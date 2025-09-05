Openledger – это новаторский блокчейн-проект, призванный изменить пересечение искусственного интеллекта (ИИ) и децентрализованных технологий. Как блокчейн искусственного интеллекта, Openledger призванOpenledger – это новаторский блокчейн-проект, призванный изменить пересечение искусственного интеллекта (ИИ) и децентрализованных технологий. Как блокчейн искусственного интеллекта, Openledger призван
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/Openledger ...и блокчейна

Openledger и токен OPEN: Инновация интеграции ИИ и блокчейна

5 сентября 2025 г.MEXC
0m
OpenLedger
OPEN$0.23548-1.82%
Mask Network
MASK$0.7168-3.63%
Gravity
G$0.005197-3.23%
Kaito
KAITO$0.7097+0.04%
The Arena
ARENA$0.0038--%

Openledger – это новаторский блокчейн-проект, призванный изменить пересечение искусственного интеллекта (ИИ) и децентрализованных технологий. Как блокчейн искусственного интеллекта, Openledger призван обеспечить ликвидность и коммерциализацию данных, моделей ИИ и интеллектуальных агентов с помощью децентрализованной инфраструктуры доверия. Основанный в 2024 году (ранее известная как OpenDB), проект быстро привлек к себе внимание и получил начальное финансирование в размере 8 миллионов долларов от известных инвесторов, включая Polychain Capital, Hash3, HashKey Capital, Balaji Srinivasan, Sandeep Nailwal, MH Ventures, Mask Network, Paul Taylor, Borderless Capital и Finality Capital Partners. Кроме того, Openledger выделил 25 миллионов долларов на поддержку блокчейн-стартапов в области ИИ, что свидетельствует о ее стратегическом расширении в этом развивающемся секторе.

Задача проекта – решить ключевые проблемы в развитии ИИ, в частности, зависимость от централизованных конвейеров данных, которая ограничивает инновации и создает риски безопасности. Используя технологию блокчейна, Openledger стремится создать инфраструктуру, ориентированную на данные, которая обеспечит демократичный доступ к высококачественным массивам данных и будет способствовать совместной разработке моделей ИИ.

1. Обзор проекта Openledger


Openledger стремится децентрализовать управление данными с помощью наборов данных, принадлежащих сообществу (известных как «сети данных»), и повысить производительность моделей ИИ. Эти наборы данных используются для обучения моделей ИИ в таких областях, как разработка Solidity, здравоохранение, IoT и торговля Web3. Платформа работает на блокчейне 2 уровня для обеспечения масштабируемости и низких транзакционных комиссий, а все операции (включая загрузку наборов данных, обучение моделей, распределение вознаграждений и управление) выполняются ончейн для обеспечения прозрачности и неизменности.

Ключевые моменты проекта:

Децентрализованная экосистема данных: Openledger позволяет пользователям создавать или присоединяться к сетям данных (Datanets), курируемым наборам данных для обучения моделей ИИ. Это децентрализует поиск данных и снижает зависимость от централизованных поставщиков.


Финансирование и партнерство: Благодаря начальному финансированию в размере 8 миллионов долларов и партнерству с такими организациями, как EigenLayer и 0G Labs, Openledger имеет все возможности для инноваций на границе ИИ и блокчейна.


Участие в тестовой сети: В настоящее время платформа находится на втором этапе (Эпоха 2) тестовой сети и поощряет пользователей запускать ноды, предоставлять данные или участвовать в событиях сообщества (например, Kaito Yapper Arena), чтобы заработать очки, которые можно обменять на токены OPEN.


Дорожная карта основной сети: Платформа готовится к запуску основной сети, которая полностью активирует ее децентрализованную инфраструктуру ИИ.

Концепция Openledger заключается в создании надежной экосистемы для децентрализованной, прозрачной разработки ИИ, поддерживаемой токенизированными экономическими стимулами.

2. Технические аспекты и основной дизайн Openledger


Техническая архитектура Openledger воплощает в себе бесшовную интеграцию ИИ-блокчейна. Ключевые моменты включают:

Сети данных (Datanets): Принадлежащие сообществу наборы данных служат основой для обучения специализированных моделей ИИ. Пользователи могут создавать новые сети или вносить вклад в существующие, при этом все вклады записываются ончейн для обеспечения прозрачности.


Доказательство атрибуции (PoA): Уникальный механизм, благодаря которому участники сетей данных и моделей ИИ получают постоянное ОТКРЫТОЕ вознаграждение, когда их работа используется. В отличие от разовых продаж данных, это поощряет долгосрочное участие и высококачественный вклад.


Эффективное развертывание моделей: Поддерживает передовую технологию, позволяющую запускать несколько моделей ИИ на одном GPU, повышая производительность и снижая затраты для более широкого участия.


Ончейн управление: Использует модульную структуру OpenZeppelin Governor для гибридного управления ончейн. Держатели OPEN могут голосовать при принятии ключевых решений, таких как распределение средств и обновление протокола.


Децентрализованная инфраструктура доверия: Блокчейн обеспечивает проверку достоверности данных и производительности модели, повышая доверие к экосистеме.


Управление нодами: Пользователи могут запускать ноды на различных устройствах (включая Android). Требования к тестовой сети весьма низкие (например, Ubuntu 24.04, 1-ядерный процессор, 1 ГБ ОЗУ, 10 ГБ хранилища), что снижает барьеры для входа.

Основная логика Openledger заключается в создании самоподдерживающейся экосистемы, в которой данные и модели ИИ являются ценными активами. Используя децентрализованные конвейеры и стимулы PoA, она решает проблему нехватки данных и централизации в традиционной разработке ИИ. Блокчейн обеспечивает прозрачность, а экономика токенов выравнивает стимулы между контрибьюторами, валидаторами и разработчиками.

3. Подробный обзор OPEN


3.1 Что такое токен OPEN?


OPEN – это нативная криптовалюта экосистемы Openledger, обладающая несколькими ключевыми функциями:

Плата за транзакции: Используется для оплаты комиссий за транзакции 2 уровня, обеспечивая работу сети.
Вознаграждающий токен: Распределяется среди пользователей, предоставляющих данные, модели или вычислительные ресурсы для сетей данных и разработки моделей ИИ.


Токен для стейкинга: Валидаторы и операторы моделей ИИ совершают стейкинг токена OPEN для участия в обеспечении безопасности сети и развертывании моделей, получая за это вознаграждение.


Токен управления: Позволяет держателям голосовать при принятии решений о распределении средств, политике моделей и управлении казначейством.

Дизайн OPEN выравнивает стимулы экосистемы, обеспечивая справедливое вознаграждение участников, мотивацию валидаторов для обеспечения безопасности и вклад сообщества в развитие платформы.

3.2 Токеномика OPEN



Детали
Сферы применения
Транзакционные комиссии, стейкинг, вознаграждение участников, управление проектом
Механизм вознаграждения
Постоянные вознаграждения по принципу Proof of Attribution (PoA) за непрерывное использование данных и моделей, стимулируя качественные вклады
Ликвидность и стейкинг
Поддержка пулов ликвидности и стейкинга по кривой привязки моделей (bonding curve) для финансовой прозрачности и рыночно-ориентированного контроля качества
Управление
Держатели токена OPEN голосуют по вопросам распределения средств, политик использования моделей и управления казной
Распределение среди сообщества
51% предложения предназначено сообществу: участникам тестнета, разработчикам моделей, валидаторам, получателям грантов, участникам мероприятий, программ послов, за блоковые награды и стратегическим партнерам
Планы по аирдропу
Активности, такие как Kaito Yapper Arena, предусматривают пул вознаграждений в размере 2 миллионов токенов OPEN в течение 6 месяцев для лучших участников и активных членов сообщества

Токеномика направлена на создание устойчивого экономического маховика: участники получают вознаграждение каждый раз, когда используются их данные или модели, что стимулирует долгосрочное участие. Пулы ликвидности и стейкинг с кривой облигаций обеспечивают выделение только высокоэффективных моделей: пользователи могут совершать стейкинг OPEN для поддержки моделей, в которые они верят, создавая рыночный контроль качества. Распределение 51 % доли сообщества подчеркивает приверженность Openledger децентрализации.

3.3 Сценарии использования OPEN


OPEN – это универсальный актив в сердце экосистемы Openledger:

Коммерциализация данных и моделей: Благодаря PoA пользователи зарабатывают OPEN, когда используются их высококачественные данные или модели, создавая устойчивый поток доходов.


Стейкинг и валидация: Валидаторы и операторы моделей совершают стейкинг OPEN для обеспечения безопасности сети и развертывания моделей, согласовывая свои интересы с долгосрочным успехом платформы.


Участие в управлении: Держатели OPEN могут совершать стейкинг и голосовать по предложениям, влияющим на распределение средств, политику моделей и использование казначейства.


Предоставление ликвидности: OPEN может использоваться в пулах ликвидности для облегчения торговли активами и обеспечения ликвидности экосистемы.


Приложения для конкретных областей: Сети данных охватывают такие области, как разработка Solidity, здравоохранение, IoT и Web3-трейдинг, а OPEN позволяет создавать и коммерциализировать специализированные модели искусственного интеллекта.

Эти примеры использования демонстрируют центральную роль OPEN в обеспечении роста и устойчивости экосистемы за счет стимулирования активного участия.

4. Как купить OPEN на MEXC?


Openledger представляет собой трансформационный подход к объединению технологий блокчейна и ИИ, решая критические проблемы управления данными и развития ИИ. Децентрализуя конвейеры данных через Datanets и внедряя непрерывную систему вознаграждений через PoA, Openledger позволяет пользователям участвовать в инновациях ИИ, получая справедливое вознаграждение. Являясь основой этой экосистемы, токен OPEN обеспечивает полезность, возможности управления и экономические стимулы для роста платформы.

По мере того как Openledger переходит от тестовой сети к основной, он готов стать ведущей платформой для децентрализованного развития ИИ. Его ориентация на прозрачность, владение сообществом и устойчивые вознаграждения делает его идеальным выбором для разработчиков данных, моделей и энтузиастов ИИ. Чтобы принять участие в проекте, вы можете присоединиться к тестовой сети, следить за X-аккаунтом Openledger или присоединиться к сообществу Discord, чтобы получать самую свежую информацию об аирдропах и вознаграждениях.

OPEN теперь доступен на MEXC! Не упустите эту раннюю возможность инвестировать в новый перспективный сектор. Вот как покупать на MEXC:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) Найдите в строке поиска «OPEN» и выберите спотовую торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите сумму и цену и завершите сделку.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов