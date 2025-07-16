Рыночная стоимость PYUSD превысила 1 миллиард долларов: Зажжет ли он рынок криптовалют?

Недавно на криптовалютном рынке произошло знаменательное событие: рыночная стоимость PYUSD, долларового стэйблкоина, выпущенного мировым платежным гигантом PayPal, превысила отметку в 1 миллиард долларов. Это достижение не только свидетельствует о значительном росте PYUSD в секторе стэйблкоинов, но и может оказать глубокое влияние на весь криптовалютный рынок. Согласно данным DeFiLlama, в начале 2024 года рыночная стоимость PYUSD составляла всего 234 миллиона долларов. Всего за семь месяцев она выросла на 327%, демонстрируя стремительные темпы роста.









Происхождение

PayPal впервые запустил PYUSD в 2023 году в рамках своей криптовалютной стратегии. Запуск PYUSD был направлен на удовлетворение спроса рынка на стэйблкоины и дальнейшее развитие инноваций PayPal в сфере цифровых платежей. Будучи ведущей мировой финтех-компанией, PayPal стремилась предоставить пользователям стабильную цифровую валюту, привязанную 1:1 к доллару США, посредством PYUSD, тем самым снижая влияние волатильности рынка на транзакции пользователей.





Функции

PYUSD – это стэйблкоин, созданный для обеспечения стабильной и надежной цифровой валюты для поддержки ежедневных транзакций и финансовых услуг. Он построен на механизме привязки к доллару США, поддерживая стабильный обменный курс для снижения волатильности криптовалютного рынка, тем самым повышая доверие и признание пользователей. Техническая основа PYUSD базируется на системе смарт-контрактов блокчейн, которые не только обеспечивают ее стабильность, но и повышают прозрачность.





Текущее состояние

С момента своего появления PYUSD быстро завоевал признание рынка. Всего за несколько месяцев он стал одним из самых быстрорастущих стэйблкоинов, а его рыночная стоимость превысила 1 миллиард долларов. Это не только доказывает стабильность и востребованность PYUSD на рынке, но и отражает успешную стратегию PayPal в криптовалютном пространстве. Быстрый рост PYUSD объясняется обширной базой пользователей PayPal и его сильным влиянием в финтех-индустрии.





Что означает рыночная стоимость в 1 млрд $ на рынке стэйблкоинов? Согласно данным платформы DefiLlama, PYUSD занимает 6-е место по рыночной капитализации стэйблкоинов, уступая таким стэйблкоинам, как USDE и FDUSD. Учитывая последние темпы роста, не исключено, что к концу этого года PYUSD войдет в топ-3 стэйблкоинов по рыночной капитализации.









Развитие

PayPal продолжает оптимизировать технологию и функции PYUSD, расширяя возможности ее использования в различных финансовых сервисах, включая трансграничные платежи, онлайн-покупки и торговлю цифровыми активами. Принятие PYUSD получило широкую поддержку как среди розничных пользователей, так и среди институциональных инвесторов. Опираясь на свою мощную техническую поддержку и обширную глобальную базу пользователей, PayPal будет продолжать развивать применение PYUSD и расширять рынок.





Если взглянуть на данные о тенденции роста PYUSD, то можно заметить, что увеличение ее рыночной стоимости происходит в основном за последние два месяца. Какие же факторы вызвали резкий рост рыночной стоимости PYUSD? С точки зрения сроков, последние два месяца совпадают с периодом, когда PYUSD был выпущен и пережил быстрый рост на блокчейне Solana. Основная причина этого – недавний запуск стратегии PYUSD с высоким уровнем стимулирования в публичной сети Solana. Быстрый рост PYUSD обусловлен в первую очередь реальными денежными субсидиями и расширением сфер использования. Например, годовая процентная доходность (APY) при стейкинге PYUSD в экосистемном проекте Solana Kamino в настоящее время может превышать 10%.









В настоящее время PYUSD выпускается только на публичных блокчейнах Ethereum и Solana. Впервые PYUSD был запущен на Ethereum в августе 2023 года, а 31 мая 2024 года началась эмиссия на блокчейне Solana. Хотя запуск Solana произошел на 9 месяцев позже, в настоящее время доля PYUSD в версии Solana составляет 63,61%, что почти вдвое больше, чем в версии Ethereum. Аналитики считают, что PYUSD выбрала Solana в качестве основной платформы для эмиссии в публичной сети из-за ключевых преимуществ Solana, таких как значительно более низкая плата за газ, более быстрое время подтверждения транзакций и возможности масштабирования, подходящие для бизнес-среды Web2.









Преодоление PYUSD отметки в 1 млрд $ не только свидетельствует о его успехе, но и влечет за собой значительные изменения и потенциальные последствия для рынка. По мере роста PYUSD на рынке стэйблкоинов мы можем предвидеть его многогранное влияние на весь криптовалютный рынок.





Интеграция рынка стэйблкоинов

Преодоление PYUSD отметки в 1 миллиард долларов может привести к дальнейшей интеграции на рынке стэйблкоинов. В настоящее время на рынке стэйблкоинов присутствует множество конкурентов, включая Tether (USDT), USD Coin (USDC) и Dai (DAI). Появление PYUSD может усилить конкуренцию между этими стэйблкоинами, стимулируя их рыночные показатели и технологические инновации. В такой конкурентной среде выбор эффективной торговой платформы приобретает решающее значение. MEXC, как ведущая мировая криптовалютная торговая платформа, предлагает широкую поддержку стэйблкоинов. По данным Coingecko, в настоящее время на MEXC зарегистрировано 2 970 спотовых торговых пар, из которых 2 511 составляют торговые пары USDT, что составляет 84%. MEXC, благодаря самой высокой скорости листинга, широкому выбору монет и низким комиссиям, стала идеальным выбором для криптоинвесторов, торгующих стэйблкоинами.









Повышение ликвидности на рынке криптовалют

Широкое распространение стэйблкоинов обычно повышает ликвидность рынка. Поскольку рыночная стоимость PYUSD превысила 1 миллиард долларов, это приведет к увеличению ликвидности на рынке. Это не только поможет повысить эффективность торговли, но и может стимулировать рост инвестиционной и торговой активности, положительно влияя на общую динамику криптовалютного рынка.





Внимание со стороны институциональных инвесторов

Рост PYUSD также может привлечь внимание институциональных инвесторов. Как стэйблкоин, запущенный компанией с сильным брендом и глобальным влиянием, стэйблкоин PayPal, вероятно, будет пользоваться предпочтением институциональных инвесторов. Успех PYUSD может подтолкнуть другие финансовые учреждения и предприятия к выходу на рынок стэйблкоинов, что будет способствовать дальнейшему развитию отрасли.





Изменения в нормативно-правовой среде

По мере роста рыночной стоимости таких стэйблкоинов, как PYUSD, регулирующие органы могут усилить надзор за рынком стэйблкоинов. Это может повлиять на работу стэйблкоинов и общие правила рынка. Участникам рынка необходимо внимательно следить за изменениями в соответствующей политике и правилах, чтобы соответствующим образом корректировать стратегии и решать потенциальные проблемы, связанные с регулированием.





Прорыв в рыночной стоимости PYUSD, несомненно, является значительным событием на криптовалютном рынке. В дальнейшем показатели PYUSD будут зависеть от нескольких факторов, включая рыночный спрос, технологические инновации и изменения в нормативно-правовой среде. Глобальная сеть PayPal и мощная поддержка могут стать прочной основой для дальнейшего роста PYUSD, однако конкуренция на рынке и давление со стороны регулирующих органов также могут создать проблемы.





Аналитики считают, что с непрерывным развитием технологии блокчейн и продвижением глобального криптовалютного регулирования, Web3-платежи станут значимым трендом в будущем. Этот способ оплаты призван обеспечить быстрые, недорогие и глобальные транзакции, создавая новое поколение финансовой/платежной инфраструктуры. Используя возможности платежей в стэйблкоинах, платежные платформы смогут удовлетворить индивидуальные платежные потребности пользователей. Кроме того, в криптовалютной экосистеме эмиссия стэйблкоинов является высокоприбыльным бизнесом, доходность которого значительно превышает доходность большинства криптовалютных торговых платформ. Например, Tether, эмитент USDT, генерирует годовой доход, превосходящий доходы многих технологических гигантов. В результате все больше финансовых гигантов приходят в сектор стэйблкоинов, и PayPal - один из них.





Превышение PYUSD рыночной стоимости в 1 миллиард долларов стало важной вехой на рынке стэйблкоинов. Этот прорыв не только демонстрирует успех PYUSD в секторе стэйблкоинов, но и оказывает глубокое влияние на весь криптовалютный рынок. От консолидации рынка до повышения ликвидности, наряду с вниманием институциональных инвесторов и изменениями в регуляторной среде, рост PYUSD может вызвать ряд преобразований. В будущем на динамику PYUSD будут влиять различные факторы, такие как рыночный спрос, технологические инновации и регуляторная политика. Инвесторы и участники рынка должны внимательно следить за развитием PYUSD и быть готовыми к возможным изменениям на рынке.



