Openledger и токен OPEN: Инновация интеграции ИИ и блокчейна

Openledger стремится децентрализовать управление данными с помощью наборов данных, принадлежащих сообществу (известных как «сети данных»), и повысить производительность моделей ИИ. Эти наборы данных используются для обучения моделей ИИ в таких областях, как разработка Solidity, здравоохранение, IoT и торговля Web3. Платформа работает на блокчейне 2 уровня для обеспечения масштабируемости и низких транзакционных комиссий, а все операции (включая загрузку наборов данных, обучение моделей, распределение вознаграждений и управление) выполняются ончейн для обеспечения прозрачности и неизменности.





Ключевые моменты проекта:





Децентрализованная экосистема данных: Openledger позволяет пользователям создавать или присоединяться к сетям данных (Datanets), курируемым наборам данных для обучения моделей ИИ. Это децентрализует поиск данных и снижает зависимость от централизованных поставщиков.





Финансирование и партнерство: Благодаря начальному финансированию в размере 8 миллионов долларов и партнерству с такими организациями, как EigenLayer и 0G Labs, Openledger имеет все возможности для инноваций на границе ИИ и блокчейна.





Участие в тестовой сети: В настоящее время платформа находится на втором этапе (Эпоха 2) тестовой сети и поощряет пользователей запускать ноды, предоставлять данные или участвовать в событиях сообщества (например, Kaito Yapper Arena), чтобы заработать очки, которые можно обменять на токены OPEN.





Дорожная карта основной сети: Платформа готовится к запуску основной сети, которая полностью активирует ее децентрализованную инфраструктуру ИИ.





Концепция Openledger заключается в создании надежной экосистемы для децентрализованной, прозрачной разработки ИИ, поддерживаемой токенизированными экономическими стимулами.









Техническая архитектура Openledger воплощает в себе бесшовную интеграцию ИИ-блокчейна. Ключевые моменты включают:





Сети данных (Datanets): Принадлежащие сообществу наборы данных служат основой для обучения специализированных моделей ИИ. Пользователи могут создавать новые сети или вносить вклад в существующие, при этом все вклады записываются ончейн для обеспечения прозрачности.





Доказательство атрибуции (PoA): Уникальный механизм, благодаря которому участники сетей данных и моделей ИИ получают постоянное ОТКРЫТОЕ вознаграждение, когда их работа используется. В отличие от разовых продаж данных, это поощряет долгосрочное участие и высококачественный вклад.





Эффективное развертывание моделей: Поддерживает передовую технологию, позволяющую запускать несколько моделей ИИ на одном GPU, повышая производительность и снижая затраты для более широкого участия.





Ончейн управление: Использует модульную структуру OpenZeppelin Governor для гибридного управления ончейн. Держатели OPEN могут голосовать при принятии ключевых решений, таких как распределение средств и обновление протокола.





Децентрализованная инфраструктура доверия: Блокчейн обеспечивает проверку достоверности данных и производительности модели, повышая доверие к экосистеме.





Управление нодами: Пользователи могут запускать ноды на различных устройствах (включая Android). Требования к тестовой сети весьма низкие (например, Ubuntu 24.04, 1-ядерный процессор, 1 ГБ ОЗУ, 10 ГБ хранилища), что снижает барьеры для входа.





Основная логика Openledger заключается в создании самоподдерживающейся экосистемы, в которой данные и модели ИИ являются ценными активами. Используя децентрализованные конвейеры и стимулы PoA, она решает проблему нехватки данных и централизации в традиционной разработке ИИ. Блокчейн обеспечивает прозрачность, а экономика токенов выравнивает стимулы между контрибьюторами, валидаторами и разработчиками.













OPEN – это нативная криптовалюта экосистемы Openledger, обладающая несколькими ключевыми функциями:





Плата за транзакции: Используется для оплаты комиссий за транзакции 2 уровня, обеспечивая работу сети.

Вознаграждающий токен: Распределяется среди пользователей, предоставляющих данные, модели или вычислительные ресурсы для сетей данных и разработки моделей ИИ.





Токен для стейкинга: Валидаторы и операторы моделей ИИ совершают стейкинг токена OPEN для участия в обеспечении безопасности сети и развертывании моделей, получая за это вознаграждение.





Токен управления: Позволяет держателям голосовать при принятии решений о распределении средств, политике моделей и управлении казначейством.





Дизайн OPEN выравнивает стимулы экосистемы, обеспечивая справедливое вознаграждение участников, мотивацию валидаторов для обеспечения безопасности и вклад сообщества в развитие платформы.











Детали Сферы применения Транзакционные комиссии, стейкинг, вознаграждение участников, управление проектом Механизм вознаграждения Постоянные вознаграждения по принципу Proof of Attribution (PoA) за непрерывное использование данных и моделей, стимулируя качественные вклады Ликвидность и стейкинг Поддержка пулов ликвидности и стейкинга по кривой привязки моделей (bonding curve) для финансовой прозрачности и рыночно-ориентированного контроля качества Управление Держатели токена OPEN голосуют по вопросам распределения средств, политик использования моделей и управления казной Распределение среди сообщества 51% предложения предназначено сообществу: участникам тестнета, разработчикам моделей, валидаторам, получателям грантов, участникам мероприятий, программ послов, за блоковые награды и стратегическим партнерам Планы по аирдропу Активности, такие как Kaito Yapper Arena, предусматривают пул вознаграждений в размере 2 миллионов токенов OPEN в течение 6 месяцев для лучших участников и активных членов сообщества





Токеномика направлена на создание устойчивого экономического маховика: участники получают вознаграждение каждый раз, когда используются их данные или модели, что стимулирует долгосрочное участие. Пулы ликвидности и стейкинг с кривой облигаций обеспечивают выделение только высокоэффективных моделей: пользователи могут совершать стейкинг OPEN для поддержки моделей, в которые они верят, создавая рыночный контроль качества. Распределение 51 % доли сообщества подчеркивает приверженность Openledger децентрализации.









OPEN – это универсальный актив в сердце экосистемы Openledger:





Коммерциализация данных и моделей: Благодаря PoA пользователи зарабатывают OPEN, когда используются их высококачественные данные или модели, создавая устойчивый поток доходов.





Стейкинг и валидация: Валидаторы и операторы моделей совершают стейкинг OPEN для обеспечения безопасности сети и развертывания моделей, согласовывая свои интересы с долгосрочным успехом платформы.





Участие в управлении: Держатели OPEN могут совершать стейкинг и голосовать по предложениям, влияющим на распределение средств, политику моделей и использование казначейства.





Предоставление ликвидности: OPEN может использоваться в пулах ликвидности для облегчения торговли активами и обеспечения ликвидности экосистемы.





Приложения для конкретных областей: Сети данных охватывают такие области, как разработка Solidity, здравоохранение, IoT и Web3-трейдинг, а OPEN позволяет создавать и коммерциализировать специализированные модели искусственного интеллекта.





Эти примеры использования демонстрируют центральную роль OPEN в обеспечении роста и устойчивости экосистемы за счет стимулирования активного участия.









Openledger представляет собой трансформационный подход к объединению технологий блокчейна и ИИ, решая критические проблемы управления данными и развития ИИ. Децентрализуя конвейеры данных через Datanets и внедряя непрерывную систему вознаграждений через PoA, Openledger позволяет пользователям участвовать в инновациях ИИ, получая справедливое вознаграждение. Являясь основой этой экосистемы, токен OPEN обеспечивает полезность, возможности управления и экономические стимулы для роста платформы.





По мере того как Openledger переходит от тестовой сети к основной, он готов стать ведущей платформой для децентрализованного развития ИИ. Его ориентация на прозрачность, владение сообществом и устойчивые вознаграждения делает его идеальным выбором для разработчиков данных, моделей и энтузиастов ИИ. Чтобы принять участие в проекте, вы можете присоединиться к тестовой сети, следить за X-аккаунтом Openledger или присоединиться к сообществу Discord, чтобы получать самую свежую информацию об аирдропах и вознаграждениях.





