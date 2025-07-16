Консенсус PoM меняет экономику мемов: Токен M открывает эру децентрализованной ценности

На фоне стремительного развития блокчейна и криптовалют мемкоины стали уникальным классом цифровых активов, привлекшим внимание глобальных инвесторов благодаря своему вирусному распространению и харакНа фоне стремительного развития блокчейна и криптовалют мемкоины стали уникальным классом цифровых активов, привлекшим внимание глобальных инвесторов благодаря своему вирусному распространению и харак
На фоне стремительного развития блокчейна и криптовалют мемкоины стали уникальным классом цифровых активов, привлекшим внимание глобальных инвесторов благодаря своему вирусному распространению и характеру сообщества. Однако потенциал мемкоинов выходит далеко за рамки спекулятивной торговли. MemeCore, блокчейн 1 уровня, специально созданный для мемкоинов, был официально запущен 12 февраля 2025 года с целью соединить создателей и сообщества через мемы и децентрализованные приложения (dApps), создав энергичную экономическую экосистему, основанную на мемах. MemeCore – это экспериментальное пересечение культуры и экономики. Его видение заключается в том, чтобы превратить мемкоины из простого интернет-контента в средство валюты, управления и творческого самовыражения.

В этой статье мы рассмотрим обзор проекта MemeCore, технические особенности, логику, а также токеномику и сценарии использования его нативного токена M. Благодаря всестороннему анализу экосистемы MemeCore, партнерских отношений и будущего потенциала мы узнаем, как проект открывает новые возможности в пространстве блокчейна.

1. Обзор MemeCore


MemeCore – это блокчейн 1 уровня, специально созданный для мемкоинов, и призванный стать децентрализованной игровой площадкой, где создатели, инвесторы и сообщества могут взаимодействовать через мемы и dApp. Основная миссия MemeCore заключается в развитии и поддержании вирусной экономики мемов, позволяющей всем желающим выпускать токены, получать прибыль от культурного вклада и свободно строить в децентрализованной среде, основанной на мемах. MemeCore рассматривает мемкоины как инструмент для совместного владения и вирусных инноваций, где каждый социальный пост, ремикс мема или взаимодействие ончейн становится частью экономической петли обратной связи, приводящей в движение экосистему, в которой культура становится капиталом.

Отличительной чертой MemeCore является ее целенаправленный подход к рынку мемкоинов. В отличие от таких универсальных криптовалют 1 уровня, как Solana, MemeCore предлагает специализированные функции, такие как расширенные стимулы ликвидности, бесшовное кроссчейн взаимодействие и надежные инструменты вовлечения сообщества для привлечения проектов и пользователей, ориентированных на мемы. Кроме того, MemeCore совместим с Виртуальной машиной Ethereum (EVM), что обеспечивает плавное взаимодействие с Ethereum и другими сетями EVM, расширяя их привлекательность и привлекая больше проектов и ликвидности в свою экосистему.

2. Техническая особенность MemeCore: Механизм консенсуса Доказательства мема (PoM)


В основе инноваций MemeCore лежит запатентованный механизм консенсуса Доказательства мема (PoM). PoM – это новая модель, которая объединяет социальную вирусность, участие сообщества и децентрализованное управление со структурами безопасности и стимулов блокчейна. Ниже приведены ключевые технические особенности системы PoM:

2.1 Кроссчейн стейкинг


PoM позволяет пользователям совершать стейкинг мемкоинов с других блокчейнов на валидаторы в сети MemeCore. Такой кроссчейн стейкинг не только повышает безопасность сети, но и позиционирует MemeCore как мультичейн хаб для мемкоинов, способствуя большему разнообразию и ликвидности в экосистеме.

2.2 Двойные вознаграждения за блок


MemeCore использует двойную структуру вознаграждения, распределяя токены M и токены ERC-20 среди валидаторов и стейкеров за участие в производстве блоков. Этот механизм поощряет более широкое участие, обеспечивая активность сети и долгосрочную экономическую устойчивость.

2.3 Требования к валидаторам и выборы


Чтобы стать валидатором MemeCore, участники должны совершить стейкинг не менее 7 миллионов токенов M. Каждые 70 секунд (т.е. каждые 10 блоков) на основе рейтинга стейкинга выбираются 7 лучших валидаторов. Эта динамическая система выборов способствует конкуренции и децентрализации при валидации блоков.

2.4 Механизм хранилища ERC-20


MemeCore автоматически создает хранилище для каждого токена ERC-20, добытого на платформе, блокируя 5% от общего предложения токенов и постепенно распределяя их в течение 1 000 дней. Такая схема обеспечивает долгосрочную поддержку ликвидности и вознаграждает долгосрочных держателей и вкладчиков.

2.5 Распределение вознаграждений


В PoM реализована хорошо структурированная модель распределения вознаграждений:

Валидаторы: 99% вознаграждения за блок распределяются поровну между 7 лучшими валидаторами. Валидатор, создавший блок, получает дополнительный бонус в размере 1%.
Стейкеры: 24% вознаграждений распределяются между стейкерами мемкоинов (с комиссией валидатора 15%), а 75% – между стейкерами токенов M (с комиссией валидатора 10%).

Такая структура вознаграждения обеспечивает выравнивание стимулов между валидаторами и стейкерами, поощряя активное участие держателей как мемкоинов, так и M-токенов.

3. Основы MemeCore: Видение Мемов 2.0


MemeCore основан на концепции «Мемы 2.0» – видении, в котором мемкоины выходят за рамки спекуляций и становятся инструментом для культуры, обмена ценностями и координации сообществ. В этой парадигме мемы служат не только контентом, но и валютой, механизмами управления и творческим самовыражением. Используя консенсус PoM, MemeCore соединяет социальное влияние офчейн (например, вирусный обмен мемами) с активностью ончейн (например, стейкингом и торговлей), формируя динамичный экономический цикл обратной связи, который вознаграждает вовлеченность пользователей и создание контента.

Созданная специально для мемкоинов, MemeCore отличается от таких универсальных криптовалют 1 уровня, как Solana, тем, что предлагает индивидуальные функции, такие как расширенные стимулы ликвидности, бесшовную кроссчейн интеграцию и модели вознаграждения, ориентированные на сообщество. Совместимость с EVM способствует дальнейшему росту популярности, поскольку позволяет легко интегрироваться с проектами и ликвидностью на базе Ethereum. Тем не менее, MemeCore должна продемонстрировать явные преимущества в производительности и активации сообщества, чтобы получить конкурентное преимущество в переполненной экосистеме 1 уровня.

4. Токен M: Ядро экосистемы MemeCore


Токен M - это нативный утилитарный токен экосистемы MemeCore, максимальное предложение которого составляет 10 миллиардов. Он играет главную роль в сетевых операциях, управлении и экономической деятельности, являясь основополагающим активом, питающим экосистему.

4.1 Примеры использования токена M


Токен M выполняет несколько ключевых функций в MemeCore:

Комиссии за транзакции в сети: Используется для оплаты транзакций в основной сети MemeCore, обеспечивая безопасность и операционную эффективность сети.
Участие в PoM: Требуется валидаторам для предложения и проверки блоков, являясь центральным элементом механизма консенсуса PoM.
Актив для стейкинга: Пользователи могут совершать стейкинг токена M валидаторам для получения вознаграждений, повышения безопасности сети и получения пассивного дохода.
Права управления: Держатели токенов могут участвовать в децентрализованном управлении и голосовать за ключевые решения, касающиеся будущего сети.

4.2 Токеномика



Общее предложение токенов M ограничено 5 миллиардами (5 000 000 000 000 M). Стратегия распределения разработана таким образом, чтобы поддержать долгосрочную устойчивость экосистемы, стимулировать вовлечение сообщества и сбалансировать потребности команды и управления.

Подробное распределение токенов выглядит следующим образом:

58% – сообщество:
Крупнейшее распределение отражает сильную ориентацию проекта на рост, управляемый сообществом, и децентрализацию. Стимулы будут способствовать расширению экосистемы и участию пользователей.

15% – фонд:
Зарезервировано для финансирования текущего развития, включая технические обновления, поддержку экосистемы, партнерство и маркетинговые усилия.

13% – основные вкладчики:
Выделяются для поощрения ранних участников и членов технической команды, помогая удерживать таланты, необходимые для долгосрочного успеха проекта.

12% – инвесторы:
Предназначены для ранних спонсоров, которые предоставили критически важное финансирование и ресурсы на этапе становления проекта.

2% – сокровищница мемов:
Специальный резерв, предназначенный для развития культуры мемов, вовлечения сообщества и продвижения бренда – для усиления культурного влияния проекта и повышения лояльности пользователей.

5. Экосистема MemeCore и примеры использования


Экосистема MemeCore включает в себя ряд проектов и приложений, которые работают вместе, чтобы поддерживать создание, торговлю и вовлечение сообщества вокруг мемкоинов. Ниже приведены некоторые ключевые компоненты и их соответствующие функции:
Название проекта
Описание
Ссылка
MemeX
Платформа, которая позволяет создателям легко создавать и распределять мемкоины.
https://memex.xyz/
PUPA
Упрощает процесс создания новых токенов на базе MemeCore.
https://pupa.memecore.com/token-mint
Everyswap
Обеспечивает торговлю токенами внутри экосистемы MemeCore.
https://everyswap.io/swap
MemeCore Stake
Позволяет пользователям совершать стейкинг токенов M для получения вознаграждений.
https://memecore.network/stake
SQD
Предоставляет аналитические данные для трейдеров и создателей мемкоинов.
https://www.sqd.ai/

Эти проекты в совокупности образуют богатую и взаимосвязанную экосистему, повышая полезность и привлекательность MemeCore. MemeCore также поощряет инновации с помощью своей программы Грантовой интеграции в экосистему, поощряя новые проекты присоединяться к основной сети в различных секторах, включая децентрализованные финансы (DeFi), игры и социальные приложения.

6. Партнерство и сотрудничество


Стратегическое партнерство MemeCore с сетью Neo знаменует собой важную веху в развитии. Neo, платформа смарт-контрактов с открытым исходным кодом, направленная на развитие умной экономики, обеспечила раннюю инфраструктурную поддержку и поддержку сообщества для ускорения роста MemeCore. Это сотрудничество призвано открыть эру мемов 2.0, объединив социальную вирусность с децентрализованным управлением для создания новой экосистемы приложений, управляемых мемами.

Партнерство не только укрепило техническую базу MemeCore, но и расширило ее рыночный охват за счет ресурсов сообщества Neo. В будущем MemeCore, скорее всего, будет сотрудничать с другими блокчейнами и проектами, чтобы еще больше укрепить свое лидерство в пространстве мемкоинов.

7. Перспективы будущего: Восход мемов 2.0


MemeCore находится в авангарде революции Meme 2.0, смены парадигмы, которая переопределяет мемкоины как инструменты для культуры, экономики и управления, а не просто спекулятивные активы. Благодаря консенсусу PoM, совместимости с EVM и надежной экосистеме MemeCore предлагает беспрецедентные возможности для создания, торговли и вовлечения мемкоинов в сообщество.

При этом MemeCore сталкивается с сильной конкуренцией со стороны высокопроизводительных сетей, таких как Solana, которая стала ведущей экосистемой мемкоинов благодаря своей скорости и низким комиссиям, успешно инкубируя такие популярные токены, как BONK, WIF и POPCAT. Чтобы выделиться, MemeCore должна обеспечить превосходные стимулы ликвидности, бесшовную кроссчейн совместимость и исключительные инструменты взаимодействия с сообществом.

По мере расширения экосистемы и появления новых проектов MemeCore имеет все шансы стать основным инфраструктурным слоем для рынка мемкоинов. Уникальное сочетание культурного акцента, технических инноваций и приверженности децентрализованному управлению выгодно выделяет проект среди всей блокчейн-индустрии.

8. Как купить токены M на MEXC?


MemeCore представляет собой мощное слияние технологии блокчейна и культуры мемов. Благодаря инновационному консенсусу PoM, надежной токеномике и динамичной экосистеме, он предлагает децентрализованную платформу для творчества и роста сообщества. Являясь ядром этой экосистемы, токен M обеспечивает транзакции, управление и стимулирует участие посредством двойного механизма вознаграждения. Стратегическое партнерство MemeCore с Neo еще больше укрепляет ее техническую базу и рыночный потенциал.

Токен M теперь включен в листинг на MEXC. Не упустите эту раннюю возможность продвинуться в новом перспективном секторе. Чтобы приобрести токен M на MEXC, выполните следующие действия:

1) Войдите в приложение MEXC или посетите официальный сайт.
2) Найдите «M» в строке поиска и выберите спотовую торговую пару.
3) Выберите тип ордера, введите желаемую сумму и цену и завершите сделку.


Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

