Снижение ставок Пауэллом и рекордный рост ETH: Что стимулирует рост рынка?

22 августа 2025 г. — Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в своей программной речи на ежегодном симпозиуме центральных банков в Джексон-Хоул дал рынкам сигнал, который был широко интерпретирован как явный намек на будущее снижение ставок . Пауэлл сослался на последние статистические данные по занятости, отметив, что «данные свидетельствуют о росте рисков снижения на рынке труда, и эта тенденция может быстро привести к резкому увеличению числа увольнений и росту уровня безработицы». Он также заявил, что в случае усиления рисков на рынке труда будет оправданным корректировка политики — явный намек на то, что в зависимости от данных по занятости в ближайшем будущем возможно снижение процентных ставок.





Это выступление, ставшее последним публичным появлением Пауэлла на посту, было быстро воспринято как долгожданный поворот в политике. В ответ на это американские акции резко выросли. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,89%. Индекс S&P 500 вырос на 1,52%. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,88%. Акции компаний, связанных с криптовалютами, отреагировали еще более резко: SharpLink, BitMine и Coinbase продемонстрировали значительный рост.





В то же время, глобальная рыночная капитализация криптовалют восстановилась до 4,1 трлн $ благодаря взрывному росту Ethereum. ETH подскочил более чем на 14,3% за один день, достигнув 4 943,43$ 25 августа — нового исторического максимума, невиданного почти четыре года. Резкий рост Ethereum привел к широкому росту во всей криптовалютной экосистеме, включая проекты масштабирования 2 уровня, токены стейкинга и инфраструктурные проекты. Аналитики охарактеризовали этот всплеск как классический пример слияния «ожиданий от политики» с «рыночной эйфорией», что привело к историческому росту.

















С начала 2025 года рынки ожидали потенциального снижения ставок Федеральной резервной системой США. Однако председатель Джером Пауэлл последовательно придерживался жесткой позиции, отказываясь давать какие-либо четкие сигналы, несмотря на растущее давление со стороны президента Трампа и признаки ослабления рынка труда. Он неоднократно подчеркивал важность поддержания умеренно жесткой денежно-кредитной политики.





Однако высказывания Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул свидетельствовали о небольшом сдвиге. «Учитывая, что рынок труда не является особенно напряженным и сталкивается с растущими рисками снижения, вероятность сохранения инфляционного давления представляется низкой», — сказал он. Рынки интерпретировали это как прелюдию к снижению ставок. Пауэлл также отметил, что если напряженная ситуация на рынке труда будет угрожать стабильности цен, ФРС примет превентивные меры.





Это ознаменовало переход Пауэлла от того, что он удерживает жесткую позицию, к более мягкому тону, что усилило ожидания рынка относительно снижения ставок. Согласно рыночным данным, вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов в сентябре выросла с 75,5% до выступления Пауэлла до 91,1% после него. Вероятность как минимум двух снижений ставок на оставшихся трех заседаниях ФРС в этом году выросла до 83,9%, что сигнализирует о серьезном изменении перспектив денежно-кредитной политики.









Хотя рынок быстро воспринял речь Пауэлла как поворотный момент в денежно-кредитной политике, более внимательное изучение деталей показывает, что его высказывания были скорее защитной политической мерой, чем подлинным стремлением к смягчению. Пауэлл подчеркнул, что политические ставки в США сейчас гораздо ближе к нейтральной ставке по сравнению с прошлым годом, с волатильностью около 100 базисных пунктов. Это указывает на то, что Федеральная резервная система может замедлить темпы своих действий, но не означает, что ужесточение политики закончилось, и не подразумевает, что смягчение политики неизбежно. Он также дал понять, что рынок труда находится в «своеобразном равновесии», при котором одновременно ослабевают как спрос, так и предложение. Если эта тенденция выйдет из-под контроля, неизбежно последует волна увольнений и рост безработицы. Поэтому эту серию высказываний следует рассматривать как предоставление политического пространства для упреждающего реагирования на потенциальные риски, а не как ранний «праздник смягчения» для рынков.









Если ожидания в отношении политики послужили толчком для ралли, то взрывной рост ETH стал неизбежным результатом совместного воздействия нескольких факторов.









Эффект шорт-сквиза на рынке опционов стал самым непосредственным катализатором. Согласно данным Coinglass от 27 августа, ликвидации за последние 24 часа достигли 270 млн $, причем большая часть пришлась на шорт-позиции. Большое количество медвежьих трейдеров ETH были вынуждены закрыть свои позиции, что усилило восходящий импульс и превратило ралли в полномасштабный шорт-сквиз.













Ончейн-данные показывают, что BitMine (BMNR) заполучила 131 736 ETH за последние 12 часов. По состоянию на 27 августа, BitMine удерживает примерно 1,7 миллиона ETH.









В то же время, спотовые ETF на ETH демонстрируют быстрый рост активов. Постоянный приток чистых инвестиций указывает на то, что институциональные игроки выходят за рамки краткосрочных спекуляций и занимают стратегические позиции. Это свидетельствует о том, что ралли ETH обусловлено скорее структурными потоками капитала, чем исключительно розничными настроениями.









Помимо внешних катализаторов, ключевой фактором, способствующим росту ETH, стал устойчивый рост самой экосистемы Ethereum. В последнее время токены в секторах 2 уровня, стейкинга и инфраструктуры продемонстрировали рост, что отражает оптимизм в отношении долгосрочного развития Ethereum.





Решения 2 уровня: В связи с тем, что комиссии за транзакции в основной сети остаются высокими, решения 2 уровня стали необходимыми для снижения загруженности сети и сокращения затрат. Такие платформы, как Arbitrum , продолжают демонстрировать высокие ежедневные объемы торгов, что подчеркивает спрос на эффективные и недорогие варианты транзакций.

Бум стейкинга: Стейкинг Ethereum по-прежнему пользуется высоким спросом, что стимулирует рост протоколов ликвидного стейкинга, таких как Lido , чей TVL продолжает расти. Процветание рынка стейкинга привело как к увеличению уровня блокировки ETH, так и к укреплению уверенности в долгосрочной ценности ETH.

Улучшение инфраструктуры: Постоянное совершенствование инфраструктуры Ethereum делает разработку более удобной и доступной, привлекая в экосистему больше разработчиков и проектов. Это, в свою очередь, способствует более широкому внедрению приложений и повышению внутренней стоимости ETH.









Сигналы на смягчение Пауэлла о возможном снижении ставок ослабили опасения по поводу роста процентных ставок и повысили аппетит инвесторов к риску, что особенно ярко проявилось на рынке криптовалют. Будучи активом с высоким риском и высокой доходностью, ETH быстро стал центром внимания на фоне этих ожиданий. Капитал перетек из активов-убежищ в рискованные активы, дополнительно подпитывая ралли ETH.









В целом, рост Ethereum стал отражением как политических ожиданий, вызванных заявлениями Пауэлла, так и результатом совместного воздействия рыночных настроений, потоков ончейн-капитала и институциональных нарративов. Однако его будущую траекторию по-прежнему следует оценивать с осторожностью.





Если Федеральная резервная система действительно снизит ставки в сентябре, положительная реакция рынка может еще больше усилиться, что потенциально приведет ETH к новому циклу прорыва. С другой стороны, если снижение ставок будет отложено или окажется меньше, чем ожидалось, рынок может подвергнуться резкой коррекции — и некоторые инвесторы, которые гнались за ралли, уже ощущают на себе последствия убытков, вызванных FOMO. Что еще более важно, борьба за нарратив Ethereum только началась. Тот, кто сумеет создать систему оценки, сопоставимую с «ETH на акцию», удерживает доминирующее положение в формировании структурного дискурса рынка.













Являясь крупнейшим в мире держателем ETH, BMNR накопила более 1,2 миллиона ETH (примерно на сумму 5 млрд $) с целью контролировать 5% общего предложения ETH для получения дохода от стейкинга. BMNR служит ориентиром для финансовизации ETH и представляет собой ключевой путь для входа институциональных инвесторов.













Через свое подразделение StablecoinX Ethena планирует выкупить токены ENA на сумму 260 млн долларов (около 8% от оборотного предложения) в течение шести недель. ENA также активировала механизм «переключения комиссий» (fee switch), распределяя доходы от протокола между держателями sENA с прогнозируемой доходностью от консервативных 4% годовых до более 10% в оптимистичных сценариях. ENA представляет собой высокоэластичный синтетический актив с четкой доходной стратегией.









Совокупная заблокированная стоимость (TVL) Pendle превысила 10 млрд $, установив новый исторический максимум. Модуль Boros преобразует ставки бессрочного финансирования в торгуемые активы, привлекая значительную ликвидность. Комбинированные стратегии с Ethena и Aave объясняют почти 60% роста TVL. Pendle выделяется как ключевой актив DeFi, поддерживаемый как технологическими инновациями, так и институциональным принятием.









Текущий ралли Ethereum является результатом многомерного взаимодействия между политическими сигналами, потоками капитала и рыночными нарративами. Речь Пауэлла зажгла искру, но настоящий импульс пришел от институционального входа, шорт-сквизов, роста экосистемы и формирования новых нарративов. ETH перестал быть просто активом — он превращается в центральную площадку, где пересекаются финансовые нарративы и структуры капитала. На этой площадке политика и рынки, нарративы и убеждения, риски и возможности неизбежно будут продолжать пересекаться и разворачиваться.









