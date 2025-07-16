Изменение регуляторной политики SEC: Что новое назначение означает для криптовалютного рынка

10 апреля 2025 года Пол Аткинс официально занял пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Выдвинутый президентом Трампом и утвержденный Сенатом, Аткинс быстро инициировал значительные изменения. Всего через 48 часов после вступления в должность он представил три крупных регуляторных изменения, которые кардинально изменили ранее враждебную и неясную позицию SEC, вызвав широкий восторг на крипторынке. Этот поворот воспринимается как отход от «железной руки» SEC в сторону «фасилитатора инноваций», что не только укрепляет доверие к политике, но и знаменует собой начало новой эпохи для криптовалют.









Назначение Аткинса стало не просто сменой руководства – оно означало изменение философии регулирования. В течение многих лет SEC рассматривалась как препятствие для развития криптовалют, но при Аткинсе всего за два дня его пребывания в должности было объявлено о серьезных изменениях в политике, что свидетельствует о значительном изменении подхода.









В первый же день работы Аткинс одобрил приложение для торговли опционами спотового Ethereum ETF , соединяющее традиционные финансы с цифровыми активами. Он также предложил снизить порог «квалифицированного инвестора», расширив доступ розничных инвесторов за счет ориентации на инвестиционный опыт, а не на стоимость чистых активов.









SEC выпустила редкое, не имеющее обязательной силы руководство, разъясняющее такие ключевые вопросы, как «Что представляет собой ценная бумага?» и «Когда следует раскрывать информацию?». Это руководство предоставило разработчикам четкие пути соблюдения требований, укрепив доверие рынка к легальным выпускам токенов и способствуя развитию экосистемы, отвечающей требованиям.









Что касается правоприменительной практики, то SEC быстро изменила курс: она отозвала иск против Nova Labs, достигла мирового соглашения с Ripple и согласилась приостановить апелляции. Этот сдвиг свидетельствует о переходе от карательного правоприменения к подходу, основанному на рекомендациях, что позволяет индустрии вступить в более благоприятную фазу регулирования.









Пол Аткинс - опытная фигура в сфере регулирования, сочетающая обширный опыт работы в традиционных финансах с активной поддержкой криптоактивов. Сообщается, что он лично инвестировал более 6 миллионов долларов в криптовалютный сектор и ранее возглавлял группу по защите криптовалют Token Alliance. Этот сдвиг не является исключительно заслугой Аткинса, а отражает более широкие политические изменения в рамках программы администрации Трампа «Принятие Web3»:





Несколько криптовалютных ETF продвигаются вперед, причем XRP SOL входят в число проектов, которые, как ожидается, получат одобрение в течение года.

Прогресс законодательства о стейблкоинах ускорился: Закон GENIUS прошел через банковский комитет Сената.

Ограничительные нормы в отношении децентрализованного финансирования (DeFi) были отменены, что позволило повысить гибкость экосистемы.

Традиционные маркет-мейкеры, включая Citadel и Wintermute, активно возвращаются, повышая ликвидность рынка.





Эти события свидетельствуют о переходе в политике регулятора от «подавления» к «руководству», когда SEC стремится создать более благоприятную среду для инноваций и роста рынка.









Несомненно, новые директивы регуляторов значительно оживили энтузиазм на рынке, вызвав заметный рост волатильности цен на криптоактивы. Однако этот всплеск сопровождается неизбежными неопределенностями. Некоторые законодатели выразили обеспокоенность тем, что смягчение правил может способствовать спекулятивным рискам, а другие поставили под сомнение тесные связи между Полом Аткинсом и консультативной группой FTX, что может повлиять на нейтральность позиции регулятора. Таким образом, в этот переходный период инвесторам следует сосредоточиться на:





Реструктуризации распределения активов под влиянием новой политики

Уровень соответствия и реальный потенциал блокчейн-проектов

Ликвидность рынка и оперативность торговых платформ.





Хотя эти изменения в политике по-прежнему дают преимущества, важно не упускать из виду структурные проблемы, которые они создают. Победителями будущего станут не только те, кто получает выгоду от этой политики, но и те, кто сможет быстро оценить тенденции в политике, стабильно ориентироваться в изменениях рынка и использовать сильные платформы для поддержания конкурентных преимуществ.









Назначение Пола Аткинса знаменует собой начало глубоких изменений в отношениях SEC с криптовалютным сектором. Переход от жесткого правоприменения к более благоприятной позиции регулирования, а также переход от правоприменения к нормативному руководству представляют собой стратегическую трансформацию в позиционировании регулятора. Каждая корректировка политики, включая те, что касаются ETF, стейблкоинов, DeFi, определения ончейн активов и критериев доступа инвесторов, вносит свой вклад в структурную эволюцию рынка. Этот новый цикл регулирования сигнализирует о формировании новой инвестиционной парадигмы.





Для индивидуальных инвесторов это представляет как риски, так и возможности. Те, кто сможет эффективно определить возникающие тенденции и быстро адаптироваться к новым нормативным актам, получат конкурентное преимущество в предстоящем рыночном цикле.





