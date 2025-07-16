Финансовый путь России: От неприятия к принятию криптовалют

В последнее время позиция России в отношении блокчейна и криптовалют стала более четкой. По данным CoinDesk, в России планируется запустить в пилотном режиме криптовалютные транзакции и трансграничныеВ последнее время позиция России в отношении блокчейна и криптовалют стала более четкой. По данным CoinDesk, в России планируется запустить в пилотном режиме криптовалютные транзакции и трансграничные
В последнее время позиция России в отношении блокчейна и криптовалют стала более четкой.

По данным CoinDesk, в России планируется запустить в пилотном режиме криптовалютные транзакции и трансграничные платежи цифровыми токенами. Источники сообщают, что Россия будет использовать свою Национальную систему платежных карт (НСПК) для облегчения обмена между рублем и криптовалютами. НСПК, созданная Центральным банком России в 2014 году, управляет внутренними межбанковскими платежами и обслуживает платежную карту «Мир».

В случае успеха эксперимента эта инициатива может обойти традиционные финансовые каналы, способствовать либерализации трансграничных потоков капитала и стать одной из главных сил в глобальном распространении криптовалют.

Для России это стратегический прорыв в сложной ситуации с международными санкциями.

От неприятия к пробуждению: Сдвиг в отношении России

В прошлом российское правительство и Центральный банк относились к криптовалютам настороженно и даже враждебно, в основном из-за опасений по поводу их рисков и использования в незаконной деятельности.

Однако 24 февраля 2022 года разразился российско-украинский конфликт, который привел к эскалации международных санкций и жестким ограничениям на традиционные финансовые каналы России. По данным BBC, с начала конфликта США, Великобритания, ЕС, а также такие страны, как Австралия, Канада и Япония, ввели против России более 16 500 санкций.

По данным Международного валютного фонда, темпы роста ВВП России в 2022 году составили -2,1%, а в 2023 году - 3,6%. Для сравнения, до войны в 2021 году рост ВВП России составлял 4,7%.

Это говорит о том, что после введения западных финансовых санкций традиционная финансовая инфраструктура России рухнула, что привело к экономическому спаду.

Столкнувшись с этим, Россия была вынуждена переоценить ценность и потенциал криптовалют. В условиях экономического давления и вызовов со стороны международной финансовой системы криптовалюты стали «планом Б». Стэйблкоины, такие как USDT, стали использоваться для международных торговых расчетов, а Россия изучила возможность использования криптовалют в качестве альтернативного финансового инструмента для поддержания экономической стабильности и дальнейшего развития страны.

Россия нуждается в криптовалюте

В отличие от многих других стран, с тех пор как Россия позиционирует криптовалюты как «план Б» в своей экономической системе, официальные институты активно высказывают свои мнения и планы относительно криптовалютного сектора, в конечном итоге подталкивая к разработке и внедрению соответствующей нормативно-правовой базы:

  • 13 февраля 2022 года Россия запретила неквалифицированным инвесторам покупать криптовалюты, обязав их сдавать экзамен перед покупкой. Квалифицированные инвесторы могли покупать до 7 000 долларов в криптовалютах в год, в то время как неквалифицированные инвесторы были ограничены 600 долларами.
  • В ноябре 2023 года Россия разработала инструмент, помогающий майнерам криптовалют обходить санкции, что позволило российским компаниям осуществлять трансграничные платежи.
  • 14 декабря 2023 года Министерство финансов России предложило новый законопроект, легализующий майнинг Bitcoin и создающий механизм продажи добытых криптовалют.
  • 6 мая 2024 года депутат Государственной Думы заявил, что не поддерживает полный запрет на обращение криптовалют в России.
  • В июле 2024 года в России рассматривался вопрос о включении стэйблкоинов в готовящееся законодательство, разрешающее их официальное использование для трансграничных платежей. Алексей Гузнов, заместитель председателя Банка России, сообщил, что соответствующее предложение уже поступило.
  • 30 июля 2024 года Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий использование криптовалют, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и стэйблкоины типа USDT, в трансграничных сделках и на биржах с 1 сентября 2024 года.
  • 8 августа 2024 года президент Путин подписал закон, официально легализующий майнинг Bitcoin и других криптовалют.
  • К концу августа 2024 года Россия объявила о планах по созданию как минимум двух новых криптовалютных бирж. Предполагается, что одна из них будет создана на базе Санкт-Петербургской валютной биржи, ориентированной на внешнеэкономическую деятельность, а вторая – в Москве. Основная идея заключается в создании стэйблкоина, привязанного к китайскому юаню и валютной корзине БРИКС.

Можно сказать, что в настоящее время в России сложились тесные и взаимозависимые симбиотические отношения с криптовалютами.

MEXC и финансовое будущее России

Отношение России к криптовалютам претерпело значительные изменения: от первоначальной осторожности и ограничений до рассмотрения их в качестве неотъемлемой части экономической системы. Это изменение отражает не только меняющийся международный экономический ландшафт, но и стратегические соображения России в криптовалютном пространстве.

По мере того как Россия постепенно открывает свой криптовалютный рынок, MEXC может стать важным выбором для российских инвесторов и трейдеров. Как платформа с самым быстрым листингом и самым широким ассортиментом токенов, MEXC включила в листинг 2 966 спотовых торговых пар и 482 фьючерсные торговые пары, предлагая российским пользователям широкий спектр услуг по торговле криптовалютами, включая спот, фьючерсы и сбережения. MEXC также предлагает самые низкие на рынке комиссии за спотовую и фьючерсную торговлю! Держатели MX могут воспользоваться дополнительными скидками на комиссию и получить самый высокий в отрасли доход от аирдропов. Кроме того, MEXC лидирует на рынке по ликвидности фьючерсов: колебания фьючерсов BTC/USDT составляют всего 0,05%, что обеспечивает пользователям более безопасную и стабильную торговую среду.

По мере того как отношение России к криптовалютам становится все более очевидным, эта тенденция приводит все больше пользователей на криптовалютный рынок, придавая отрасли беспрецедентную жизненную силу и потенциал. Эта тенденция также ставит перед MEXC, ведущей мировой биржевой платформой, более сложные задачи и возлагает на нее более высокие ожидания.

Мы с нетерпением ждем дальнейшего выхода MEXC на международный рынок, укрепления стратегического сотрудничества с глобальными партнерами и совместного содействия здоровому развитию криптовалютной индустрии.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


