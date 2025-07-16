Год с момента появления спотовых Bitcoin ETF: Насколько велики потенциал и возможности для спекуляций?

С момента своего официального дебюта 11 января 2024 года спотовые Bitcoin ETF пережили значительный рост объемов торгов и стремительное увеличение активов под управлением (AUM). Это предоставило инвесторам новые возможности для вложений и придало новую энергию для дальнейшего развития криптовалютного рынка.





Однако это только начало. Будущее спотовых Bitcoin ETF – это широкие возможности и неограниченный потенциал.









Если взглянуть на данные, становится ясно, что запуск спотовых Bitcoin ETF имел огромный успех. Только за первый месяц совокупный объем торгов превысил 38 млрд долларов США, за полгода он вырос до 323 млрд долларов США, а к концу 2024 года превысил впечатляющую сумму в 660 млрд долларов США.









Спотовые Bitcoin ETF достигли выдающихся результатов и продемонстрировали исключительный рост AUM. По состоянию на 15 января 2025 года спотовые Bitcoin ETF зарегистрировали совокупный чистый приток средств в размере 36,486 млрд долларов США. Среди них наибольший чистый приток зафиксирован в IBIT от BlackRock – 37,508 млрд долларов США, за ним следует FBTC от Fidelity с чистым притоком в 12,506 млрд долларов США. В то же время GBTC компании Grayscale испытал чистый отток в размере 21,605 млрд долларов США, став единственным спотовым Bitcoin ETF, зафиксировавшим чистый отток.









Фонд IBIT компании BlackRock стал одним из самых успешных среди спотовых Bitcoin ETF. Всего за год с момента своего запуска фонд собрал более 50 млрд долларов США. По ежедневному объему торгов IBIT занимает более 50% рынка. При значительной сумме активов и ставке комиссии 0,25% годовой доход от комиссии за управление составит 112 млн долларов США. К тому же совокупный объем активов IBIT превысил объем активов золотого ETF компании BlackRock, второго по величине золотого фонда в мире. Среднедневной объем торгов по опционному продукту компании также составляет 1,7 млрд долларов США, что значительно выше, чем у других аналогичных продуктов.









Рассматривая становление золотых ETF, можно провести параллели с ранним успехом спотовых Bitcoin ETF. На начальных этапах своего существования золотые ETF пережили значительный рост объема торгов и быстрое увеличение AUM. До запуска золотых ETF в 2004 году средняя цена золота колебалась между 300 и 400 долларами за унцию. После запуска ETF золото вступило в период бурного роста, и ETF привлекли на рынок значительный объем нового капитала. В последующие годы цены на золото взлетели с 420-440 долларов за унцию до пика в 1900 долларов, что составляет поразительный рост на 330% с момента начала торговли ETF. Влияние ETF на цены на золото было мгновенным и преобразующим, подобно тому, как сегодня спотовые Bitcoin ETF влияют на криптовалютный рынок.









Хотя рост цен на золото в этот период был тесно связан с запуском ETF, на него также повлияли такие факторы, как состояние мировой экономики, геополитические события и настроения инвесторов. Тем не менее, появление золотых ETF, несомненно, предоставило инвесторам более удобный и эффективный способ вложения средств в этот актив, что способствовало быстрому росту рынка золота.





Хотя Bitcoin и золото существенно отличаются по своим характеристикам и сферам применения, успешный опыт золотых ETF все же может послужить значимым параллелем для спотовых Bitcoin ETF. В частности, появление золотых ETF привлекло значительный приток капитала на рынок золота, что привело к быстрому росту цен. Аналогичным образом запуск спотовых Bitcoin ETF привлек значительные инвестиции на криптовалютный рынок, что потенциально может привести к резкому росту цен на Bitcoin в течение первых одного-двух рыночных циклов (от 4 до 8 лет). Хотя данные по золотым ETF нельзя напрямую использовать для прогнозирования будущих показателей спотовых Bitcoin ETF, можно предвидеть существенный рост цен на Bitcoin по мере развития этих ETF в ближайшие годы.









С момента своего появления спотовые Bitcoin ETF достигли значительного успеха, во многом благодаря растущему признанию криптовалютного рынка среди инвесторов. Этот энтузиазм вызвал дискуссии в отрасли, а Нейт Джерачи, президент The ETF Store, в своем криптопрогнозе на 2025 год предсказал, что криптовалютная политика администрации Трампа может открыть новую главу для криптовалютных ETF.





По мере укрепления доверия инвесторов к криптовалютному рынку эта тенденция, вероятно, будет способствовать устойчивому росту как объема торгов, так и AUM спотовых Bitcoin ETF, предоставляя инвесторам более диверсифицированные варианты инвестиций и более качественные услуги. Что еще более важно, этот положительный импульс роста может привести к созданию благоприятного цикла, еще более укрепляя положительную траекторию *URLS-BTC_USDT* и прокладывая путь к более широким и выгодным возможностям для инвесторов.





MEXC занимает лидирующие позиции в индустрии, предлагая самые низкие комиссии, исключительный сервис и выдающуюся ликвидность, что делает ее лучшим выбором для торговли такими криптовалютами, как *URLS-BTC_USDT*. MEXC стремится предоставить пользователям безопасный, удобный и эффективный опыт торговли, способствуя здоровому росту индустрии за счет постоянных инноваций и прорывов. Независимо от того, являетесь ли вы долгосрочным инвестором, уверенным в потенциале Bitcoin, или трейдером, ищущим краткосрочные возможности, MEXC стремится предоставлять самые качественные и профессиональные услуги.



