Сентябрьские слушания по криптовалютам в США: Куда движется глобальное регулирование?

Недавно Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США объявил о планах провести в сентябре серию слушаний по криптовалютам, посвященных различным аспектам отрасли, включая децентрализованные финансы (DeFi), регулирование Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) бизнеса цифровых активов и влияние схемы мошенничества «забой свиней». Эти слушания привлекли значительное внимание в отрасли.









Первое слушание, которое состоялось 10 сентября, было посвящено рассмотрению DeFi в подкомитете, где были представлены предлагаемые правила от нескольких федеральных агентств, включая SEC и Налоговое управление США (IRS).





18 сентября состоятся два слушания, одно из которых будет посвящено правоприменительной практике SEC, а другое – последствиям схемы мошенничества «забой свиней».





Ожидается, что слушание в полном составе комитета 23 сентября окажет наибольшее влияние на криптовалютный сектор, поскольку SEC будет давать показания. Сообщается, что комитет Палаты представителей затребует показания председателя SEC Гэри Генслера и других членов комиссии на этих слушаниях. Одновременно законодатели ведут переговоры о принятии закона, ограничивающего юрисдикцию SEC в отношении цифровых активов, с тем чтобы предоставить Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) более значимую роль.





Примечательно, что председатель Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Патрик МакГенри выразил желание принять законопроект о регулировании криптовалют до своей отставки. Это заявление еще раз подчеркивает срочность и решимость Конгресса США в отношении регулирования криптовалют. Если законопроект будет принят, он может стать важным ориентиром для регулирования криптовалют в США и во всем мире.





Исторически сложилось так, что слушания по криптовалютам в США были сложными и динамичными, затрагивающими различные аспекты и заинтересованные стороны. Эти слушания не только продвинули дискуссии о регулировании криптовалют, но и оказали значительное влияние на рынок.





В феврале 2018 года на слушания по регулированию криптовалют были приглашены председатели SEC и CFTC. Они подчеркнули необходимость изучения и разработки политики, которая могла бы способствовать здоровому росту криптовалютного рынка, признавая и используя его потенциал. Их позитивное отношение к блокчейну и криптоиндустрии было очевидным.





В июле 2021 года сенаторы провели углубленное обсуждение использования и регулирования криптовалют. Сенатор Элизабет Уоррен (штат Массачусетс) выступила за более строгое регулирование отрасли, заявив, что децентрализация Bitcoin – это иллюзия, поскольку реальная власть в криптосети принадлежит майнерам и корпорациям. Эти слушания показали, что американские регулирующие органы уделяют особое внимание криптовалютному сектору, и вызвали более широкие дискуссии о необходимости регулирования.





В декабре 2021 года Комитет Палаты представителей по финансовым услугам США провел слушания по криптовалютам, пригласив руководителей ряда компаний, занимающихся криптоактивами, для обсуждения вопросов, связанных с регулированием криптовалют, финансовой доступностью, конкурентоспособностью и безопасностью США. Эти слушания не только повысили осведомленность общественности о криптоиндустрии, но и побудили регулирующие органы уделить приоритетное внимание надзору за криптовалютным рынком, заложив основу для разработки будущей политики регулирования.





В ноябре 2022 года суд США по делам о банкротстве в штате Делавэр провел несколько слушаний по делу о банкротстве биржи FTX, обсудив различные аспекты дела, включая обращение с клиентскими средствами и возврат активов. Эти слушания побудили регулирующие органы усилить надзор за криптовалютным рынком, что послужило толчком к проведению реформ и совершенствованию соответствующей регуляторной политики.





В феврале 2023 года банковский комитет Сената США провел слушания под названием «Криптовалютный крах: Почему цифровые активы нуждаются в защите финансовой системы». Сенаторы обсудили причины, последствия и ответные меры на крах криптовалютного рынка. Участники слушаний призвали к созданию более комплексной нормативной базы для обеспечения стабильности финансовой системы.





Действительно, прошедшие в США слушания часто становились значительной движущей силой для реформирования и развития отрасли, и криптовалютный сектор не является исключением. Серия слушаний, запланированных на этот месяц, в частности обсуждение DeFi и всестороннее рассмотрение полным составом комитета, несомненно, окажет глубокое влияние на траекторию развития криптоиндустрии.





Созыв слушаний по DeFi свидетельствует о том, что регулирующие органы активно ищут пути регулирования, которые адаптируются к уникальным характеристикам этой развивающейся сферы. DeFi с ее децентрализованным и автоматизированным характером привнесла беспрецедентные инновации в финансовые услуги, но также создала новые проблемы и риски. Поэтому изучение моделей регулирования, которые защищают интересы инвесторов и поддерживают порядок на рынке, не препятствуя инновациям, является основным направлением слушаний.





Слушания в полном составе 23 сентября представляют собой тщательный и глубокий анализ криптовалютного сектора. В ходе слушаний будут рассмотрены не только фундаментальные вопросы, такие как правовой статус криптовалют, но и такие ключевые области, как налоговая политика, защита прав потребителей и риски финансовой стабильности – все это имеет решающее значение для развития отрасли.





Учитывая центральную роль США в мировой экономике и их влияние на финансовые рынки, направление их политики регулирования криптовалют, несомненно, создаст значительный прецедент для глобальных рынков. Итоги и решения этих слушаний окажут непосредственное влияние на регуляторный ландшафт криптовалютного рынка США и сформируют глобальное мышление и действия в сфере криптовалютного регулирования. По мере укрепления сотрудничества регуляторов и создания скоординированных механизмов ожидается появление более безопасной, прозрачной и упорядоченной криптовалютной экосистемы, обеспечивающей прочный фундамент для долгосрочного здорового развития отрасли.





Слушания по криптовалютам, запланированные на сентябрь, не только демонстрируют острую проницательность и своевременную реакцию на текущую динамику рынка, но и дают перспективную оценку будущих тенденций развития. По мере ужесточения глобального регулирования и постепенного совершенствования политических рамок эти слушания сигнализируют о том, что криптовалютный рынок готов вступить в новую фазу, характеризующуюся усилением регулирования, прозрачностью и устойчивостью.





