OpenSea, первый и крупнейший в мире Web3-рынок цифровых коллекционных товаров, специализируется на торговле NFT (Невзаимозаменяемый токен). Изначально начав с коллекционных предметов, таких как CryptoOpenSea, первый и крупнейший в мире Web3-рынок цифровых коллекционных товаров, специализируется на торговле NFT (Невзаимозаменяемый токен). Изначально начав с коллекционных предметов, таких как Crypto
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/OpenSea зап... сообщества

OpenSea запускает платформу OS2 и анонсирует аирдроп токенов SEA для вознаграждения своего сообщества

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новости отрасли
NFT
NFT$0.0000004191-2.55%
Xphere
XP$0.0134-5.43%
DAO Maker
DAO$0.0887-17.41%
Karma Coin
KARMA$0.001774-17.48%
LiveArt
ART$0.006444-15.78%

OpenSea, первый и крупнейший в мире Web3-рынок цифровых коллекционных товаров, специализируется на торговле NFT (Невзаимозаменяемый токен). Изначально начав с коллекционных предметов, таких как CryptoKitties, впоследствии она превратилась во всеобъемлющую торговую площадку NFT, охватывающую различные области, такие как искусство, музыка, спорт и игры.

С запуском обновленной платформы OS2 OpenSea улучшает основную инфраструктуру рынка, предлагая усовершенствованные функции поиска, улучшенную поддержку кроссчейн торговли и совместимость с несколькими сетями активов, что в конечном итоге обеспечивает более бесшовный пользовательский опыт. Кроме того, OpenSea готовится к запуску своего собственного токена SEA, который будет распределен в виде аирдропа для пользователей на основе их исторического вклада. Пользователи из США также смогут принять участие в событии аирдропа.

1. Основные обновления OS2


1.1 Комплексная реконструкция платформы


  • Новые интеллектуальные инструменты категоризации и исследования: Расширение возможностей поиска и навигации для пользователей с помощью улучшенных функций категоризации и поиска.
  • Интегрированный агрегатор ликвидности: Обеспечивает бесперебойную торговлю между NFT и токенами, агрегируя ликвидность из различных источников.
  • Расширение до 15 основных блокчейнов: Теперь платформа поддерживает кроссчейн покупки активов одним щелчком мыши, охватывая такие блокчейны, как Ethereum, Polygon, Arbitrum, Solana и другие.
  • Сканирование глубины рынка: Автоматизированная функция сканирования, которая в режиме реального времени подбирает для пользователей лучшие доступные цены.
  • Панель данных в реальном времени с улучшенными показателями: Новые цветные индикаторы редкости и динамическая статистика добавлены в панель данных для более глубокого понимания.

1.2 Инновации в области пользовательского опыта


  • Переработанный макет домашней страницы с управлением кошельком в боковой панели: Более интуитивный и доступный макет, а управление кошельком теперь интегрировано в боковую панель для удобной навигации.
  • Программа вознаграждений XP: Представляем систему вознаграждений на основе XP для поощрения участия пользователей в росте и развитии экосистемы.
  • Мгновенные уведомления и быстрое подтверждение сделок: Уведомления в реальном времени и быстрое подтверждение сделок повышают удобство работы пользователей, делая процесс торговли более плавным.

2. Что представляет собой токен SEA?


Токен SEA – это нативный токен управления и стимулирования, запущенный в рамках экосистемы OpenSea. Будучи первым в истории цифровым активом на кроссчейн-рынке NFT в Web3, его основная цель – расширить вовлеченность пользователей через экономическую систему, основанную на токенах, и способствовать росту протокола Seaport.

Функциональность токена SEA


Основная концепция: Токен SEA предназначен для создания устойчивой экосистемы в рамках OpenSea. Используя стимулы для токенов, он повышает ликвидность NFT, способствует развитию экономики авторов и поддерживает управление платформой. Его ценность в первую очередь поддерживается кроссчейн структурой транзакций платформы OS2, которая обеспечивает бесшовное взаимодействие между 15 основными блокчейнами, такими как Ethereum, Polygon и другие.

Экосистема:
  • Инфраструктурный уровень: Обеспечивает кроссчейн переводы и транзакции NFT на основе протокола Seaport.
  • Прикладной уровень: Интегрирует агрегатор ликвидности для поддержки мгновенных обменов между NFT и токенами.
  • Уровень управления: Потенциальное будущее голосование по предложениям DAO с правом голоса, позволяющее держателям токенов участвовать в принятии решений на платформе.

Практические преимущества:
  • Скидки на торговые комиссии
  • Эксклюзивные права на участие в аирдропах NFT
  • Приоритетный доступ к проектам партнеров экосистемы

Детали плана аирдропа токенов SEA

  • Принцип распределения: Ориентируется на историю активности пользователей (не на недавние действия), при этом долгосрочные сторонники получают более высокий приоритет.
  • Право на участие: Пользователи из США явно включены в список участников, и проверка KYC не требуется.
  • Роль в экосистеме: Токены будут усиливать функциональность протокола Seaport и способствовать созданию устойчивой экономики цифровых активов.

3. Команда OpenSea


3.1 Общая информация о команде


OpenSea была основана в 2017 году Дэвином Финцером (выпускником Университета Брауна, бывшим инженером Google и Pinterest) и Алексом Атталой (выпускником Стэнфордского университета, бывшим сотрудником Y Combinator и Palantir). Это первый в мире протокол торговли NFT, поддерживающий стандарты ERC-721/1155. В команде сейчас около 21 человека, среди которых ключевыми фигурами являются технический инженер Тейлор Дж. Доусон и ранний участник Джошуа У. Инновация OpenSea заключается в создании первого кроссчейн-рынка NFT — OS2, который поддерживает 15 блокчейнов, таких как Ethereum и Polygon. Ежедневный объем транзакций на платформе когда-то превышал 350 миллионов долларов (по данным 2021 года).

3.2 Достижения команды


  • Девин Финзер руководил разработкой стратегии продукта, а ранее основал Claimdog, приложение для личных финансов, приобретенное компанией Credit Karma.
  • Алекс Аталла отвечал за базовую архитектуру, а разработанный им протокол Wyvern стал техническим стандартом для NFT-трейдинга.
  • Вместе они провели OpenSea через успешные раунды финансирования, получив сотни миллионов инвестиций от таких компаний, как a16z и Coinbase Ventures. К 2021 году оценка OpenSea достигла 1,5 миллиарда долларов.

3.3 Институциональная поддержка


  • Инвестиционные партнеры: Andreessen Horowitz (a16z), Y Combinator, 1confirmation
  • Технические партнеры: Chainlink (интеграция с oracle), Filecoin (децентрализованное хранилище)
  • Экосистемные альянсы: Сотрудничество с Art Blocks для запуска программы резидентства для создателей, а также глубокая интеграция протокола Seaport с кошельком BitKeep.

4. Нормативно-правовая база поддерживает стратегическую модернизацию


Первые изменения в криптовалютной политике США были положительными для индустрии: новая администрация представила стратегию, направленную на развитие глобального лидерства в криптовалюте, обеспечив сильную политическую поддержку для инновационных платформ, подобных OpenSea. Генеральный директор Девин Финзер заявил: «Это обновление знаменует собой эволюцию OpenSea от рынка NFT к комплексной платформе для торговли цифровыми активами, где токены и NFT будут глубоко интегрированы в единую экосистему».

5. Перспективы на будущее


Благодаря двойному движению – обновлению технологии OS2 и стимулированию выпуска токенов SEA – OpenSea стремится укрепить свои лидерские позиции в сфере цифровых активов. По мере улучшения нормативно-правовой базы платформа будет продолжать углублять вовлеченность пользователей и исследовать новые возможности в экосистеме Web3.


Чтобы получить больше информации об индустрии и знаниях о торговле, посетите MEXC Обучение.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое Bitlayer (BTR)? Руководство по Bitcoin-решению 2 уровня нового поколения

Что такое Bitlayer (BTR)? Руководство по Bitcoin-решению 2 уровня нового поколения

В то время как Bitcoin зарекомендовала себя как самая безопасная и децентрализованная сеть блокчейна, ее ограничения в масштабируемости и программируемости становятся все более очевидными. Несмотря на

ИИ × Блокчейн × Наука о данных: Как Codatta меняет экономику данных Web3

ИИ × Блокчейн × Наука о данных: Как Codatta меняет экономику данных Web3

На фоне стремительного сближения технологий блокчейна и ИИ Codatta выступает как революционный децентрализованный протокол данных, решающий одну из ключевых задач Web3 – создание, управление и монетиз

LABUBU: От модных игрушек до мемов – фантастическое путешествие мировой сенсации

LABUBU: От модных игрушек до мемов – фантастическое путешествие мировой сенсации

Даже если вы еще не являетесь владельцем Labubu, скорее всего, вы слышали об этом мировом культурном феномене.1. Что такое Labubu?Labubu, главный герой серии «Монстры», созданной бельгийско-китайским

Блокчейн-инновации: Как Pi Network меняет будущее криптовалют

Блокчейн-инновации: Как Pi Network меняет будущее криптовалют

Вступая в 2025 год, Pi Network находится на переломном этапе, полном возможностей и вызовов. То, что началось как амбициозный эксперимент по мобильному майнингу, превратилось в один из самых обсуждаем

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов