рынке США не существует фьючерсных ETF для SOL, и регулирующие органы могут постепенно откладывать запуск планов спотовых ETF.





Ранее BTC и ETH уже запустили фьючерсы на CME и CBOE, и фьючерсные ETF также были запущены раньше спотовых ETF. Согласно такому пути развития, SEC может оказаться сложно напрямую пропустить вышеописанный процесс и запустить спотовый ETF SOL. Бартош Липински, генеральный директор Cube Exchange, считает, что SEC часто полагается на фьючерсный рынок для выполнения своих требований по надзору за рынком при листинге конкретных биржевых фондов (ETF). Он также заявил, что спрос на фьючерсном рынке – это психологическое ожидание председателя SEC.









Хотя будущее SOL ETF остается неопределенным, это не мешает его потенциалу стать ажиотажным в будущем.





В конце концов, «Покупай на слухах, продавай на новостях» – это проверенная стратегия. Особенно в связи с текущими двухпартийными выборами в США, различные новости, связанные с политикой, могут повлиять на криптовалютные тренды. В отсутствие новых новостей SOL ETF может стать следующей горячей точкой вслед за ETH ETF.





Для криптовалютных игроков основное внимание уделяется токенам SOL и проектам экосистемы Solana, особенно мемам, которые могут принести альфа-прибыль во время следующего подъема рынка.





