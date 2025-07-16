С момента появления Bitcoin технология блокчейн стремится найти баланс между децентрализацией, безопасностью и масштабируемостью. В качестве блокчейна нового поколения 1 уровня, Quai Network представлС момента появления Bitcoin технология блокчейн стремится найти баланс между децентрализацией, безопасностью и масштабируемостью. В качестве блокчейна нового поколения 1 уровня, Quai Network представл
Quai Network: Революционная технология, меняющая будущее блокчейна

16 июля 2025 г.
С момента появления Bitcoin технология блокчейн стремится найти баланс между децентрализацией, безопасностью и масштабируемостью. В качестве блокчейна нового поколения 1 уровня, Quai Network представляет инновационную архитектуру и механизм консенсуса, которые предлагают революционное решение для масштабируемости, достигая безупречного сочетания высокой пропускной способности, безопасности и децентрализации.

Что такое Quai Network?


Quai Network интегрирует технологию шардинга с инновационным механизмом консенсуса, используя уникальный Proof-of-Entropy-Minima (PoEM) и иерархическую многосетевую структуру для значительного повышения эффективности обработки транзакций, достигая более 50 000 транзакций в секунду (TPS).

Традиционные блокчейны, такие как Bitcoin и Ethereum, в основном используют Proof-of-Work (PoW) и Proof-of-Stake (PoS) для поддержания консенсуса и безопасности сети. Однако PoW требует от майнеров участия в вычислительно интенсивной конкуренции, что приводит к высокому потреблению энергии и медленной скорости транзакций – Bitcoin, например, обрабатывает всего около 7 TPS.

В отличие от этого, механизм консенсуса PoEM в Quai Network использует математическую энтропию для достижения быстрого консенсуса среди узлов без высоких энергетических затрат. Этот подход также значительно снижает риск форков сети, обеспечивая большую стабильность и эффективность. Добиваясь лучшего баланса между производительностью и децентрализацией, Quai Network вносит больший масштабируемость и практичность в технологию блокчейн.

Основные технологии Quai Network


1. Мультичейн архитектура Quai Network использует иерархическую структуру мультичейн, разделяя сеть на три слоя, состоящих из 13 взаимосвязанных сетей:

  • Prime Chain (Основная сеть): Ядро сети, отвечающее за глобальную координацию, безопасность и децентрализацию.
  • Region Chains (Региональные сети): Всего 3 сети, которые обрабатывают транзакции в отдельных регионах и выполнение смарт-контрактов.
  • Zone Chains (Зональные сети): Всего 9 сетей, предназначенных для высокоскоростной обработки транзакций и улучшенной масштабируемости.
Эта структура позволяет параллельно обрабатывать транзакции, устраняя проблемы с перегрузкой, характерные для одноцепочечных архитектур, и значительно улучшая масштабируемость.

2. Механизм консенсуса PoEM


Традиционные механизмы консенсуса, такие как PoW и PoS, имеют свои сильные и слабые стороны в отношении безопасности и децентрализации. Механизм консенсуса PoEM (Proof-of-Entropy-Minima) Quai Network использует статистическую энтропию для определения валидности блоков, устраняя неэффективные форки и обеспечивая стабильность и безопасность сети.

  • Отсутствие конкуренции майнеров: В отличие от PoW, который требует интенсивной вычислительной конкуренции, PoEM использует расчеты энтропии для назначения веса блоку, что снижает потребление энергии.
  • Предотвращение форков: PoEM позволяет всем узлам сети достичь консенсуса по порядку блоков, предотвращая ненужные форки и улучшая эффективность.
  • Быстрее транзакции: Поскольку PoEM исключает избыточные вычисления для проверки блоков, транзакции подтверждаются значительно быстрее.

3. Кроссчейн совместимость и объединенный майнинг


Чтобы обеспечить бесперебойную работу внутри многоканальной системы Quai Network, сеть внедряет механизм объединенного майнинга, позволяя майнерам одновременно майнить на нескольких сетях и получать вознаграждения соответственно. Этот метод повышает эффективность майнинга, сохраняя при этом безопасность и стабильность сети.

Кроме того, Quai Network включает встроенный протокол кроссчейн связи, который обеспечивает плавный обмен активами и данными между сетями. Это устраняет проблему "блокчейн-изоляции", часто встречающуюся в традиционных сетях, предоставляя пользователям больше гибкости в транзакциях и разработке приложений.

Недавние разработки


На август 2024 года Quai Network успешно завершила несколько раундов финансирования, привлекших в общей сложности 15 миллионов долларов. Последний стратегический раунд финансирования на сумму 5 миллионов долларов был поддержан такими компаниями, как Cogitent Ventures, MH Ventures, TPC Ventures, Giga Chad Ventures и DexCheck Ventures. Эти средства будут использованы для расширения инженерных команд, укрепления связей с разработчиками, поддержки исследований и разработок, а также для инвестиций в программы вовлечения сообщества.

29 января 2025 года Quai Network официально запустила свою основную сеть, что позволило начать торговлю токенами QUAI и активировать функциональности сети.

Почему стоит следить за Quai Network?


Технические инновации и рыночная стратегия Quai Network делают ее мощным конкурентом в блокчейн-пространстве, предлагая:

  • Высокую пропускную способность: Прорывная архитектура, достигающая более 50 000 TPS, значительно превышает показатели Bitcoin и Ethereum.
  • Низкие транзакционные расходы: Многоуровневая структура сетей снижает расходы за газ, улучшая пользовательский опыт.
  • Надежную безопасность: Консенсус PoEM предотвращает форки и устраняет конкуренцию между майнерами, обеспечивая стабильность сети.
  • Масштабируемость: Мульти-чейн архитектура динамически расширяется в зависимости от спроса, не ограничиваясь пределами одной сети.
  • Кроссчейн совместимость: Встроенные кросс-чейн протоколы устраняют барьеры между блокчейн-сетями.

С официальным запуском основной сети, Quai Network готова стать ключевой технологической платформой, которая будет двигать следующий этап эволюции блокчейна.


