Обзор мировых рыночных спадов: В центре внимания исторические тенденции медвежьих рынков

Администрация Трампа вновь ввела пошлины, что вызвало резкую смену настроений на финансовых рынках. Европейские фондовые рынки упали одновременно: немецкий индекс DAX снизился более чем на 3%, цены на сырую нефть упали на 6,6% за один день, а индекс доллара США зафиксировал самое большое внутридневное падение с 2005 года. Индекс волатильности рынка (VIX) подскочил на 40% и преодолел отметку 30, а чистый коэффициент финансового рычага среди хедж-фондов упал до трехлетнего минимума. Кроме того, к глобальному спаду присоединились криптовалюты. 7 апреля BTC на короткое время упал ниже 75 000$ за день, что на 30% ниже пикового уровня в 108 000$, а ETH пережил резкое падение, в один момент упав более чем на 15% и опустившись ниже 1 420$, достигнув уровня, не наблюдавшегося с октября 2023 года.





За последние почти 50 лет американский фондовый рынок пережил несколько «медвежьих» рынков, каждый из которых оказал глубокое влияние на экономику и инвесторов. Анализ истории медвежьих рынков американских акций за последние полвека дает ценное представление о суровых реалиях рынка и предлагает уроки на будущее.













В 1973 году в результате начала четвертой ближневосточной войны арабские страны ввели нефтяное эмбарго, что привело к резкому росту мировых цен на нефть. Это событие быстро отразилось на экономике, ввергнув США в тяжелую рецессию. Индекс S&P 500 упал с максимума 121,74 в январе 1973 года до минимума 57,77 в декабре 1974 года, что ознаменовало падение на 52,5%. Этот «медвежий» рынок продолжался 21 месяц, став одним из самых продолжительных за последние почти 50 лет.





Нефтяной кризис не только привел к росту цен на энергоносители, но и усугубил инфляцию в США, значительно увеличив расходы предприятий и резко сократив корпоративные прибыли. Кроме того, фискальное бремя войны во Вьетнаме еще больше ослабило импульс роста американской экономики.









19 октября 1987 года промышленный индекс Доу Джонса упал на 508 пунктов за один день – на 22,6%, что стало самым большим однодневным падением в истории. Индекс S&P 500 в тот же день упал на 20,5%. Несмотря на драматическое однодневное падение, в целом «медвежий» рынок был относительно коротким и продлился всего 4 месяца.





Этот крах был вызван главным образом глобализацией, финансовой либерализацией и развитием компьютерной торговли, что усилило волатильность рынка. Чтобы предотвратить подобные события в будущем, в следующем году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ввела автоматические выключатели с тремя уровнями пороговых значений, чтобы помочь стабилизировать настроения на рынке.









В конце 1990-х годов акции технологических и интернет-компаний пользовались повышенным спросом, а их стоимость значительно отличалась от фундаментальных показателей. Индекс Nasdaq Composite упал с максимума 5 132,52 в марте 2000 года до минимума 1 114,11 в октябре 2002 года, то есть на 78,3%, что стало крупнейшим падением на «медвежьем» рынке за последние почти 50 лет. Этот «медвежий» рынок продолжался 31 месяц, серьезно подорвав доверие инвесторов.





Лопнувший технологический пузырь продемонстрировал огромные риски, связанные с чрезмерными спекуляциями и оценочными пузырями. Когда рынок теряет рациональность и инвесторы вслепую гонятся за растущими акциями, пузырь может лопнуть в одно мгновение.









Разразился кризис субстандартного ипотечного кредитования, вызвавший цепную реакцию на мировых финансовых рынках. Кредитные рынки замерли, и мировая экономика погрузилась в рецессию. Индекс S&P 500 упал с максимума 1 565,15 в октябре 2007 года до минимума 666,79 в марте 2009 года, что ознаменовало падение на 57,4%. Этот «медвежий» рынок продолжался 17 месяцев и считается одним из самых масштабных и разрушительных за последние 50 лет.





Кризис выявил значительные уязвимости финансовой системы, основную роль в возникновении которой сыграли неадекватное регулирование и чрезмерный леверидж. В этот период многие крупные финансовые учреждения рухнули или были приобретены, а доверие рынка было сильно подорвано.









В начале 2020 года по всему миру разразилась пандемия COVID-19, вызвавшая повсеместный экономический спад и резкое снижение корпоративных прибылей. Индекс S&P 500 упал с максимума 3386,15 в феврале 2020 года до минимума 2237,40 в марте 2020 года, то есть на 33,9%. Хотя это падение было значительным, масштабные меры стимулирования со стороны мировых центральных банков и правительств привели к быстрому восстановлению рынка. Медвежий рынок продержался всего 3 месяца, став одним из самых коротких за последние почти 50 лет.





Пандемия не только затронула реальный сектор экономики, но и усилила панику на рынке. Однако благодаря совместным усилиям центральных банков и правительств по всему миру рынок вскоре стабилизировался и вошел в новую фазу подъема.









Чтобы более четко представить себе исторические медвежьи рынки, мы сравнили продолжительность каждого медвежьего рынка и соответствующее снижение индекса S&P 500:





Период медвежьего рынка Продолжительность Снижение S&P 500 1973-1974 21 месяц -48% 1987 4 месяца -34% 2000-2002 31 месяц -49% 2007-2009 17 месяцев -57% 2020 3 месяца -34%













Фундаментальные экономические показатели служат краеугольным камнем фондового рынка. Когда экономический рост замедляется или вступает в рецессию, фондовый рынок вряд ли будет процветать самостоятельно. Инвесторы должны внимательно следить за экономическими показателями и политическими тенденциями, чтобы определить общее направление движения рынка. Во время «медвежьих» рынков очень важно сохранять бдительность, чтобы не следовать слепо за толпой и не заниматься чрезмерными спекуляциями.









Рыночная эйфория и ценовые пузыри часто становятся катализаторами медвежьих рынков. Когда на рынке наблюдается чрезмерный оптимизм и спекулятивное поведение, инвесторам важно сохранять рациональность и не гнаться за растущими ценами без должного анализа. Также необходимо уметь распознавать ценовые пузыри, чтобы своевременно принимать меры – например, устанавливать ордера стоп-лосс или корректировать инвестиционные стратегии.









Политические меры могут помочь стабилизировать настроения на рынке и предотвратить усугубление кризиса. Однако инвесторы должны понимать, что такие меры являются лишь временным средством и не могут кардинально решить проблемы. Поэтому, следя за развитием политики, важно также учитывать способность рынка к самовосстановлению. Только когда рынок обладает сильными способностями к самовосстановлению, он может по-настоящему выйти из медвежьего рынка.









Во время медвежьих рынков инвесторы часто испытывают значительные эмоциональные колебания, которые могут привести к принятию импульсивных инвестиционных решений. Инвесторы должны научиться контролировать свои эмоции, сохраняя спокойствие и рациональность суждений, чтобы избежать больших потерь из-за эмоциональной торговли.





Медвежьи рынки на фондовом рынке США за последние 50 лет дали нам ценный опыт и знания. Инвесторы должны внимательно следить за фундаментальными экономическими показателями, рационально оценивать ценовые пузыри, обращать внимание на политические интервенции и самоспасение рынка, а также контролировать свои эмоции, чтобы инвестировать рационально. В то же время инвесторы должны осознавать взаимосвязь между криптовалютным и фондовым рынками и внимательно следить за тем, как глобальные экономические условия, политика регуляторов и настроения на рынке влияют на криптовалютный рынок. Продвигаясь вперед в своих инвестициях, давайте извлекать уроки из истории и действовать рационально.



