Skate: Революционная кроссчейн-инфраструктура для мультичейн-совместимости









Skate (ранее Range Protocol) – это революционная инновация в блокчейн-инфраструктуре, позиционируемая как первый универсальный уровень приложений, поддерживающий бесшовное взаимодействие между несколькими виртуальными машинами (VM). Проект напрямую решает одну из основных проблем современной экосистемы блокчейна – фрагментацию ликвидности и пользовательского опыта в различных сетях. Создавая слой оркестрации, объединяющий основные виртуальные машины, такие как виртуальная машина Ethereum (EVM), виртуальная машина Solana (SVM), виртуальная машина TON (TVM) и Move VM, Skate стремится кардинально изменить пользовательский опыт и рабочий процесс разработчиков в секторе децентрализованных финансов (DeFi).









Основная задача Skate – устранить барьеры между различными экосистемами блокчейна. Хотя различные виртуальные машины (VМ) предлагают различные технические преимущества, фрагментация приложений и ликвидность значительно ограничивают возможности пользователей и разработчиков. Решение Skate заключается в создании единого инфраструктурного слоя, позволяющего приложениям работать на тысячах блокчейнов, сохраняя при этом единое состояние приложения, что позволяет достичь истинного принципа «разработка один раз – развертывание на нескольких блокчейнах».









Снижение качества обслуживания пользователей: Новые виртуальные машины, такие как SVM, TVM и Move VM, обладают уникальными преимуществами, но для проведения кроссчейн-операций часто требуется сложное соединение, настройка нескольких кошельков и понимание различных технических архитектур, что затрудняет эффективную навигацию для обычных пользователей.





Повышенная сложность разработки: Создание кроссчейн-приложений требует адаптации к различным техническим стекам, языкам смарт-контрактов и логике кроссчейн-интеграции. Это приводит к удлинению циклов разработки, увеличению затрат и повышению рисков безопасности.





Фрагментация ликвидности: Хотя Ethereum обладает самой высокой ликвидностью, блокчейн сталкивается с трудностями в доступе и интеграции этой ликвидности без эффективных промежуточных решений. Это часто приводит к ухудшению пользовательского опыта и снижению безопасности.









Skate представляет инновационный уровень оркестровки, который обеспечивает бесшовное соединение между несколькими виртуальными машинами (VM), не требуя от пользователей покидать свои нативные сети. Например, пользователи в сети TON могут напрямую взаимодействовать с приложениями в сетях EVM, Solana и других, сохраняя отличительные особенности каждой сети и устраняя типичные трения при кроссчейн-операциях.













Выступая в роли центрального хаба, соединяющего различные виртуальные машины, этот уровень абстрагируется от сложностей кроссчейн-взаимодействия, маршрутизации транзакций и синхронизации состояний. Пользователи могут легко получить доступ к мультичейн-приложениям без необходимости понимать или взаимодействовать с базовой технической инфраструктурой.









Совместимость с EVM: Полная поддержка Ethereum и его сетей 2 уровня, обеспечивающая бесшовную интеграцию в сложившуюся экосистему DeFi.

Интеграция с SVM: Использование высокой пропускной способности Solana и низких транзакционных издержек для повышения производительности.

Доступ к TVM: Подключение к обширной базе пользователей в экосистеме TON.

Поддержка Move VM: Расширение совместимости с такими сетями, как Aptos и Sui, которые уделяют первостепенное внимание безопасности смарт-контрактов.









Объединяя механизмы автоматизированных маркет-мейкеров (AMM) с системой торговли ончейн, Skate создает единый пул ликвидности, доступный из любой подключенной сети. Это избавляет пользователей от необходимости управлять активами в разных сетях, предлагая разработчикам доступ к глубокой, консолидированной ликвидности.





Skate переосмысливает традиционную модель «изолированного состояния сети», позволяя приложениям поддерживать единое состояние во всех подключенных сетях. Это значительно снижает сложность разработки и уменьшает риски безопасности, связанные с несоответствием состояний.













Являясь центральным узлом экосистемы, Skatepark предлагает пользователям единый интерфейс для работы с кросс-VM приложениями, пересматривая способы взаимодействия пользователей с DEX и сервисами ончейн. Он поддерживает:





Доступ к приложениям на всех подключенных виртуальных машинах

Выполнение кроссчейн-операций DeFi в условиях нативной сети

Участие в мероприятиях экосистемы для получения вознаграждений

Открытие новых мультичейн-протоколов и приложений









Являясь основой механизма поощрения экосистемы, Ollies вознаграждает пользователей, которые активно работают с кросс-VM-приложениями и способствуют росту экосистемы. Это создает положительную обратную связь: рост участия приводит к увеличению вознаграждения, что, в свою очередь, привлекает больше пользователей, в конечном итоге усиливая вовлеченность сообщества и сетевые эффекты.













SKATE выступает в качестве основного токена экосистемы, выполняя множество важнейших функций в области управления, безопасности и экономических стимулов:





Управление: Держатели токенов могут голосовать при принятии ключевых стратегических решений, таких как обновление протокола и изменение параметров.

Механизм стейкинга: Стейкинг SKATE повышает безопасность сети, а стейкеры получают вознаграждение.

Комиссия за транзакции: Используется в качестве платежного токена для кроссчейн-транзакций на платформе.

Стимулы ликвидности: Вознаграждения распределяются между участниками единого пула ликвидности.









Успех посевного раунда: Привлечено 3,75 млн $ от корпоративных инвесторов, включая HashKey Capital, Mirana Ventures и Spark Digital Capital, что обеспечило как финансовую, так и стратегическую поддержку.

Планы ICO: Планируется запустить первичное размещение токенов на сумму 1 млн $ через Legion Launchpad, сбалансировав институциональные инвестиции с участием сообщества.













Кроссчейн-фарминг доходности: Участвуйте в майнинге ликвидности в нескольких сетях одним щелчком мыши, устраняя необходимость в ручном управлении позициями кроссчейн.

Унифицированные протоколы кредитования: Агрегируйте ликвидность в нескольких сетях, чтобы предложить лучшие процентные ставки и диверсифицированные варианты залога.

Агрегация DEX нескольких сетей: Интеллектуальная маршрутизация сделок к наиболее выгодным ценам и наиболее глубоким пулам ликвидности в разных сетях.









Кроссчейн-игры: Использование высокой производительности Solana для выполнения игрового процесса при управлении активами на Ethereum.

Единый рынок NFT: Агрегация активов NFT в нескольких сетях для расширения возможностей коллекционирования и торговли.

Взаимозаменяемые игровые активы: Обеспечьте беспрепятственное перемещение игровых предметов и персонажей между различными блокчейнами.









Управление сетью предложений: Координация различных этапов сети предложения с помощью нескольких блокчейнов при сохранении единой видимости и контроля.

Кроссчейн-системы идентификации: Создание единой цифровой идентификации, охватывающей несколько сетей блокчейн.

Корпоративные DeFi: Доступ к мультичейн финансовым услугам через единый интерфейс, упрощающий управление капиталом.













Традиционные кроссчейн-мосты: Требуют перевода активов, часто медленного, дорогостоящего и подверженного рискам безопасности. В отличие от них, Skate обеспечивает естественное кроссчейн-взаимодействие без мостов.

Мультичейн-протоколы: Поддерживают изолированное управление состоянием для каждой сети, в то время как Skate обеспечивает единое состояние приложений во всех сетях.

Решения 2-го уровня: Сосредоточены на повышении производительности в рамках одной сети, не затрагивая вопросы совместимости. Skate же объединяет экосистемы 2-го уровня и основной сети.









Нативная сеть: Пользователи взаимодействуют непосредственно в среде нативной сети, не переключаясь между сетями.

Унифицированное управление состоянием: Обеспечивает согласованное состояние приложений во всех подключенных сетях.

Всесторонняя поддержка виртуальных машин: Совместимость со всеми основными виртуальными машинами (EVM, SVM, TVM, Move VM).

Удобная для разработчиков архитектура: Упрощает процесс кроссчейн-разработки.

Институциональная поддержка: Сильное подтверждение благодаря инвестициям ведущих венчурных фондов, укрепляющих доверие к отрасли.













Расширение поддержки новых виртуальных машин (VM)

Оптимизация скорости транзакций, эффективности затрат и удобства работы пользователей

Улучшение аудита безопасности и управления состоянием сети

Улучшение инструментария для разработчиков, включая SDK и API









Установление стратегических партнерских отношений с ведущими проектами DeFi, игровыми и корпоративными блокчейн-проектами

Запуск программ стимулирования разработчиков и образовательных ресурсов

Сосредоточиться на расширении рынка в регионах с высоким уровнем внедрения блокчейна









Skate, благодаря своей инновационной архитектуре универсального прикладного уровня, решает основную проблему фрагментации в экосистемах блокчейна. Сочетая в себе опыт работы с нативными сетями, унифицированное управление состояниями и полную поддержку виртуальных машин (VM), он предлагает пользователям и разработчикам совершенно новую парадигму кроссчейн-взаимодействия. Его токеномика тесно связана с участием в экосистеме, а институциональная поддержка и четкая дорожная карта поддерживают его долгосрочное развитие. По мере сближения мультичейн-экосистем Skate уверенно продвигается к тому, чтобы стать ключевым игроком в кроссчейн-инфраструктуре, открывая новые пути для масштабного внедрения блокчейна.





