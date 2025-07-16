Sign Protocol, первый протокол верифицируемой аттестации для всей экосистемы сети, призван решить основную проблему отсутствия подлинности и юридической силы информации ончейн. Интегрируя децентрализоSign Protocol, первый протокол верифицируемой аттестации для всей экосистемы сети, призван решить основную проблему отсутствия подлинности и юридической силы информации ончейн. Интегрируя децентрализо
Sign Protocol: Перестройка доверия, соединение Web3 и реального мира

Sign Protocol: Перестройка доверия, соединение Web3 и реального мира

16 июля 2025 г.
0m
Sign Protocol, первый протокол верифицируемой аттестации для всей экосистемы сети, призван решить основную проблему отсутствия подлинности и юридической силы информации ончейн. Интегрируя децентрализованное хранилище и технологию верифицируемых учетных данных (VC), Sign Protocol создает сквозную инфраструктуру верифицируемой аттестации для таких сценариев, как аудит протоколов DeFi, голосование по управлению DAO и декларирование авторских прав NFT.

На этой основе Sign через Sign Protocol обеспечивает глобальный уровень верификации данных, который поддерживает многочисленные продукты экосистемы, такие как EthSign, TokenTable и SignPass, постепенно создавая экосистему доверия, которая соединяет Web3 с реальным миром.

1. История проекта


Аутентичность и верификация информации составляют основу доверия. Однако традиционные централизованные методы проверки страдают от неэффективности, высоких затрат и рисков доверия. Sign Protocol представляет децентрализованный протокол аттестации, который использует прозрачность и неизменяемость технологии блокчейн, предоставляя новое решение, позволяющее пользователям доказывать и проверять информацию ончейн, тем самым создавая более надежный цифровой мир.

2. Приложения продукта


2.1 EthSign: EthSign – это приложение Sign Protocol в области электронных соглашений. Она преодолевает ограничения традиционных платформ электронной подписи, обеспечивая децентрализованное хранение и шифрование документов, а также предоставляя бесплатные услуги глобальной проверки. По сравнению с традиционными платформами, такими как DocuSign и Adobe Sign, EthSign привлекает многих пользователей своей моделью без подписки, отсутствием спама и постоянным хранением зашифрованных документов.

2.2 TokenTable: TokenTable – это полноценный инструмент управления, разработанный специально для распределения токенов. Он предлагает стандартизированное решение, которое охватывает все: от установки правил блокировки и распределения периодов наделения правами до автоматического исполнения штрафных санкций за неисполнение обязательств.

2.3 SignPass: SignPass занимается созданием новой системы подтверждения личности. Благодаря использованию технологий, повышающих конфиденциальность, таких как «доказательство нулевого знания» (zero-knowledge proof), SignPass минимизирует раскрытие конфиденциальной информации пользователей. Он также поддерживает модульную конфигурацию для удовлетворения регуляторных требований в разных странах и регионах, обеспечивая максимально адаптированное решение для управления идентификацией.

3. Технические характеристики


3.1 Программируемое доверие: Благодаря использованию таких технологий, как смарт-контракты, механизм доверия становится программируемым. Это означает, что пользователи могут настраивать правила и условия доверия в соответствии со своими потребностями, обеспечивая надежность и безопасность транзакций.

3.2 Децентрализованное хранение: В отличие от традиционного централизованного хранения, в данном подходе используется децентрализованное хранение. Пользовательская учетная информация распределяется между несколькими нодами, поэтому ни один нод в одиночку не может контролировать или изменять данные, что значительно повышает их безопасность и надежность.

3.3 Кроссчейн совместимость: Возможность взаимодействия и обмена данными с несколькими сетями блокчейн. Это позволяет пользователям использовать информацию о своих учетных данных в разных блокчейнах, обеспечивая кроссчейн проверку личности и управление учетными данными.

4. Кейсы использования токенов


В рамках Sign Protocol токен SIGN используется не только для оплаты услуг, но и является ключевым элементом экосистемы с множеством функций. Пользователи должны использовать его для оплаты услуг, а в качестве токена управления держатели могут участвовать в принятии решений по управлению проектом, чтобы совместно управлять его развитием.


5. Как купить SIGN на MEXC


MEXC распознала потенциал проекта SIGN и заслужила широкое доверие среди глобальных инвесторов благодаря низким комиссиям, сверхбыстрым сделкам, широкому охвату активов и отличной ликвидности. Кроме того, благодаря своей дальновидности и активной поддержке развивающихся проектов MEXC является идеальной платформой для развития качественных инициатив. Если вы ищете торговую платформу с высокой ликвидностью, низкими комиссиями, гибкими возможностями торговли с использованием кредитного плеча, а также гладким, безопасным и надежным торговым опытом, MEXC – идеальный выбор.

MEXC внесет в листинг торговлю SIGN как на споте, так и на фьючерсах. Вы можете начать торговать SIGN на MEXC, выполнив следующие три простых шага:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) Найдите токен SIGN с помощью поисковой строки и выберите спотовую торговлю или торговлю фьючерсами.
3) Выберите тип ордера, введите количество, цену и другие параметры для завершения сделки.

Отказ от ответственности: Эта информация не является инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским или консультационным советом, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию любых активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для справочных целей и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и проявляйте осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


