На фоне ускоряющейся конвергенции ИИ и Web3 Palio открывает новые горизонты, разрабатывая экосистему цифровых компаньонов, основанных на эмоциональном взаимодействии. Проект, совместно запущенный компаниями Xterio и RekaAI Labs, объединяет генеративный ИИ, модели с большой памятью и механизмы активов ончейн, чтобы обеспечить иммерсивный опыт, сочетающий эмоциональное общение с игровым процессом.
Palio (PAL): создание экосистемы цифровых ИИ-компаньонов Web3, основанной на эмоциях

16 июля 2025 г.MEXC
На фоне ускоряющейся конвергенции ИИ и Web3 Palio открывает новые горизонты, разрабатывая экосистему цифровых компаньонов, основанных на эмоциональном взаимодействии. Проект, совместно запущенный компаниями Xterio и RekaAI Labs, объединяет генеративный ИИ, модели с большой памятью и механизмы активов ончейн, чтобы обеспечить иммерсивный опыт, сочетающий эмоциональное общение с игровым процессом.

1. Позиционирование проекта: Новая парадигма цифровых питомцев на стыке ИИ и Web3


Palio – это не просто Web3-игра, это «платформрма эмоциональных ИИ-компаньонов». Используя большие языковые модели в стиле ChatGPT и собственный движок искусственного интеллекта, Palio наделяет каждого цифрового питомца уникальной индивидуальностью и интерактивным поведением, обеспечивая триаду непрерывного роста, персонализированной памяти и интеграции активов ончейн.

Проект направлен на решение двух основных проблем: отсутствие полноценного взаимодействия в традиционных виртуальных питомцах и сильная гомогенизация в играх Web3. Palio создает масштабируемую экосистему виртуальной жизни на основе ИИ + NFT, чтобы переосмыслить, какими могут быть цифровые компаньоны.

2. Основные характеристики и технические особенности


2.1 Интеллектуальная система личности (процессор Palio)


Благодаря движку эмоциональной личности, основанному на большой языковой модели, Palio позволяет каждому цифровому питомцу обладать независимой памятью, эмоциональным мышлением и контекстуальным пониманием. Каждый разговор и выбор поведения, который пользователь делает со своим Palio, оставляет след в его долгосрочной памяти, создавая по-настоящему совместный опыт роста между пользователем и его компаньоном.

2.2 Игровая механика и экономическая система


Основной игровой процесс Palio сосредоточен на управлении магазинами, создании предметов и взаимодействии с NPC на базе ИИ. Игроки могут зарабатывать награды и собирать ресурсы, выращивая питомцев, получая чертежи, побеждая монстров для сбора редких материалов и управляя собственными магазинами, постепенно расширяя свое влияние в экосистеме.

Платформа также поддерживает сотрудничество между гильдиями, предлагая полноценную социальную и прогрессивную систему, включающую исследование подземелий и решение сложных задач, развитие гильдий и обмен ресурсами, а также коммерческие переговоры и ценовые стратегии, моделируемые искусственным интеллектом.

3. Ончейн-активы и токеномика


Основные ончейн-активы Palio включают в себя:

NFT PalioAI Aura (PAA): Ограниченная коллекция из 3 333 NFT, первоначально сминтенных по 0,1 ETH за штуку. Держатели получают ранний доступ к тестированию игры, будущим вознаграждениям серии NFT и право участвовать в инициативах по совместному созданию сообщества.

PAL (Нативный токен): Служит центральным утилитарным токеном для внутриигровых транзакций, вознаграждений и управления. По данным PANews, PAL будет распостаняться с помощью аирдропа и автономно агентами ИИ (такими как Patoshi). Пользователи смогут зарабатывать аирдропы, взаимодействуя с этими агентами и «рассказывая истории ончейн». Проект также изучает возможность направленных аирдропов, инициируемых ИИ-агентами. Вся игровая активность привязана к данным ончейн, что обеспечивает возможность проверки владения активами, уникальную идентификацию и прозрачную историю взаимодействия.

Токеномика Palio построена на замкнутой системе рыночного ценообразования, управляемого ИИ-агентами, поведенческих стимулов и управления сообществом. ИИ-агенты активно участвуют в определении цен, обеспечивая сделки с 10х ценовой премией и примерно 37% коэффициентом успешности транзакций. Все действия пользователей, крафтинг, продажа, потребление материалов, записываются ончейн, чтобы создать проверяемую и прозрачную экономическую экосистему.

4. Дорожная карта и этапы разработки


Согласно официальной дорожной карте, опубликованной Palio, проект будет развиваться поэтапно, чтобы постепенно интегрировать возможности искусственного интеллекта в инфраструктуру Web3:

4.1 Этап 1: Тестирование прототипов и совместное творчество сообщества


Запуск бета-тестирования и программы голосования сообщества Palio Star,
Выпуск коллекции Genesis NFT,
Создание механизма совместного творчества сообщества, позволяющего пользователям влиять на дизайн персонажей и разработку сюжетных линий.

4.2 Этап 2: Расширение возможностей ИИ и запуск игры


Оптимизация персонализированной модели памяти и возможностей эмоционального моделирования,
Запуск первой игры Palio с интерактивными сюжетными линиями, интеграцией NFT и боевой механикой.

4.3 Этап 3: Расширение мобильной сети и интеграция экосистемы


Запуск приложений для Android и iOS,
Внедрение протоколов владения данными и суверенитета пользователей,
Начало второго раунда совместного создания Palio Star и тестирование внутриигровой экономической модели.

4.4 Этап 4: Открытие возможностей и межмедийная интеграция


Запуск программы совместного использования возможностей PalioAI (например, лицензирование сторонних разработок),
Содействовать интеграции IP и коммерческому сотрудничеству с индустрией развлечений, аниме и контента.

5. Показатели рынка и вовлеченность сообщества


Несмотря на то, что Palio находится на ранней стадии разработки, он уже продемонстрировал сильную динамику рынка и активное участие сообщества:

Производительность NFT: Коллекция Genesis NFT PalioAI Aura зарегистрирована на OpenSea, имеет стабильную цену около 0,083 ETH и более 770 уникальных держателей.
Социальная активность: Активность в официальных сообществах Discord и X продолжает расти, что поддерживается регулярными событиями, такими как конкурсы совместного творчества и воздушные миссии для повышения вовлеченности пользователей.
Интерактивные возможности: Запущена бета-версия Patoshi, виртуального ИИ-питомца Palio. Пользователи могут получать вознаграждения за выполнение интерактивных заданий и социальные посты, что помогает тестировать возможности взаимодействия ончейн и модели реагирования ИИ, закладывая основу для предстоящей публичной бета-версии и выпуска токенов.

6. Потенциал и возможности Palio


Palio представляет собой новую структуру нарратива для Web3, которая начинается с эмоционального взаимодействия. В отличие от традиционных моделей «играйте и зарабатывайте», ориентированных на краткосрочные экономические стимулы, Palio ставит во главу угла более глубокие отношения между человеком и ИИ, делая акцент на долгосрочном общении, создании ценностей и развитии экосистемы.

Сильной стороной проекта является его перспективная техническая архитектура и эмоциональный дизайн взаимодействия, позиционирующий его как потенциальный прототип для экосистем контента, управляемых искусственным интеллектом. Его исследование концепции «цифрового компаньона» хорошо согласуется с потребностями поколения Z в значимой цифровой социализации и виртуальном сосуществовании. С точки зрения рынка, Palio также демонстрирует перспективу создания устойчивого цикла стоимости благодаря своей структуре NFT и грядущей экономике токенов.

При этом проект сталкивается с рядом реальных проблем. С одной стороны, реализация механизмов долговременной памяти и эмоциональной обратной связи с помощью сетевого ИИ технически сложна и чревата сбоями во взаимодействии, что может повлиять на погружение. С другой стороны, сложные системы игры и механика ремесла могут создать трудности при входе в игру для новых пользователей, особенно в отсутствие полностью разработанного руководства. И наконец, еще не анонсированная токеномика станет ключевым фактором, определяющим устойчивость экосистемы. Без надлежащих стимулов и контроля инфляции существует риск повторения цикла бумов и спадов, наблюдавшихся в первой волне проектов GameFi.

7. Как купить PAL на MEXC?


По мере того как игровой сектор блокчейна выходит за рамки краткосрочного ажиотажа моделей «играйте и зарабатывайте», Palio представляет дифференцированный рассказ, сосредоточенный на эмоциональном вовлечении и цифровом общении, обеспечивая более глубокую привязанность пользователей и эмоциональный резонанс в играх Web3.

Если проект успешно продвинется в распространении мобильных приложений, откроет интерфейсы возможностей ИИ и создаст сбалансированную токеномику, он может стать ключевой эталонной моделью для интеграции ИИ и Web3.

PAL включен в листинг MEXC. Пользователи могут торговать токеном, выполнив следующие действия:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный веб-сайт.
2) В строке поиска введите «PAL» и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.
3) Выберите тип ордера, укажите количество и цену и завершите транзакцию.

Пользователи также могут посетить страницу события MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в событии аирдропа токенов PAL и получить дополнительные награды.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

