Palio (PAL): создание экосистемы цифровых ИИ-компаньонов Web3, основанной на эмоциях

На фоне ускоряющейся конвергенции ИИ и Web3 Palio открывает новые горизонты, разрабатывая экосистему цифровых компаньонов, основанных на эмоциональном взаимодействии. Проект, совместно запущенный компаниями Xterio и RekaAI Labs, объединяет генеративный ИИ, модели с большой памятью и механизмы активов ончейн, чтобы обеспечить иммерсивный опыт, сочетающий эмоциональное общение с игровым процессом.









Palio – это не просто Web3-игра, это «платформрма эмоциональных ИИ-компаньонов». Используя большие языковые модели в стиле ChatGPT и собственный движок искусственного интеллекта, Palio наделяет каждого цифрового питомца уникальной индивидуальностью и интерактивным поведением, обеспечивая триаду непрерывного роста, персонализированной памяти и интеграции активов ончейн.





Проект направлен на решение двух основных проблем: отсутствие полноценного взаимодействия в традиционных виртуальных питомцах и сильная гомогенизация в играх Web3. Palio создает масштабируемую экосистему виртуальной жизни на основе ИИ + NFT, чтобы переосмыслить, какими могут быть цифровые компаньоны.













Благодаря движку эмоциональной личности, основанному на большой языковой модели, Palio позволяет каждому цифровому питомцу обладать независимой памятью, эмоциональным мышлением и контекстуальным пониманием. Каждый разговор и выбор поведения, который пользователь делает со своим Palio, оставляет след в его долгосрочной памяти, создавая по-настоящему совместный опыт роста между пользователем и его компаньоном.









Основной игровой процесс Palio сосредоточен на управлении магазинами, создании предметов и взаимодействии с NPC на базе ИИ. Игроки могут зарабатывать награды и собирать ресурсы, выращивая питомцев, получая чертежи, побеждая монстров для сбора редких материалов и управляя собственными магазинами, постепенно расширяя свое влияние в экосистеме.





Платформа также поддерживает сотрудничество между гильдиями, предлагая полноценную социальную и прогрессивную систему, включающую исследование подземелий и решение сложных задач, развитие гильдий и обмен ресурсами, а также коммерческие переговоры и ценовые стратегии, моделируемые искусственным интеллектом.









Основные ончейн-активы Palio включают в себя:





NFT PalioAI Aura (PAA): Ограниченная коллекция из Ограниченная коллекция из 3 333 NFT , первоначально сминтенных по 0,1 ETH за штуку. Держатели получают ранний доступ к тестированию игры, будущим вознаграждениям серии NFT и право участвовать в инициативах по совместному созданию сообщества.





PAL (Нативный токен): Служит центральным утилитарным токеном для внутриигровых транзакций, вознаграждений и управления. По данным : Служит центральным утилитарным токеном для внутриигровых транзакций, вознаграждений и управления. По данным PANews , PAL будет распостаняться с помощью аирдропа и автономно агентами ИИ (такими как Patoshi). Пользователи смогут зарабатывать аирдропы, взаимодействуя с этими агентами и «рассказывая истории ончейн». Проект также изучает возможность направленных аирдропов, инициируемых ИИ-агентами. Вся игровая активность привязана к данным ончейн, что обеспечивает возможность проверки владения активами, уникальную идентификацию и прозрачную историю взаимодействия.





Токеномика Palio построена на замкнутой системе рыночного ценообразования, управляемого ИИ-агентами, поведенческих стимулов и управления сообществом. ИИ-агенты активно участвуют в определении цен, обеспечивая сделки с 10х ценовой премией и примерно 37% коэффициентом успешности транзакций. Все действия пользователей, крафтинг, продажа, потребление материалов, записываются ончейн, чтобы создать проверяемую и прозрачную экономическую экосистему.









Согласно официальной дорожной карте, опубликованной Palio, проект будет развиваться поэтапно, чтобы постепенно интегрировать возможности искусственного интеллекта в инфраструктуру Web3









Запуск бета-тестирования и программы голосования сообщества Palio Star,

Выпуск коллекции Genesis NFT,

Создание механизма совместного творчества сообщества, позволяющего пользователям влиять на дизайн персонажей и разработку сюжетных линий.









Оптимизация персонализированной модели памяти и возможностей эмоционального моделирования,

Запуск первой игры Palio с интерактивными сюжетными линиями, интеграцией NFT и боевой механикой.









Запуск приложений для Android и iOS,

Внедрение протоколов владения данными и суверенитета пользователей,

Начало второго раунда совместного создания Palio Star и тестирование внутриигровой экономической модели.









Запуск программы совместного использования возможностей PalioAI (например, лицензирование сторонних разработок),

Содействовать интеграции IP и коммерческому сотрудничеству с индустрией развлечений, аниме и контента.









Несмотря на то, что Palio находится на ранней стадии разработки, он уже продемонстрировал сильную динамику рынка и активное участие сообщества:





Производительность NFT: Коллекция Genesis NFT PalioAI Aura зарегистрирована на OpenSea, имеет стабильную цену около 0,083 Коллекция Genesis NFT PalioAI Aura зарегистрирована на OpenSea, имеет стабильную цену около 0,083 ETH и более 770 уникальных держателей.

Социальная активность: Активность в официальных сообществах Discord и X продолжает расти, что поддерживается регулярными событиями, такими как конкурсы совместного творчества и воздушные миссии для повышения вовлеченности пользователей.

Интерактивные возможности: Запущена бета-версия Patoshi, виртуального ИИ-питомца Palio. Пользователи могут получать вознаграждения за выполнение интерактивных заданий и социальные посты, что помогает тестировать возможности взаимодействия ончейн и модели реагирования ИИ, закладывая основу для предстоящей публичной бета-версии и выпуска токенов.









Palio представляет собой новую структуру нарратива для Web3, которая начинается с эмоционального взаимодействия. В отличие от традиционных моделей «играйте и зарабатывайте», ориентированных на краткосрочные экономические стимулы, Palio ставит во главу угла более глубокие отношения между человеком и ИИ, делая акцент на долгосрочном общении, создании ценностей и развитии экосистемы.





Сильной стороной проекта является его перспективная техническая архитектура и эмоциональный дизайн взаимодействия, позиционирующий его как потенциальный прототип для экосистем контента, управляемых искусственным интеллектом. Его исследование концепции «цифрового компаньона» хорошо согласуется с потребностями поколения Z в значимой цифровой социализации и виртуальном сосуществовании. С точки зрения рынка, Palio также демонстрирует перспективу создания устойчивого цикла стоимости благодаря своей структуре NFT и грядущей экономике токенов.





При этом проект сталкивается с рядом реальных проблем. С одной стороны, реализация механизмов долговременной памяти и эмоциональной обратной связи с помощью сетевого ИИ технически сложна и чревата сбоями во взаимодействии, что может повлиять на погружение. С другой стороны, сложные системы игры и механика ремесла могут создать трудности при входе в игру для новых пользователей, особенно в отсутствие полностью разработанного руководства. И наконец, еще не анонсированная токеномика станет ключевым фактором, определяющим устойчивость экосистемы. Без надлежащих стимулов и контроля инфляции существует риск повторения цикла бумов и спадов, наблюдавшихся в первой волне проектов GameFi.









По мере того как игровой сектор блокчейна выходит за рамки краткосрочного ажиотажа моделей «играйте и зарабатывайте», Palio представляет дифференцированный рассказ, сосредоточенный на эмоциональном вовлечении и цифровом общении, обеспечивая более глубокую привязанность пользователей и эмоциональный резонанс в играх Web3.





Если проект успешно продвинется в распространении мобильных приложений, откроет интерфейсы возможностей ИИ и создаст сбалансированную токеномику, он может стать ключевой эталонной моделью для интеграции ИИ и Web3.





PAL включен в листинг MEXC. Пользователи могут торговать токеном, выполнив следующие действия:





1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный веб-сайт

2) В строке поиска введите «PAL» и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.

3) Выберите тип ордера, укажите количество и цену и завершите транзакцию.





Пользователи также могут посетить страницу события MEXC Airdrop+ , чтобы принять участие в событии аирдропа токенов PAL и получить дополнительные награды.



