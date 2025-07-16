RedStone (RED): Оракул нового поколения, способствующий росту блокчейн-экосистемы

В мире блокчейнов оракулы играют ключевую роль в безопасной передаче данных с внешних источников на блокчейн для поддержки децентрализованных финансов (DeFi) и других приложений. RedStone – инновационный модульный оракул, который быстро завоевал популярность на рынке благодаря своим уникальным методам передачи данных и гибкой архитектуре.
RedStone – это децентрализованный блокчейн-оракул, ориентированный на предоставление точных и надежных данных через несколько блокчейнов. В отличие от традиционных оракулов, таких как Chainlink, RedStone использует модульный дизайн, позволяя приложениям выбирать наиболее подходящий способ получения данных в зависимости от их потребностей. Этот подход снижает комиссии за газ и повышает эффективность.
С момента своего основания в 2020 году RedStone поддерживает более 60 блокчейнов, включая Ethereum (ETH), Arbitrum (ARB), Base и Optimism (OP).
Традиционные оракулы обычно используют модель push, когда данные автоматически записываются ончейн, обеспечивая доступность, но с высокими затратами за газ. RedStone предлагает более гибкие альтернативы с тремя моделями передачи данных:
2.1 Pull модель:
Данные извлекаются из внешнего источника только по мере необходимости, что снижает комиссии за газ.
Идеально подходит для DeFi-протоколов, желающих снизить расходы, например, для торговли деривативами и проектов со стейблкоинами.
2.2 Push модель:
Подходит для приложений, требующих обновлений в реальном времени, например, для рынков прогнозирования цен.
Обеспечивает автоматическое обновление последних данных в блокчейне для немедленного доступа.
2.3 X модель:
С взрывным ростом рынка DeFi возрос спрос на эффективные и надежные оракулы, что привлекло крупных инвесторов в RedStone.
В июле 2024 года RedStone привлек 15 миллионов долларов в рамках раунда финансирования Series A от ключевых инвесторов, включая Arrington Capital, Amber Group, Spartan, IOSG Ventures и Coinbase Ventures. Эти средства будут использованы для расширения услуг оракула RedStone, укрепления экосистемы и поддержки большего количества блокчейнов уровня 1 и уровня 2.
Кроме того, RedStone планирует запустить свой собственный токен RED, который будет использоваться для:
Мотивации поставщиков данных поддерживать точные и актуальные потоки оракулов.
Поддержки роста экосистемы и стимулирования интеграций с dApp.
Децентрализованного управления, позволяя держателям участвовать в принятии решений протокола.
Общее предложение токенов RED составляет 1 миллиард, из которых 48,3% выделено на экосистему и сообщество RedStone, включая такие категории, как распределение среди сообщества и первичное распределение, стимулы для экосистемы и поставщиков данных, а также поддержка разработки протокола.
С развитием блокчейн-технологий потребность в эффективных и гибких решениях для оракулов будет только увеличиваться. Благодаря своей модульной архитектуре, RedStone имеет потенциал стать стандартом оракулов следующего поколения для DeFi.
Планы RedStone на будущее:
Расширение поддержки дополнительных блокчейнов, таких как Berachain и Monad.
Запуск токена RED и программ стимулирования сообщества для привлечения разработчиков.
Партнерство с новыми DeFi-протоколами для улучшения точности и безопасности децентрализованных приложений.
RedStone уже интегрировался с TON (The Open Network) для поддержки прогнозирования цен и DeFi-продуктов в экосистеме TON. Этот шаг знаменует собой важный этап в расширении влияния RedStone и укреплении его позиций на рынке.
В условиях стремительно развивающихся технологий DeFi и Web3 оракулы важны как никогда. RedStone стремительно развивается благодаря своей инновационной модульной конструкции, гибким моделям передачи данных и мощной поддержке инвесторов. В будущем, с интеграцией с большим количеством блокчейнов и запуском токена RED, RedStone будет готов стать основной инфраструктурой для будущего оракулов в DeFi.