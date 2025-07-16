Финансовый путь России: От неприятия к принятию криптовалют

В последнее время позиция России в отношении блокчейна и криптовалют стала более четкой.





По данным CoinDesk, в России планируется запустить в пилотном режиме криптовалютные транзакции и трансграничные платежи цифровыми токенами. Источники сообщают, что Россия будет использовать свою Национальную систему платежных карт (НСПК) для облегчения обмена между рублем и криптовалютами. НСПК, созданная Центральным банком России в 2014 году, управляет внутренними межбанковскими платежами и обслуживает платежную карту «Мир».





В случае успеха эксперимента эта инициатива может обойти традиционные финансовые каналы, способствовать либерализации трансграничных потоков капитала и стать одной из главных сил в глобальном распространении криптовалют.





Для России это стратегический прорыв в сложной ситуации с международными санкциями.





В прошлом российское правительство и Центральный банк относились к криптовалютам настороженно и даже враждебно, в основном из-за опасений по поводу их рисков и использования в незаконной деятельности.





Однако 24 февраля 2022 года разразился российско-украинский конфликт, который привел к эскалации международных санкций и жестким ограничениям на традиционные финансовые каналы России. По данным BBC, с начала конфликта США, Великобритания, ЕС, а также такие страны, как Австралия, Канада и Япония, ввели против России более 16 500 санкций.





По данным Международного валютного фонда, темпы роста ВВП России в 2022 году составили -2,1%, а в 2023 году - 3,6%. Для сравнения, до войны в 2021 году рост ВВП России составлял 4,7%.





Это говорит о том, что после введения западных финансовых санкций традиционная финансовая инфраструктура России рухнула, что привело к экономическому спаду.





Столкнувшись с этим, Россия была вынуждена переоценить ценность и потенциал криптовалют. В условиях экономического давления и вызовов со стороны международной финансовой системы криптовалюты стали «планом Б». Стэйблкоины, такие как USDT, стали использоваться для международных торговых расчетов, а Россия изучила возможность использования криптовалют в качестве альтернативного финансового инструмента для поддержания экономической стабильности и дальнейшего развития страны.





В отличие от многих других стран, с тех пор как Россия позиционирует криптовалюты как «план Б» в своей экономической системе, официальные институты активно высказывают свои мнения и планы относительно криптовалютного сектора, в конечном итоге подталкивая к разработке и внедрению соответствующей нормативно-правовой базы:





13 февраля 2022 года Россия запретила неквалифицированным инвесторам покупать криптовалюты, обязав их сдавать экзамен перед покупкой. Квалифицированные инвесторы могли покупать до 7 000 долларов в криптовалютах в год, в то время как неквалифицированные инвесторы были ограничены 600 долларами.

В ноябре 2023 года Россия разработала инструмент, помогающий майнерам криптовалют обходить санкции, что позволило российским компаниям осуществлять трансграничные платежи.

14 декабря 2023 года Министерство финансов России предложило новый законопроект, легализующий майнинг Bitcoin и создающий механизм продажи добытых криптовалют.

6 мая 2024 года депутат Государственной Думы заявил, что не поддерживает полный запрет на обращение криптовалют в России.

В июле 2024 года в России рассматривался вопрос о включении стэйблкоинов в готовящееся законодательство, разрешающее их официальное использование для трансграничных платежей. Алексей Гузнов, заместитель председателя Банка России, сообщил, что соответствующее предложение уже поступило.

30 июля 2024 года Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий использование криптовалют, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и стэйблкоины типа USDT, в трансграничных сделках и на биржах с 1 сентября 2024 года.

8 августа 2024 года президент Путин подписал закон, официально легализующий майнинг Bitcoin и других криптовалют.

К концу августа 2024 года Россия объявила о планах по созданию как минимум двух новых криптовалютных бирж. Предполагается, что одна из них будет создана на базе Санкт-Петербургской валютной биржи, ориентированной на внешнеэкономическую деятельность, а вторая – в Москве. Основная идея заключается в создании стэйблкоина, привязанного к китайскому юаню и валютной корзине БРИКС.





Можно сказать, что в настоящее время в России сложились тесные и взаимозависимые симбиотические отношения с криптовалютами.





Отношение России к криптовалютам претерпело значительные изменения: от первоначальной осторожности и ограничений до рассмотрения их в качестве неотъемлемой части экономической системы. Это изменение отражает не только меняющийся международный экономический ландшафт, но и стратегические соображения России в криптовалютном пространстве.





