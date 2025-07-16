Pump.fun против Raydium: Окончательная битва на поле боя мемкоинов

В мире криптовалют мемкоины всегда привлекали внимание рынка своей уникальной культурной привлекательностью и спекулятивной притягательностью. В экосистеме Solana pump.fun и Raydium ведут ожесточенную конкурентную борьбу за выпуск и торговлю мемкоинами. С одной стороны, pump.fun – стартовая площадка для выпуска мемкоинов, подпитывающая ажиотаж среди населения: ежедневно выпускаются сотни новых токенов. С другой – Raydium , традиционный DEX-гигант, поддерживающий порядок в экосистеме Solana благодаря своему глубокому рву ликвидности.













Став прорывным продуктом в экосистеме Solana, pump.fun быстро набрал популярность благодаря минималистичному процессу запуска токенов и инновационному механизму кривой связывания. Основная идея заключается в полной децентрализации выпуска токенов: пользователям достаточно ввести основные данные, такие как название и символ токена, и в течение 2 минут они могут развернуть контракт и создать торговый пул. Такая модель «запуска токенов в один клик» напрямую обращается к спекулятивным инстинктам розничных инвесторов, позволяя pump.fun быстро набрать большую базу активных пользователей и объем торгов за короткое время.









Будучи ведущей децентрализованной биржей в Solana, Raydium глубоко интегрирована с Serum, предлагая широкий спектр торговых пар и пулов ликвидности. Ее доминирующее положение отражается не только в глубине торгов, но и в строгом процессе проверки проектов. Листинг токенов на Raydium требует проведения аудита, установления ликвидности и других процедур, а средний цикл рассмотрения составляет 7 дней. Такой высокий барьер для входа делает Raydium центром для институционального капитала, укрепляя его позицию в качестве привратника качества в экосистеме.









Стратегическое расхождение между двумя платформами привело к совершенно разной динамике рынка.









Создание токенов без барьеров: Благодаря готовым шаблонам смарт-контрактов стоимость создания токенов сокращается до 1 SOL, что полностью устраняет технические барьеры.

Механизм динамического ценообразования: Использует гибридную модель кривой связывания, которая одновременно вознаграждает ранних участников и алгоритмически сдерживает чрезмерные спекуляции.

Миграционный сдвиг ликвидности: 21 марта 21 марта Pump.fun объявил о запуске собственной AMM DEX, PumpSwap. С тех пор вновь запущенные токены больше не переносят ликвидность на Raydium при выходе на внешние рынки – вместо этого ликвидность перенаправляется на PumpSwap.









В ответ на всплеск активности Pump.fun Raydium 16 апреля запустила свою платформу LaunchLab в качестве целенаправленной контрмеры:





Преимущество комиссии: Raydium предлагает высококонкурентную структуру комиссии: торговая комиссия составляет всего 1%, что значительно ниже 2%, установленных на pump.fun. Кроме того, комиссия за миграцию ликвидности полностью отменяется, что снижает операционные расходы как для проектных команд, так и для трейдеров.

Стимулирующий пакет: Проекты, запущенные через LaunchLab, получают выгоду от модели разделения доходов, получая 10% от комиссии за транзакции, генерируемые их токеном. Кроме того, они получают повышенное вознаграждение за стейкинг благодаря стимулам для токенов RAY, обеспечивая дополнительные возможности для получения прибыли как командам проектов, так и участникам сообщества.

Механизм миграции ликвидности: Raydium использует модель AMM с концентрированной ликвидностью, разработанную для оптимизации эффективности капитала. Как только ликвидность токена достигает 85 SOL, система автоматически переводит его в AMM Raydium, упрощая переход к более глубокой рыночной интеграции.









Метрика pump.fun Raydium Дневной объем торгов Максимальная сумма – 3,13 млрд $ В среднем 3,6 млрд $ в первом квартале 2025 г. Активные пользователи Более 388 000 Сохраняет долгосрочные лидирующие позиции на рынке Solana DEX Объем выпуска токенов На сегодняшний день выпущено почти 80 миллионов токенов Быстрый рост токенов через LaunchLab Доля рынка На пике приходилось 20% объема Solana DEX. Многолетний лидер рынка Solana DEX Ключевые инновации PumpSwap LaunchLab









Конкуренция между pump.fun и Raydium вышла за рамки итераций продукта. Теперь это соревнование за влияние на экосистему и контроль над повествованием. Запуск PumpSwap pump.fun быстро набрал обороты в экосистеме Solana, захватив около 15% доли рынка по объему торговли. Хотя Raydium продолжает лидировать в общем доминировании на рынке, теперь он сталкивается с растущим давлением со стороны этого быстрорастущего конкурента.









Контрнаступление Raydium через LaunchLab также начало приносить результаты: в день запуска доля Raydium в объеме торгов возросла до 60%, что свидетельствует о сильном притоке капитала и повышенном внимании. Чтобы еще больше укрепить свои позиции, Raydium реализовала стратегию «понижающего давления». Снижение порога выхода из проекта до 85 SOL, что стимулирует проекты высшего уровня к более раннему переходу. Использование доходов платформы для выкупа и сжигания токенов RAY, создавая дефляционную петлю, в которой рост объема способствует росту стоимости токенов.









В ответ на наступление Raydium 12 мая pump.fun объявила о ряде контрмер . Они отчисляют 50% торговых комиссий эмитентам токенов, стимулируя сохранение высококачественных проектов. Кроме того, они внедряют механизм сжигания токенов пула ликвидности, который снизил риск rug pull на 47%. И, наконец, запуск сообществ и мероприятий в Telegram, ориентированных на конкретные регионы, повышает уровень удержания пользователей благодаря многокомпонентной системе защиты, ориентированной на стимулирование пользователей, контроль рисков и работу сообществ.









Под поверхностным процветанием и pump.fun, и Raydium скрываются глубоко укоренившиеся структурные проблемы.





Бурный рост pump.fun все чаще привлекает внимание регуляторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обозначила несколько токенов на платформе как незарегистрированные ценные бумаги. Кроме того, в марте 2024 года эксплойт контракта на 2,3 млн $ выявил критические уязвимости платформы – особенно учитывая ее рейтинг безопасности C+. Помимо этого, сильная зависимость от нарративов мемкоинов делает экосистему платформы по своей природе нестабильной: рыночный спад может привести к массовому оттоку пользователей.





Raydium, хотя и кажется более надежным, не лишен проблем. Длительный процесс проверки токенов был раскритикован сообществом как «версия листингового комитета Solana». Кроме того, модель CLOB приводит к более чем 15% спредам для токенов с низкой капитализацией, что значительно ухудшает торговые возможности. Инфляция токенов RAY на 22% в год продолжает снижать их ценность как хранилища богатства. То, что кажется сбалансированным соревнованием, на самом деле является битвой с высоким стейкингом, полном скрытых уязвимостей.









Это соперничество – не просто соревнование с нулевой суммой, оно ускоряет структурную эволюцию криптовалютного рынка. Данные ончейн показывают, что 19% проектов, которые «выпустились» из pump.fun и перешли на Raydium, получили устойчивый приток ликвидности. Это подчеркивает более глубокую экологическую идею: дикие инновации и строгое формирование стоимости не являются взаимоисключающими, а скорее формируют новое разделение труда в криптоэкономике. В то время как Pump.fun использует алгоритмическую демократизацию для ликвидации монополий на выпуск токенов, Raydium строит ров для удержания стоимости, основанный на ликвидности. Их столкновение, по сути, является катализатором фрактальной эволюции рынка.





Хотя будущая динамика власти еще не полностью раскрыта, одно можно сказать точно: криптовалютный рынок пишет новую главу. Когда революция эмиссии токенов встречается с восстановлением ликвидности, повествование выходит далеко за рамки конкуренции – оно превращается в гонку эффективности рынка и открытия стоимости. В будущем криптовалютная экосистема, скорее всего, будет развиваться по принципу «слой трафика» и «слой ценности». Как ведущая биржа, находящаяся в авангарде технологических преобразований, MEXC продолжает предоставлять глобальным пользователям низкобарьерную, высокоэффективную и высокозащищенную торговую инфраструктуру, помогая им ориентироваться в рыночных циклах и наблюдать за путешествием криптоэкономики от хаоса к порядку.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



