Revolving Games: Пионер в области экосистемы AAA-блокчейна, ведущий революцию в сфере игр Web3

Revolving Games – это революционная сила в сфере Web3-игр, позиционирующая себя как блокчейн-игровая компания уровня AAA с амбициозной целью: преодолеть разрыв между традиционными играми и децентрализованными технологиями. Опираясь на мощную финансовую поддержку и стратегические партнерства, RG стремится создать комплексную игровую экосистему на базе своего нативного токена RCADE. На сегодняшний день компания привлекла более 25 миллионов долларов от частных инвесторов, включая Pantera Capital, обеспечив себе ключевую роль в быстро развивающемся секторе Web3-игр.





Амбиции Revolving Games выходят далеко за рамки разработки отдельных игр. Компания создает полноценную экосистему, которая включает в себя блокчейн-инфраструктуру, децентрализованную сеть нодов и единую токеномику. Являясь издателем с хорошими ресурсами, RG управляет двумя независимыми игровыми студиями, в которых работают более 150 опытных ветеранов индустрии. Это отражает глубокую приверженность компании предоставлению игрового опыта премиум-класса и одновременно является пионером в создании новой парадигмы владения и вовлеченности игроков в эпоху Web3.













С момента своего создания Revolving Games действует с четкой миссией: построить децентрализованную игровую экосистему, которая будет принадлежать сообществу и управляться им. Эта концепция остается руководящим принципом, лежащим в основе стратегических решений компании и плана развития продуктов. Revolving Games подходит к играм Web3 с комплексной точки зрения, уделяя внимание не только самому игровому процессу, но и базовой инфраструктуре, экономическим моделям и структурам управления, которые определят будущее цифровых развлечений.









Revolving Games позиционирует себя как мост между играми Web2 и Web3, признавая, что для массового внедрения необходим плавный переход, а не резкий скачок. Эта философия находит отражение в подходе к разработке, который ставит во главу угла пользовательский опыт и доступность, одновременно интегрируя технологию блокчейн значимым образом, улучшая игровой процесс без добавления ненужной сложности.









Revolving Games объединяет команду из более чем 150 опытных ветеранов традиционной игровой индустрии, собравшую в своих рядах талантливых специалистов во всех основных дисциплинах. Компания управляет двумя независимыми игровыми студиями, что позволяет одновременно разрабатывать несколько игр AAA-уровня. На рынке, где многие игровые проекты Web3 сталкиваются с проблемами качества производства и длительных циклов разработки, такой масштаб и опыт в отрасли дают Revolving Games явное конкурентное преимущество.













Экосистема RCADE представляет собой тесно интегрированную платформу, состоящую из нескольких взаимосвязанных компонентов, разработанную для обеспечения комплексного игрового опыта, ориентированного на игроков. Создание Фонда RCADE отражает долгосрочную концепцию децентрализации разработки игр и расширения возможностей игровых сообществ, выступая в качестве управляющего органа, контролирующего рост и внедрение экосистемы.





Экосистема построена на четырех основных столпах:





Токен RCADE: Нативный криптовалютный токен, обеспечивающий все транзакции и управление в экосистеме.

Сеть RCADE: Специально построенная инфраструктура блокчейна, оптимизированная специально для игровых приложений.

Ноды RCADE: Децентрализованная сеть, обеспечивающая базовую инфраструктуру и операционную поддержку.

Партнерства в области игр: Стратегические альянсы с разработчиками и издателями игр для стимулирования расширения и внедрения экосистемы.









Фонд RCADE установил ключевые партнерские отношения с поставщиками технологий и контента, чтобы обеспечить всестороннее покрытие экосистемы. Среди известных партнеров:





Starlings Network : Технологический партнер, предоставляющий инфраструктуру блокчейна и возможности сети нодов.





Это сотрудничество закладывает прочную основу для роста экосистемы, поддерживая при этом принципы децентрализованного управления.













Сеть RCADE представляет собой значительный технический прорыв в инфраструктуре блокчейн-игр. Совместно разработанная Revolving Games и Starlings Network, эта сеть специально создана для устранения ключевых препятствий, мешающих массовому внедрению игр Web3, в частности в отношении скорости транзакций, экономической эффективности и пользовательского опыта.









Высокая пропускная способность транзакций: Блокчейн разработан с основной целью достижения высокой скорости транзакций в секунду (TPS), чтобы обеспечить плавный игровой процесс даже в часы пиковой нагрузки. Эта возможность имеет решающее значение для поддержки тысяч игроков, взаимодействующих одновременно в нескольких играх.





Низкая окончательность: Сеть оптимизирована для быстрого подтверждения транзакций, что гарантирует регистрацию и распознавание действий в игре с минимальной задержкой. Это необходимо для поддержания быстрого темпа и высокой интерактивности современных многопользовательских игр.





Расширенная параллельная обработка: Блокчейн, построенный на основе инновационной архитектуры, поддерживает расширенную параллельную обработку, которая является незаменимой функцией для обработки сложных многопользовательских экосистем с несколькими играми. Это позволяет сети одновременно управлять многочисленными игровыми объектами и взаимодействиями игроков без потери производительности.









Чтобы ускорить внедрение сеть RCADE среди разработчиков игр, компания создает комплексный набор инструментов разработки и комплектов для разработки программного обеспечения (SDK). Эти инструменты предназначены для поддержки следующих функций:





Безупречная интеграция Web3: Позволяет традиционным геймерам получить доступ к функциям Web3, не сталкиваясь со сложностями технологии блокчейн. Это включает упрощенное создание кошельков, обработку транзакций и управление активами.





Интеграция бэкенда: Полный набор бэкенд-сервисов, таких как управление игроками, поддержка LiveOps, инструменты экономики и монетизации, а также обработка платежей, что избавляет разработчиков от необходимости создавать инфраструктуру блокчейна с нуля.





Оптимизированные смарт-контракты: Готовые и оптимизированные смарт-контракты, адаптированные для игровых приложений, помогающие сократить время разработки и минимизировать потенциальные уязвимости безопасности.





Мультичейн-совместимость: Встроенная поддержка интеграции с другими блокчейн-сетями, позволяющая игровым активам и валютам беспрепятственно функционировать в нескольких сетях.





Совместимость с игровыми движками: Встроенная интеграция с популярными игровыми движками, такими как Unity и Unreal Engine, позволяющая разработчикам внедрять функции блокчейна без существенного изменения существующих рабочих процессов.













Децентрализованное хранение: На начальном этапе сеть будет предлагать услуги децентрализованного хранения, что соответствует основным принципам блокчейна: децентрализации, безопасности и прозрачности. Этот уровень хранения будет поддерживать хранение игровых активов, данных игроков и записей транзакций.





Децентрализованные вычисления (планируется): Будущее развитие направлено на расширение возможностей децентрализованных вычислений, что позволит осуществлять распределенную обработку игровой логики и сложных вычислений по всей сети нодов.





Децентрализованный хостинг игровых серверов (планируется): В конечном итоге сеть будет поддерживать децентрализованный хостинг игровых серверов, что снизит зависимость от централизованной инфраструктуры и улучшит глобальную доступность.









Сеть нодов предназначена для более справедливого распределения затрат путем выплаты вознаграждения операторам нодов и предоставления членам сообщества возможности участвовать в распределении доходов. Эта модель способствует созданию более инклюзивной и основанной на участии среды, в которой участники, способствующие росту сети, также могут извлекать выгоду из ее успеха.













RCADE служит в качестве нативного токена, обеспечивающего работу всей экосистемы RCADE, включая все ее компоненты, игры, текущие и будущие продукты, интеграции и партнерства. Он играет центральную роль в обеспечении единой экономической модели на всей платформе, поддерживая ряд важных функций во всей экосистеме.









Игровая валюта экосистемы: RCADE служит основной валютой во всех играх экосистемы. Она используется для покупки игровых предметов, разблокировки премиум-функций и облегчения транзакций между пользователями. Ее основные функции включают в себя участие в управлении, вознаграждение активных игроков, оплату комиссий и использование в качестве средства обмена между всеми компонентами экосистемы.





Нативный токен сети: Как нативный токен сети RCADE, RCADE обеспечивает все транзакции блокчейна и служит основным токеном «газа» для работы сети. Он обеспечивает бесперебойное выполнение смарт-контрактов и взаимодействий на основе блокчейна во всей экосистеме.





Токен управления: Держатели токенов имеют право участвовать в принятии ключевых решений по управлению, включая обновления протоколов, утверждение партнерств и распределение ресурсов. Такая структура управления укрепляет развитие под руководством сообщества и децентрализованное принятие решений.





Вознаграждения и стимулы: RCADE используется для поощрения активных игроков, операторов нодов и участников сообщества, создавая положительную обратную связь, которая стимулирует вовлеченность и рост экосистемы.





Активация нодов: Для активации нода и получения права на получение и распределение вознаграждений необходимо удерживать RCADE. Этот механизм не только стимулирует спрос на токен, но и обеспечивает безопасность сети за счет экономических стимулов.









Дизайн предложения: Модель предложения токенов RCADE тщательно разработана для баланса операционных потребностей экосистемы и долгосрочного сохранения стоимости. Общее предложение ограничено 1 миллиардом токенов, из которых 422 держателя в настоящее время удерживают токены в BNB Smart Chain (BSC). Также рассматриваются дополнительные мультичейн-развертывания.





Механизмы распределения:





Программа аирдропа: Экосистема отличается надежной стратегией аирдропа, ориентированной на существующих членов сообщества, держателей NFT и активных участников экосистемы. В настоящее время распределение осуществляется через систему баллов, известную как «Quest Points» (баллы за квесты).





Вознаграждения нодов: Операторы нодов зарабатывают токены RCADE за предоставление важных инфраструктурных услуг сети, создавая устойчивый канал дохода для активных участников сообщества.





Игровые награды: Игроки получают стимулы за достижения в игре, участие в игровых событиях и активность в сообществе, что гарантирует, что активное участие приносит ощутимую экономическую выгоду.





Доступ к предпродаже: Текущие держатели NFT и члены сообщества получают доступ к эксклюзивным возможностям предпродажи, что позволяет им приобретать токены по льготным ставкам до публичного запуска.









Единая игровая экономика: RCADE служит основной валютой для транзакций, покупок и вознаграждений во всех играх экосистемы. Это создает единый и взаимосовместимый экономический опыт, позволяя игрокам беспрепятственно «переносить» ценность между разными играми.





Интеграция с рынком: Как основное средство обмена на интегрированных рынках, RCADE облегчает торговлю игровыми активами, NFT и другими цифровыми предметами, способствуя развитию динамичного вторичного рынка как для игроков, так и для разработчиков.





Распределение доходов: Значительная часть доходов, полученных от игр, направляется в пулы вознаграждений. Например, такие игры, как Hatchlings, направляют до 30% своих доходов в эти пулы, обеспечивая игрокам прямую выгоду от коммерческого успеха игр, в которые они играют.













Skyborne Universe – это флагманская интеллектуальная собственность Revolving Games, созданная для демонстрации возможностей экосистемы RCADE через различные игровые форматы и платформы. Эта обширная стратегия интеллектуальной собственности включает в себя несколько взаимосвязанных игр, которые используют общие ресурсы, сюжетные линии и интегрированную экономическую систему.









Skyborne Genesis Immortals лежит в основе повествования Skyborne Legacy и служит основополагающей коллекцией NFT для вселенной. Эти NFT предоставляют держателям ряд преимуществ экосистемы, включая аирдропы токенов, доступ к предпродаже и эксклюзивные преимущества в игре.





Коллекция Immortals включает шесть мифических персонажей: Tariel Tridysa, Corrick Deeproc, Inrissa Lehala, Morgan Bren, Vallech Elysiani и Yozzer Brighthide, которые будут играть важную роль в будущих играх, обеспечивая преемственность в повествовании экосистемы.









Hatchlings: Браузерная симуляторная игра, в которой игроки могут выводить, ухаживать и выращивать уникальных драконов. Действие игры происходит во вселенной Skyborne. Она сочетает в себе механику воспитания, настройку среды обитания и элементы соревнования. В игре предусмотрены двойные награды в USDC и игровой валюте, что сочетает традиционный игровой процесс с моделями поощрения на основе блокчейна.





Phoenix Flight: Социальная симуляция и фэнтезийная приключенческая игра, в которой игроки могут создавать и проектировать свои собственные острова. Игра делает акцент на творчестве, социальном взаимодействии и построении мира в рамках вселенной Skyborne.





Skyborne Legacy: Флагманская MMORPG, которая объединяет исследование, создание, настройку и сражения в социально ориентированном открытом мире. Ее цель – полностью воплотить вселенную Skyborne в постоянной многопользовательской среде.









Nexus Nodes (ранее Nexian Gems): Каждый Nexus Node NFT представляет собой право собственности на усовершенствованный нод «Interceptor», который, как ожидается, будет играть важную роль в экосистеме RCADE. Эти NFT предоставляют держателям доступ к высокопроизводительной инфраструктуре нодов, улучшенным множителям вознаграждений и механизмам повышения, участию в управлении сетью, а также к аирдропам токенов RCADE и возможностям стейкинга.





RG Bytes: RG Bytes – это основополагающие элементы, которые связывают всю экосистему Revolving Games. Эти NFT предоставляют владельцам вознаграждения в виде поощерений, возможности активации нодов и эксклюзивные преимущества экосистемы. Интеграция RG Bytes подчеркивает стремление компании создавать NFT, ориентированные на полезность, призванные улучшить, а не усложнить игровой опыт.









Revolving Games и экосистема RCADE представляют собой значительный прорыв в секторе игр Web3, сочетая технологические инновации с реальным применением для создания комплексной игровой платформы. Уделяя особое внимание высококачественному игровому опыту, надежной инфраструктуре и значимой полезности токенов, проект занимает прочные позиции в развивающейся сфере цифровых развлечений.





Интеграция технологии блокчейн с традиционной игровой механикой открывает новые возможности для вовлечения игроков, владения и экономического участия. По мере роста и расширения экосистемы она готова оказать долгосрочное влияние на будущее игровой индустрии.





. Пользователи могут торговать RCADE, выполнив следующие действия: Токены RCADE уже доступны для торговли на MEXC Пользователи могут торговать RCADE, выполнив следующие действия:



1）Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт 2）Введите «RCADE» в строке поиска и выберите спотовую или фьючерсную торговлю. 3）Выберите тип ордера, введите данные о количестве и цене и завершите сделку.







