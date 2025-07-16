Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь

Проект
Время аирдропа (Время удержания MX)
Рост цены в % (на 1 окт.)
TRC
9/7/2023
945%
WSM
9/29/2023
470.7%
CLORE
9/8/2023
312.14%
BROCK
9/26/2023
264.9%
NOVAX
9/20/2023
169.4%
HMT
9/16/2023
141.2%
FUC
9/1/2023
128.6%
PACOIN
9/22/2023
127.9%
CIRI
9/25/2023
111.51%
DTE
9/20/2023
104.7%
MX — это собственный служебный токен, выпущенный MEXC. MEXC — это безопасная платформа для торговли криптовалютой, предназначенная для криптоэнтузиастов, она предоставляет дополнительные преимущества