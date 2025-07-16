Quai Network: Революционная технология, меняющая будущее блокчейна





С момента появления Bitcoin технология блокчейн стремится найти баланс между децентрализацией, безопасностью и масштабируемостью. В качестве блокчейна нового поколения 1 уровня, Quai Network представляет инновационную архитектуру и механизм консенсуса, которые предлагают революционное решение для масштабируемости, достигая безупречного сочетания высокой пропускной способности, безопасности и децентрализации.









Quai Network интегрирует технологию шардинга с инновационным механизмом консенсуса, используя уникальный Proof-of-Entropy-Minima (PoEM) и иерархическую многосетевую структуру для значительного повышения эффективности обработки транзакций, достигая более 50 000 транзакций в секунду (TPS).





Традиционные блокчейны, такие как Bitcoin и Ethereum, в основном используют Proof-of-Work (PoW) и Proof-of-Stake (PoS) для поддержания консенсуса и безопасности сети. Однако PoW требует от майнеров участия в вычислительно интенсивной конкуренции, что приводит к высокому потреблению энергии и медленной скорости транзакций – Bitcoin, например, обрабатывает всего около 7 TPS.





В отличие от этого, механизм консенсуса PoEM в Quai Network использует математическую энтропию для достижения быстрого консенсуса среди узлов без высоких энергетических затрат. Этот подход также значительно снижает риск форков сети, обеспечивая большую стабильность и эффективность. Добиваясь лучшего баланса между производительностью и децентрализацией, Quai Network вносит больший масштабируемость и практичность в технологию блокчейн.









1. Мультичейн архитектура Quai Network использует иерархическую структуру мультичейн, разделяя сеть на три слоя, состоящих из 13 взаимосвязанных сетей:





Prime Chain (Основная сеть) : Ядро сети, отвечающее за глобальную координацию, безопасность и децентрализацию.

Region Chains (Региональные сети) : Всего 3 сети, которые обрабатывают транзакции в отдельных регионах и выполнение смарт-контрактов.

Zone Chains (Зональные сети): Всего 9 сетей, предназначенных для высокоскоростной обработки транзакций и улучшенной масштабируемости.

Эта структура позволяет параллельно обрабатывать транзакции, устраняя проблемы с перегрузкой, характерные для одноцепочечных архитектур, и значительно улучшая масштабируемость.









Традиционные механизмы консенсуса, такие как PoW и PoS, имеют свои сильные и слабые стороны в отношении безопасности и децентрализации. Механизм консенсуса PoEM (Proof-of-Entropy-Minima) Quai Network использует статистическую энтропию для определения валидности блоков, устраняя неэффективные форки и обеспечивая стабильность и безопасность сети.





Отсутствие конкуренции майнеров : В отличие от PoW, который требует интенсивной вычислительной конкуренции, PoEM использует расчеты энтропии для назначения веса блоку, что снижает потребление энергии.

Предотвращение форков : PoEM позволяет всем узлам сети достичь консенсуса по порядку блоков, предотвращая ненужные форки и улучшая эффективность.

Быстрее транзакции: Поскольку PoEM исключает избыточные вычисления для проверки блоков, транзакции подтверждаются значительно быстрее.









Чтобы обеспечить бесперебойную работу внутри многоканальной системы Quai Network, сеть внедряет механизм объединенного майнинга, позволяя майнерам одновременно майнить на нескольких сетях и получать вознаграждения соответственно. Этот метод повышает эффективность майнинга, сохраняя при этом безопасность и стабильность сети.





Кроме того, Quai Network включает встроенный протокол кроссчейн связи, который обеспечивает плавный обмен активами и данными между сетями. Это устраняет проблему "блокчейн-изоляции", часто встречающуюся в традиционных сетях, предоставляя пользователям больше гибкости в транзакциях и разработке приложений.









На август 2024 года Quai Network успешно завершила несколько раундов финансирования, привлекших в общей сложности 15 миллионов долларов. Последний стратегический раунд финансирования на сумму 5 миллионов долларов был поддержан такими компаниями, как Cogitent Ventures, MH Ventures, TPC Ventures, Giga Chad Ventures и DexCheck Ventures. Эти средства будут использованы для расширения инженерных команд, укрепления связей с разработчиками, поддержки исследований и разработок, а также для инвестиций в программы вовлечения сообщества.





29 января 2025 года Quai Network официально запустила свою основную сеть, что позволило начать торговлю токенами QUAI и активировать функциональности сети.









Технические инновации и рыночная стратегия Quai Network делают ее мощным конкурентом в блокчейн-пространстве, предлагая:





Высокую пропускную способность: Прорывная архитектура, достигающая более 50 000 TPS , значительно превышает показатели Bitcoin и Ethereum.

Низкие транзакционные расходы: Многоуровневая структура сетей снижает расходы за газ, улучшая пользовательский опыт.

Надежную безопасность: Консенсус PoEM предотвращает форки и устраняет конкуренцию между майнерами, обеспечивая стабильность сети.

Масштабируемость: Мульти-чейн архитектура динамически расширяется в зависимости от спроса, не ограничиваясь пределами одной сети.

Кроссчейн совместимость: Встроенные кросс-чейн протоколы устраняют барьеры между блокчейн-сетями.



