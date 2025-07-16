Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь









MEXC ежемесячно проводит эксклюзивные акции по аирдропу токенов MX. Если вы удерживаете определенное количество токенов MX в течение определенного периода, вы можете принять участие в этих бесплатных мероприятиях. В сентябре MEXC провела в общей сложности 133 мероприятия, включая 7 мероприятий Launchpool и 126 мероприятий Kickstarter. В рамках этих мероприятий было распределено вознаграждений на сумму более 9 млн. долларов США с APY до 71%.





Согласно статистике платформы MEXC, среди всех 133 аирдроп вознаграждений токен TRC продемонстрировал поразительный пиковый рост цены - до 945%, став самым высокодоходным токеном месяца. Вторым по величине прироста стал токен WSM, пиковый прирост цены которого составил 470,70%.





Среди 10 токенов, занявших первые места в рейтинге роста цен, все токены выросли в цене более чем на 100%, а у четырех токенов, занявших первые места, рост цен составил более 250%.





Проект Время аирдропа (Время удержания MX) Рост цены в % (на 1 окт.) TRC 9/7/2023 945% WSM 9/29/2023 470.7% CLORE 9/8/2023 312.14% BROCK 9/26/2023 264.9% NOVAX 9/20/2023 169.4% HMT 9/16/2023 141.2% FUC 9/1/2023 128.6% PACOIN 9/22/2023 127.9% CIRI 9/25/2023 111.51% DTE 9/20/2023 104.7%









Launchpool и Kickstarter - это эксклюзивные мероприятия для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, то для участия в мероприятиях Kickstarter и Launchpool вам необходимо удерживать не менее 1 000 токенов MX не менее 30 дней подряд.





На главной странице официального сайта MEXC выберите [Спот] на панели навигации. Там вы найдете ссылки на мероприятия [Launchpool] и [Kickstarter].









После входа на страницу с информацией о мероприятии вы можете нажать кнопку [Быстрое вложение], чтобы одним щелчком мыши принять участие во всех текущих мероприятиях. Вы можете одновременно участвовать в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, при этом ваши токены MX не будут заблокированы.













Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в бесплатных акциях, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода времени. После выполнения этих условий вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях.





Подробнее о том, как приобрести токены MX, вы можете прочитать в статье " Купите MX за одну минуту " и следовать указаниям руководства по покупке.



