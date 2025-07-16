Перестройка глобальной финансовой системы: KLK Foundation возглавляет новую эру открытого банкинга и интеграции стейблкоинов





KLK Foundation – это новаторский финтех-проект в сфере блокчейна, цель которого – создать первую в мире финансовую инфраструктуру, сочетающую открытый банкинг и совместные стейблкоины. Он стремится разрушить барьеры между традиционными рынками капитала и криптоэкосистемой. Проект, штаб-квартира которого находится в Абу-Даби, нацелен на создание новой парадигмы цифровых финансов, основанной на прозрачности, взаимодействии и ориентированности на пользователя.









Основная миссия KLK Foundation заключается в создании инновационной финансовой инфраструктуры, обслуживающей как корпоративных, так и розничных инвесторов, на базе нативного токена KLK и открытой банковской архитектуры, что позволяет эффективно преодолеть разрыв между традиционными финансами и экосистемой децентрализованных финансов (DeFi)





Проект твердо убежден, что будущее финансов заключается в глубокой интеграции традиционных банковских систем с технологией блокчейна, а не в их полной замене. Его стратегический подход сосредоточен на сотрудничестве, а не на разрушении, постепенно ведя традиционную финансовую систему к цифровой трансформации.













Совместный подход: KLK Foundation не ставит перед собой цель бросить вызов традиционным банкам, а стремится к сотрудничеству с банками, платежными системами и другими финансовыми учреждениями для создания эффективной и инклюзивной финансовой экосистемы.





Интеграция открытого банкинга: Благодаря внедрению протоколов открытого банкинга KLK обеспечивает беспрепятственную передачу данных между платформами, позволяя пользователям получать доступ к различным финансовым услугам через единый интерфейс.





Инфраструктура стейблкоинов: Использует технологию стейблкоинов для снижения волатильности криптоактивов при сохранении преимуществ блокчейна в плане безопасности и прозрачности.









Фонд, штаб-квартира которого находится в Абу-Даби, использует растущий спрос на цифровые финансовые услуги и благоприятную регуляторную среду в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA):





Захват быстрорастущего рынка цифровых платежей.

Близость к развивающимся рынкам с высокими потребностями в области финансовой доступности.

Стратегическое расположение, соединяющее Европу, Азию и Африку.

Благоприятная политическая среда для инноваций в области блокчейна.













Платформа KLK использует гибридную архитектуру блокчейна, обеспечивая прозрачность публичных сетей и одновременно удовлетворяя высокие требования финансовых приложений к производительности и безопасности:





Механизм консенсуса: Разработан для высокой пропускной способности, что позволяет осуществлять крупномасштабные финансовые транзакции без ущерба для децентрализации.

Структура смарт-контрактов: Модульная архитектура поддерживает сложные финансовые контракты и облегчает интеграцию с существующими финансовыми системами.

Уровень взаимодействия: Соединяет мультичейн сети с традиционными финансовыми системами, позволяя осуществлять кроссчейн-транзакции и обмен данными, обеспечивая при этом соответствие нормативным требованиям и безопасность.









Стандартизация данных: Унифицированные API и форматы данных повышают совместимость между системами.

Протоколы безопасности: Передовые технологии шифрования обеспечивают безопасность данных во время передачи и хранения.

Система обеспечения соответствия: Нормативные требования встроены на системном уровне, чтобы обеспечить законность и соответствие требованиям транзакций и обмена данными.

Автономность пользователей: Пользователи имеют полный контроль над разрешениями на доступ к данным, обмениваясь только определенной информацией с уполномоченными сторонами.









Доказательства с нулевым разглашением: Позволяют проверять транзакции без раскрытия конфиденциальной информации.

Механизм мультиподписи: Критически важные операции требуют нескольких подписей, что снижает риск отказа одной точки.

Шифрование данных: При передаче и хранении данных применяется шифрование, соответствующее отраслевым стандартам.

Контрольные журналы: Все действия на платформе полностью регистрируются для обеспечения прозрачности и подотчетности.













Улучшенная масштабируемость: Использует технологию масштабирования 2 уровня для значительного повышения пропускной способности транзакций.

Повышение конфиденциальности: Интегрирует модули защиты конфиденциальности для повышения анонимности транзакций пользователей.

Кроссчейн-совместимость: Обеспечивает беспрепятственное взаимодействие между различными блокчейн-сетями.









Анализ на основе искусственного интеллекта: Предоставляет пользователям интеллектуальную аналитику рынка и стратегические рекомендации.

Автоматическая торговля: Использует алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического исполнения сделок на основе заранее определенных стратегий.

Управление рисками: Предлагает многомерную оценку рисков для принятия более эффективных инвестиционных решений.









Оптимизация пользовательского опыта: Улучшает удобство использования и доступность финансовых услуг Web3.

Операционная эффективность: Улучшает архитектуру сети для снижения транзакционных издержек и задержек.

Финансовая доступность: Снижает барьеры для входа на рынок, чтобы обслуживать население, которое не обслуживается традиционными банками.













KLK – это основной утилитарный токен экосистемы Фонда, выполняющий несколько функций:

Оплата комиссии платформы: Используется для оплаты комиссии за транзакции на платформе, с механизмом сжигания для уменьшения количества токенов в обращении.

Стейкинг и управление: Позволяет участвовать в управлении сетью и работе валидаторов, с вознаграждением для участников.

Поддержка ликвидности: Выступает в качестве базовой валюты в пулах ликвидности, повышая эффективность торговли.

Пропуск для доступа к платформе: Необходим для доступа или разблокировки определенных расширенных функций и услуг.













Общее предложение токенов KLK ограничено 1 миллиардом. Структура их распределения разработана с целью обеспечения баланса между стимулами экосистемы, развитием платформы и долгосрочным ростом стоимости. Конкретная структура распределения выглядит следующим образом:





Стимулы экосистемы (25%) Эта часть будет использована для поддержки развития экосистемы платформы KLK, включая поощрения для партнеров, вознаграждения за интеграцию dApp, события сообщества и многое другое. С помощью механизма поощрения токенами ставится цель привлечь больше разработчиков и проектных команд к участию в экосистеме KLK. Платежные стимулы (25%)

Эта часть поддерживает использование токенов KLK в платежных сценариях, таких как трансграничные расчеты, вычет комиссий платформы и вознаграждения за P2P-платежи, способствуя ликвидности и полезности токена в реальных приложениях. Распределение по командам (15%) Выделены основной и технической командам KLK в качестве долгосрочных стимулов. График вступления в силу обычно устанавливается для обеспечения устойчивого развития проекта и предотвращения краткосрочного давления со стороны продавцов. Институциональные инвесторы (9,5%) Предназначены для ранних стратегических и корпоративных инвесторов. Эти фонды в первую очередь поддерживают ранние стадии развития, расширение рынка и партнерства в экосистеме. Рыночные стимулы (10%) Эта часть используется для маркетинга, сотрудничества с брендами, продвижения KOL, рекламных акций и других инициатив, направленных на повышение узнаваемости бренда KLK и проникновения на рынок. Выпуск базовых токенов (10%) Служит в качестве базового резерва платформы и может использоваться для управления ончейн, стимулирования нодов, субсидирования платформы и других операционных нужд. Пул ликвидности (5%) Используется для обеспечения начальной ликвидности на децентрализованных биржах (DEX) и централизованных биржах (CEX), обеспечивая бесперебойную торговлю пользователей и стабильность цен. Публичная продажа IDO (0,5%)

Публично предлагается пользователям сообщества через IDO (Initial DEX Offering) для поощрения участия сообщества и раннего определения цены токена.









Платежи и расчеты: Обеспечивает эффективные и недорогие межбанковские расчеты.

Монетизация данных: Пользователи могут зарабатывать токены KLK, разрешая совместное использование своих данных.

Генерация дохода: Поддерживает различные стратегии получения дохода, такие как кредитование, предоставление ликвидности и стейкинг.

Трансграничные транзакции: Обеспечивает более быстрые и дешевые международные платежи по сравнению с традиционными методами.













Агрегация аккаунтов: Пользователи могут просматривать несколько банковских счетов в едином интерфейсе.

Координация платежей: Оптимизирует межбанковские платежные маршруты для снижения затрат.

Альтернативная кредитная оценка: Объединяет ончейн-транзакции с традиционным финансовым поведением для оценки кредитоспособности.

Автоматизированное обеспечение соответствия: Предоставляет банкам инструменты для автоматизированного аудита соответствия.









Фарминг: Участвуйте в ончейн-фарминге доходности с дополнительной безопасностью традиционных финансов.

Кросс-чейн DeFi: Участвуйте в мультичейн-проектах DeFi через уровень взаимодействия.









Управление активами: Профессиональные инструменты, помогающие учреждениям управлять фондами и инвестициями.

Контроль рисков: Динамическое управление рисками с использованием как традиционных, так и данных ончейн.

Услуги по хранению: Безопасные решения по хранению цифровых активов, адаптированные к требованиям институционального уровня.









Цифровой кошелек: Унифицированный кошелек, поддерживающий как фиатные, так и криптовалюты.

P2P-платежи: мгновенные услуги по переводу средств с низкой комиссией.

Инвестиционная платформа: Объединяет традиционные и криптовалютные инвестиционные продукты.

Финансовое планирование: Инструменты управления личными финансами на базе искусственного интеллекта.













В конкурентной среде, где традиционные финансовые технологии и блокчейн-финансы развиваются параллельно, KLK Foundation занимает особое положение с явными преимуществами:





Преимущество первопроходца: Первый проект, сочетающий открытый банкинг с механизмом стейблкоина.

Строгое соблюдение нормативных требований: Приоритет соблюдения законодательства, превосходящий большинство проектов DeFi.

Географическое преимущество: Базируется в регионе MENA с охватом развивающихся рынков.

Технологическое лидерство: Отличается взаимодействием и функциями безопасности корпоративного уровня.









Глобальный рынок открытого банкинга переживает бурный рост и обладает огромным потенциалом в странах с развивающейся экономикой.





Факторы роста:

Регуляторная поддержка

Изменение потребностей потребителей

Спрос предприятий на эффективность платежей

Расширение использования блокчейна









Объединяя открытость блокчейна со стабильностью традиционных финансов, KLK Foundation является пионером в создании новой модели финансовой инфраструктуры будущего. От инновационной архитектуры открытого банкинга до многомерных стратегических партнерств, KLK демонстрирует большой потенциал для формирования будущего глобальных финансов.





Являясь ядром экосистемы, токен KLK не только служит средством передачи стоимости, но и функционирует как токен управления и утилитарности, который стимулирует устойчивый рост платформы. По мере развития глобальной финансовой системы KLK Foundation готова стать важным мостом между традиционными финансами и миром Web3, открывая новую главу в истории финансовых технологий следующего поколения.





Токены KLK теперь внесены в листинг на MEXC, предлагая беспроблемный торговый опыт и предлагая беспроблемный торговый опыт и чрезвычайно выгодные комиссии . Вы можете быстро начать торговать KLK, выполнив следующие шаги:





2) В строке поиска введите «KLK» и выберите спотовую торговлю.

3) Выберите тип ордера, укажите количество и цену и завершите транзакцию.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.