На волне DeFi 2.0 PicWe переосмысливает будущее кроссчейн-ликвидности. Являясь первым в мире «модульным протоколом ликвидности в формате пазла» с поддержкой омничейн, PicWe стремится устранить барьерыНа волне DeFi 2.0 PicWe переосмысливает будущее кроссчейн-ликвидности. Являясь первым в мире «модульным протоколом ликвидности в формате пазла» с поддержкой омничейн, PicWe стремится устранить барьеры
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/PicWe (PIC)...ликвидности

PicWe (PIC): Первопроходец в области кроссчейн-стейблкоинов и мультичейн-ликвидности

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
DeFi
DEFI$0.001422-15.80%
NFT
NFT$0.000000419-2.58%

На волне DeFi 2.0 PicWe переосмысливает будущее кроссчейн-ликвидности. Являясь первым в мире «модульным протоколом ликвидности в формате пазла» с поддержкой омничейн, PicWe стремится устранить барьеры между сетями и обеспечить бесшовный трансфер активов без использования мостов, предлагая пользователям более безопасный и эффективный торговый опыт.

1. Что такое PicWe?


PicWe – это Web3-протокол, объединяющий создание контента, мемкоин-инсентивы и социальное взаимодействие ончейн. Благодаря инновационному механизму, сочетающему NFT-идентичности, динамические уровни и интерактивный майнинг, PicWe формирует замкнутую экономику контента, ориентированную на пользователя. Пользователи могут зарабатывать токены PIC за социальную активность – такие действия, как публикации, лайки и комментарии. В то же время сообщество участвует в развитии экосистемы через голосование по предложениям и оценку контента. Название PicWe происходит от сочетания «Picture + We» и означает: «Наши картинки, наш контент, наша ценность».

Ключевые особенности:

  • Кроссчейн-обмен без мостов: Обеспечивает прямой обмен активами между блокчейнами через смарт-контракты без необходимости использования сторонних мостов.
  • Повышенная безопасность: Исключает единые точки отказа, связанные с мостами, снижая риски атак.
  • Удобство для пользователей: Поддерживает несколько популярных кошельков, позволяя пользоваться сервисом без необходимости переключения между ними.

2. Основные функции и техническая архитектура PicWe


2.1 Движок CATM: Кроссчейн-обмен без мостов


CATM (Механизм атомарных кроссчейн-транзакций) – это движок PicWe, позволяющий пользователям напрямую обменивать активы между различными блокчейнами без использования традиционных мостов. Такой подход повышает эффективность транзакций и значительно усиливает безопасность активов.

2.2 WEUSD: Ончейн-стейблкоин


WEUSD – это ончейн-стейблкоин PicWe. Пользователи могут минтить или выкупать WEUSD в соотношении 1:1 к USDT, обеспечивая стабильное средство обмена активами между разными сетями.

2.3 Стейкинг и фарминг: Доход и дивиденды


Пользователи могут стейкать токены PIC для участия в майнинге ликвидности и получать доходы, а также дивиденды платформы. Этот механизм стимулирует активность пользователей и укрепляет ликвидность платформы.

2.4 Децентрализованный оракл: Обеспечение безопасности транзакций


PicWe разработал собственную децентрализованную систему ораклов для предоставления актуальных данных в режиме реального времени ончейн, гарантируя точность и безопасность транзакций. В случае сбоя транзакции смарт-контракты автоматически возвращают активы пользователям, защищая их средства.

3. Токеномика PicWe


PIC – это нативный утилитарный токен PicWe, используемый в основном для механизмов поощрения, управления сообществом и поддержки работы экосистемы. PicWe планирует выпустить всего 300 миллионов токенов PIC постепенно, распределяя их среди сообщества через пять ключевых этапов проекта. Эти этапы отражают важные вехи на пути к достижению омничейн-ликвидности без использования мостов. Токены будут распределяться через аирдропы и другие механизмы в качестве вознаграждения пользователям, активно участвующим на каждом этапе.

Основные направления использования токена:

  • Стимулы для экосистемы: Поощрение пользователей за предоставление ликвидности, торговую активность и продвижение платформы.
  • Управление сообществом: Предоставление держателям токенов права голоса по предложениям и решениям.
  • Платежи в системе: Использование токена в качестве средства оплаты за сервисы и функции внутри экосистемы.

4. Прогресс проекта и история финансирования


С момента запуска PicWe привлек значительное внимание со стороны экосистемы и рынка, демонстрируя быстрый рост и технологические прорывы в нескольких направлениях. В конце 2024 года PicWe выделился на хакатоне «Battle of Olympus», организованном Movement Labs, заняв первое место в DeFi-направлении среди примерно 2100 проектов и получив широкое признание в индустрии.

По данным ChainCatcher и других СМИ, к концу 2024 года платформа PicWe привлекла около 727 000 пользователей, совершила примерно 221 000 ончейн-взаимодействий, охватила 163 000 уникальных адресов кошельков и достигла общего объема транзакций около 326 миллионов долларов.

PicWe стремится построить экосистему омничейн-ликвидности без использования мостов. На данный момент эта архитектура успешно развернута в основной сети Movement, демонстрируя высокую эффективность и масштабируемость. В планах на будущее:

  • Расширение поддержки сетей: Добавление новых блокчейнов для более широкой совместимости активов.
  • Запуск рынка IRO: Внедрение токенизации реальных активов.
  • Улучшение систем ораклов: Повышение точности данных и возможностей работы в реальном времени.
  • Управление сообществом: Дальнейшее развитие децентрализованного управления для увеличения вовлеченности сообщества.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов