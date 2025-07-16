Рост ожиданий снижения ставки ФРС: Двойное соревнование между рынками и экономикой

Во втором квартале 2025 года мировые рынки капитала охвачены напряжением. Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 4,5%, а доходность 30-летних облигаций даже превысила 5%. Индекс доллара США непрерывно падает, при этом снижаются как американские акции, так и облигации, что делает традиционные стратегии распределения активов совершенно неэффективными. Такой сценарий «перекрестной спирали активов» крайне редок в истории и вызван одновременным ростом беспокойства и ожиданий инвесторов относительно направления политики Федеральной резервной системы. Goldman Sachs, Morgan Stanley и экономист Питер Шифф предупредили, что если ФРС не изменит курс в ближайшее время, то на финансовых рынках может повториться сценарий «черного понедельника» 1987 года. На этот раз речь идет не просто об экономическом цикле, а скорее об ультиматуме всей финансовой системы Федеральной резервной системе.









Казначейские облигации США долгое время считались надежной гаванью для мирового капитала, но нынешняя резкая распродажа полностью пошатнула это мнение. Кредитные дефолтные свопы (CDS) на высокодоходные облигации резко выросли, что свидетельствует о системном стрессе на кредитном рынке. Боаз Вайнштейн, основатель Saba Capital, предупредил: «Корпоративные облигации переживают концентрированную распродажу, причем основной удар приходится на малые и средние предприятия». Если условия финансирования продолжат ужесточаться, волна дефолтов может повториться. Это не просто проблема процентных ставок; она означает сбой в механизмах оценки рисков во всей финансовой системе. В условиях высоких процентных ставок и большого долга терпимость рынка к Федеральной резервной системе стремительно снижается.













Одновременно с турбулентностью на рынке облигаций доллар США испытывает значительное давление. По мере роста ожиданий снижения ставок индекс доллара опустился до новых минимумов, что побуждает мировой капитал потихоньку перемещаться в нетрадиционные безопасные активы, такие как золото, активы развивающихся рынков, криптовалюты и протоколы DeFi. Этот процесс ребалансировки указывает на то, что уверенность инвесторов в том, что ФРС сохранит высокие процентные ставки, быстро исчезает. Между тем, ликвидность на криптовалютном рынке растет, и инвесторы выводят средства из традиционных активов в поисках новых средств сбережения. Например, рост Bitcoin Ethereum и новых блокчейн-проектов подчеркивает растущий интерес инвесторов к криптоактивам.









Как только рынок переключил свое внимание на монетарную политику, резкие изменения в торговой политике вновь вызвали волнения. Правительство США недавно восстановило политику «взаимных пошлин», наложив высокие пошлины на крупных импортеров в попытке защитить отечественную промышленность. Однако такой подход может привести к обратному результату:





Цены на продукцию обрабатывающей промышленности и потребительские товары могут вырасти, что усилит вторичный инфляционный эффект на ИПЦ;

Прибыль предприятий может сократиться, что снизит их готовность к инвестированию;

Международные центральные банки могут сократить свои запасы казначейских облигаций США, чтобы стабилизировать свои валюты.





Неопределенность в политике быстро нарастает, и две цели – сдерживание инфляции и поддержание роста - стали непримиримыми. Федеральная резервная система вынуждена принимать сложные решения в условиях напряженной политической борьбы.









Известный экономист Питер Шифф предупредил, что если снижение ставок не будет осуществлено быстро, а QE будет возобновлено, то американские акции могут повторить сценарий «черного понедельника» 1987 года. Ведущие инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs и Morgan Stanley, одновременно перенесли свои ожидания первого снижения ставки на середину 2025 года.





Согласно последнему прогнозу Goldman Sachs, в рамках цикла упреждающего смягчения Федеральная резервная система может начать первое снижение ставки в июне, что произойдет раньше, чем ожидалось ранее в июле. Согласно базовому сценарию, при котором экономика США избежит рецессии, ожидается, что ФРС снизит базовую процентную ставку три раза, каждый на 25 базисных пунктов, и сохранит ставку по федеральным фондам на уровне 3,5-3,75% к концу года. Однако если экономика действительно окажется в состоянии рецессии, то, по мнению Goldman Sachs, ФРС может принять более агрессивные меры, потенциально увеличив ежегодное снижение ставки до 200 базисных пунктов. Основываясь на текущих экономических данных и оценке рисков, взвешенный прогноз компании предполагает общее снижение ставки на 130 базисных пунктов в 2025 году, что выше предыдущего прогноза в 105 базисных пунктов. По состоянию на 4 апреля ожидания рынка в основном соответствуют этому прогнозу.





Призыв рынка к сочетанию «экстренного снижения ставок и возобновления количественного смягчения» отражает повышенную бдительность в связи с эскалацией системного финансового риска. В глазах инвесторов смягчение кредитно-денежной политики уже может рассматриваться как единственный реальный вариант избежать кредитного кризиса и обвала цен на активы. Однако политическая дилемма, стоящая перед ФРС, становится все более сложной:





Устойчивое инфляционное давление: данные по базовому индексу потребительских цен в марте 2025 года по-прежнему значительно превышают целевой уровень в 2%, при этом «липкая» инфляция создает значительные ограничения для смягчения денежно-кредитной политики.

Ограниченное окно политики: пропуск оптимального времени может резко снизить эффективность снижения ставок, а цена ошибок в политике может привести к системным побочным рискам.

Неконтролируемые побочные эффекты политики: независимо от того, будет ли принято решение сохранить высокие ставки или начать смягчение, неизбежны значительные долгосрочные последствия для курса доллара, потоков капитала и стабильности развивающихся рынков.





Одним словом, ФРС оказалась на самом сложном и опасном перекрестке со времен постпандемического периода. Каждый шаг вызовет цепную реакцию на мировых рынках. Имея двойной мандат на сдерживание инфляции, стабилизацию финансовых условий и поддержание роста, политики сталкиваются с беспрецедентными проблемами, обусловленными интенсивным взаимодействием рыночных сил.









Хотя ожидания снижения ставок стали главной темой рынка, нет никаких гарантий «мягкой посадки». Глобальные активы – от облигаций до валютных курсов, от сырьевых товаров до акций технологических компаний – реагируют на шаги ФРС беспрецедентными темпами. Ключевым вопросом остается, может ли ФРС по-прежнему «диктовать ритм». Для инвесторов текущий этап имеет решающее значение для управления рисками и представляет собой важное окно для переоценки активов. Нетрадиционные активы, обладающие высокой ликвидностью, надежностью и устойчивостью к инфляции, начинают превращаться в безопасные убежища для основного капитала.





Глобальный рынок в 2025 году переживает беспрецедентный макросдвиг. В условиях переплетения монетарной политики, торговой политики и геополитических рисков каждый шаг ФРС может стать стержнем для рыночных тенденций. Инвесторы должны сохранять ясное мышление, понимать логику, точно распознавать сигналы и осторожно распределять активы. В эпоху, когда сосуществуют «серые носороги» и «черные лебеди», только здравый смысл и рациональный выбор могут помочь сориентироваться в циклах и выстоять в бурю.



