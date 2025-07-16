В первом квартале 2025 года криптовалютный рынок все еще не мог избавиться от присущей ему волатильности. Комментарии президента США Дональда Трампа в социальных сетях вызвали кратковременный ажиотаж В первом квартале 2025 года криптовалютный рынок все еще не мог избавиться от присущей ему волатильности. Комментарии президента США Дональда Трампа в социальных сетях вызвали кратковременный ажиотаж
Обучение/Learn/Рекомендуемое/Перспективн...льном рынке

Перспективные криптовалютные инвестиции 2025: Стратегические токены для покупки на современном волатильном рынке

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
Биткоин
BTC$111,902.37-7.97%
Sleepless AI
AI$0.0835-32.00%
Eliza
ELIZA$0.000786-19.13%
BNKR
BNKR$0.0004398-18.02%
DOGE
DOGE$0.19353-22.89%


В первом квартале 2025 года криптовалютный рынок все еще не мог избавиться от присущей ему волатильности. Комментарии президента США Дональда Трампа в социальных сетях вызвали кратковременный ажиотаж на рынке, в результате чего цена *URLS-BTC_USDT* взлетела до пика в 95 000 долларов и общая рыночная капитализация криптовалют вновь превысила отметку в 3 триллиона долларов. Однако ралли было недолгим, рынок быстро скорректировался, еще раз напомнив инвесторам о волатильности и непредсказуемости, которые определяют криптовалютное пространство.

В условиях переменчивых приливов и отливов финансовых рынков инвесторы часто сталкиваются с извечной дилеммой: как использовать возможности в условиях хаоса. 11 марта 2025 года по мировым финансовым рынкам прокатился внезапный обвал, сильно ударивший как по американским акциям, так и по криптовалютам. И все же, цитируя извечный совет Уоррена Баффета, «будьте жадными только тогда, когда другие боятся». Некоторые смекалистые инвесторы увидели в этом падении возможность, решив покупать в надежде получить прибыль, когда рынок в конце концов восстановится.

1. Основные криптовалюты: Стратегические инвестиции в Bitcoin


За последние пять лет Bitcoin, как лидер криптовалютного рынка, показал просто поразительные результаты. С минимума в 3 800$ он поднялся почти до 109 568$, а в настоящее время его курс колеблется в районе 83 000$, что означает более чем 20-кратный рост.


Несмотря на краткосрочный спад на рынке, несколько важнейших событий в криптовалютной индустрии продолжают привлекать внимание. В частности, президент США Трамп подписал указ о создании стратегического резерва Bitcoin, что свидетельствует о его твердой приверженности криптовалютам. Тем временем суверенный фонд Абу-Даби вкладывает значительные средства в Bitcoin, а все большее число американских банков готовятся запустить услуги по хранению криптовалют. Goldman Sachs также выделил миллиарды на Bitcoin, что еще больше закрепило место этого актива в финансовом мейнстриме.

В то же время администрация Трампа предпринимает активные шаги по формированию комплексной нормативно-правовой базы для криптовалют в США. Основное внимание уделяется устранению ранее существовавших неясностей и решению проблемы дублирования юрисдикции. В результате нормативно-правовая база развивается, способствуя инновациям. Были достигнуты значительные успехи в объединении различных точек зрения и создании более четкой и согласованной нормативно-правовой базы.

Хотя краткосрочные колебания рынка могут продолжаться под влиянием множества факторов, долгосрочный потенциал роста криптовалютного рынка остается неоспоримым, особенно для *URLS-BTC_USDT*.

2. Рост ИИ-агентов


В конце прошлого года самыми горячими и значительно выросшими на рынке альткоинов были ИИ-агенты. Несмотря на то, что большинство токенов ИИ-агентов резко снизились по сравнению с пиковыми значениями, их ориентация на реальные приложения и коммерциализацию продолжает вызывать интерес. ИИ-агенты охватывают целый ряд важнейших областей, включая автоматическую торговлю, управление активами, анализ глубины рынка и межцепочечное взаимодействие. Проекты, направленные на развитие практических приложений, готовы к потенциальному подъему.

  • Фреймворк проекты
Системы ИИ-агентов служат основой экосистемы ИИ-агентов, обеспечивая значительную ценность за счет снижения барьеров для разработки и ускорения развертывания приложений ИИ. Например, проект AI16z использует модель венчурного капитала, инвестируя в высокопотенциальные ИИ-агенты и концепции в различных секторах. Проект использует такие фреймворки, как Eliza, и стратегии с открытым исходным кодом, чтобы укрепить свои позиции в формировании ландшафта инфраструктуры ИИ-агентов. Шоу Уолтерс, основатель AI16z, недавно объявил на сайте X, что ведется разработка Eliza V2. Новая версия будет более гибкой, масштабируемой и способной поддерживать более широкий спектр сценариев использования и сложных взаимодействий.

Будучи одним из самых популярных проектов среди разработчиков, *URLS-AI16Z_USDT* имеет все шансы на потенциальный рост, особенно по мере приближения запуска ELIZA V2.

  • Проекты эмиссионных платформ
Основной функционал Bankr включает в себя своп токенов, лимитные ордера, переводы и запуск токенов. После регистрации через аккаунты в социальных сетях пользователи могут беспрепятственно выполнять ряд криптовалютных операций на Bankrbot, используя команды на естественном языке.

Токен платформы, *URLS-BNKR_USDT*, достиг рыночной капитализации в 44,5 миллиона долларов, что составляет 8,96% доли рынка ИИ.


3. Сектор мемов


Помимо сектора ИИ-агентов, внимания заслуживает сектор мемов с его мощным вирусным охватом, поскольку он часто возглавляет ралли альткоинов.

  • Мемкоины животных
Вслед за «эффектом Трампа», который подтолкнул Bitcoin к отметке около 90 000$, последовал «эффект Маска». Илон Маск, которого прозвали «Собачьим отцом» из-за его тесных отношений с *URLS-DOGE_USDT*, может принести большую известность связанным с ним токенам. Благодаря благоприятным политическим новостям будущее DOGE выглядит многообещающе и может превысить предыдущие максимумы. Кроме того, одобрение спотовых Bitcoin и Ethereum ETF повысило перспективы Dogecoin, а потенциальный ETF для Dogecoin ожидает одобрения.

  • Мемкоины знаменитостей
*URLS-TRUMP_USDT*, мемкоин, запущенный президентом Трампом, привлек к себе большое внимание. Всего за 48 часов ранние инвесторы получили значительную прибыль, воспользовавшись эффектом знаменитости. По мере того как утихают дискуссии вокруг «ковровых дорожек», интерес к рынку может ослабнуть. Участие Трампа обеспечивает постоянное внимание, особенно в связи с тем, что Trump Organization собирается зарегистрировать торговую марку «TRUMP» для платформы Metaverse и NFT, что может вызвать дальнейший рост цен.

На фоне этих событий MEXC выделяется на криптовалютном рынке благодаря своим уникальным преимуществам. Известная своими быстрыми листингами токенов и оперативным реагированием на тенденции рынка, MEXC предлагает низкие торговые комиссии и разнообразные варианты инвестирования. Недавно MEXC представила MEME+, зону, предназначенную для торговли мемкоинами, предоставив инвесторам более эффективную и доступную торговую платформу.

Несмотря на краткосрочную волатильность рынка, долгосрочный потенциал роста криптовалют остается значительным. Инвесторам следует сохранять спокойствие, анализировать тенденции рынка и использовать инвестиционные возможности. MEXC позиционирует себя как ключевой партнер в создании богатства для инвесторов.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов