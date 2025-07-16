Противостояние двух крупнейших блокчейнов: Может ли Solana действительно обогнать ETH?

Конкуренция между Solana и Ethereum уже давно является центральным моментом в развитии технологии блокчейн. На конференции Token2049 сооснователь Multicoin Кайл Самани выступил с программной речью, выразив большой оптимизм по поводу будущего Solana и утверждая, что Solana превзойдет Ethereum.





Так сможет ли Solana действительно обогнать Ethereum?





Будучи пионером в области технологии блокчейн и смарт-контрактов, Ethereum сыграл важнейшую роль. Однако по мере развития технологии блокчейн и изменения рыночной среды Ethereum сталкивается с беспрецедентными сомнениями и проблемами.





Низкие ценовые показатели: Данные CoinGecko показывают, что за последние два года стабильный рост Ethereum составил около 44,28%, а его цена достигла максимума в 4 000 $. Однако по сравнению с BTC и SOL за тот же период, показатели ETH были относительно низкими. Официальные данные MEXC указывают на явную тенденцию к снижению курса ETH/BTC.









Техническая сложность и проблемы управления: С технической стороны Ethereum должен постоянно решать такие глубоко укоренившиеся проблемы, как масштабируемость, эффективность транзакций и безопасность сети, чтобы сеть могла удовлетворять растущим требованиям и все более сложным сценариям применения. Что касается управления, то создание эффективного и справедливого механизма принятия решений при сохранении принципов децентрализации для учета различных переменных и разнообразных потребностей заинтересованных сторон в ходе развития проекта – важнейший вопрос, который Ethereum не может упустить из виду в своем будущем развитии.

Кризис доверия: С момента запуска Ethereum ETF не получил такого широкого отклика на рынке, как Bitcoin ETF; напротив, он столкнулся с проблемой оттока капитала. В то же время в сообществе постепенно назревает кризис доверия. Основные исследователи, сообщество разработчиков и группа инвесторов в разной степени сомневаются и недовольны технической дорожной картой Ethereum, реализацией проекта и стратегиями борьбы с возникающей конкуренцией.









Усиление конкуренции: С непрерывным развитием технологии блокчейн появляется все больше и больше блокчейн-проектов. Они привлекают многих пользователей и разработчиков, предлагая более высокую скорость транзакций, более низкие комиссии и более дружественный для разработчиков формат.





Сегодня Solana не только может похвастаться высококонкурентной ценой токенов, но и созданием удивительно активной экосистемы. Однако кто бы мог представить, что в 2022 году Solana окажется на грани краха из-за последствий банкротства биржи FTX? Примечательно, что в течение последующих двух лет Solana быстро восстановилась, достигнув роста более чем на 800% только за последний год, что особенно заметно в сравнении с ETH.









Технологические инновации – основная движущая сила восстановления Solana. Будучи высокопроизводительным блокчейном, Solana с самого начала стремилась к техническим прорывам. Ее уникальный механизм консенсуса Proof of History (PoH) значительно упрощает процесс проверки узлов и повышает пропускную способность.





В отчете VanEck подчеркивается исключительная пропускная способность Solana: она обрабатывает тысячи транзакций в секунду, а пиковая скорость достигает 65 000 TPS, что на 3 000% выше, чем TPS Ethereum. Solana также может похвастаться на 1 300% большим количеством ежедневных активных пользователей, чем Ethereum, и значительно более низкими торговыми комиссиями, что делает ее лидером среди существующих блокчейнов.









В начале 2023 и 2024 годов, Solana продолжила наращивать усилия в области технологических инноваций, выпустив несколько важных обновлений, включая клиент независимого валидатора Firedancer и Runtime v2, что еще больше повышает производительность сети и удобство работы пользователей. Кроме того, Solana активно изучает пути дальнейшего развития. Одной из особенно важных стратегий является переход от традиционной монолитной архитектуры блокчейна к более гибкой, высокомасштабируемой модульной архитектуре.





Экосистема Solana стала довольно зрелой, на ней разработано большое количество проектов, создающих богатый набор приложений. По состоянию на август 2024 года экосистема Solana охватывает такие области, как базовая инфраструктура и инструменты разработки, финансы, DePIN, искусственный интеллект, потребительские приложения, сообщество и культура, образуя экосистему с более чем 700 децентрализованными приложениями.









Еще одно ключевое преимущество Solana заключается в активном сообществе разработчиков. Согласно отчету Solana Foundation, более 2 500 разработчиков активно участвуют в проектах Solana с открытым исходным кодом, а коэффициент удержания разработчиков значительно вырос – с 31% в прошлом году до более 50%. Это говорит о том, что Solana постепенно становится предпочтительной платформой для разработчиков, а ее техническая мощь и будущие перспективы получили широкое признание в отрасли.





Solana также активно сотрудничает с крупными предприятиями, постоянно расширяя сценарии применения и границы экосистемы. Например, такие известные компании, как Shopify и Visa, объявили об интеграции с Solana, не только привнеся эффективные и безопасные платежные решения Solana в широкий спектр сценариев Web2-приложений, но и значительно укрепив позиции Solana на рынке платежных услуг.





Solana руководит плавным переходом пользователей Web2 в мир Web3.





Борьба между Solana и Ethereum в самом разгаре. Solana продемонстрировала высокую конкурентоспособность благодаря высокой производительности, низкой стоимости и быстро развивающейся экосистеме, в то время как Ethereum укрепил свои позиции на рынке благодаря зрелой технологии и обширным сценариям применения.





Кто выйдет на первое место в будущем? Это зависит от того, как обе платформы справятся с предстоящими проблемами и возможностями. Для инвесторов и разработчиков пристальное наблюдение за технологическими достижениями и динамикой рынка обеих платформ имеет решающее значение для выбора наиболее подходящей из них. MEXC со своим высокопроизводительным торговым движком, разнообразными торговыми парами и строгими мерами безопасности обеспечивает стабильную и безопасную торговую среду для пользователей по всему миру.





В конечном итоге, кто выйдет победителем в этом соревновании, будет зависеть не только от технической силы и расположения экосистемы, но и от тенденций рынка, регуляторной среды и различных других факторов. MEXC продолжит придерживаться открытого, инклюзивного и инновационного подхода, обеспечивая справедливую торговую среду и сервисную поддержку, внося вклад в развитие публичных блокчейнов и вместе формируя будущий ландшафт индустрии блокчейна.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.