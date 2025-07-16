OpenSea запускает платформу OS2 и анонсирует аирдроп токенов SEA для вознаграждения своего сообщества





OpenSea, первый и крупнейший в мире Web3-рынок цифровых коллекционных товаров, специализируется на торговле NFT (Невзаимозаменяемый токен). Изначально начав с коллекционных предметов, таких как CryptoKitties, впоследствии она превратилась во всеобъемлющую торговую площадку NFT, охватывающую различные области, такие как искусство, музыка, спорт и игры.





С запуском обновленной платформы OS2 OpenSea улучшает основную инфраструктуру рынка, предлагая усовершенствованные функции поиска, улучшенную поддержку кроссчейн торговли и совместимость с несколькими сетями активов, что в конечном итоге обеспечивает более бесшовный пользовательский опыт. Кроме того, OpenSea готовится к запуску своего собственного токена SEA, который будет распределен в виде аирдропа для пользователей на основе их исторического вклада. Пользователи из США также смогут принять участие в событии аирдропа.













Новые интеллектуальные инструменты категоризации и исследования : Расширение возможностей поиска и навигации для пользователей с помощью улучшенных функций категоризации и поиска.

Интегрированный агрегатор ликвидности: Обеспечивает бесперебойную торговлю между NFT и токенами, агрегируя ликвидность из различных источников.

Расширение до 15 основных блокчейнов : Теперь платформа поддерживает кроссчейн покупки активов одним щелчком мыши, охватывая такие блокчейны, как Ethereum, Polygon, Arbitrum, Solana и другие.

Сканирование глубины рынка: Автоматизированная функция сканирования, которая в режиме реального времени подбирает для пользователей лучшие доступные цены.

Панель данных в реальном времени с улучшенными показателями: Новые цветные индикаторы редкости и динамическая статистика добавлены в панель данных для более глубокого понимания.









Переработанный макет домашней страницы с управлением кошельком в боковой панели: Более интуитивный и доступный макет, а управление кошельком теперь интегрировано в боковую панель для удобной навигации.

Программа вознаграждений XP: Представляем систему вознаграждений на основе XP для поощрения участия пользователей в росте и развитии экосистемы.

Мгновенные уведомления и быстрое подтверждение сделок: Уведомления в реальном времени и быстрое подтверждение сделок повышают удобство работы пользователей, делая процесс торговли более плавным.









Токен SEA – это нативный токен управления и стимулирования, запущенный в рамках экосистемы OpenSea. Будучи первым в истории цифровым активом на кроссчейн-рынке NFT в Web3, его основная цель – расширить вовлеченность пользователей через экономическую систему, основанную на токенах, и способствовать росту протокола Seaport.









Основная концепция: Токен SEA предназначен для создания устойчивой экосистемы в рамках OpenSea. Используя стимулы для токенов, он повышает ликвидность NFT, способствует развитию экономики авторов и поддерживает управление платформой. Его ценность в первую очередь поддерживается кроссчейн структурой транзакций платформы OS2, которая обеспечивает бесшовное взаимодействие между 15 основными блокчейнами, такими как Ethereum, Polygon и другие.





Экосистема:

Инфраструктурный уровень : Обеспечивает кроссчейн переводы и транзакции NFT на основе протокола Seaport.

Прикладной уровень : Интегрирует агрегатор ликвидности для поддержки мгновенных обменов между NFT и токенами.

Уровень управления: Потенциальное будущее голосование по предложениям DAO с правом голоса, позволяющее держателям токенов участвовать в принятии решений на платформе.





Практические преимущества:

Скидки на торговые комиссии

Эксклюзивные права на участие в аирдропах NFT

Приоритетный доступ к проектам партнеров экосистемы





Принцип распределения : Ориентируется на историю активности пользователей (не на недавние действия), при этом долгосрочные сторонники получают более высокий приоритет.

Право на участие : Пользователи из США явно включены в список участников, и проверка KYC не требуется.

Роль в экосистеме: Токены будут усиливать функциональность протокола Seaport и способствовать созданию устойчивой экономики цифровых активов.













OpenSea была основана в 2017 году Дэвином Финцером (выпускником Университета Брауна, бывшим инженером Google и Pinterest) и Алексом Атталой (выпускником Стэнфордского университета, бывшим сотрудником Y Combinator и Palantir). Это первый в мире протокол торговли NFT, поддерживающий стандарты ERC-721/1155. В команде сейчас около 21 человека, среди которых ключевыми фигурами являются технический инженер Тейлор Дж. Доусон и ранний участник Джошуа У. Инновация OpenSea заключается в создании первого кроссчейн-рынка NFT — OS2, который поддерживает 15 блокчейнов, таких как Ethereum и Polygon. Ежедневный объем транзакций на платформе когда-то превышал 350 миллионов долларов (по данным 2021 года).









Девин Финзер руководил разработкой стратегии продукта, а ранее основал Claimdog, приложение для личных финансов, приобретенное компанией Credit Karma.

Алекс Аталла отвечал за базовую архитектуру, а разработанный им протокол Wyvern стал техническим стандартом для NFT-трейдинга.

Вместе они провели OpenSea через успешные раунды финансирования, получив сотни миллионов инвестиций от таких компаний, как a16z и Coinbase Ventures. К 2021 году оценка OpenSea достигла 1,5 миллиарда долларов.









Инвестиционные партнеры : Andreessen Horowitz (a16z), Y Combinator, 1confirmation

Технические партнеры : Chainlink (интеграция с oracle), Filecoin (децентрализованное хранилище)

Экосистемные альянсы: Сотрудничество с Art Blocks для запуска программы резидентства для создателей, а также глубокая интеграция протокола Seaport с кошельком BitKeep.









Первые изменения в криптовалютной политике США были положительными для индустрии: новая администрация представила стратегию, направленную на развитие глобального лидерства в криптовалюте, обеспечив сильную политическую поддержку для инновационных платформ, подобных OpenSea. Генеральный директор Девин Финзер заявил: «Это обновление знаменует собой эволюцию OpenSea от рынка NFT к комплексной платформе для торговли цифровыми активами, где токены и NFT будут глубоко интегрированы в единую экосистему».









Благодаря двойному движению – обновлению технологии OS2 и стимулированию выпуска токенов SEA – OpenSea стремится укрепить свои лидерские позиции в сфере цифровых активов. По мере улучшения нормативно-правовой базы платформа будет продолжать углублять вовлеченность пользователей и исследовать новые возможности в экосистеме Web3.





Чтобы получить больше информации об индустрии и знаниях о торговле, посетите MEXC Обучение



