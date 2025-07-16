OpenZK (OZK): Переосмысление масштабирования Ethereum с помощью технологии ZK Rollup

OpenZK (OZK) – это высокопроизводительная сеть 2 уровня, построенная на доказательства с нулевым разглашением (ZK Rollup). Ее инновационные механизмы, сильная команда и разнообразная экосистема быстро привлекли широкое внимание рынка. В настоящее время OpenZK запустила кампанию раннего аирдропа. Пользователи могут переносить (бриджить) и совершать стейкинг активов, чтобы зарабатывать очки OZK, получая ранний доступ к экосистеме и обеспечивая долгосрочные награды за рост. OpenZK – это сеть 2 уровня, построенная на Ethereum, использующая технологию ZK Rollup в своей основе. Она агрегирует тысячи транзакций в одно доказательство, которое затем отправляется в основную сеть Ethereum для проверки. Это значительно снижает комиссии за газ примерно на 90% и увеличивает пропускную способность транзакций до 100 000 TPS, при этом сохраняя нативную безопасность Ethereum.
Ключевые особенности, которые отличают OpenZK:
Гибкие комиссии за транзакции: Пользователи могут оплачивать комиссии за газ в ETH или OZK, что снижает барьер для входа.
Интеллектуальный механизм стейкинга: Ранний стейкинг может принести до 10-кратного вознаграждения, а рестейкинг еще больше повышает эффективность капитала.
Всесторонняя поддержка DeFi: Совместим со стейкингом ETH и стейблкоинами (USDT, USDC, DAI), предлагая пользователям различные возможности получения прибыли.
Сочетая технологические инновации с экосистемными стимулами, OpenZK создает более быструю, дешевую и безопасную среду 2 уровня как для разработчиков, так и для пользователей.
Дизайн OpenZK вращается вокруг трех основ: Производительность ZK Rollup, стимулы для пользователей и взаимодействие экосистем.
Технология, лежащая в основе OpenZK, обеспечивает пакетную обработку транзакций в сочетании с проверкой доказательств с нулевым разглашением, значительно снижая вычислительную нагрузку на основную сеть Ethereum и обеспечивая мощную поддержку dApps.
На этапе раннего запуска пользователи могут совершать стейкинг ETH или стейблкоинов, чтобы получить 10-кратный множитель очков. Кроме того, рестейкинг повышает эффективность использования капитала и увеличивает общую доходность.
Очки рассчитываются следующим образом:
Очки = Сумма стейкинга × Дни стейкинга × Множитель вознаграждения
Пример:
Удерживая 1 ozETH = единовременное вознаграждение в 100 очков
Удерживая 3 000 ozUSD = накапливается 100 очков в день
Пользователи могут оплачивать за газ в ETH или OZK, что повышает полезность и ценность токенов. Реферальная система также добавляет дополнительный потенциал для заработка:
+0,3x множитель за каждого приглашенного друга
15% от очков приглашенного начисляется в качестве реферального бонуса
OZK – это нативный токен экосистемы OpenZK, выполняющий множество функций в сети:
Функционал
Пример использования
Оплата комиссии за транзакции
Может использоваться как альтернатива ETH для оплаты транзакционных комиссий
Управление сообществом
Держатели токенов могут участвовать в предложениях и голосованиях, влияя на будущее направление проекта
Вознаграждения за стейкинг
Держатели OZK могут совершать стейкинг, чтобы зарабатывать аирдропы и поощрительные очки
Накопление ценности
По мере развития экосистемы полезность OZK будет расти, поддерживая рост ее стоимости в долгосрочной перспективе
OZK находится на ранней стадии аирдропа, и в скором времени ожидается его листинг на основных биржах, включая высоколиквидную платформу MEXC. Листинг позволит повысить ценовую открытость и глубину торгов для токена. Аирдроп OpenZK уже в самом разгаре. Чтобы начать зарабатывать очки аирдропа OZK, просто подключитесь к официальной платформе, подключите свои ETH или стейблкоины к сети OpenZK и совершайте стейкинг своих активов.
Первые участники получают 10x множитель очков, и за каждую неделю, пока ваши ETH или стейблкоины остаются в стейкинге, множитель увеличивается. Чем дольше вы стейкаете, тем больше очков аирдропа вы зарабатываете – это стимулирует долгосрочное участие и раскрывает потенциал более высоких вознаграждений.
Кроме того, вы можете увеличить общую прибыль от аирдропа, пригласив друзей. Получайте дополнительные множители очков и реферальные комиссионные, чтобы максимизировать свое вознаграждение.
Аирдроп OpenZK – это не просто кампания по сбору вознаграждений, а стратегическая возможность получить прибыль и занять долгосрочную позицию в экосистеме. Для инвесторов, желающих заблаговременно получить доступ к сектору ZK Rollup, сейчас самое время принять участие.
OpenZK управляется командой мирового класса с глубоким опытом в области традиционных финансов и блокчейна:
Дэйв Сандор (основатель): Бывший аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs, специалист в области анализа данных и понимания рынка, ответственный за разработку стратегической дорожной карты OpenZK.
Лукас Каллен (технический директор): Ранний разработчик Ethereum с более чем 8-летним опытом работы в технологиях 2 уровня, а также практический эксперт в области ZK-Rollup.
Кроме того, OpenZK заключила партнерство с несколькими известными проектами:
RocketPool: Поддерживает децентрализованный стейкинг ETH с годовой доходностью примерно на 30% выше, чем у традиционных методов стейкинга.
EigenLayer: Обеспечивает «тройную пользу» для ETH с помощью механизмов рестейкинга, максимизируя эффективность капитала.
OpenZK - это не краткосрочный проект, а долгосрочная инфраструктурная инициатива с пяти-десятилетним видением и четкой траекторией развития:
Фаза
Основные цели
Фаза 1
Разработка основных модулей ZK Rollup и запуск тестовой сети
Фаза 2
Запуск мейннета, развертывание кросс-чейн мостов и начало партнерства с экосистемами
Фаза 3
Внедрение децентрализованного управления, расширение кросс-чейн совместимости и оптимизация производительности
Такой методичный подход – сначала инфраструктура, потом экосистема, потом децентрализация – является золотым стандартом для проектов 2 уровня.
OpenZK заново определяет, как должен выглядеть 2 уровень: масштабируемый, безопасный и доступный. Благодаря передовой технологии ZK Rollup, ориентированному на пользователя дизайну и растущей экосистеме, OpenZK может стать одним из основных игроков в эволюции масштабирования Ethereum.
Сейчас аирдроп находится на стадии раннего предложения (Early Bird) и предлагает 10x множители очков стейкинга. В сочетании с потенциальным листингом OZK на основных биржах это представляет собой весьма привлекательную возможность для ранних участников.
Готовы занять лидирующее положение среди лидеров следующего поколения 2 уровня? Присоединяйтесь к MEXC прямо сейчас и воспользуйтесь преимуществом!
Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.