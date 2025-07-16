OpenZK (OZK): Переосмысление масштабирования Ethereum с помощью технологии ZK Rollup

OpenZK (OZK) – это высокопроизводительная сеть 2 уровня, построенная на доказательства с нулевым разглашением (ZK Rollup). Ее инновационные механизмы, сильная команда и разнообразная экосистема быстро привлекли широкое внимание рынка. В настоящее время OpenZK запустила кампанию раннего аирдропа. Пользователи могут переносить (бриджить) и совершать стейкинг активов, чтобы зарабатывать очки OZK, получая ранний доступ к экосистеме и обеспечивая долгосрочные награды за рост.









OpenZK – это сеть 2 уровня, построенная на Ethereum , использующая технологию ZK Rollup в своей основе. Она агрегирует тысячи транзакций в одно доказательство, которое затем отправляется в основную сеть Ethereum для проверки. Это значительно снижает комиссии за газ примерно на 90% и увеличивает пропускную способность транзакций до 100 000 TPS, при этом сохраняя нативную безопасность Ethereum.





Ключевые особенности, которые отличают OpenZK:





Гибкие комиссии за транзакции: Пользователи могут оплачивать комиссии за газ в ETH или OZK, что снижает барьер для входа.

Интеллектуальный механизм стейкинга: Ранний стейкинг может принести до 10-кратного вознаграждения, а рестейкинг еще больше повышает эффективность капитала.

Всесторонняя поддержка DeFi: Совместим со стейкингом ETH и стейблкоинами (USDT, Совместим со стейкингом ETH и стейблкоинами (USDT, USDC DAI ), предлагая пользователям различные возможности получения прибыли.





Сочетая технологические инновации с экосистемными стимулами, OpenZK создает более быструю, дешевую и безопасную среду 2 уровня как для разработчиков, так и для пользователей.









Дизайн OpenZK вращается вокруг трех основ: Производительность ZK Rollup, стимулы для пользователей и взаимодействие экосистем.









Технология, лежащая в основе OpenZK, обеспечивает пакетную обработку транзакций в сочетании с проверкой доказательств с нулевым разглашением, значительно снижая вычислительную нагрузку на основную сеть Ethereum и обеспечивая мощную поддержку dApps.









На этапе раннего запуска пользователи могут совершать стейкинг ETH или стейблкоинов, чтобы получить 10-кратный множитель очков. Кроме того, рестейкинг повышает эффективность использования капитала и увеличивает общую доходность.





Очки рассчитываются следующим образом:





Очки = Сумма стейкинга × Дни стейкинга × Множитель вознаграждения Пример: Удерживая 1 ozETH = единовременное вознаграждение в 100 очков

Удерживая 3 000 ozUSD = накапливается 100 очков в день









Пользователи могут оплачивать за газ в ETH или OZK, что повышает полезность и ценность токенов. Реферальная система также добавляет дополнительный потенциал для заработка:

+0,3x множитель за каждого приглашенного друга

15% от очков приглашенного начисляется в качестве реферального бонуса









OZK – это нативный токен экосистемы OpenZK, выполняющий множество функций в сети:





Функционал Пример использования Оплата комиссии за транзакции Может использоваться как альтернатива ETH для оплаты транзакционных комиссий Управление сообществом Держатели токенов могут участвовать в предложениях и голосованиях, влияя на будущее направление проекта Вознаграждения за стейкинг Держатели OZK могут совершать стейкинг, чтобы зарабатывать аирдропы и поощрительные очки Накопление ценности По мере развития экосистемы полезность OZK будет расти, поддерживая рост ее стоимости в долгосрочной перспективе





OZK находится на ранней стадии аирдропа, и в скором времени ожидается его листинг на основных биржах, включая высоколиквидную платформу MEXC . Листинг позволит повысить ценовую открытость и глубину торгов для токена.









Аирдроп OpenZK уже в самом разгаре. Чтобы начать зарабатывать очки аирдропа OZK, просто подключитесь к официальной платформе, подключите свои ETH или стейблкоины к сети OpenZK и совершайте стейкинг своих активов.





Первые участники получают 10x множитель очков, и за каждую неделю, пока ваши ETH или стейблкоины остаются в стейкинге, множитель увеличивается. Чем дольше вы стейкаете, тем больше очков аирдропа вы зарабатываете – это стимулирует долгосрочное участие и раскрывает потенциал более высоких вознаграждений.





Кроме того, вы можете увеличить общую прибыль от аирдропа, пригласив друзей. Получайте дополнительные множители очков и реферальные комиссионные, чтобы максимизировать свое вознаграждение.





Аирдроп OpenZK – это не просто кампания по сбору вознаграждений, а стратегическая возможность получить прибыль и занять долгосрочную позицию в экосистеме. Для инвесторов, желающих заблаговременно получить доступ к сектору ZK Rollup, сейчас самое время принять участие.









OpenZK управляется командой мирового класса с глубоким опытом в области традиционных финансов и блокчейна:





Дэйв Сандор (основатель) : Бывший аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs, специалист в области анализа данных и понимания рынка, ответственный за разработку стратегической дорожной карты OpenZK.

Лукас Каллен (технический директор): Ранний разработчик Ethereum с более чем 8-летним опытом работы в технологиях 2 уровня, а также практический эксперт в области ZK-Rollup.





Кроме того, OpenZK заключила партнерство с несколькими известными проектами:





RocketPool : Поддерживает децентрализованный стейкинг ETH с годовой доходностью примерно на 30% выше, чем у традиционных методов стейкинга.

EigenLayer: Обеспечивает «тройную пользу» для ETH с помощью механизмов рестейкинга, максимизируя эффективность капитала.









OpenZK - это не краткосрочный проект, а долгосрочная инфраструктурная инициатива с пяти-десятилетним видением и четкой траекторией развития:





Фаза Основные цели Фаза 1 Разработка основных модулей ZK Rollup и запуск тестовой сети Фаза 2 Запуск мейннета, развертывание кросс-чейн мостов и начало партнерства с экосистемами Фаза 3 Внедрение децентрализованного управления, расширение кросс-чейн совместимости и оптимизация производительности





Такой методичный подход – сначала инфраструктура, потом экосистема, потом децентрализация – является золотым стандартом для проектов 2 уровня.









OpenZK заново определяет, как должен выглядеть 2 уровень: масштабируемый, безопасный и доступный. Благодаря передовой технологии ZK Rollup, ориентированному на пользователя дизайну и растущей экосистеме, OpenZK может стать одним из основных игроков в эволюции масштабирования Ethereum.





Сейчас аирдроп находится на стадии раннего предложения (Early Bird) и предлагает 10x множители очков стейкинга. В сочетании с потенциальным листингом OZK на основных биржах это представляет собой весьма привлекательную возможность для ранних участников.





