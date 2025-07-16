PicWe (PIC): Первопроходец в области кроссчейн-стейблкоинов и мультичейн-ликвидности

На волне DeFi 2.0 PicWe переосмысливает будущее кроссчейн-ликвидности. Являясь первым в мире «модульным протоколом ликвидности в формате пазла» с поддержкой омничейн, PicWe стремится устранить барьеры между сетями и обеспечить бесшовный трансфер активов без использования мостов, предлагая пользователям более безопасный и эффективный торговый опыт.









PicWe – это Web3-протокол, объединяющий создание контента, мемкоин -инсентивы и социальное взаимодействие ончейн. Благодаря инновационному механизму, сочетающему NFT-идентичности, динамические уровни и интерактивный майнинг, PicWe формирует замкнутую экономику контента, ориентированную на пользователя. Пользователи могут зарабатывать токены PIC за социальную активность – такие действия, как публикации, лайки и комментарии. В то же время сообщество участвует в развитии экосистемы через голосование по предложениям и оценку контента. Название PicWe происходит от сочетания «Picture + We» и означает: «Наши картинки, наш контент, наша ценность».





Ключевые особенности:





Кроссчейн-обмен без мостов: Обеспечивает прямой обмен активами между блокчейнами через смарт-контракты без необходимости использования сторонних мостов.

Повышенная безопасность: Исключает единые точки отказа, связанные с мостами, снижая риски атак.

Удобство для пользователей: Поддерживает несколько популярных кошельков, позволяя пользоваться сервисом без необходимости переключения между ними.













CATM (Механизм атомарных кроссчейн-транзакций) – это движок PicWe, позволяющий пользователям напрямую обменивать активы между различными блокчейнами без использования традиционных мостов. Такой подход повышает эффективность транзакций и значительно усиливает безопасность активов.









WEUSD – это ончейн-стейблкоин PicWe. Пользователи могут минтить или выкупать WEUSD в соотношении 1:1 к USDT, обеспечивая стабильное средство обмена активами между разными сетями.









Пользователи могут стейкать токены PIC для участия в майнинге ликвидности и получать доходы, а также дивиденды платформы. Этот механизм стимулирует активность пользователей и укрепляет ликвидность платформы.









PicWe разработал собственную децентрализованную систему ораклов для предоставления актуальных данных в режиме реального времени ончейн, гарантируя точность и безопасность транзакций. В случае сбоя транзакции смарт-контракты автоматически возвращают активы пользователям, защищая их средства.









PIC – это нативный утилитарный токен PicWe, используемый в основном для механизмов поощрения, управления сообществом и поддержки работы экосистемы. PicWe планирует выпустить всего 300 миллионов токенов PIC постепенно, распределяя их среди сообщества через пять ключевых этапов проекта. Эти этапы отражают важные вехи на пути к достижению омничейн-ликвидности без использования мостов. Токены будут распределяться через аирдропы и другие механизмы в качестве вознаграждения пользователям, активно участвующим на каждом этапе.





Основные направления использования токена:





Стимулы для экосистемы: Поощрение пользователей за предоставление ликвидности, торговую активность и продвижение платформы.

Управление сообществом: Предоставление держателям токенов права голоса по предложениям и решениям.

Платежи в системе: Использование токена в качестве средства оплаты за сервисы и функции внутри экосистемы.









С момента запуска PicWe привлек значительное внимание со стороны экосистемы и рынка, демонстрируя быстрый рост и технологические прорывы в нескольких направлениях. В конце 2024 года PicWe выделился на хакатоне «Battle of Olympus» , организованном Movement Labs, заняв первое место в DeFi-направлении среди примерно 2100 проектов и получив широкое признание в индустрии.





По данным ChainCatcher и других СМИ, к концу 2024 года платформа PicWe привлекла около 727 000 пользователей, совершила примерно 221 000 ончейн-взаимодействий, охватила 163 000 уникальных адресов кошельков и достигла общего объема транзакций около 326 миллионов долларов.





PicWe стремится построить экосистему омничейн-ликвидности без использования мостов. На данный момент эта архитектура успешно развернута в основной сети Movement, демонстрируя высокую эффективность и масштабируемость. В планах на будущее:





Расширение поддержки сетей: Добавление новых блокчейнов для более широкой совместимости активов.

Запуск рынка IRO: Внедрение токенизации реальных активов.

Улучшение систем ораклов: Повышение точности данных и возможностей работы в реальном времени.

Управление сообществом: Дальнейшее развитие децентрализованного управления для увеличения вовлеченности сообщества.



