Россия легализует майнинг криптовалюты: Как майнеры должны реагировать на изменения?

Недавно президент России Путин подписал закон, легализующий майнинг криптовалют в России. Эта новость привела к резкому росту криптовалютного рынка. Согласно данным MEXC, в тот же день цена биткоина ненадолго превысила отметку в $60 000 и достигла максимума в $62 700, при этом дневной рост составил более 10 %, переломив тенденцию к снижению.





Отношение мировых регуляторов к криптоиндустрии становится все более благоприятным, особенно после того, как в этом году по всему миру было одобрено несколько криптовалютных ETF-продуктов. Для майнеров криптовалют выбор качественной торговой платформы имеет решающее значение.





Являясь ведущей мировой биржей цифровых активов, MEXC предлагает майнерам ряд высококачественных услуг, от спотовой торговли и фьючерсных контрактов до финансовых продуктов. MEXC не только предоставляет самые низкие в индустрии комиссии, но и может похвастаться лучшей ликвидностью и самой высокой доходностью.









Как сообщает ТАСС, 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий майнинг криптовалют на территории страны. Документ опубликован на веб-сайте правительства и вступит в силу через 10 дней после публикации.





В документе говорится, что майнингом могут заниматься только зарегистрированные российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Небольшие индивидуальные майнеры могут майнить криптовалюту и без официальной регистрации, если их энергопотребление не превышает определенного порога. На российских блокчейн-платформах разрешено торговать иностранными цифровыми финансовыми активами, однако, если Центральный банк России сочтет, что эти активы представляют угрозу финансовой стабильности страны, он оставляет за собой право запретить выпуск конкретных криптовалют.





Регулирование криптомайнинга будет осуществляться совместно Центральным банком России, Министерством финансов и отдельными российскими государственными ведомствами, которые разработают более точные нормативные требования в ближайшие месяцы. Кроме того, ожидается, что российские власти примут меры по предотвращению использования цифровых валют для отмывания денег.





Недавняя легализация майнинга в России не является внезапным событием. Напротив, оно ожидалось в течение некоторого времени.





В 2020 году в России был принят «Закон о цифровых финансовых активах», который впервые юридически признал криптовалюты. В 2021 году Центральный банк России заявил, что разрешит криптовалютную деятельность, включая майнинг, на территории России на законных основаниях.





В 2022 году президент Путин отметил, что у России есть определенные преимущества в криптомайнинге, и предложил обложить майнинг налогами и регулировать его. Он поддержал идею ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.





В декабре 2023 года Министерство финансов России предложило новый законопроект, направленный на легализацию майнинга BTC и классификацию криптомайнинга как экспортного товара. Министерство финансов и Центральный банк России выступают за признание криптомайнинга индустрией и одобряют использование криптовалюты для внешнеэкономических операций в экспериментальных рамках.





В начале этого года на совещании по экономическим вопросам президент Путин обсудил с правительством внедрение и использование цифровых валют. Он отметил, что это перспективный сектор экономики, и подчеркнул, что Россия должна воспользоваться возможностью и быстро сформировать нормативно-правовую базу, развить инфраструктуру и создать условия для обращения цифровых активов.





Сегодня Россия наконец-то ввела соответствующие нормы, легализовав криптомайнинг. Эта политика знаменует собой важный шаг вперед в российском подходе к регулированию криптовалют.









На самом деле позиция России в отношении криптовалют довольно сложна.





С одной стороны, российское правительство обеспокоено тем, что криптовалюты могут угрожать статусу рубля, что приведет к переходу населения на виртуальные валюты. С другой стороны, российское правительство также признает потенциал криптовалютных технологий, особенно с учетом того, что преимущества криптовалют в трансграничных транзакциях стали более очевидными после того, как Россия попала под санкции Запада.





Что еще более важно, бурно развивающаяся криптоиндустрия в России также является важным фактором в изменении отношения правительства.





По данным The Moscow Times, Россия обошла Казахстан и стала второй страной по объему майнинга Bitcoin, на долю которой приходится 13% мирового объема майнинга Bitcoin, уступая лишь Соединенным Штатам.





По оценкам Министерства финансов России, начиная с 2023 года, налоговые поступления от криптовалютной торговли и майнинга могут составить 2,5 миллиарда рублей (около 340 миллионов долларов США) в год. Эти доходы обеспечат России новый финансовый источник, что особенно важно в условиях международных санкций.





Взвесив все «за» и «против», Россия в итоге приняла решение легализовать криптомайнинг. Эта политика придала новый импульс развитию российской криптовалютной индустрии, проявившись в нескольких ключевых областях:





1. Укрепление позиций России на мировом криптовалютном рынке: До этого из-за отсутствия четкого правового статуса криптоиндустрия в России была относительно незначительной. Легализовав криптомайнинг, Россия продемонстрировала свою приверженность этой сфере, что может привлечь больше инвестиций и специалистов.





2. Обеспечение лучшей политической поддержки майнеров: Легализация означает, что российское правительство будет оказывать поддержку майнерам, например, поставлять электроэнергию и предоставлять налоговые льготы, что позволит снизить операционные расходы и повысить общую рентабельность майнеров. (Примечание: богатые энергетические ресурсы и холодный климат России способствуют снижению затрат на майнинг и повышению эффективности).





3. Стимулирование развития сопутствующих отраслевых сетей: Помимо непосредственных заинтересованных сторон, легализация криптомайнинга также будет стимулировать развитие сопутствующих отраслей, таких как производство оборудования для майнинга, услуги майнинговых пулов и поставки электроэнергии. Это придаст новый импульс росту российской экономики.





4. Усиление регулирования криптовалютного рынка: Получив четкий правовой статус, российское правительство также усилит регулирование криптовалютного рынка, установив соответствующие меры управления для снижения рисков, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, обеспечивая тем самым здоровое развитие отрасли.





Конечно, реализация этой политики может столкнуться с некоторыми проблемами в будущем, например, как привлечь больше качественных майнеров. Однако в целом легализация майнинга криптовалют, несомненно, открывает перед Россией новые возможности для развития.









Регулирование является для майнеров одной из основных причин для переезда. За пределами России основные страны проводят различную политику в отношении криптомайнинга:





Китай: Полностью запрещено. В 2021 году китайское правительство издало запрет, полностью запрещающий торговать и майнить криптовалюты. Эта политика вынудила многих майнеров покинуть Китай, что привело к значительному падению мировых вычислительных мощностей в том году.





Южная Корея: Ограничения. Правительство Южной Кореи занимает осторожную позицию по отношению к криптомайнингу, требуя от майнеров предварительного декларирования и получения разрешения. Кроме того, в Южной Корее действует политика ограничения энергопотребления, чтобы ограничить высокоэнергоемкие виды майнинга.





Канада: Очень дружелюбная. Канадское правительство всячески поддерживает индустрию криптомайнинга, предлагая майнерам такие стимулы, как субсидии на электроэнергию. Канада стала одним из основных центров майнинга во всем мире.





Соединенные Штаты: Относительно дружелюбны. Правительство США занимает относительно открытую позицию по отношению к криптовалютам. Хотя четких федеральных правил пока нет, правительства нескольких штатов, в том числе Техаса, активно поощряют развитие майнинга на местах и предлагают различные стимулы. Стоит отметить, что в США зарегистрировано наибольшее количество майнинговых компаний в мире.





Европейский Союз: Разработка нормативных актов. ЕС работает над Постановлением о рынках криптоактивов (MiCA), целью которого является создание единой нормативной базы. Это постановление стандартизирует деятельность в сфере криптомайнинга, но в целом способствует плавному развитию индустрии.





В странах наблюдаются значительные различия в регулировании криптомайнинга, что приводит к неравномерному распределению майнинговых операций по всему миру. Ожидается, что по мере совершенствования нормативно-правовой базы будут создаваться более благоприятные условия для развития майнеров. Конечно, помимо политики, еще одной ключевой проблемой для майнеров является прибыль.





После того как в апреле этого года Bitcoin прошел четвертый халвинг, вознаграждение за блок снизилось с 6,25 до 3,125, что привело к значительному сокращению заработка майнеров. Что еще хуже, вычислительная мощность Bitcoin продолжает расти, что приводит к увеличению сложности майнинга - текущая сложность майнинга Bitcoin составляет 90,67 T, что является историческим максимумом. Кроме того, цена Bitcoin не испытала ожидаемого всплеска после халвинга; вместо этого она несколько раз существенно корректировалась, даже опустившись ниже отметки в 50 000 $.





Ряд факторов усугубил ситуацию, поставив выживание майнеров под угрозу и поставив их на грань закрытия. К счастью, курс Bitcoin недавно поднялся до 60 000 долларов, что временно ослабило давление на майнеров.





Для майнеров вполне предсказуемо, что с учетом множества благоприятных факторов, стимулирующих рынок, в частности притока средств от спотовых Bitcoin ETF в США, цена BTC в будущем значительно вырастет. Поэтому удерживать Bitcoin в качестве ДЕРЖАТЕЛЯ до тех пор, пока его цена не вырастет, - вполне приемлемый вариант. В качестве альтернативы майнеры могут выбрать высококачественные торговые платформы для управления криптовалютой или хедж-трейдинга.





Являясь ведущей мировой биржей цифровых активов, MEXC предоставляет майнерам ряд высококачественных услуг:





Разнообразные торговые продукты: MEXC поддерживает различные варианты торговли, включая спотовую торговлю BTC, фьючерсы BTC USDT-M и фьючерсы Coin-M, удовлетворяя ежедневные торговые потребности майнеров. Кроме того, MEXC предлагает BTC Сбережения с годовой доходностью до 1,8%, что является самым высоким показателем среди всех централизованных бирж (CEX).





Самые низкие комиссии в индустрии: MEXC предлагает нулевую торговую комиссию при спотовой торговле и взимает только 0,01% за ордера тейкера при торговле фьючерсами, что на сегодняшний день является самым низким показателем в индустрии.





Стабильная ликвидность: Платформа MEXC обладает более богатой ликвидностью, которая может эффективно реагировать на волатильность рынка, обеспечивая майнерам стабильную торговую среду и цены. Данные показывают, что для спотовой торговли BTC/USDT объем, доступный при ±0,05% (5 бит/с) от средней цены, достигает 11 миллионов $, занимая первое место среди всех бирж. Для фьючерсов USDT-M объем, доступный при ±0,05% (5 бит/с), достигает 39 миллионов долларов, лидируя во всем мире и значительно превосходя конкурентов.





Профессиональная служба поддержки клиентов: MEXC предлагает круглосуточную комплексную службу поддержки клиентов для решения любых вопросов, которые могут возникнуть у майнеров.





Благодаря высококачественным продуктам, низким комиссиям и профессиональным услугам MEXC стала предпочтительной торговой платформой для майнеров. Майнерам достаточно создать аккаунт на MEXC, чтобы пользоваться универсальными торговыми услугами, максимизируя свою прибыль.





