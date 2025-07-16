1. Данные о результатах сентябрьских событий аирдроп MEXC ежемесячно проводит эксклюзивные акции по аирдропу токенов MX. Если вы удерживаете определенное количество токенов MX в течение определенного 1. Данные о результатах сентябрьских событий аирдроп MEXC ежемесячно проводит эксклюзивные акции по аирдропу токенов MX. Если вы удерживаете определенное количество токенов MX в течение определенного
Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь

16 июля 2025 г.MEXC
1. Данные о результатах сентябрьских событий аирдроп


MEXC ежемесячно проводит эксклюзивные акции по аирдропу токенов MX. Если вы удерживаете определенное количество токенов MX в течение определенного периода, вы можете принять участие в этих бесплатных мероприятиях. В сентябре MEXC провела в общей сложности 133 мероприятия, включая 7 мероприятий Launchpool и 126 мероприятий Kickstarter. В рамках этих мероприятий было распределено вознаграждений на сумму более 9 млн. долларов США с APY до 71%.

Согласно статистике платформы MEXC, среди всех 133 аирдроп вознаграждений токен TRC продемонстрировал поразительный пиковый рост цены - до 945%, став самым высокодоходным токеном месяца. Вторым по величине прироста стал токен WSM, пиковый прирост цены которого составил 470,70%.

Среди 10 токенов, занявших первые места в рейтинге роста цен, все токены выросли в цене более чем на 100%, а у четырех токенов, занявших первые места, рост цен составил более 250%.

Топ-10 самых качественных токенов сентября 2023 года

Проект
Время аирдропа (Время удержания MX)
Рост цены в % (на 1 окт.)
TRC
9/7/2023
945%
WSM
9/29/2023
470.7%
CLORE
9/8/2023
312.14%
BROCK
9/26/2023
264.9%
NOVAX
9/20/2023
169.4%
HMT
9/16/2023
141.2%
FUC
9/1/2023
128.6%
PACOIN
9/22/2023
127.9%
CIRI
9/25/2023
111.51%
DTE
9/20/2023
104.7%

2. Как участвовать в мероприятиях по аирдропу токенов


Launchpool и Kickstarter - это эксклюзивные мероприятия для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, то для участия в мероприятиях Kickstarter и Launchpool вам необходимо удерживать не менее 1 000 токенов MX не менее 30 дней подряд.

На главной странице официального сайта MEXC выберите [Спот] на панели навигации. Там вы найдете ссылки на мероприятия [Launchpool] и [Kickstarter].



После входа на страницу с информацией о мероприятии вы можете нажать кнопку [Быстрое вложение], чтобы одним щелчком мыши принять участие во всех текущих мероприятиях. Вы можете одновременно участвовать в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, при этом ваши токены MX не будут заблокированы.

Для получения более подробной информации о мероприятиях Launchpool и Kickstarter вы можете ознакомиться со статьями "Что такое Launchpool?" и "Как принять участие в Kickstarter?".

3. Покупка MX


Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в бесплатных акциях, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода времени. После выполнения этих условий вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях.

Подробнее о том, как приобрести токены MX, вы можете прочитать в статье "Купите MX за одну минуту" и следовать указаниям руководства по покупке.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

