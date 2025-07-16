Resolv Labs переосмысливает стейблкоины благодаря дельта-нейтральному дизайну и токену RESOLV

Resolv Labs внедряет технологические инновации в децентрализованные финансы (DeFi), переосмысливая дизайн стейблкоинов с помощью дельта-нейтральной стратегии хеджирования. Основной продукт компании, USR (Resolv USD), обеспечен Ethereum (ETH) и полностью исключает зависимость от реальных активов (RWA), что делает его первым стейблкоином, обеспечивающим стабильность цены и доходность исключительно за счет ончейн механизмов. После проведения в апреле 2025 года посевного раунда в размере 10 миллионов долларов США под руководством cyberFund и Maven 11, Resolv закрепила за собой позицию первопроходца в эволюции алгоритмических стейблкоинов. USR не только поддерживает точную привязку к доллару США, но и генерирует устойчивую доходность с помощью собственных механизмов криптовалютного рынка, что напрямую устраняет рисковые уязвимости традиционных стейблкоинов.













Resolv Labs была основана с целью создания более устойчивой инфраструктуры стейблкоинов. USR обеспечен ETH и использует дельта-нейтральную стратегию для хеджирования от волатильности цен, сочетая обеспечение ончейн с вечным фьючерсным хеджированием. Эта интегрированная конструкция позволяет отказаться от традиционной зависимости от реальных активов, таких как банковские депозиты и облигации, устраняя кредитный риск третьих лиц и неопределенность со стороны регулирующих органов. Благодаря этому пользователи DeFi получают по-настоящему децентрализованное и стабильное хранилище стоимости.









Будучи первым протоколом стейблкоинов, достигшим полной дельта-нейтральности ончейн, Resolv выделяется тремя ключевыми отличиями:





Механизм изоляции рисков: Токены RLP (Пул ликвидности Resolv) выступают в качестве буферного уровня для поглощения потенциальных убытков и защиты привязки USR.

Полная совместимость: Поддерживает как централизованные (CEX), так и децентрализованные (DEX) биржи, удовлетворяя широкий спектр пользовательских сценариев.

Генерация нативной доходности: Генерирует доходность непосредственно из стейкинга ETH и ставок финансирования фьючерсов, не полагаясь на внешние активы, обеспечивая значительно более высокую APY по сравнению с аналогичными продуктами.













В основе технологии Resolv лежит динамически сбалансированная дельта-нейтральная стратегия:





Лонг позиция ETH: Протокол удерживает ETH на спотовом рынке в качестве базового обеспечения.





Фьючерсное шорт-хеджирование: Открываются шорт позиции на рынке бессрочных фьючерсов ETH, при этом размер позиций точно соответствует стоимости удерживаемого ETH.





Двойные потоки доходов:





Получает положительные показатели финансирования с фьючерсных рынков (исторически сложилось так, что шорты часто являются получателями финансирования).





Получает вознаграждение за стейкинг ETH (через ликвидные протоколы стейкинга такие как Lido).





Этот механизм полностью отвязывает USR от волатильности цен на ETH, сохраняя привязку в 1$ независимо от движения рынка.









Для снижения таких рисков, как дефолт или колебания ставок финансирования, Resolv создала комплексную систему защиты:





Риск-буфер RLP: Высоколиквидный пул токенов RLP выполняет функцию «страхового фонда», поглощая потенциальные убытки и предотвращая отклонение USR от привязки.

Диверсификация бирж: Фьючерсные позиции распределяются по нескольким платформам (например, OKX, Bybit), чтобы снизить зависимость от какой-либо одной биржи.

Аудиты смарт-контрактов: Аудиты безопасности, проводимые такими ведущими компаниями, как MixBytes и Sherlock, гарантируют, что код надежен и не содержит уязвимостей.













RESOLV функционирует как токен управления и полезности, неся в себе пять основных ценностных предложений:





Права управления: Участвуйте в принятии ключевых решений, таких как корректировка коэффициента обеспеченности, интеграция новых протоколов и распределение средств.

Разделение доходов: Право на разделение комиссии за протокол и получение выгоды от роста экосистемы в будущем.

Повышение стейкинга: Стейкинг RESOLV повышает возврат от USR/RLP, создавая положительные стимулы.

Привилегии экосистемы: Разблокировка доступа к расширенным возможностям, таким как раннее тестирование, эксклюзивные пулы ликвидности и многое другое.

Участие в рисках: Голосование по параметрам риска для обеспечения баланса между безопасностью и оптимизацией доходности.









Хотя подробная информация о токеномике еще не опубликована, текущая схема распределения делает упор на согласование с сообществом:





Стимулы для сообщества: Часть токенов выделяется на майнинг ликвидности, аирдропы и программы вознаграждения за нахождение багов.

Команда и экосистема: Зарезервированные средства поддерживают техническое развитие и партнерство с экосистемой.

Дефляционный механизм: Часть комиссии за протокол будет использоваться для регулярного выкупа и сжигания токенов RESOLV, укрепляя долгосрочную стоимость.









Краткосрочная перспектива: Развертывание в сетях 2 уровня, таких как Arbitrum и Optimism, для снижения транзакционных издержек; внедрение продуктов, привязанных к BTC, для диверсификации залогового обеспечения.

Среднесрочная перспектива: Запуск вознаграждения за стейкинг RESOLV и активизация управления DAO, интеграция с протоколами кредитования, такими как Aave и Compound, для расширения сфер применения.

Долгосрочная перспектива: Создание кроссчейн-агрегатора доходности и создание совместимых каналов для привлечения традиционных финансовых институтов – позиционирование RESOLV в качестве ключевого моста стейблкоинов между CeFi и DeFi.





По сравнению с такими стейблкоинами, как Ethena, использующими гибридные модели риска, в Resolv применяется физически разделенная конструкция с двумя пулами (USR/RLP), позволяющая пользователям самостоятельно выбирать между стратегиями «чистой стабильности» и «высокой доходности». Эта модульная архитектура лучше отвечает потребностям институциональных инвесторов в многоуровневом управлении рисками и представляет новую парадигму для сектора криптовалютных стейблкоинов.

