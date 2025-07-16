PumpBTC: Инновационное решение для ликвидного стейкинга, ведущее к новой эре в DeFi













PumpBTC (PUMP) – это решение по ликвидному стейкингу на базе платформы Babylon, призванное помочь держателям BTC поддерживать ликвидность активов, участвуя в децентрализованных финансовых операциях (DeFi).









В отличие от традиционных методов стейкинга, которые обычно требуют от пользователей блокировки активов на длительный период, PumpBTC упрощает процесс, позволяя пользователям совершать стейкинг BTC на Babylon одним кликом и сразу же получать ликвидные токены.





PumpBTC не только расширяет возможности участия DeFi в экосистеме Bitcoin, но и преодолевает проблемы, с которыми сталкиваются традиционные сети «доказательства доли владения» (proof-of-stake), такие как высокий уровень инфляции и трудности с первоначальным распределением токенов, благодаря использованию BTC в качестве актива, приносящего доход. Эта модель предоставляет держателям BTC новый способ получения надежного дохода и создает положительную обратную связь, обеспечивающую стабильность и рост всей экосистемы DeFi за счет превращения BTC в актив, приносящий доход.









Ликвидный стейкинг: PumpBTC позволяет пользователям осуществлять стейкинг своих активов BTC в обозначенных смарт-контрактах, получая токены PumpBTC в соотношении 1:1. Эти токены можно свободно использовать в поддерживаемых блокчейн-сетях, обеспечивая ликвидность активов и позволяя пользователям зарабатывать вознаграждение с помощью стейкинга.





Кроссчейн совместимость: PumpBTC поддерживает множество блокчейн-сетей, включая Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Mantle, Arbitrum и Base. Такая кроссчейн-совместимость позволяет пользователям гибко использовать свои активы в различных экосистемах DeFi, максимально расширяя инвестиционные возможности.





Гарантия безопасности: Для обеспечения безопасности активов пользователей PumpBTC сотрудничает с такими кастодиальными организациями, как Cobo и Coincover. Эти партнеры отвечают за передачу пользовательских нативных BTC провайдеру финализации протокола Babylon. Кроме того, смарт-контракты PumpBTC проходят строгий аудит безопасности для снижения потенциальных технических рисков.





Вознаграждение в виде баллов: Платформа PumpBTC позволяет пользователям зарабатывать баллы, участвуя в протоколах L2/L3 и других действиях ончейн. Эти баллы могут открывать дополнительные вознаграждения в экосистеме, повышая вовлеченность и лояльность пользователей.













Этот сервис позволяет пользователям совершать стейкинг BTC и получать эквивалентное количество токенов PumpBTC. Эти токены привязаны 1:1 к BTC. Они ликвидны и могут приносить доход в экосистеме DeFi.









Эта платформа призвана обеспечить держателям BTC безопасность, схожую с централизованными финансами, и в то же время предложить масштабируемую доходность, сравнимую с децентрализованными финансами.









Токен PUMP – это нативный токен платформы PumpBTC, общий объем которого составляет 1 миллиард токенов. В экосистеме токен PUMP выполняет несколько функций:





Управление: Держатели могут участвовать в принятии ключевых решений по голосованию на платформе, влияя на направление развития проекта.

Стейкинг: Пользователи могут совершать стейкинг токенов PUMP, чтобы получать дополнительные вознаграждения.

Оплата комиссий за транзакции: PUMP используется для оплаты комиссий при взаимодействии с партнерскими протоколами или участии в программах лояльности.

Вознаграждения сообщества: Используется для поощрения пользователей, участвующих в аирдропах, реферальных программах и других событиях сообщества.









