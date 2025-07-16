1. Обзор проекта и его миссия: Разрушение блокчейн-силосов для создания единого мультичейн мира Skate (ранее Range Protocol) – это революционная инновация в блокчейн-инфраструктуре, позиционируемая ка1. Обзор проекта и его миссия: Разрушение блокчейн-силосов для создания единого мультичейн мира Skate (ранее Range Protocol) – это революционная инновация в блокчейн-инфраструктуре, позиционируемая ка
Skate: Революционная кроссчейн-инфраструктура для мультичейн-совместимости

16 июля 2025 г.MEXC
1. Обзор проекта и его миссия: Разрушение блокчейн-силосов для создания единого мультичейн мира


Skate (ранее Range Protocol) – это революционная инновация в блокчейн-инфраструктуре, позиционируемая как первый универсальный уровень приложений, поддерживающий бесшовное взаимодействие между несколькими виртуальными машинами (VM). Проект напрямую решает одну из основных проблем современной экосистемы блокчейна – фрагментацию ликвидности и пользовательского опыта в различных сетях. Создавая слой оркестрации, объединяющий основные виртуальные машины, такие как виртуальная машина Ethereum (EVM), виртуальная машина Solana (SVM), виртуальная машина TON (TVM) и Move VM, Skate стремится кардинально изменить пользовательский опыт и рабочий процесс разработчиков в секторе децентрализованных финансов (DeFi).

1.1 Основное видение


Основная задача Skate – устранить барьеры между различными экосистемами блокчейна. Хотя различные виртуальные машины (VМ) предлагают различные технические преимущества, фрагментация приложений и ликвидность значительно ограничивают возможности пользователей и разработчиков. Решение Skate заключается в создании единого инфраструктурного слоя, позволяющего приложениям работать на тысячах блокчейнов, сохраняя при этом единое состояние приложения, что позволяет достичь истинного принципа «разработка один раз – развертывание на нескольких блокчейнах».

1.2 Реальные проблемы современного ландшафта мультичейна


Снижение качества обслуживания пользователей: Новые виртуальные машины, такие как SVM, TVM и Move VM, обладают уникальными преимуществами, но для проведения кроссчейн-операций часто требуется сложное соединение, настройка нескольких кошельков и понимание различных технических архитектур, что затрудняет эффективную навигацию для обычных пользователей.

Повышенная сложность разработки: Создание кроссчейн-приложений требует адаптации к различным техническим стекам, языкам смарт-контрактов и логике кроссчейн-интеграции. Это приводит к удлинению циклов разработки, увеличению затрат и повышению рисков безопасности.

Фрагментация ликвидности: Хотя Ethereum обладает самой высокой ликвидностью, блокчейн сталкивается с трудностями в доступе и интеграции этой ликвидности без эффективных промежуточных решений. Это часто приводит к ухудшению пользовательского опыта и снижению безопасности.

2. Трансформационное решение: Опыт нативных сетей в сочетании с координацией между виртуальными машинами для переопределения мультичейн-взаимодействий


Skate представляет инновационный уровень оркестровки, который обеспечивает бесшовное соединение между несколькими виртуальными машинами (VM), не требуя от пользователей покидать свои нативные сети. Например, пользователи в сети TON могут напрямую взаимодействовать с приложениями в сетях EVM, Solana и других, сохраняя отличительные особенности каждой сети и устраняя типичные трения при кроссчейн-операциях.

2.1 Техническая архитектура и ключевые инновации


2.1.1 Универсальный прикладной уровень: «Невидимый мост» для кроссчейн-взаимодействия


Выступая в роли центрального хаба, соединяющего различные виртуальные машины, этот уровень абстрагируется от сложностей кроссчейн-взаимодействия, маршрутизации транзакций и синхронизации состояний. Пользователи могут легко получить доступ к мультичейн-приложениям без необходимости понимать или взаимодействовать с базовой технической инфраструктурой.

2.1.2 Всеобъемлющее кросс-VM соединение


Совместимость с EVM: Полная поддержка Ethereum и его сетей 2 уровня, обеспечивающая бесшовную интеграцию в сложившуюся экосистему DeFi.
Интеграция с SVM: Использование высокой пропускной способности Solana и низких транзакционных издержек для повышения производительности.
Доступ к TVM: Подключение к обширной базе пользователей в экосистеме TON.
Поддержка Move VM: Расширение совместимости с такими сетями, как Aptos и Sui, которые уделяют первостепенное внимание безопасности смарт-контрактов.

2.1.3 Единая инфраструктура ликвидности


Объединяя механизмы автоматизированных маркет-мейкеров (AMM) с системой торговли ончейн, Skate создает единый пул ликвидности, доступный из любой подключенной сети. Это избавляет пользователей от необходимости управлять активами в разных сетях, предлагая разработчикам доступ к глубокой, консолидированной ликвидности.

2.1.4 Инновации в области кроссчейн-управления состоянием

Skate переосмысливает традиционную модель «изолированного состояния сети», позволяя приложениям поддерживать единое состояние во всех подключенных сетях. Это значительно снижает сложность разработки и уменьшает риски безопасности, связанные с несоответствием состояний.

3. Ядро экосистемы: Платформа Skatepark и система поощрения Ollies


3.1 Платформа Skatepark


Являясь центральным узлом экосистемы, Skatepark предлагает пользователям единый интерфейс для работы с кросс-VM приложениями, пересматривая способы взаимодействия пользователей с DEX и сервисами ончейн. Он поддерживает:

Доступ к приложениям на всех подключенных виртуальных машинах
Выполнение кроссчейн-операций DeFi в условиях нативной сети
Участие в мероприятиях экосистемы для получения вознаграждений
Открытие новых мультичейн-протоколов и приложений

3.2 Система поощрения Ollies


Являясь основой механизма поощрения экосистемы, Ollies вознаграждает пользователей, которые активно работают с кросс-VM-приложениями и способствуют росту экосистемы. Это создает положительную обратную связь: рост участия приводит к увеличению вознаграждения, что, в свою очередь, привлекает больше пользователей, в конечном итоге усиливая вовлеченность сообщества и сетевые эффекты.

4. Токен SKATE: Основной элемент экономики экосистемы Skate


4.1 Утилитарность и функции токена


SKATE выступает в качестве основного токена экосистемы, выполняя множество важнейших функций в области управления, безопасности и экономических стимулов:

Управление: Держатели токенов могут голосовать при принятии ключевых стратегических решений, таких как обновление протокола и изменение параметров.
Механизм стейкинга: Стейкинг SKATE повышает безопасность сети, а стейкеры получают вознаграждение.
Комиссия за транзакции: Используется в качестве платежного токена для кроссчейн-транзакций на платформе.
Стимулы ликвидности: Вознаграждения распределяются между участниками единого пула ликвидности.

4.2 Финансирование и распределение токенов


Успех посевного раунда: Привлечено 3,75 млн $ от корпоративных инвесторов, включая HashKey Capital, Mirana Ventures и Spark Digital Capital, что обеспечило как финансовую, так и стратегическую поддержку.
Планы ICO: Планируется запустить первичное размещение токенов на сумму 1 млн $ через Legion Launchpad, сбалансировав институциональные инвестиции с участием сообщества.

5. Примеры использования: Раскрытие кроссчейн-ценности от DeFi до корпоративных решений


5.1 Децентрализованные финансы (DeFi)


Кроссчейн-фарминг доходности: Участвуйте в майнинге ликвидности в нескольких сетях одним щелчком мыши, устраняя необходимость в ручном управлении позициями кроссчейн.
Унифицированные протоколы кредитования: Агрегируйте ликвидность в нескольких сетях, чтобы предложить лучшие процентные ставки и диверсифицированные варианты залога.
Агрегация DEX нескольких сетей: Интеллектуальная маршрутизация сделок к наиболее выгодным ценам и наиболее глубоким пулам ликвидности в разных сетях.

5.2 Игры и NFT


Кроссчейн-игры: Использование высокой производительности Solana для выполнения игрового процесса при управлении активами на Ethereum.
Единый рынок NFT: Агрегация активов NFT в нескольких сетях для расширения возможностей коллекционирования и торговли.
Взаимозаменяемые игровые активы: Обеспечьте беспрепятственное перемещение игровых предметов и персонажей между различными блокчейнами.

5.3 Решения корпоративного уровня


Управление сетью предложений: Координация различных этапов сети предложения с помощью нескольких блокчейнов при сохранении единой видимости и контроля.
Кроссчейн-системы идентификации: Создание единой цифровой идентификации, охватывающей несколько сетей блокчейн.
Корпоративные DeFi: Доступ к мультичейн финансовым услугам через единый интерфейс, упрощающий управление капиталом.

6. Позиционирование на рынке и конкурентное преимущество: дифференцированный подход к лидерству в кроссчейн ландшафте


6.1 Сравнение конкурентной среды


Традиционные кроссчейн-мосты: Требуют перевода активов, часто медленного, дорогостоящего и подверженного рискам безопасности. В отличие от них, Skate обеспечивает естественное кроссчейн-взаимодействие без мостов.
Мультичейн-протоколы: Поддерживают изолированное управление состоянием для каждой сети, в то время как Skate обеспечивает единое состояние приложений во всех сетях.
Решения 2-го уровня: Сосредоточены на повышении производительности в рамках одной сети, не затрагивая вопросы совместимости. Skate же объединяет экосистемы 2-го уровня и основной сети.

6.2 Ключевые отличительные признаки


Нативная сеть: Пользователи взаимодействуют непосредственно в среде нативной сети, не переключаясь между сетями.
Унифицированное управление состоянием: Обеспечивает согласованное состояние приложений во всех подключенных сетях.
Всесторонняя поддержка виртуальных машин: Совместимость со всеми основными виртуальными машинами (EVM, SVM, TVM, Move VM).
Удобная для разработчиков архитектура: Упрощает процесс кроссчейн-разработки.
Институциональная поддержка: Сильное подтверждение благодаря инвестициям ведущих венчурных фондов, укрепляющих доверие к отрасли.

7. Дорожная карта на будущее и проблемы, которые предстоит решить


7.1 Дорожная карта технического развития


Расширение поддержки новых виртуальных машин (VM)
Оптимизация скорости транзакций, эффективности затрат и удобства работы пользователей
Улучшение аудита безопасности и управления состоянием сети
Улучшение инструментария для разработчиков, включая SDK и API

7.2 Инициативы по развитию экосистемы


Установление стратегических партнерских отношений с ведущими проектами DeFi, игровыми и корпоративными блокчейн-проектами
Запуск программ стимулирования разработчиков и образовательных ресурсов
Сосредоточиться на расширении рынка в регионах с высоким уровнем внедрения блокчейна

8. Как купить SKATE на MEXC?


Skate, благодаря своей инновационной архитектуре универсального прикладного уровня, решает основную проблему фрагментации в экосистемах блокчейна. Сочетая в себе опыт работы с нативными сетями, унифицированное управление состояниями и полную поддержку виртуальных машин (VM), он предлагает пользователям и разработчикам совершенно новую парадигму кроссчейн-взаимодействия. Его токеномика тесно связана с участием в экосистеме, а институциональная поддержка и четкая дорожная карта поддерживают его долгосрочное развитие. По мере сближения мультичейн-экосистем Skate уверенно продвигается к тому, чтобы стать ключевым игроком в кроссчейн-инфраструктуре, открывая новые пути для масштабного внедрения блокчейна.

Токен SKATE теперь доступен на MEXC. Чтобы приобрести SKATE, выполните следующие действия:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный веб-сайт.
2) В строке поиска введите «SKATE» и выберите спотовую торговлю.
3) Выберите тип ордера, укажите количество и цену и завершите сделку.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

