SEED Combinator: Акселератор для стартапов Web3

16 июля 2025 г.
MEXC запустила торговлю фьючерсами SEED. Платформа также открыла депозитный канал для токенов SEED, позволяя вам внести свои токены и ждать последующих торговых возможностей. Кроме того, вы можете посетить страницу событий MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в событиях по депозиту и торговле SEED, и разделить призовой фонд в размере 500 000 SEED и 50 000 USDT.

1. Что такое SEED Combinator (SEED)?


SEED Combinator (SEED) – это акселерационная платформа, предназначенная для блокчейн-стартапов и Web3-проектов. Построенная на основе децентрализованного сообщества и управляемая через Telegram-бота, она позволяет пользователям общаться напрямую, участвовать в событиях по заработку токенов и пользоваться услугами по поддержке развития бизнеса.

SEED Combinator – это не просто типичный аирдроп, это комплексная экосистема, предлагающая инструменты, помогающие предпринимателям Web3 создавать и развивать свои проекты. Платформа призвана создать среду, в которой стартапы смогут продемонстрировать свои проекты высококлассным инвесторам, чтобы получить финансирование.

2. Основные характеристики


2.1 Эффективное подключение пользователей через Telegram: SEED использует Telegram, крупнейшую социальную платформу, для эффективного взаимодействия с пользователями с помощью собственного бота. Пользователи могут регистрировать аккаунты, выполнять задания и даже участвовать в NFT-сражениях, используя только бота, что устраняет необходимость в сложных операциях с кошельком и значительно снижает барьер входа в Web3.

2.2 Развертывание в публичной сети Sui: В настоящее время SEED уже работает в публичной сети Sui, что позволяет использовать язык программирования Move и объектную модель Sui. Это обеспечивает игровым активам SEED высокую масштабируемость и комбинируемость, что делает их особенно хорошо подходящими для таких геймифицированных механизмов, как развитие NFT, их улучшение и систем энергии.

2.3 «Модель с двумя токенами»: SEED использует модель с двумя токенами (токен SEED и SLOVE), чтобы эффективно разделять «стимулы управления» и «циркуляцию экосистемы». Благодаря продуманным ролям и механизмам роста платформа поощряет долгосрочное участие пользователей и способствует развитию экосистемы с замкнутым циклом.

2.4 Полный набор инструментов для стартапов: SEED предоставляет полный набор предпринимательских инструментов для быстрой интеграции в сторонние проекты Web3. Этот набор инструментов охватывает все: от демонстрации проекта и руководства по выполнению задач до распределения токенов.

3. Основной продукт SEED


Основным продуктом SEED является SEED GO, экосистема GameFi, которая создает приключенческий мир, сосредоточенный вокруг NFT «SEED Mon». Она объединяет такие элементы геймплея, как бои, сбор ресурсов, торговля и разведение, создавая тем самым полноценную виртуальную экономику.

4. Токеномика


SEED использует модель с двумя токенами, разделяя токены управления и утилитарные токены, чтобы повысить гибкость и устойчивость своей экономической модели.

4.1 SEED: Управление и ограниченность активов


SEED, токен управления экосистемы SEED, имеет фиксированное общее предложение в 1 миллиард токенов, которое никогда не будет увеличиваться. Будучи основным токеном экосистемы SEED Combinator, SEED используется для: управления сообществом и права голоса; премиального использования в экосистеме GameFi (например, предметов для разведения и камней преобразования); прав на участие в инкубаторе (позволяющих пользователям совершать стейкинги и присоединяться к раннему распределению новых проектов); и распределений, связанных со стратегическими инвесторами, спонсорами и партнерами проекта.

4.2 SLOVE: Токен внутриигрового обращения


Токен SLOVE – это основной утилитарный токен в SEED GO, который используется в основном для распределения внутриигровых наград, восстановления энергии SEED Mon, разведения и синтеза предметов, а также для оплаты транзакционных комиссий на рынке.

Благодаря инновационной модели «Социальный бот + Экономика GameFi + Инкубатор стартапов» SEED Combinator открывает новое окно взаимодействия как для пользователей Web3, так и для предпринимателей. Независимо от того, являетесь ли вы обычным игроком, желающим «играть и зарабатывать», или инвестором, ищущим вознаграждения от проектов на ранней стадии, SEED предлагает значительный долгосрочный потенциал.

5. Как принять участие в SEED Combinator (SEED) на MEXC?


MEXC распознала потенциал SEED Combinator и заслужила широкое доверие глобальных инвесторов благодаря низким комиссиям, сверхбыстрым сделкам, широкому охвату активов и отличной ликвидности. Кроме того, благодаря своей дальновидности и активной поддержке развивающихся проектов MEXC является идеальной платформой для развития высококачественных инициатив.

Если вы ищете торговую платформу, которая предлагает высокую ликвидность, низкие комиссии, гибкую торговлю с использованием кредитного плеча, а также плавный, безопасный и надежный торговый опыт, MEXC – идеальный выбор. В настоящее время MEXC включила в листинг *URLF-SEED_USDT*, чтобы пользователи могли начать торговлю уже сегодня.

Отказ от ответственности: Эта информация не является инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским или консультационным советом, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию любых активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для справочных целей и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и проявляйте осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


