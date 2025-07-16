MEXC запустила спотовую и фьючерсную торговлю PUMP, а также открыла канал депозита для токена PUMP. Кроме того, вы можете посетить страницу события MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в событии по деMEXC запустила спотовую и фьючерсную торговлю PUMP, а также открыла канал депозита для токена PUMP. Кроме того, вы можете посетить страницу события MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в событии по де
PumpBTC: Инновационное решение для ликвидного стейкинга, ведущее к новой эре в DeFi

16 июля 2025 г.MEXC
PumpBTC (PUMP) – это решение по ликвидному стейкингу на базе платформы Babylon, призванное помочь держателям BTC поддерживать ликвидность активов, участвуя в децентрализованных финансовых операциях (DeFi).

1. Обзор проекта: Инновационный путь PumpBTC


В отличие от традиционных методов стейкинга, которые обычно требуют от пользователей блокировки активов на длительный период, PumpBTC упрощает процесс, позволяя пользователям совершать стейкинг BTC на Babylon одним кликом и сразу же получать ликвидные токены.

PumpBTC не только расширяет возможности участия DeFi в экосистеме Bitcoin, но и преодолевает проблемы, с которыми сталкиваются традиционные сети «доказательства доли владения» (proof-of-stake), такие как высокий уровень инфляции и трудности с первоначальным распределением токенов, благодаря использованию BTC в качестве актива, приносящего доход. Эта модель предоставляет держателям BTC новый способ получения надежного дохода и создает положительную обратную связь, обеспечивающую стабильность и рост всей экосистемы DeFi за счет превращения BTC в актив, приносящий доход.

2. Четыре основных преимущества PumpBTC


Ликвидный стейкинг: PumpBTC позволяет пользователям осуществлять стейкинг своих активов BTC в обозначенных смарт-контрактах, получая токены PumpBTC в соотношении 1:1. Эти токены можно свободно использовать в поддерживаемых блокчейн-сетях, обеспечивая ликвидность активов и позволяя пользователям зарабатывать вознаграждение с помощью стейкинга.

Кроссчейн совместимость: PumpBTC поддерживает множество блокчейн-сетей, включая Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Mantle, Arbitrum и Base. Такая кроссчейн-совместимость позволяет пользователям гибко использовать свои активы в различных экосистемах DeFi, максимально расширяя инвестиционные возможности.

Гарантия безопасности: Для обеспечения безопасности активов пользователей PumpBTC сотрудничает с такими кастодиальными организациями, как Cobo и Coincover. Эти партнеры отвечают за передачу пользовательских нативных BTC провайдеру финализации протокола Babylon. Кроме того, смарт-контракты PumpBTC проходят строгий аудит безопасности для снижения потенциальных технических рисков.

Вознаграждение в виде баллов: Платформа PumpBTC позволяет пользователям зарабатывать баллы, участвуя в протоколах L2/L3 и других действиях ончейн. Эти баллы могут открывать дополнительные вознаграждения в экосистеме, повышая вовлеченность и лояльность пользователей.

3. Два продукта сервиса PumpBTC


3.1 Ликвидный стейкинг PumpBTC


Этот сервис позволяет пользователям совершать стейкинг BTC и получать эквивалентное количество токенов PumpBTC. Эти токены привязаны 1:1 к BTC. Они ликвидны и могут приносить доход в экосистеме DeFi.

3.2 Хранилище доходности BTC


Эта платформа призвана обеспечить держателям BTC безопасность, схожую с централизованными финансами, и в то же время предложить масштабируемую доходность, сравнимую с децентрализованными финансами.

4. Обзор токеномики PUMP


Токен PUMP – это нативный токен платформы PumpBTC, общий объем которого составляет 1 миллиард токенов. В экосистеме токен PUMP выполняет несколько функций:

  • Управление: Держатели могут участвовать в принятии ключевых решений по голосованию на платформе, влияя на направление развития проекта.
  • Стейкинг: Пользователи могут совершать стейкинг токенов PUMP, чтобы получать дополнительные вознаграждения.
  • Оплата комиссий за транзакции: PUMP используется для оплаты комиссий при взаимодействии с партнерскими протоколами или участии в программах лояльности.
  • Вознаграждения сообщества: Используется для поощрения пользователей, участвующих в аирдропах, реферальных программах и других событиях сообщества.

5. Как принять участие в PumpBTC (PUMP) на MEXC?


MEXC оценила потенциал PumpBTC и заслужила широкое доверие глобальных инвесторов благодаря низким комиссиям, сверхбыстрым транзакциям, широкому охвату активов и отличной ликвидности.

Если вы ищете торговую платформу с высокой ликвидностью, низкими комиссиями, гибкими возможностями торговли с использованием кредитного плеча, а также бесперебойной, безопасной и надежной торговлей, MEXC – ваш идеальный выбор.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


