OpenZK (OZK) – это высокопроизводительная сеть 2 уровня, построенная на доказательства с нулевым разглашением (ZK Rollup). Ее инновационные механизмы, сильная команда и разнообразная экосистема быстроOpenZK (OZK) – это высокопроизводительная сеть 2 уровня, построенная на доказательства с нулевым разглашением (ZK Rollup). Ее инновационные механизмы, сильная команда и разнообразная экосистема быстро
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/OpenZK (OZK...и ZK Rollup

OpenZK (OZK): Переосмысление масштабирования Ethereum с помощью технологии ZK Rollup

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
OpenZK Network
OZK$0.0001276-2.29%
ZKsync
ZK$0.04321-25.29%
Эфириум
ETH$3,823.74-12.03%
DeFi
DEFI$0.001422-15.80%
USDCoin
USDC$0.9991-0.05%

OpenZK (OZK) – это высокопроизводительная сеть 2 уровня, построенная на доказательства с нулевым разглашением (ZK Rollup). Ее инновационные механизмы, сильная команда и разнообразная экосистема быстро привлекли широкое внимание рынка. В настоящее время OpenZK запустила кампанию раннего аирдропа. Пользователи могут переносить (бриджить) и совершать стейкинг активов, чтобы зарабатывать очки OZK, получая ранний доступ к экосистеме и обеспечивая долгосрочные награды за рост.

1. Что такое OpenZK?


OpenZK – это сеть 2 уровня, построенная на Ethereum, использующая технологию ZK Rollup в своей основе. Она агрегирует тысячи транзакций в одно доказательство, которое затем отправляется в основную сеть Ethereum для проверки. Это значительно снижает комиссии за газ примерно на 90% и увеличивает пропускную способность транзакций до 100 000 TPS, при этом сохраняя нативную безопасность Ethereum.

Ключевые особенности, которые отличают OpenZK:

  • Гибкие комиссии за транзакции: Пользователи могут оплачивать комиссии за газ в ETH или OZK, что снижает барьер для входа.
  • Интеллектуальный механизм стейкинга: Ранний стейкинг может принести до 10-кратного вознаграждения, а рестейкинг еще больше повышает эффективность капитала.
  • Всесторонняя поддержка DeFi: Совместим со стейкингом ETH и стейблкоинами (USDT, USDC, DAI), предлагая пользователям различные возможности получения прибыли.

Сочетая технологические инновации с экосистемными стимулами, OpenZK создает более быструю, дешевую и безопасную среду 2 уровня как для разработчиков, так и для пользователей.

2. Главные особенности OpenZK: Экосистема и основные функции


Дизайн OpenZK вращается вокруг трех основ: Производительность ZK Rollup, стимулы для пользователей и взаимодействие экосистем.

2.1 Механизм масштабирования ZK Rollup


Технология, лежащая в основе OpenZK, обеспечивает пакетную обработку транзакций в сочетании с проверкой доказательств с нулевым разглашением, значительно снижая вычислительную нагрузку на основную сеть Ethereum и обеспечивая мощную поддержку dApps.

2.2 Суперстейкинг: Интеллектуальная система стейкинга


На этапе раннего запуска пользователи могут совершать стейкинг ETH или стейблкоинов, чтобы получить 10-кратный множитель очков. Кроме того, рестейкинг повышает эффективность использования капитала и увеличивает общую доходность.

Очки рассчитываются следующим образом:

Очки = Сумма стейкинга × Дни стейкинга × Множитель вознаграждения Пример: Удерживая 1 ozETH = единовременное вознаграждение в 100 очков
Удерживая 3 000 ozUSD = накапливается 100 очков в день

2.3 Гибкая оплата комиссии за газ


Пользователи могут оплачивать за газ в ETH или OZK, что повышает полезность и ценность токенов. Реферальная система также добавляет дополнительный потенциал для заработка:
  • +0,3x множитель за каждого приглашенного друга
  • 15% от очков приглашенного начисляется в качестве реферального бонуса

3. Токеномика OZK


OZK – это нативный токен экосистемы OpenZK, выполняющий множество функций в сети:

Функционал
Пример использования
Оплата комиссии за транзакции
Может использоваться как альтернатива ETH для оплаты транзакционных комиссий
Управление сообществом
Держатели токенов могут участвовать в предложениях и голосованиях, влияя на будущее направление проекта
Вознаграждения за стейкинг
Держатели OZK могут совершать стейкинг, чтобы зарабатывать аирдропы и поощрительные очки
Накопление ценности
По мере развития экосистемы полезность OZK будет расти, поддерживая рост ее стоимости в долгосрочной перспективе

OZK находится на ранней стадии аирдропа, и в скором времени ожидается его листинг на основных биржах, включая высоколиквидную платформу MEXC. Листинг позволит повысить ценовую открытость и глубину торгов для токена.

4. Как принять участие в кампании по аирдропу OpenZK


Аирдроп OpenZK уже в самом разгаре. Чтобы начать зарабатывать очки аирдропа OZK, просто подключитесь к официальной платформе, подключите свои ETH или стейблкоины к сети OpenZK и совершайте стейкинг своих активов.

Первые участники получают 10x множитель очков, и за каждую неделю, пока ваши ETH или стейблкоины остаются в стейкинге, множитель увеличивается. Чем дольше вы стейкаете, тем больше очков аирдропа вы зарабатываете – это стимулирует долгосрочное участие и раскрывает потенциал более высоких вознаграждений.

Кроме того, вы можете увеличить общую прибыль от аирдропа, пригласив друзей. Получайте дополнительные множители очков и реферальные комиссионные, чтобы максимизировать свое вознаграждение.

Аирдроп OpenZK – это не просто кампания по сбору вознаграждений, а стратегическая возможность получить прибыль и занять долгосрочную позицию в экосистеме. Для инвесторов, желающих заблаговременно получить доступ к сектору ZK Rollup, сейчас самое время принять участие.

5. Команда и партнеры, стоящие за OpenZK


OpenZK управляется командой мирового класса с глубоким опытом в области традиционных финансов и блокчейна:

  • Дэйв Сандор (основатель): Бывший аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs, специалист в области анализа данных и понимания рынка, ответственный за разработку стратегической дорожной карты OpenZK.
  • Лукас Каллен (технический директор): Ранний разработчик Ethereum с более чем 8-летним опытом работы в технологиях 2 уровня, а также практический эксперт в области ZK-Rollup.

Кроме того, OpenZK заключила партнерство с несколькими известными проектами:

  • RocketPool: Поддерживает децентрализованный стейкинг ETH с годовой доходностью примерно на 30% выше, чем у традиционных методов стейкинга.
  • EigenLayer: Обеспечивает «тройную пользу» для ETH с помощью механизмов рестейкинга, максимизируя эффективность капитала.

6. Дорожная карта: Видение на следующее десятилетие


OpenZK - это не краткосрочный проект, а долгосрочная инфраструктурная инициатива с пяти-десятилетним видением и четкой траекторией развития:

Фаза
Основные цели
Фаза 1
Разработка основных модулей ZK Rollup и запуск тестовой сети
Фаза 2
Запуск мейннета, развертывание кросс-чейн мостов и начало партнерства с экосистемами
Фаза 3
Внедрение децентрализованного управления, расширение кросс-чейн совместимости и оптимизация производительности

Такой методичный подход – сначала инфраструктура, потом экосистема, потом децентрализация – является золотым стандартом для проектов 2 уровня.

7. Заключительные мысли: Будьте первым, зарабатывайте больше


OpenZK заново определяет, как должен выглядеть 2 уровень: масштабируемый, безопасный и доступный. Благодаря передовой технологии ZK Rollup, ориентированному на пользователя дизайну и растущей экосистеме, OpenZK может стать одним из основных игроков в эволюции масштабирования Ethereum.

Сейчас аирдроп находится на стадии раннего предложения (Early Bird) и предлагает 10x множители очков стейкинга. В сочетании с потенциальным листингом OZK на основных биржах это представляет собой весьма привлекательную возможность для ранних участников.

Готовы занять лидирующее положение среди лидеров следующего поколения 2 уровня? Присоединяйтесь к MEXC прямо сейчас и воспользуйтесь преимуществом!

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов